Lisa Charlotte Friederich ist die Regisseurin des Filme „Live“. Sie studierte Schauspiel in Stuttgart und Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Als Schauspielerin stand sie beim Theater Lübeck auf der Bühne sowie für verschiedene Film- und TV-Produktionen vor der Kamera. Unter anderem spielte sie die der Hauptrolle in dem preisgekrönten Film „Fritz Lang“. Friedrich inszenierte das Musiktheaterstück „Castor und Pollux“ (2019). „Live“ ist ihr erster Langfilm.

Rike Huy ist die Produzentin von „Live“ und komponierte (gemeinsam mit Joosten Ellée) den Soundtrack zum Film. Sie studierte Trompete in Hannover, Berlin, Paris und Frankfurt, zudem angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Sie gewann als Musikerin mehrere Preise und ist seit 2017 Solotrompeterin in der Basel Sinfonietta.

„Live“ wurde beim 13. Lichter-Filmfest in Frankfurt am Main als bester regionaler Langfilm ausgezeichnet und war für den Max-Ophüls-Preis als bester Film nominiert. Das Regie- und Produzentenduo verhandelt derzeit mit verschiedenen Filmverleihen darüber, wann und wie „Live“ gezeigt wird. Informationen und ein Trailer sind auf der Internetseite der Produktion zu finden. (frw)

www.likefilme.com