Zeitreise in den Harz

Eine Zeitreise in die 70er Jahre ermöglicht die Fahrt in den Harz mit einem Sonderzug mit Abteilen dieser Zeit am Samstag, 29. Februar. Gezogen wird der Zug, zu dem auch einige Fahrzeuge des Rheingold-Zugs von 1928 und 1962 gehören, von der Diesellok der Bauart 218, die ebenfalls aus den 1970er Jahren stammt. In Wernigerode im Harz angekommen, können die Teilnehmenden entweder mit der Harzer Schmalspurbahn auf den 1150 Meter hohen Brocken fahren oder den Sonderzug ab Blankenburg nach Rübeland nehmen, wo der Besuch einer Tropfsteinhöhle lockt. Abfahrt in Opladen ist um 4.38 Uhr, die Rückkunft ist für 1.38 Uhr des Folgetags vorgesehen. Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt kosten inklusive Platzreservierung für Erwachsene 89 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahren zahlen 59 Euro. Tickets für den Rheingold-Wagen sind ab 169 Euro pro Person zu haben. Ausführliche Informationen gibt es unter ? 02041 / 348 46 68 sowie im Internet. Über diese Wege können auch Tickets reserviert werden. (dre) www.nostalgiezugreisen.de