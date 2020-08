Umwelt, Klima und eigenes Konto schonen

Während die reduzierte Mehrwertsteuer viele über den Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts nachdenken lässt, hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen das Projekt „MehrWertKonsum“ mit Tipps, wie man Umwelt, Klima und eigenes Konto schont, aufgelegt.

So sollte man schon beim Kauf checken, ob das Gerät reparierbar ist, also zum Beispiel mit herausdrehbaren Schrauben verschlossen ist und Akkus sowie empfindliche Bauteile leicht austauschbar sind. Zudem kann man bei Händler oder Hersteller erfragen, ob und wie lange Ersatzteile verfügbar sind. Stellen sich nach dem Kauf Mängel heraus, ist eine schnelle Reklamation angeraten, denn Kundinnen und Kunden haben zwei Jahre lang einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Reparatur oder Ersatz, daher sind Garantie- und Kaufbelege stets aufzubewahren.

Kostenvoranschläge einholen

Während dieser Zeit wendet man sich am besten an den Händler. Soll ein Profi einen Blick auf ein defektes Gerät werden, ist es ratsam, mehrere Kostenvoranschläge einzuholen. Diese können in begründeten Fällen allerdings um 15 bis 20 Prozent überschritten werden. Wer einen Festpreis ausmacht, ist hier im Vorteil. Bleibt die Fehlersuche vergeblich, darf auch das in Rechnung gestellt werden.

Auch Reparaturcafés können eine Hilfe sein. Zu beachten ist, dass die Besitzer der defekten Geräte dabei das Risiko tragen, dass ein Reparaturversuch misslingt oder ein Schaden entsteht. Zu finden sind die Initiativen online. Rechtsberatung bei Reklamationen bietet die Verbraucherzentrale Leverkusen an der Dönhoffstraße 27. (dre) www.mehrwert.nrw/

