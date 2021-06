Moschee, Maritim und Co.: Das sind die bekanntesten Gebäude von Gottfried Böhm in Köln

Köln -

Auffällige, sich wiederholende, geometrische Formen, am liebsten gestaltet aus einer Mischung aus Beton, Stahl und Glas. Die Architektur Gottfried Böhms, der diesen Mittwoch im Alter von 101 Jahren gestorben ist, besticht durch ihren Wiedererkennungswert. Sehen Sie hier noch einmal, mit welchen Gebäuden der Architekt die Silhouette von Köln und der Region mitgestaltet hat:



Christi Auferstehung: Im Kölner Stadtteil Lindenthal, in unmittelbarer Umgebung des Rauthenstrauchkanals, befindet sich Christi Auferstehung. Die katholische Kirche wurde Ende der 1960er-Jahre nach Plänen von Gottfried Böhm erbaut und 1971 geweiht. Sie dient als Ersatz für eine Kirche gleichen Namens, die im zweiten Weltkrieg stark beschädigt und wegen statischer Probleme abgerissen werden musste.

Kapelle St. Kolumba/Madonna in den Trümmern: St. Kolumba hat eine bewegte Geschichte: Im Jahre 980 wurde erstmals eine Kirche an der Stelle mitten in der Kölner Innenstadt errichtet. Im späten Mittelalter musste sie einem gotischen Neubau weichen, der im zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zerstört wurde. Lediglich eine Marienstatue überstand den Krieg fast unbeschädigt. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1950, ließ Gottfried Böhm eine kleine, eingeschossige Kapelle in der Ruine der zerstörten Kirche errichten, in der sich die besagte Marienstatue befindet. Seither wird die Kapelle von den Kölnern liebevoll "Madonna in den Trümmern" genannt. Seit dem Jahr 2007 wird die achteckige Kapelle von einem Neubau umhüllt, der unter anderem das Diözesanmuseum Kolumba des Erzbistums Köln beherbergt.

Ditib-Zentralmoschee Köln: Gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn Paul war Gottfried Böhm für den Bau der Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld an der Venloer Straße/Ecke Innere Kanalstraße verantwortlich. Doch die Arbeiten an dem Gotteshaus verzögerten sich immer wieder, die Bauherrin Ditib warf den Böhms Mängel bei Planung und Bau des Gebäudes in rund 2500 Fällen vor. Auch wenn sich beide Parteien letztlich einigen und den Bau fortsetzen konnten, rissen die Nachrichten über Mängel und Bauverzögerungen nicht ab, so trat unter anderem Feuchtigkeit in die Kuppel der Moschee ein. Mit rund sechs Jahren Verzögerung wurde der Bau im September 2018 durch den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan eröffnet.

Stadthaus Deutz/Technisches Rathaus: 1995 errichteten Gottfried Böhm und sein zweitjüngster Sohn Peter das Stadthaus im Kölner Stadtteil Deutz. Das Technische Rathaus, das sich zwischen der Lanxess Arena und dem Bahnhof Köln Messe/Deutz befindet, bietet Platz für rund 3500 städtische Mitarbeiter.

Maritim-Hotel in Köln: Unübersehbar für Spaziergänger in der Kölner Altstadt ist das Maritim-Hotel, das sich zwischen Heumarkt und Rhein erstreckt. Wie so häufig nutzte Böhm für das Gebäude einen Materialmix aus Beton, Stahl und Glas, diesmal jedoch in ungeahnter Dimension mit einer Halle samt Glasdach, die die einzelnen Gebäudeteile verbindet.

WDR Arkaden: Die Wartezeit am Zebrastreifen über die Kölner Nord-Süd-Fahrt zwischen Hohe Straße und Breite Straße hat der ein oder andere sicherlich schon mal damit verbracht, die WDR Arkaden zu begutachten. In dem 1996 eröffneten Gebäude befinden sich diverse Büros des öffentlich-rechtlichen Senders, die Deutsche Post und mehrere Einzelhändler. Neben den typischen Böhm-Merkmalen sorgt besonders die blaue Neonbeleuchtung bei Nacht für Aufmerksamkeit.

Weitere Bauten von Gottfried Böhm in Köln und Umgebung: