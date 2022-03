Windeln, Mehl und Tee: Leverkusener spenden für Ukraine – Große Hilfsbereitschaft

Leverkusen -

Sie kommen mit Windeln, Shampoo, Wiener Würstchen und Earl Grey: Seit Mittwoch sammelt der Integrationsrat Spenden für die Ukraine in seiner Geschäftsstelle an der Manforter Straße 184. „Die Resonanz ist überwältigend“, freut sich Sam Kofi Nyantakyi, Vorsitzender des Integrationsrats. Am Mittwoch hätten bereits um 13.20 Uhr die ersten Personen vor der Tür gestanden, obwohl sie erst um 14 Uhr aufgemacht hätten. Alle wollten einen Beitrag leisten, so empfindet es Nyantakyi.

Mediziner spenden Desinfektionsmittel, andere bringen Kindernahrung oder Konserven mit Tomatennudeln. Auch Unternehmen haben bereits gespendet. Der Integrationsrat mit seinem Team sammelt die Dinge, am Freitag würden Mitarbeitende des Jobservices dabei helfen, die erste Tranche nach Köln zu transportieren. Dort nimmt sie das Blau-Gelbe Kreuz in Empfang, eine Hilfsorganisation, die die Sachen weiter in die Ukraine bringt. Doch es wird natürlich weitergesammelt, beim Integrationsrat mindestens noch bis Ende nächster Woche.

Umzugskartons und Konserven



Vor allem würden jetzt auch Umzugskartons gebraucht, in denen die Sachen gut verpackt werden können, aber auch Einwegpaletten. Textilien sind eher nicht so gern gesehen, besser seien Konserven oder Lebensmittel. Auch Helferinnen und Helfer zum Packen sind gern gesehen.

Denise Rusteberg aus Bürrig kommt mit ihrer Tochter, sie spenden Mullbinden und Wundkompressen und haben auch schon Geld gespendet. Mit zwei Pampers-Packungen kommt Gudrun Böhme auf ihrem Fahrrad an. „Wenn irgendwas ist, mache ich mit.“

Auch Sam Kofi Nyantakyi ist nicht das erste Mal im Einsatz. „Nach 2015 habe ich gedacht, es kehrt Ruhe ein.“ In seinem Team der Helfenden ist auch Elena Büchel, eine Künstlerin aus Leverkusen mit ukrainischen Wurzeln. Sie wird die Kartons beschriften und stellt sich auch als Dolmetscherin zur Verfügung. Übers Internet, vor allem über Facebook, hält sie Kontakt mit ihrer Freundin in Kiew und Verwandten in Tschernigow.



Spenden nimmt der Integrationsrat bis Ende nächster Woche von montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr in der Manforter Straße 184 an. Fragen beantwortet der Integrationsrat unter der 0178/6340847.

Der TSV Bayer 04 bietet ab sofort Sport für Geflüchtete an. Jeder könne dort teilnehmen, heißt es beim Verein. Das Angebot gelte in elf Fachabteilungen sowie in den Sektionen Kinder- und Jugendsport sowie Fitness und Health. Kontakt über mailto:welcome@tsvbayer04.de und telefonisch: 0214 / 86 80 00