Stadtgeschichte im Blick

Wie können wir Stadtgeschichte an die Bürger und in die Politik bringen? Das ist die Frage, mit der sich Ernst Küchler, stellvertretender Vorsitzender des Opladener Geschichtsvereins (OGV) und ehemaliger Oberbürgermeister von Leverkusen, beschäftigt. Nach einem erfolgreichen Jahr 2018, mit zwei großen Ausstellungen, einem gut besuchten Geschichtsfest im September, zudem zahlreiche Gäste aus den Partnerstädten Leverkusens anreisten, und der gemeinschaftlich mit der Wirtschaftsförderung Leverkusen herausgegebenen „Leverkusener Wirtschaftsgeschichte“, werden nun die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. „Quo vadis lokale Geschichtsarbeit“ hieß es daher im Workshop, der gemeinsam mit dem Partnerverein aus Jülich, ausgerichtet wurde. Raus aus den Mauern der Villa Römer, die seit 1996 den Zusatz „Haus der Stadtgeschichte“ trägt, rein in die Stadtgesellschaft ist daher ein Schwerpunkt. Dazu gehört, dass Ausstellungen so arrangiert sind, dass sie weiterziehen können. Der Aufbau zur „Leverkusener Integrationsgeschichte(n)“ ist ein erstes Beispiel dafür. Nach Stationen in der Villa Römer und im Forum wird ein Teil der erfolgreichen Ausstellung ab März in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse und später im Katholischen Bildungswerk zu sehen sein. „Wir wollen die Leute direkt ansprechen“, so Küchler. „Die Stadt muss verpflichtet werden, im positiven Sinne, sich mit der eigenen Stadtgeschichte zu beschäftigen.“ Die anstehenden Jubiläen bieten den passenden Rahmen, um die Bürger mitzunehmen. Bis in das Jahr 2030 gehen die Planungen des Projektes „Stadtgeschichte der Zukunft.“ In dieser Zeitspanne liegt sowohl der 45. Jahrestag der kommunalen Neugliederung (die ehemalige Kreisstadt Opladen wird der kreisfreien Stadt Leverkusen zugeordnet) im Jahr 2020 und der 90. Gründungstag von Leverkusen. Mit 100 Jahre Leverkusen im Jahr 2030 soll ein vorläufiger Höhepunkt der stadtgeschichtlichen Arbeit im Verbund mit Vereinen, Bürgern, Politik und Verwaltung gefeiert werden. Kein reiner Festakt, sondern eine intensive Beschäftigung mit unserer Geschichte, wünscht sich Küchler und fordert Interessierte auf, sich aktiv im Rahmen der Projektgruppe „Stadtgeschichte mit Zukunft“ einzubringen (weitere Informationen über den OGV). Wie kam es, dass eine Stadt (Opladen Anmerk. d. Red.) verschwindet?, Wie wirkt sich das bis heute aus? und vieles mehr, das sind einige der Fragen, denen auf den Grund gegangen werden will. Da mit Blick auf eine gelebte Stadtgesellschaft auch Visionen erlaubt sind, schwebt zudem die Errichtung eines Leverkusener Stadtmuseums über allen Bestrebungen einer modernen, mitnehmenden und lokalen Geschichtsarbeit. Dass diese sich zunehmender Beliebtheit erfreut, zeigt sich unter anderem an einer steigenden Mitgliederzahl des Vereins, der mit 13 Neuzugängen nun über 180 Mitglieder zählt. Auch die guten Besucherzahlen der vergangenen Kamingespräche, in Kooperation mit der VHS, geben Anlass für gute Prognosen. In Zukunft strebt der OGV auch mit diesem Format eine Ausweitung seiner Arbeit in die Stadt an, so der Vorstand rund um seinen Vorsitzenden Michael Gutbier. Vor allem die Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Der Deutsche Orden im Rheinland“ werden an exponierten Orten in Leverkusen durchgeführt. So referiert Dr. Alexander Berner über den „Kreuzzug und regionale Herrschaft. Die Anfänge des Deutschen Ordens im Rheinland“ in der Johannes-von-Nepomuk-Kapelle-Fettehenne am 8. Mai, der Doktorsburg in Wiesdorf am 5. Juni und in Schloss Morsbroich, am 25. Mai.

Großes Interesse erwarten die Verantwortlichen des OGV zu den Vorträgen der Reihe „Marksteine deutscher Geschichte aus rheinischer Perspektive“, bei der gesamtdeutsche Ereignisse von lokaler Ebene aus betrachtet werden. Ergänzend zum Vortrags- und Ausstellungsprogramm werden in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Herweg Exkursionen angeboten, die in einem eigenen Katalog zusammengefasst sind. Das Angebot für Studienreisen wurde hingegen auf drei, nach vier im Vorjahr, reduziert, da die Teilnehmerzahlen rückläufig waren.

Raus aus den Mauern der Villa Römer, rein in die Stadtgesellschaft ist ein neuer Schwerpunkt des Vereins. Ralf Krieger Foto:

Der OGV, der sich 1979 aus einem geschichtsliebenden Schülerclub im Stadtarchiv gegründet hat, feiert im kommenden Jahr, vom 6. bis 8. September sein 40-jähriges Bestehen, im Rahmen des traditionellen Geschichtsfestes.

„Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden wir in Zukunft noch weiter verstärken“, sagte Michael Gutbier und schaut positiv auf eine „Stadtgeschichte mit Zukunft“, die in ihren Facetten in den kommenden Jahren erarbeitet und gezeigt wird.

Alle Termine und ausführliche Beschreibungen befinden sich im Programmheft. Kontakt: www.ogv-leverkusen.de

Ernst Küchler, stellvertretender Vorsitzender

Michael Gutbier