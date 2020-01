Streicher spielen Stücke von Lipstein

Die Musiker des Streichquartetts Taktvoll der Musikschule Leverkusen geben am Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr im großen Saal des Hauses an der Friedrich-Ebert-Straße ein Konzert und spielen die Komposition „Three Spring Episodes“ des Leverkusener Cellisten Manuel Lipstein als Uraufführung. Er schrieb das Stück für das Projekt „Neues Zeug“, in dessen Rahmen Musikschüler das erste Mal neue Kompositionen spielen und den jeweiligen Komponisten begegnen. Der Eintritt ist frei. (frw)