Brand in einem Lichtschacht: Erneutes Feuer in der Wipperfürther Innenstadt

Ein Koffer und Kleidungsstücke waren am Samstag in dem Lichtschacht eines Wohn- und Geschäftshauses in der Brandgasse hinter der Unteren Straße in Brand geraten.

Wegen der Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr direkt mit Drehleiter und zahlreichen Einsatzkräften aus. Die Untere Straße und die auch Achterstraßen genannten Gassen liegen mitten in der Stadt in dichter Bebauung.

Brand schnell gelöscht

Der Brand selbst konnte von den Feuerwehrleuten schnell gelöscht werden: Die Einsatzkräfte hoben das Schutzgitter des Lichtschachts an und löschten den Unrat ab. Zur Sicherheit hatte die Feuerwehr allerdings auch Brandbekämpfer in einen angrenzenden Kriechkeller geschickt, so die Feuerwehr. Die Untere Straße war während des Einsatzes am Samstag kurzzeitig von der Polizei gesperrt worden. Warum der gepackte Koffer in dem Lichtschacht lag und wie er Feuer fangen konnte, ist noch nicht bekannt.

In den vergangenen Wochen war die Feuerwehr in Wipperfüerth häufiger zu Einsätzen ausgerückt. Zuletzt Anfang dieses Monats zu zwei Bränden im Bergischen Löwen an der Bahnstraße.

Anfang März war es bereits zu einer ganzen Reihe kleiner Feuer auf dem Düsterohl und in angrenzenden Waldgebieten gekommen, zu denen die Polizei ermittelt.