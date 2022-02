Aufforstung in Oberberg: Energieversorger BEW spendet 4000 Setzlinge

Wipperfürth -

Noch zeigt sich dich Waldfläche in Wipperfürth-Ente genau so trist, wie an zahlreichen anderen Orten im Stadtgebiet: Ein baumlose Stück Land, das das volle Ausmaß des Borkenkäferbefalls und des Klimawandels widerspiegelt. Damit das Bild in einigen Jahrzehnten ein anderes ist, startete die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) hier ein Naturschutzprojekt.