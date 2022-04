Badminton-EM in Madrid: Wipperfürther Mark Lamsfuß holt zweimal Gold

Wipperfürth/Madrid -

Nachdem er am Morgen mit seiner Partnerin Isabel Lohau bei den Badminton-Europameisterschaften in Madrid schon Gold geholt hatte, siegte Mark Lamsfuß mit seinem Doppel-Partner Marvin Seidel (beide 1. BC Wipperfeld) am Nachmittag auch im Herren-Endspiel und holte sich das zweite EM-Gold.

Es sind die beiden ersten Goldmedaillen für Deutsche Spieler bei der EM und der erste EM-Titel für den Deutschen Badminton-Verband seit zehn Jahren.

Seidel/Marvin siegten gegen Alexander Dunn und Adam Hall in zwei Sätzen mit 21:17 und 21:16. Isabel Lohau verlor mit ihrer Partnerin Linda Efler das Endspiel und holte die Silber-Medaille.