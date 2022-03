Oberberg -

Wie hoch sind die aktuellen Infektionszahlen im Oberbergischen? Wie viele Menschen werden im Krankenhaus behandelt? Wer kann sich wann und wo impfen lassen? Und was passiert noch rund um die Pandemie, das jeder in Oberberg wissen sollte? In diesem Live-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden und informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Der Kreis stellt Informationen zum Corona-Virus hier zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Entwicklungen der Pandemie auf Landesebene finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Deutschland und weltweit haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Donnerstag, 24. März: 1027 neue Fälle

7.10 Uhr: 1027 neue laborbestätigte hat der Kreis zum Stand Donnerstag an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Donnerstag nur 837 Fälle. Die höhere Zahl spiegelt sich einmal mehr nicht in der Sieben-Tage-Inzidenz wider: Sie sinkt tagesaktuell auf 1414,1 (-24,3).

Dafür wurden allerdings erneut die Inzidenzen für die Vortage korrigiert. Der Wert für den Wochenanfang liegt jetzt bei 1849,8, den höchsten in der aktuellen Welle. Er liegt damit nicht mehr weit entfernt vom absoluten Höchstwert von 1950,0 am 10. Februar 2022.

Bei den Altersgruppen haben inzwischen die Kinder und Jugendlichen die jungen Erwachsenen wieder als von Neuinfektionen am stärksten betroffene Gruppe abgelöst. Für die 10- bis 19-Jährigen liegt die Inzidenz jetzt bei 2142,4, für die 20- bis 29-Jährigen bei 1912,1 und damit sogar niedriger als bei den 30- bis 39-Jährigen (1924,2). Auch hier sind die Werte für die vergangenen Tage zwar jeweils deutlich höher, bei den 10- bis 19-Jährigen allerdings bei weitem nicht so hoch wie noch im Februar.

Mittwoch, 23. März: Kreis weist auf Selbstregistrierung beim „digitalen Kollegen" hin

15.44 Uhr: Das Gesundheitsamt hat die Möglichkeit erweitert, dass sich Menschen mit einem positiven PCR-Testergebnis, mit ihren Daten selbst digital registrieren können. Zu finden ist der „digitale Kollege“, der die Erfassung für das Amt erleichtern soll, hier.

Die Angaben gehen in der Regel über die Informationen hinaus, die durch die Labore an das Gesundheitsamt übermittelt werden. Neben Name, Anschrift, dem Geburtsdatum und Angaben zum durchgeführten Test werden bei der Selbstregistrierung Kontaktdaten übermittelt. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist verpflichtend, da hierüber die weitere Korrespondenz mit dem Gesundheitsamt abgewickelt wird.

Der „digitale Kollege“ des Gesundheitsamtes nimmt zu einem späteren Zeitpunkt über die angegebene E-Mail-Adresse Kontakt mit den registrierten Personen auf. So werden anschließend zum Beispiel Angaben zu Kontaktpersonen auf digitalem Wege erfasst. „Durch die Selbstregistrierung gewinnen wir Zeit“, sagt Kaija Elvermann, Leitung des Gesundheitsamtes des Oberbergischen Kreises. Wer die Selbstregistrierung nicht online durchführt, erhalte aber auch künftig einen Erstanruf oder – sofern bekannt – eine E-Mail des Gesundheitsamtes.

Drei von vier Intensivpatienten nicht geimpft



12.07 Uhr: Wie das Klinikum Oberberg auf Nachfrage mitteilt, wurden Stand Mittwochmittag 59 zuvor positiv getestete Patienten in den ihren Krankenhäusern behandelt – 15 in Waldbröl, 44 in Gummersbach. Auf der Intensivstation untergebracht seien in Gummersbach drei Personen, in Waldbröl eine, die auch beatmet werde. Drei der vier Patienten auf den Intensivstationen seien nicht geimpft.

Ein neuer Todesfall

6.44 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen Kreis bleibt sehr hoch. Das Gesundheitsamt hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, insgesamt 879 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind deutlich mehr als die 700 Fälle, die am vergangenen Mittwoch gemeldet werden.

Die vom LZG anhand des Eingangs der Meldung beim Gesundheitsamt berechnete Sieben-Tage-Inzidenz sinkt zumindest tagesaktuell auf 1438,7. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie registriert.

Dienstag, 22. März: 671 neue Fälle am Dienstag

6.48 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 671 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind mehr als die 570 Fälle, die am Dienstag der Vorwoche gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an und liegt nun bei 1488,0.

Montag, 21. März: 350 Teilnehmer bei Montagsdemo in Gummersbach

20 Uhr: Bei der Gummersbacher Montagsdemo gegen Corona-Maßnahmen sinken die Zahlen weiter: Nach 450 Teilnehmern in der Vorwoche und 500 Personen sieben Tage davor nahmen diesmal laut Polizei 350 Menschen an dem Aufzug teil.

