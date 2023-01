Trödelmarkt startet im Neulandpark

Ein neuer Trödelmarkt gibt am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August, sein Debüt im Neulandpark an der Nobelstraße. An beiden Tagen bauen von 11 bis 18 Uhr nicht nur viele Trödler ihre Stände entlang der Wege auf, sondern gibt es auch kulinarische Stärkung und ein Kinderprogramm mit Bungee-Trampolin und Karussell. Das Besondere an diesem Markt ist, dass keine Neuware erwünscht ist und Besucherinnen und Besucher sich auf tatsächliche Secondhand-Ware freuen dürfen. Einstellen müssen sie sich auch auf gewisse Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. So werden am Eingang, am Sonnensegel, die Kontaktdaten aufgenommen. Bei Betreten des Geländes muss man sich dort auch die Hände desinfizieren sowie einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Des Weiteren gelten die Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter und eine Einbahnstraßenregelung. Wer sich für einen der restlichen Standplätze interessiert, kann sich online anmelden. (dre) www.vs-ott.de