Wettbewerb um schönste Maske wird verlängert

Dass die Mund-Nase-Schutzmasken, die an vielen Orten von Montag an Pflicht sein werden, auch modisches Accessoire sein können, hat zum Wettbewerb „Masken für Leverkusen“ geführt. Die SPD-Landtagsabgeordnete Eva Lux hat die Schirmherrschaft übernommen, und SPD-Ratsfraktionsvorsitzender Peter Ippolito wirbt für die Aktion. Der Wettbewerb um die schönste Maske der Stadt soll nun – passend zu den aktuellen Schutzvorschriften – ebenfalls bis zum 4. Mai verlängert werden. In der Jury sind Eva Lux, Christiane Haarhoff (Haarhoff GmbH), Regina Malek (EVL), Silke Otto (Sparkasse), Roberto Culia (Casa Ducale), Marco Sahler (MS Maßmode) und Dr. Ulrich Bornewasser (Chempark/Currenta) engagiert. Sie wird die Einsendungen bewerten. Da Facebook neue Geschäftsbedingungen erlassen hat, die eine Werbung für die Masken untersagt, finden sich Hinweise nun auf der eigene Website.

www.maskenfuerleverkusen.de