7.14 Uhr: Wie ist die aktuelle Corona-Lage im Oberbergischen? Und was ändert sich am Umgang mit dem Virus in den nächsten Wochen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

6.46 Uhr: Der Kreis hat zum Stand Montag, 0 Uhr, 201 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am vergangenen Montag waren es 188 Fälle. Dennoch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz tagesaktuell leicht auf jetzt 1463,4. Die Inzidenz für Sonntag musste zudem deutlich weniger stark als zuletzt nach oben korrigiert werden. Laut LZG liegt sie jetzt bei 1562,8.

Sonntag, 20. März: 361 Fälle am Sonntag

11.03 Uhr: Aktuell gelten laut Kreis 4792 Menschen in Oberberg als infiziert, 113 weniger als noch am Samstag. In angeordneter Quarantäne befinden sich 6121 Personen. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der aktuellen Fälle in Engelskirchen (-26) und Nümbrecht (-22). Sichtbar angestiegen ist sie nur in Hückeswagen. Nach wie vor befinden sich 66 positv Gestestete in Krankenhäusern, acht davon auf Intensivstationen. Sechs von ihnen müssen beatmet werden.

7.05 Uhr: Zum Stand Sonntag, 0 Uhr, hat der Kreis 361 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Sonntag der Vorwoche waren es sogar 485. Die vom LZG tagesaktuell ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit am Sonntag auf 1488,8.

Heute veröffentlicht der Kreis letztmals seine tägliche Auswertung der Infektionslage in Oberberg einschließlich der aktuellen Zahlen aus den Kommunen. Ab morgen soll auf eine wöchentliche Auswertung umgestellt werden, die erstmals am 29. März erscheinen soll. Auch weiterhin meldet der Kreis aber seine Daten für das gesamte Gebiet tagesaktuell an das LZG, die von dort auch bekanntgemacht werden.

Samstag, 19. März: Schulen müssen weiter an den Kreis melden

13.39 Uhr: Im Zusammenhang mit ihren Aussagen zu den nicht von der Statistik erfassten registrierten Fällen von Schülern weist die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, Kaija Elvermann, ausdrücklich darauf hin, dass der Wegfall der Meldepflicht nur für den Kreis selbst gegenüber dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gilt.

„Die Schulen selbst müssen die positiven Selbsttests nach wie vor an uns melden", stellt Elvermann klar. Dennoch würden diese dann nicht mehr in die Statistik des LZG einfließen, weil danach kein verbindlicher PCR-Test mehr erfolgt: „Und nur die durch einen PCR-Test vom Labor bestätigten Fälle erfasst das LZG."

Zahl der Toten steigt auf 400

12.31 Uhr: Bei den beiden Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus handelt es sich laut Kreis um eine 86-jährige Frau aus Radevormwald und eine 86-jährige Frau aus Wipperfürth. Nach Angaben des Kreises werden nach wie vor 66 zuvor positiv Getestete in Krankenhäusern behandelt, acht davon auf Intensivstationen. Sechs von ihnen müssen beatmet werden.

Aktuell gelten 4905 Menschen in Oberberg als infiziert, 93 mehr als noch am Freitag. 6121 Personen sind in angeordneter Quarantäne (ebenfalls +93). Stark gestiegen ist die Zahl der aktuellen Fälle in Gummersbach (+64, jetzt 834), mit Abstrichen aber auch in Waldbröl (+31, jetzt 373).

7.41 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Samstag, 0 Uhr, 717 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Samstag der Vorwoche waren es 810. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird am Samstag aktuell mit 1549,1 angegeben. Darüber hinaus sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Ihre Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf jetzt 400.

Freitag, 18. März: Viele Fälle von Schülern fehlen in der Statistik

15.16 Uhr: Was die besonders belasteten Altersgruppen betrifft, haben die 20- bis 29-Jährigen zuletzt die 10- bis 19-Jährigen als am stärksten betroffene Gruppe abgelöst. In dieser Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei den jungen Erwachsenen zeitweise bei über 2800, während die Jugendlichen bei unter 2600 blieben.

Hintergrund dafür könnte aber auch die veränderte Testpraxis an den Schulen sein, wie die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes Kaija Elvermann auf Nachfrage erläutert: „Bei positiven Schnelltests von Schülern besteht keine Meldepflicht mehr und es werden vor allem auch keine verbindlichen PCR-Tests mehr durchgeführt.“

Das Gesundheitsamt biete zwar Schülern PCR-Tests in solchen Fällen immer noch an und das Angebot werde auch stark angenommen. Dennoch fehle dadurch in der Statistik gerade in dieser Altersgruppe natürlich eine Vielzahl von Fällen, die gar nicht erst vom Labor bestätigt würden, bevor der Einzelne in Quarantäne gehe. Das Infektionsgeschehen an den Schulen, so Elvermann, sei aber nach wie vor sehr ausgeprägt.

