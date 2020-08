Leverkusen -

„Verschoben, aber nicht aufgehoben“ – so lautet das Motto der bereits zum fünften Mal in Folge stattfindenden Aktion „Stadtradeln“. Ursprünglich geplant für Mai und Juni, wurde die Aktion mit Beginn der Corona-Krise zunächst abgesagt. Lange war unklar, ob die Aktion auch in diesem Jahr stattfinden könnte. Doch nun geht es los: Das Stadtradeln findet vom 16. August bis zum 5. September statt.

Anstieg der Fahrradverkäufe seit Beginn der Corona-Krise

Oberbürgermeister Uwe Richrath zeigt sich am Montag bei der Vorstellung der Aktion erfreut: „Seit Beginn der Corona-Krise sind die Fahrradverkäufe enorm gestiegen“, so der Oberbürgermeister. Für ihn der Beweis für die Wichtigkeit des Fortbewegungsmittels, „gerade in einer Zeit, in der wir uns nur eingeschränkt bewegen können.“

Obwohl das allgemeine Interesse am Radfahren zugenommen zu haben scheint, spiegelt sich der Trend noch nicht in den Teilnehmerzahlen des diesjährigen Stadtradelns. Erst 510 Leverkusener haben sich bisher in 68 Teams angemeldet. Im letzten Jahr radelten dagegen immerhin 3057 Teilnehmende insgesamt 387182 Kilometer zusammen und beförderten Leverkusen so ins Mittelfeld des Wettbewerbs mit den anderen Teilnehmerstädten. „Da ist definitiv noch Luft nach oben“, findet Richrath. Denn in Zeiten der Mobilitätswende habe das Radfahren eine wesentliche Bedeutung für die Stadt.

Radfahren für den Klimaschutz und die städtische Infrastruktur

Dieses Zwischenfazit zieht auch Alexander Lünenbach, Umweltdezernent der Stadt. Er ist jedoch zuversichtlich, dass noch einige Teilnehmer hinzu kommen werden. Das Radfahren sei schließlich aktiver Klimaschutz. So solle die Aktion den Menschen verdeutlichen: „Es gibt immer eine Alternative zum Auto, die mit dem Fahrrad zu bewältigen ist.“ Die 21 Tage auf dem Rad sollen die Leverkusener davon überzeugen und das umweltfreundliche Verkehrsmittel populärer machen.

Zudem können die Teilnehmenden dieses Jahr aktiv an der Verbesserung der städtischen Radinfrastruktur teilhaben. Denn wie Christian Syring, Mitorganisator der Aktion, erläutert, gebe es eine neue Funktion in der Stadtradeln-App. So können die Radelnden Mängel einfach über die App an die Stadt melden. Ob Schlaglöcher, ein plötzlich endender Radweg oder eine unübersichtliche Verkehrsführung – strukturelle Probleme der Radinfrastruktur können so aktiv angegangen werden.