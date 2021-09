Zwischen Kneipenfestival und Reitturnier: Termin-Tipps für das Wochenende

Was ist los am Wochenende?

Wir stellen für Sie Veranstaltungen, Konzerte und weitere Tipps zusammen

Leverkusen -

Passend zum vorhergesagten sonnigen Wetter werden am Wochenende eine Vielzahl an Veranstaltungen in Leverkusen, Leichlingen und Burscheid angeboten. Und natürlich geht auch der Wahlkampf weiter. Hier gibt es einen kleinen Überblick, es gelten die 3-G-Regeln beziehungsweise die jeweiligen Hygieneregeln der Veranstalter.

Viertes Leverkusener Kneipenfestival

Mehr als 20 Lokale in Wiesdorf, Opladen, Schlebusch und Küppersteg bieten beim stadtweiten Kneipenfestival am Samstag ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Comedy und Show. Shuttlebusse werden von Kneipe zu Kneipe fahren.

kneipenfestival-leverkusen.de

Turnierwochenende beim RSV Rheindorf

Eingeladen wird am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, zum traditionellen jährlichen Turnier des Reitsportvereins, das seit 1973 nur letztes Jahr pandemiebedingt einmal versäumt wurde. 530 zwei- und vierbeinige Sportler starten in den verschiedensten Leistungsklassen. So treten schon Reiterinnen und Reiter ab vier Jahren an. Einer der Höhepunkte ist das „Champ de Lamp“ am Samstagabend, bei dem Fackeln entzündet werden und die Pferde unter Flutlicht springen werden. Der Freitagabend startet auf den Reitplätzen des RSV mit Livemusik von Sänger Robin Stone.

Grammofestival in Leichlingen

Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, lädt Veranstalter Joshua Mers zu Open-Air-Konzerten ein: Rock und Pop, Blues und Soul regionaler Bands locken in den alten Stadtpark am Busbahnhof. Am Freitag geht es um 17.30 Uhr mit der Band Black Community los.

Kultursommer Burscheid

Vor der evangelischen Kirche tritt am Samstag, 4. September, ab 19.30 Uhr die Band Greencard auf, am Sonntag, 5. September, um 16 Uhr der hiesige Swingmusiker Engelbert Wrobel. Reservierungskarten müssen zuvor in der städtischen Bücherei, der Buchhandlung Hentschel oder online angefordert werden.

Kunst im Schaufenster-Burscheid

Inmitten der Burscheider Innenstadt stellen Künstlerinnen und Künstler am Samstag ihre aktuellen Arbeiten in den Schaufenstern der Geschäfte aus. Um 12 Uhr findet ein Rundgang mit allen Künstlern statt. Ende der Ausstellung ist am 2.Oktober.

„Die Partei“ macht Wahlkampftour

Diesen Samstag macht „die Partei“ Halt in Wiesdorf. Mit dabei: Direktkandidatin Frauke Petzold, sowie der Bundesvorsitzende und Europaabgeordnete Martin Sonneborn. (mit tmn)