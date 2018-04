„Herzenssache“: Benefizkonzert für Menschen mit Multipler Sklerose in Lindlar

Lindlar -

Dass die Musikvereine aus Lindlar, Frielingsdorf, Linde und Süng gemeinsam bei einem Konzert auftreten, kommt nur alle paar Jahre vor. Am Samstag, 28. April, ist es wieder soweit. Um 19 Uhr beginnt im Kulturzentrum ein großes Benefizkonzert unter dem Motto „Herzenssache“. Neben den vier Blaskapellen sind die Lindlarer Rock-Coverband „The Firebirds“, der „Junge Chor Overath“, und „Almrausch“ mit „Polka-Pop“ dabei, außerdem die Sängern Isabelle Kauer mit französischen Chansons. Der Erlös des Konzerts geht an die Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft (DMSG). Im Anschluss an das Konzert steigt im Kulturzentrum eine Aftershowparty mit den „Firebirds“.

Mit Musik Gutes tun

Die Idee, ein Benefiz-Konzert auszurichten, kam vor zwei Jahren von Verena Berghoff (siehe nächste Seite). Sie spielt seit 16 Jahren im Musikverein Lindlar Saxophon, seit vier Jahren ist sie Beisitzerin im Vorstand. „Ich finde die Idee schön, als Verein was Gutes zu tun und noch schöner, dass die anderen Mitwirkenden helfen“, so die Lindlarerin, die selbst an Multipler Sklerose erkrankt ist. Und so beschloss der Verein, das Konzert zugunsten der DMSG zu veranstalten. Zum einen, um Erkrankten helfen zu können. Zum anderen wollen die Lindlarer mit dem Benefizkonzert auch über die Krankheit „Multiple Sklerose“ informieren.

Ein fünfköpfiges Team des Musikvereins Lindlar kümmerte sich um die Konzert-Organisation. Einer davon ist Dominik John. „Im Sommer 2017 haben wir die ersten konkreten Anfragen gestartet“, sagt er. Auf die „Firebirds“ sei man gekommen, weil die Musiker aus Lindlar kommen und drei der Bandmitglieder selbst in den Musikvereinen Frielingsdorf und Lindlar spielen.

Persönliche Beziehungen gibt es auch zum Jungen Chor aus Overath, und Isabelle Kauer - immerhin eine studierte Sängerin – singt auch im jungen Chor Cambiata. „Wir haben auch versucht, für das Konzert einen Top-Act zu verpflichten, aber die Bands, die wir kontaktiert haben, hatten leider keine Zeit“, so John. „Vielleicht beflügeln wir mit diesem Konzert auch anderen Vereine, ein ähnliches Projekt anzugehen“, schreibt der Musikverein Lindlar im Programmheft.

Herzenssache:Benefizkonzert zugunsten der Deutschen Multiplen Sklerose-Gesellschaft. Am Samstag, 28. April, 19 Uhr, im Kulturzentrum Lindlar, Wilhelm-Breidenbach-Weg, Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf bei Spielwaren Pfeifer und den Mitgliedern des Musikvereins Lindlar.

Musikerin selbst betroffen Verena Berghoff, Jahrgang 1988, wuchs in Lindlar auf. Nach der Schule absolvierte sie in Remscheid eine Ausbildung zur Krankenschwester, bis 2015 arbeitete sie in diesem Beruf. 2014 erhielt sie die Diagnose Multiple Sklerose. „Die Krankheit begann bei mir mit extremem Schwindel bis zum Erbrechen“, sagt sie. Berghoff war im Krankenhaus, bekam Cortison und ist seitdem in Behandlung. „Mir geht es gut, nur meine Konzentration und meine Belastbarkeit haben nachgelassen“, schildert sie die Auswirkungen der Krankheit. Weil sie unter einem chronischen Erschöpfungszustand leidet, lässt sich die Lindlarerin zur Kauffrau im Gesundheitswesen umschulen. „Ich beschwere mich nicht, anderen geht es viel schlechter. Und wenn man selbst betroffen ist, kann man am besten aktiv unterstützen.“ Berghoff spielt seit 16 Jahren Saxophon im Musikverein Lindlar, seit vier Jahren ist sie im Vorstand. Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Krankheit des zentralen Nervensystems. Die Ursachen der Krankheit sind noch nicht endgültig geklärt. Rund 70 Prozent der MS-Patienten sind Frauen, meist tritt MS im Alter zwischen 20 und 40 auf. In Deutschland sind rund 200 000 Menschen betroffen. MS lässt sich bislang nicht heilen, aber behandeln – die Therapie setzt vor allem darauf, das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern.

Benefizkonzert für Menschen mit Multipler Sklerose in Lindlar Musikerin selbst betroffen