Telefonieren gegen die Einsamkeit

Gerade für ältere Menschen sind die weiterhin geltenden aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens immer mehr eine Herausforderung.

Gegen die Einsamkeit telefoniert das Diakonische Werk Leverkusen an: Ehrenamtliche des Telefonischen Besuchsdienstes bieten vertrauliche und kostenfreie Gespräche per Telefon an. „Endlich mal jemand, der mir zuhört und mit dem ich über das, was gerade in der Welt passiert, reden kann“, sagt der 86-jährige Otto F. über die regelmäßigen Kontakte mit seiner ehrenamtlichen Telefonpartnerin. Nicht nur Gespräche werden vermittelt, auch konkrete Hilfe. So wurde für den gehbehinderten Otto F. jemand organisiert, der mit dem Dackel eine Runde dreht, damit dieser etwas Auslauf bekommt. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden des Telefonischen Besuchsdienstes sind über das Diakonische Werk mit vielen Kirchengemeinden und Diensten vernetzt und können daher bei vielen Fragen weiterhelfen. Sie rufen ihre Telefonpartner einmal die Woche zu verabredeten Zeiten an. Wer gerne angerufen werden möchte, kann sich unter ? 0214 / 38 27 77 oder per E-Mail melden. (dre) annette.echstenkaemper@

diakonie-leverkusen.de