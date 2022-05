Wildpark: Neuzugang in Leverkusen: Geier Nick kommt von der Nordsee

Leverkusen -

„Tauschen Geierin gegen Geier“ – so oder so ähnlich könnte das Inserat des Wildparks in den Foren veröffentlicht gelautet haben, in denen Tierparks ihre Tiere tauschen. Austausch ist nötig, um bei verwandten Nachzuchten Inzucht zu vermeiden. Das Team des Wildparks Reuschenberg hatte zwei Gänsegeier-Schwestern zu bieten: Hanni und Nanni. Ein Tierpark von der Nordsee, aus Sankt Peter Ording, meldete sich und bot ein Geier-Männchen namens Nick. Der ist nun in Leverkusen angekommen, im Wechsel ließ man Nanni an die Nordsee ziehen.