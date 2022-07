„Kluge Köpfe“: Marcus Welke aus Marienheide macht nach Traumabi kurze Verschnaufpause

Marienheide -

Am Wirtschaftsgymnasium des Berufskollegs Oberberg in Gummersbach schafften gleich vier Schüler den Abschluss mit der Traumnote 1,0. Einer von ihnen ist Marcus Welke. Der 19-Jährige, der seine Prüfungen in den Fächern Mathematik und Betriebswirtschaftslehre sowie in Deutsch und Wirtschaftsinformatik ablegte, wird bereits im August sein duales Studium zum Wirtschaftsinformatiker beginnen.

Bis dahin aber will der Marienheider Zeit mit seiner Familie verbringen und den gemeinsamen Urlaub in Österreich genießen, bevor es mit der Jugendgruppe der evangelischen Baptisten-Brüdergemeinde in Marienheide für eine Woche nach Dänemark geht. Als Mitglied der Jugendgruppe ist er für Organisatorisches zuständig und unterstützt den freikirchlichen Gemeindeleiter bei den Gottesdiensten, indem er etwa das Einleitungswort spricht.

Gemeinschaft und das Zusammensein in der Gruppe waren es auch, das ihm in der Zeit des Home-Schoolings am meisten fehlte. Zudem sei ihm das Lernen wieder leichter gefallen, als es zum letzten Schuljahr hin wieder in den Klassenraum ging: „Ich habe das Gefühl, dort mehr gelernt zu haben, weil die Ablenkung von zu Hause fehlte“, sagt Marcus. Dennoch habe er sich gut auf die Prüfungen vorbereitet gefühlt – und mit seinem Ergebnis ist er mehr als zufrieden.

Um im Abitur gut abzuschneiden, sei viel Eigeninitiative nötig, dennoch rät er dem neuen Abiturjahrgang, sich nicht zu viel Druck zu machen. „Es sind eigentlich auch nur Klausuren wie die anderen davor auch“, überlegt Marcus Welke. „Wenn man früh genug mit dem Lernen beginnt und nicht erst auf den letzten Drücker, dann schafft man es auch, den Prüfungsstoff zu bewältigen“, weiß er aus eigener Erfahrung.