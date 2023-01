Wetter in Leverkusen Mit dem Monatswechsel sollen die Temperaturen fallen

Leverkusen – Bis zu 22 Grad am Wochenende: Mit diesem ungewöhnlich warmen Herbstwetter soll es in der kommenden Woche vorbei sein. Mit dem Monatswechsel wird auch ein Wetterwechsel eingeläutet, die Temperaturen sollen laut Prognosen sinken.

Startet die neue Woche in Leverkusen noch mit Werten bis zu 19 Grad, sinken die Temperaturen peu à peu im Laufe der Woche bis hin zu 12 oder 13 Grad am Freitag und Samstag. Auch die Tiefsttemperaturen in der Nacht gleichen sich an und werden einstellig. Auch kann es im Laufe der Woche regnerischer werden. Richtiger Herbst statt Spätsommer.