Vier Verletzte bei Unfall auf der A 1

Hat die Unfallverursacherin am Steuer ihr Mobiltelefon bedient und deshalb das Stauende auf der A1 kurz vor dem Leverkusener Kreuz übersehen? Diesem Verdacht geht die Polizei nach. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, als eine 26-jährige Opel-Fahrerin auf einen am Stauende stehenden Audi A6 auffuhr. Beide Fahrerinnen und zwei Mitfahrende wurden dabei verletzt. Rettungskräfte brachten die vier Insassen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Stau war nun noch länger. (ger)