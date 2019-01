Böller, Batterien und Raketen: Pyrotechniker verrät die aktuellen Feuerwerk-Trends

Wipperfürth -

Alle Jahre wieder hat Ingo Zobel zwei Tage lang alle Hände voll zu tun, denn der Pyrotechniker verkauft Silvesterfeuerwerk, und als Fachmann kann er seine Kunden entsprechend beraten. In der Halle an der B 506 in Wipperfürth-Lamsfuß sind die Raketen, Böller und Batterien gestapelt.

Batterien, die in Serien die unterschiedlichsten Raketen abfeuern, seien nach wie vor sehr beliebt, sagt Pyrotechniker Zobel. So zum Beispiel die Box mit dem Namen Bürgermeister. Sie sei etwas ruhiger, womit nicht die Lautstärke, sondern die Abfolge der Raketen und Böller gemeint ist. 25 bis 30 Meter hoch fliegen die Raketen, rund 80 Sekunden dauert es, bis das letzte Licht der Bürgermeister verloschen ist.

Raketen sind im Trend

Als krönenden Abschluss eines größeren Feuerwerks auf Feiern und Partys sei die Batterie Magnum gut geeignet, empfiehlt Zobel. 25 Kilogramm schwer, 250 Euro teuer, aber mit allen Effekten ausgestattet, die zu einem Feuerwerk gehören. Für die Batterien sollte man generell etwas mehr Platz haben, so der Fachmann, denn viele würden die Raketen fächerartig abschießen. Deshalb sei ein guter Stand der Boxen sehr wichtig, und sie sollten mit Pflastersteinen gegen Umfallen gesichert sein (siehe auch Umgang mit Feuerwerk).

Im Trend liegen auch Raketen. Dabei gebe es große Unterschiede. So verkaufe er Raketen deutscher Hersteller einzeln, so dass sich jeder seinen Blumenstrauß an Farben und Effekten selber zusammenstellen könne. Die Raketen seien zwar teurer als etwa chinesische Exemplare, aber die Standzeiten in der Luft seien deutlich länger.

Umgang mit Feuerwerk Wichtige Anhaltspunkte für einen sicheren Kauf von Feuerwerk sind die CE-Kennzeichnung und die Qualitätssicherheitsnummer, die BAM-Nummer, die jeden einzelnen Feuerwerkskörper einer bestimmen Kategorie zuordnet, erklärt Feuerwerker Ingo Zobel. Zum Abschießen von Raketen nimmt man am besten Mineralwasserflaschen. Die sind größer als Bierflaschen und man kann die Raketen fast senkrecht hineinstellen.Geht ein Böller mal nicht wie geplant los, sollte man ihn mindestens zehn bis 15 Minuten lang liegen lassen und ihn erst dann wieder berühren. Ebenfalls sollte man sich vor dem Feuerwerk Gedanken machen, wo man welche Feuerwerkskörper zündet. In der Nähe von Krankenhäusern, Altenheimen und Kirchen sollten Feuerwerkskörper überhaupt nicht gezündet werden. Einige Batterien benötigen außerdem viel Platz und sind auf einer offenen Wiese gut aufgehoben.

Insgesamt seien die Kosten leicht gestiegen, auch in China seien die Sicherheitsauflagen bei der Herstellung mittlerweile höher und das wirke sich auch auf die Preise auf, so sei die Batterien ein bis zwei Euro teurer als im Vorjahr, informiert Zobel.

Die Feinstaubbelastung und der Umweltschutz rückten ebenfalls in den Fokus. So gingen immer mehr Hersteller auch dazu über, auf biologisch abbaubare Verpackungen zu achten.

Retro ist auch Trend, und in einer Vitrine hat Zobel alte Feuerwerkskörper, teilweise noch aus den 50er Jahren, ausgestellt.