Waldbröl – Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nacht zum Sonntag ein Auto von der Rommener Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Der 29-jährige Morsbacher Fahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen und fuhr durch eine Hecke und einen Zaun auf das Grundstück.

Der Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen. Wie die Polizei mitteilte, bestätigte diese den Verdacht auf Alkohol am Steuer. An seinem Wagen sowie an Hecke und Zaun des Grundstücks entstand ein hoher Sachschaden.