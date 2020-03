Technisches Hilfswerk sucht Ehrenamtler

Technikbegeisterte Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Aufgabe interessieren, könnten beim Technischen Hilfswerk fündig werden: Dessen Leverkusener Ortsverband sucht Frauen und Männer, die anderen in Notsituationen helfen möchten. Nach einer sechsmonatigen Grundausbildung entscheiden sie sich für eine Mitarbeit in einer der Facheinheiten Bergung, Elektroversorgung, Ortung, Wassergefahren und Logistik. Besonders in letzterem Feld werden Freiwillige gesucht, die unter anderem die Verpflegung für Kollegen im Einsatz vorbereiten. Interessierte können donnerstags von 18 bis 21 Uhr an der Schlangenhecke 3 vorbeikommen. Fragen werden unter ? 02171 / 38 71 50 und per E-Mail beantwortet. (dre) poststelle@thw-leverkusen.de