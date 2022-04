Brandeinsatz in Drabenderhöhe: Gartenhütte brannte in voller Ausdehnung

Drabenderhöhe -

Kaum hatten die Feuerwehrleute des Löschzuges Drabenderhöhe den Einsatz bei einem brennenden Dachstuhl eines Wohnhauses in der Wiehler Ortschaft Bielstein (wir berichteten) beendet und waren wieder in ihr Gerätehaus zurückgekehrt, um die Einsatzgerätschaften zu reinigen, da wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend um 18.18 Uhr erneut zu einem Folgeeinsatz alarmiert.

Hütte stand in Vollbrand

In Drabenderhöhe war eine Gartenhütte in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden stand die Hütte auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern in Vollbrand. Unter der Einsatzleitung von Oberbrandmeister Jan Tchorrek gingen die Einsatzkräfte gegen das Feuer vor. Wie die Feuerwehr Drabenderhöhe mitteilt, bekämpften zwei Trupps unter Atemschutz den Brand. Im Anschluss musste außerdem das Brandgut ausgebreitet werden, um Nachlöscharbeiten durchzuführen zu können.

Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Im Einsatz waren insgesamt 20 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Drabenderhöhe. Wie es zu dem Vollbrand der Gartenhütte kommen konnte ist bislang unklar. Laut der Feuerwehr hat nun die Polizei die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.