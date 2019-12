Veränderte Abfuhrtermine

Die Avea Leverkusen weist darauf hin, dass sich durch die Weihnachtsfeiertage die Abfuhrtermine für den Müll verschieben.

Bereits am Samstag, 21. Dezember, werden in den Abfuhrbezirken 1 und 2 der Restmüll, im Bezirk 12 der Papiermüll sowie in den Bezirken 11 und 12 die Gelben Säcken abgeholt. Am Montag, 23. Dezember, wird in den Bezirken 3 und 4 der Restmüll entsorgt. In Schlebusch wird im Bezirk 14 Papier, in den Bezirken 13 und 14 der Gelbe Sack an diesem Tag abgefahren.

Am Dienstag, 24. Dezember, ist in den Bezirken 5 und 6 der Restmüll, im Bezirk 16 das Papier, und in den Bezirken 15 und 16 der Gelbe Sack dran.

Nach den Weihnachtsfeiertagen verschieben sich die Abholtermine um jeweils einen Tag nach hinten: Am Freitag, 27. Dezember, wird in den Bezirken 7 und 8 der Restmüll, im Bezirk 18 das Papier und in den Bezirken 17 und 18 der Gelbe Sack abgeholt. Am Samstag, 28. Dezember, folgen die Bezirke 9 und 10 (Restmüll), 20 (Papier) und 19 und 20 (Gelber Sack).

Am Montag und Dienstag, 30. und 31. Dezember, werden die Behälter im regulären Rhythmus abgefahren. Alle Termine nach dem 1. Januar verschieben sich um einen Wochentag. Die Termine sind im Abfallkalender vermerkt oder können online oder über die Abfall-App abgerufen werden. Die Entsorgungsanlagen sind vom 24. bis 26. sowie am 31. Dezember und am 1. Januar 2020 geschlossen. (dre) www.avea.de