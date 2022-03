Von der Flut verwüstet: Rewe in Opladen öffnet wieder – das ist jetzt anders

Leverkusen-Opladen -

Schon am Mittwoch gucken viele Opladener neugierig durch die lange Glasfront auf der Düsseldorfer Straße. Doch noch gleichen Handwerker den Boden vor dem Geschäft aus, während im Laden die letzten Kartons ausgepackt und in die Regale geräumt werden. Acht Monate nach der Flut feiert der Rewe Rahmati am Donnerstag um sieben Uhr seine Wiedereröffnung. Bis dahin war es ein langer Weg.