Wir sammeln Ihre Fragen zu Corona: Leverkusener fragen, Karl Lauterbach antwortet

Leverkusen -

Die Coronakrise dauert nun schon einige Wochen. Sie haben noch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Sie haben auf Fragen bislang noch keine befriedigende Antwort bekommen, haben einige Sachen nicht verstanden? Der SPD-Abgeordnete und Gesundheitsexperte Professor Dr. Karl Lauterbach stellt sich exklusiv Ihren Fragen, liebe Leserinnen und Leser aus Leverkusen, Leichlingen und Burscheid.

Schicken Sie uns Ihre Fragen zu Corona und zu den Auswirkungen auf Leverkusen und die Region: Entweder auf Facebook oder per Mail an ksta-leverkusen@dumont.de. Wir geben Ihre Fragen weiter, Karl Lauterbach wird in einem Interview am Donnerstag Rede und Antwort stehen. Nutzen Sie die Chance - und bleiben Sie gesund! (red)