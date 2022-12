Vollsperrung der Straße „Auf’m Berg“

Die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen lassen die Fahrbahndecke in der Straße „Auf´m Berg“ instandsetzen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgt die Instandsetzung der Fahrbahn von der Einmündung Wilmersdorfer Straße bis zur Einmündung der Straße „An der Lichtenburg“.

Während die bisherigen Arbeiten noch durchgeführt werden können, wenn der Verkehr fließt, muss der Abschnitt für die Arbeiten an der Fahrbahn voraussichtlich ab dem 11. August für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Steinbücheler Straße/ Wilmersdorfer Straße. Die Buslinien enden an der Buswendeschleife „Auf´m Berg“ beziehungsweisen an der Wilmersdorfer Straße. Die Haltestellen nahe des Friedhofes werden nicht angefahren. (aga)