Welcher Beruf ist der richtige? Welche Zukunftsaussichten hat eine Ausbildung im Chempark? Diese Fragen werden am Tag der Ausbildung am heutigen Samstag, 14. September, von 10 bis 15 Uhr im Currenta-Ausbildungszentrum an der B 8 zwischen Tor 11 und 12 beantwortet.

Schüler, ihre Familien und Lehrer können sich auf dem Ausbildungscampus bei persönlichen Gesprächen, an Aktionsständen oder bei Vorträgen über das Angebot im Chempark-Ausbildungsverbund informieren. Es besteht aus rund zwei Dutzend naturwissenschaftlichen, technischen oder kaufmännischen Berufsbildern. Dazu zählen Ausbildungsberufe wie Chemikant und Chemielaborant, Industriemechaniker oder Elektroniker für Betriebstechnik. Aber auch spezialisierte Berufe können unter dem Bayer-Kreuz erlernt werden: Ein Beispiel ist die Ausbildung zu Werkfeuerwehrleuten. Darüber hinaus ist es möglich, Theorie und Praxis in einem dualen Studiengang zu kombinieren. (tk)