Weihnachtsmärkte eröffnen Donnerstag

Die Kometen hängen schon, die Buden stehen: Es wird Zeit für Opladens Weihnachtsmarkt. Das „Bergische Dorf“ findet in diesem Jahr zum 42. Mal statt und wartet wieder mit 31 Buden auf. Natürlich gibt es eine abwechslungsreiche Gastronomie, auch Grünkohl und Flammkuchen sind dabei. In den acht Handwerkerhäusern stellen lokale Händler aus, die alle paar Tage wechseln. Es lohnt sich, immer mal wieder vorbeizuschauen. Schon vom 21. November an ist der Markt geöffnet, am 25. November um 17 Uhr findet dann die offizielle Eröffnung statt. Auch dieses Jahr wird es wieder 1000 „Schneeflocken“-Luftballons mit Gutscheinen auf die Besucher hinabschneien, darunter auch drei Gutscheine für kindergroße Teddybären.

Die Suche nach den drei perfekten großen Weihnachtsbäumen hat sich dieses Jahr aufwendig gestaltet, vor allem wegen der sommerlichen Trockenheit. Die Suche war aber von Erfolg gekrönt. Dirk Pott von der Arbeitsgemeinschaft Opladen (AGO) freut sich: „Wir haben einen exzellenten Baum aus Paffenlöh für die Aloysius-Kapelle gefunden. Der Besitzer bekommt fünf kleinere Tannen von uns als Tausch, die er dann neu einpflanzen wird.“

Weitere Programm-Höhepunkte sind das traditionelle Anschneiden des Ochsen am Spieß am 28. November ab 12 Uhr, die Auftritte von „Kärnseife“ am 29. November und am 21. Dezember jeweils um 19 Uhr – hier mit Schneegarantie – und das Turmblasen an der Remigius Kirche am 8. Dezember um 17 Uhr. Am 6. Dezember kommt natürlich der Nikolaus, von 14 bis 17 Uhr, und am 23. Dezember gibt es um 18.30 Uhr wieder das Weihnachtssingen mit der Opladenerin Gina, das unter Opladenern bereits Kult ist.

Auch der Krippenweg findet dieser Jahr wieder statt. Vom 1. Dezember bis zum 6. Januar sind überall in den Schaufenstern der Fußgängerzone 63 handgefertigte Krippen ausgestellt. Die AGO traf eine Auswahl aus zirka 300 Krippen, auch neue sind dabei.

Beim Gewinnspiel, einer Art Krippen-Rallye, gibt es die Chance auf 55 Gewinne. An den drei Freitagen im Dezember finden jeweils um 17 Uhr Krippenführungen statt. Die kleinen Bäume auf der Kölner Straße werden in diesem Jahr zu ihrem Schutz nicht geschmückt.

Die AGO plant, ab 2020 stärker vom Plastikgeschirr wegzukommen und auf Recycling- und Mehrweggeschirr umzuschwenken; der Müll wird getrennt. Verschärfte Brandschutzauflagen wurden umgesetzt, ein Wachmann passt rund um die Uhr auf die Stände auf. Offizielle Toiletten des Marktes sind in der Gastronomie „Deyck’s“ im Glaskasten. Dirk Pott ist immer optimistisch: „Wir hoffen auf einen gemütlichen, schönen Markt. Wir geben uns viel Mühe.“

Das Bergische Dorf in der Opladener Fußgängerzone hat vom 21. November bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags ab 12 Uhr. Die Gastronomiestände sind noch bis zum 6. Januar da und öffnen täglich bis 22 Uhr. Am Totensonntag, 24. November, sowie vom 24. bis zum 26. Dezember hat der Markt geschlossen. Sonntag, 8. Dezember, ist verkaufsoffen. Das Programm wird in Leverkusen verteilt. Anmeldung für die Krippenführungen am 6., 13. und 20 Dezember unter ? 02171/44542. Ebenfalls am 21. November, dem Donnerstag vor Totensonntag, startet in der Fußgängerzone in Wiesdorf wieder der Christkindchen Markt. In diesem Jahr kommen zu den bewährten Ständen zwei Eisstockbahnen, die stundenweise gemietet werden können. Durch eine spezielle Kunsteis-Beschichtung sollen die Bahnen klimaschonend sein. Dazu öffnet die „Sportalm“ mit Speisen und Getränken für Gruppen.

Am Donnerstag, 28. November, können Kinder von 15 bis 18 Uhr an der Weihnachtsbäckerei in der Rathaus-Galerie teilnehmen. Der 7. Dezember, Samstag, wartet mit einer Vorführung der Tanzschule Kaechele auf: Von 13.30 bis 14.30 Uhr heißt es „Zirkus und Märchen“. Für stimmungsvolle Klaviermusik sorgt Daniel Kiefert am Sonntag, 8. Dezember, ab 15 Uhr in der Fußgängerzone. Am Mittwoch, 11. Dezember, können Weihnachtsmarktbesucher sich gemeinsam mit Radio Leverkusen durch die Stände probieren. Am Sonntag, 15. Dezember, öffnen zusätzlich die Geschäfte in der Wiesdorfer Innenstadt. Bis zum 30. Dezember hat der Markt täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Gastronomiestände bis spätestens 22 Uhr. Weitere Programmpunkte gibt es im Internet. www.christkindchenmarkt.de

FESTBELEUCHTUNG

Auch die Birkenbergstraße wird in diesem Jahr festlich beleuchtet. Die „Opladener Kometen“ wurden bereits an sechs Masten in der Birkenbergstraße und einem an der Altstadtstraße im Eingangsbereich der Fußgängerzone montiert, um die Funktionsfähigkeit zu testen. Ab Mitte November, mit Eröffnung des Weihnachtsmarktes, werden sie gemeinsam mit denen auf der Düsseldorfer und der Kölner Straße leuchten. (rog)

ZUFAHRT GESPERRT

Während der Zeit des Weihnachtsmarkts erwartet die Stadt mehr Besucher als üblich und passt daher von 21. November bis 1. Januar 2020 die Verkehrsführung an der Dhünn- und der Wöhlerstraße wie folgt an. Die Dhünnstraße wird aus Fahrtrichtung Wöhlerstraße ab Hausnummer 2 gesperrt. Weiterhin befahrbar ist sie von der Einmündung Wöhlerstraße bis zum Wendehammer (China Restaurant) und bis Hausnummer 2. Von der Wöhlerstraße kann man in dieser Zeit nicht zum Apcoa-Parkplatz auf Höhe der Pflegeresidenz abbiegen.

Die Abbiegemöglichkeit nach links von der Wöhlerstraße zum Kinopolis und zur Rathaus-Galerie ist an den Adventswochenenden von freitags bis sonntags und unter der Woche nachmittags gesperrt. (rog, dre)