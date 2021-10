Telefonanlage: Leverkusener Verwaltung am Freitag nur eingeschränkt erreichbar

Leverkusen -

Am Freitag, 29. Oktober, finden dringende Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Stadtverwaltung (im Bereich der städtischen Rufnummern 406-xxxx) statt. Ab 18 Uhr muss die Anlage dafür zeitweilig (für voraussichtlich circa 60 bis 90 Minuten) vom Netz genommen werden, so dass die Stadtverwaltung dann über die 406er-Festnetznummern nicht erreichbar sein wird. Auch Bandansagen und Rufumleitungen seien vorübergehend nicht verfügbar, erklärt die Verwaltung.

Da am Freitagabend allerdings eine Veranstaltung im Forum stattfindet, sind die Mitarbeitenden und die Kasse während des Veranstaltungszeitraumes daher ersatzweise mobil erreichbar – die Information des Forums (0214 – 406 4141) unter der Mobilnummer 01520-8636188, das Kartenbüro (Rufnummern 0214 – 406 4113 bzw. 0214 – 406 4114) unter der Mobilnummer 0174-7819478.

Darüber hinaus gibt es auch Änderungen im gesamten Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr (Ordnungsbereich, Bußgeldstelle, Straßenverkehr, Zulassungsstelle, Fahrerlaubnisangelegenheiten): Hier findet am Dienstag, 2. November, eine Umstellung der Telefonnummern statt. Im Zuge der Umstellung an den Telefonanlagen wird der gesamte Fachbereich am Freitag, 29. Oktober, telefonisch nicht erreichbar sein.

Die aktuellen Telefonnummern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren mit der Umstellung zum 2. November ihre Gültigkeit. Die neuen Rufnummern können ab dem Umstellungszeitpunkt auf der Homepage unter Ordnung und Straßenverkehr (FB 36) | Stadt Leverkusen abgerufen werden. (aga)