Aufatmen beim VfL Gummersbach: Timm Schneider nicht schwer verletzt

Gummersbach -

Beim 35:25-Sieg des VfL Gummersbach gegen die HSG Nordhorn-Lingen sorgte Kapitän Timm Schneider für Schreckmomente: Nach einem Tempogegenstoß blieb er in der 57. Minute zunächst neben dem Nordhorner Tor liegen und musste gestützt werden, um aus der Schwalbe-Arena heraus zu gehen. Hinterher sagte Schneider, dass er einen Stich im Bein gespürt habe.

Vonhoegen gab nach MRT Entwarnung

Jetzt gab VfL-Mannschaftsarzt Dr. Jan Vonhoegen Entwarnung. Das MRT des linken Knies sei unauffällig gewesen, womit eine Beeinträchtigung der Bänder und des Meniskus auszuschließen sei. Somit lautet die Diagnose auf eine Zerrung der Gelenkkapsel im linken Knie, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt.

Eine Ausheilung sei innerhalb weniger Tage möglich. Trotzdem wird VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson am Mittwoch gegen Dormagen aller Voraussicht nach nicht auf seinen Kapitän bauen können. Ob Schneider am Samstag in Bietigheim wieder dabei ist, werde sich zeigen, so der VfL.