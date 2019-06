Stadt sucht nach Radon

Im Stadtgebiet Leverkusen werden im Sommer Bodenluftuntersuchungen mit dem Schwerpunkt Radon durchgeführt. Die Untere Bodenschutzbehörde untersucht dabei sowohl städtische als auch private Grundstücke.

Radon ist ein , das aus dem Baugrund über undichte Fundamentplatten, Risse im Mauerwerk oder über Kabel- und Rohrdurchführungen in Gebäude steigen und sich dort anreichern kann. Der Schutz vor Radon ist im Strahlenschutzgesetz geregelt und sieht verschiedene Maßnahmen vor, um die Gesundheit von Menschen in Gebieten mit hohem Radon-Aufkommen zu schützen. Die Stadt geht bislang nicht davon aus, dass in Leverkusen eine erhöhte Konzentration des natürlichen Gases gefunden wird.

Ab dem Sommer diesen Jahres werden an etwa 40 Messorten Bodenluftproben durchgeführt. Die Kosten für die Messungen trägt die Stadt Leverkusen. (hal)