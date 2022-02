Wasserstand gesunken: So hoch sind die Pegel an Wupper und Dhünn in Leverkusen

Leverkusen -

Am Sonntag ist ein Sturmtief über Deutschland hinweg gezogen. Auch in Leverkusen wurde eine „amtliche Warnung“ des Deutschen Wetterdienstes herausgegeben – und zwar vor Dauerregen. Es können Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter auftreten, heißt es. Die Warnung gilt bis Montagfrüh.

Ebenfalls warnte der Deutsche Wetterdienst den ganzen Sonntag über vor Sturmböen, die mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 75 Kilometern pro Stunde auftreten können – anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 85 Kilometern gerechnet werden, heißt es.

Auch die Feuerwehr in Leverkusen beobachtete die Situation und steht in engem Kontakt mit dem Wupperverband. Der hatte davor gewarnt, dass es im Laufe des Sonntags bei starkem Dauerregen und Sturm zu erhöhten Niederschlägen und steigenden Pegeln in Bächen und Wupper kommen kann. Diese Warnmöglichkeiten gibt es.

Pegelstände deutlich über dem Mittel

Bis zum Sonntagabend musste die Feuerwehr lediglich zu zwei Einsätzen ausrücken, die in Zusammenhang mit der Wetterlage stehen. In beiden Fällen mussten lose Dachpfannen auf Dächern vor dem Herunterfallen gesichert werden.

Aktuell (Montag, 10 Uhr) liegt der Pegel der Wupper in Opladen laut Wupperverband bei 1,83 Metern (1 Uhr: 2,09 Meter; 18 Uhr: 1,83, 14 Uhr: 1,46 Meter; 12 Uhr: 1,40 Meter; 9 Uhr: 1,20 Meter). Der mittlere Wasserstand liegt bei knapp 90 Zentimetern, Werte für ein mittleres Hochwasser liegen bei 2,70 Meter. Zum Vergleich: Am 15. Juli, dem Tag des Hochwassers, lag der Pegelstand der Wupper bei 4,55 Meter.

Am Samstag ist der Radfahrer trocken geblieben. Am Sonntag regnet es, der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Dauerregen herausgegeben. Ralf Krieger Foto:

In Manfort liegt der Pegelstand der Dhünn bei aktuell knapp 80 Zentimetern (21 Uhr: 90 Zentimeter; 16 Uhr: 72 Zentimeter, 14 Uhr: 72 Zentimeter; 9 Uhr: 73 Zentimeter). Der Mittelwert liegt laut Wupperverband bei knapp 40 Zentimetern, bei einem mittleren Hochwasser liegt der Wert bei 1,60 Meter. Bei der Flut wurde in Manfort ein Pegelstand der Dhünn von 3,87 Meter gemessen.