Verdächtige in Schlebusch gefasst

Zivilfahnder haben am Dienstagabend in Schlebusch zwei Einbrecher (25 und 34 Jahre alt) festgenommen. Ein Hausbewohner hatte die Männer zuvor gegen 19.30 Uhr dabei überrascht, als sie versuchten, seine Terrassentür im Dünnwalder Grenzweg aufzuhebeln. Während die Tatverdächtigen aus dem Garten der Erdgeschosswohnung flüchteten, rief der 73-Jährige die Polizei. Zivilbeamte stellten die zwei dunkel gekleideten Männer noch in Tatortnähe auf dem Nittumer Weg und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Der 25-Jährige ist in den vergangenen Jahren bereits häufiger wegen Einbruchsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Die Beschuldigten wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. (ger)