Wohnungsbrand in Leverkusen-Rheindorf: Bewohnerin schwerstverletzt geborgen

Leverkusen -

Eine schwer verletzte Person sowie mehrere Leichtverletzte forderte am Samstagnachmittag ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Oderstraße in Rheindorf. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war dafür im Einsatz, da mehrere Menschen in Lebensgefahr gemeldet worden waren.



Zuerst Menschen gerettet



Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Wohnung im ersten Obergeschoss im Vollbrand. Rauch drang aus mehreren Fenstern aus der Vorder- und Rückseite, an mehreren Wohnungen standen Personen auf den Balkons, teilweise im Rauch. Sofort wurde die Menschenrettung durch mehrere Einsatztrupps eingeleitet, eine Drehleiter zur Rettung der Personen von Balkons in Stellung gebracht.



Aus der Brandwohnung wurde eine Schwerstverletzte ins Freie geholt. Nach intensivmedizinischer Behandlung wurde die Betroffene soweit stabilisiert, dass sie in eine Spezialklinik nach Duisburg transportiert werden konnte. Zwölf weitere Hausbewohner wurden in einem bereitgestellten Bus der Wupsi medizinisch und von der Notfallseelsorge versorgt.



Nachdem die Menschenrettung abgeschlossen war, wurde das Feuer von mehreren Trupps im Gebäude gelöscht, der Brand konnte dabei auf die eine Wohnung begrenzt werden. Zur Brandursache hat die Feuerwehr noch keine Angaben gemacht. Aufgrund der Einsatzstelle und der Baustelle auf der Solinger Straße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Rheindorf-Nord.



Zur gleichen Zeit sorgte ein weiterer Feuerwehreinsatz in Schlebusch für Aufregung. Dort war ein Kind auf einen Baukran einer größeren Baustelle geklettert und fand allein nicht wieder herunter. Der Junge wurde von der Feuerwehr mit Hilfe eines Absturzsicherungssets geborgen.