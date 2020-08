Zerstrittene Leverkusener SPD: Mitarbeiter von Karl Lauterbach wechselt Stelle

Leverkusen -

Ismail Kutbay, langjähriger Wahlkreis-Mitarbeiter des SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach, arbeitet künftig nicht mehr für den Politiker. Wie Lauterbach am Montag bestätigte, habe Kutbay sich „für eine berufliche Neuorientierung entschieden“. Lauterbach schrieb: „Ich danke Herrn Kutbay an dieser Stelle sehr für seine langjährige Mitarbeit in und für Leverkusen. Für seinen weiteren beruflichen Werdegang wünsche ich ihm viel Erfolg.“



Kutbay ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Manfort/Wiesdorf und im Machtkampf der SPD immer wieder in Erscheinung getreten. Er hatte im vergangenen halben Jahr zahlreiche neue Mitglieder in die Partei geholt. Kritik: Deren Aufgabe soll es nach Aussage von Genossen lediglich gewesen sei, die internen Abstimmungen vor der Kommunalwahl zu beeinflussen. (aga)