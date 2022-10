„Unsere Ehe ist jetzt inniger“: Waldbrölerin rettet Ehemann mit Nierenspende das Leben

Über eine Freundin in Berlin und einen Bericht in der dortigen Presse ist Christa Dresbach-Schnieder auf ein Paar gestoßen, das ganz Ähnliches erlebt hat: Nora Northmann und Volker Döring (70). In ihrem Roman mit dem Titel „Zum Glück genügt die Hälfte – Eine Frau spendet ihrem Mann eine Niere“ (Verlag Steve-Holger Ludwig) erzählt die 62-Jährige ihre eigene Geschichte.

Das wird Nora Northmann am kommenden Dienstag, 18. Oktober, auch in Waldbröl tun: Auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde und des christlichen Buchladens „Buch + Welt“ der Gemeinde kommt das Ehepaar für eine Lesung in die Marktstadt. Diese beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus am Wiedenhof 12b. Der Eintritt ist frei. (höh)