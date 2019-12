Verbindlicher Plan für reinere Luft

Im kommenden Jahr will die Stadt ihr Klimaanpassungskonzept vorstellen, aus dem Handlungsvorschläge abgeleitet werden sollen, wie den Folgen des Klimawandels vor Ort begegnet werden kann. In der Vorbereitung dazu haben sich zahlreiche Bürger beteiligt und im Internet ihre Kommentare und Anregungen in einer interaktiven Karte auf der Seite der Stadt eingetragen. 1600 Mal wurde die Karte im Netz innerhalb von drei Wochen aufgerufen, rund 400 Kommentare hinterlassen.

Bereits zum 1. Januar 2020 tritt der Luftreinhalteplan Leverkusen in Kraft, der wegen wiederholt zu hoher Werte an Stickstoffdioxid in der Luft an der Gustav-Heinemann-Straße aufgestellt werden musste. Weil vor allem der Straßenverkehr an dieser Stelle die Luft verschmutzt, beinhaltet dieser Plan neben der aktuell geltenden Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf der A 3 unter anderem ein Mobilitätskonzept der Stadt mit Förderung des Radverkehrs und des öffentliche Nahverkehrs, der Aufbau einer Ladestruktur für E-Autos und eine Modernisierung der Busflotte.

Der Plan kann ab dem 2. Januar für zwei Wochen beim Fachbereich Umwelt der Stadtverwaltung, Quettinger Straße 220, eingesehen werden sowie auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln. (ger) www.bezreg.koeln.nrw.de