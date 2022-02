Auf frischer Tat ertappt: Passant hält Handtaschendieb in Waldbröl auf

Waldbröl -

Ein aufmerksamer Passant hat in Waldbröl einen Handtaschendieb gestoppt. Der Mann habe am Samstag beobachtet, wie der Verdächtige die Tasche einer 61-jährigen Frau stahl, teilte die Polizei mit. Die Frau habe den Rollstuhl ihres Mannes geschoben und hatte die Tasche demnach in einem am Rollstuhl befestigten Einkaufskorb abgelegt.

Der 22-Jährige soll den Korb samt Tasche gegriffen und davongerannt sein. Dann habe er Bargeld aus dem Portemonnaie genommen und die übrigen Gegenstände weggeworfen. Der Passant, der die Tat beobachtet hatte, rannte hinter dem 22-Jährigen her und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. (dpa)