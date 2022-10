Stadt veröffentlicht Entwurf: So hoch sind die Leverkusener Abfallgebühren zukünftig

Leverkusen -

Zwei Jahre hat die Einführung der Biotonne im Holsystem für Leverkusen den Stadtrat beschäftigt, am Ende gab es in der Sitzung am 26. September auch nur eine hauchzarte Mehrheit von 24 zu 22 Stimmen für das System. Vor allem die CDU hat ihre Probleme mit der Biotonne. Das Hauptargument: Es sei noch gar nicht klar, was genau die neue Gebührenordnung für die Bürgerinnen und Bürger wirklich bedeute.