Ein weiterer Todesfall

8.55 Uhr: Bei dem neuen Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie handelt es sich laut Kreis um eine 93-jährige Frau aus Gummersbach. In Krankenhäusern sind aktuell 66 zuvor positiv Getestete untergebracht. Auf Intensivstationen werden acht davon behandelt, sechs von ihnen müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist am Freitag auf 4812 gestiegen (+32). 6208 Menschen befinden sich in angeordneter Quarantäne (+201). Die stärkste Zunahme bei den aktuellen Fällen ist in Wiehl (+48, jetzt 537), Gummersbach (+43, jetzt 770) und Marienheide (+41, jetzt 222) zu verzeichnen. Deutlich rückläufig sind die Zahlen wiederum in Wipperfürth (-42, jetzt 412).

6.37 Uhr: 906 neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis zum Stand Freitag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag waren es 727 Fälle. Außerdem ist ein weiterer Todesfall registriert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1548,0, ein Plus von 62,9 im Vergleich zum am Donnerstag angegebenen Wert. Der ist nach den neuen Fällen allerdings inzwischen deutlich nach oben korrigiert worden: Für das Donnerstag weist das LZG jetzt eine Inzidenz von 1807,9 aus.

Donnerstag, 17. März: 837 neue Fälle

11.57 Uhr: Bei den drei Menschen, die gestorben sind, nachdem sie zuvor positiv auf das Virus getestet wurden, handelt es sich laut Kreis um einen 72-jährigen Mann aus Waldbröl, einen 95-jährigen Mann aus Reichshof und einen 62-jährigen Mann aus Gummersbach. In Krankenhäusern werden aktuell 67 positiv Getestete behandelt (-4). Neun von ihnen sind auf Intensivstationen untergebracht, sechs davon müssen beatmet werden.

Aktuell als infiziert gelten 4680 Oberberger und damit 157 mehr als am Mittwoch. Stark angestiegen ist die Zahl der aktuellen Fälle gegenüber dem Vortag vor allem in Morsbach (+37, jetzt 222) und Gummersbach (+36, jetzt 727). Der deutlichste Rückgang wird für Wipperfürth (-31, jetzt 454) vermeldet. In Quarantäne befinden sich kreisweit jetzt 5827 Menschen (+256).

6.40 Uhr: Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, hat der Oberbergische Kreis 837 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Donnerstag sogar 1168 Fälle. Deshalb sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1485,1.

Nach wie vor wird der Wert allerdings nachträglich erheblich korrigiert: Für Mittwoch weist das LZG zum Beispiel jetzt eine Inzidenz von 1724,3 aus. Am Tag selbst hatte sie noch bei 1505,7 gelegen. Zudem wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert. Allein in den vergangenen beiden Tagen sind es damit jetzt sieben.

Mittwoch, 16. März: 700 neue Fälle

10.29 Uhr: Bei den vier Personen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, handelt es sich laut Kreis um einen 81-jährigen Mann aus Reichshof, eine 92-jährige Frau und einen 83-jährigen Mann aus Radevormwald sowie um einen 74-jähriger Mann aus Engelskirchen. Im Krankenhaus behandelt werden inzwischen 71 zuvor positiv Getestete, sechs mehr als am Dienstag. Elf von ihnen sind auf Intensivstationen untergebracht, sieben davon müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten steigt laut Kreis um 50 auf jetzt 4523. Stark zugenommen hat die Zahl der Fälle vor allem in Hückeswagen (+49) und Radevormwald (+36). In angeordneter Quarantäne befinden sich aktuell 5571 Oberberger, 150 mehr als am Dienstag.

6.36 Uhr: Der Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 701 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Inzidenz sinkt dennoch zunächst für den aktuellen Tag auf 1505,7. Dahinter verbergen sich 4091 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Für den Vortag wurde die Inzidenz nach den nun gemeldeten Fällen einmal mehr deutlich nach oben korrigiert auf jetzt 1687,5.

Darüber hinaus sind aus dem Oberbergischen vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden. Die Gesamtzahl seit Beginn steigt damit auf 394.

Dienstag, 15. März: Klinikum: Fünf von sechs Patienten auf Intensivstationen nicht geimpft

14.38 Uhr: Wie das Klinikum Oberberg auf Nachfrage mitteilt, sind Stand Dienstagmittag 33 zuvor positiv getestete Patienten im Gummersbacher Krankenhaus untergebracht, 18 weitere in Waldbröl. In Gummersbach mussten aktuell vier Personen auf der Intensivstationen behandelt werden, eine davon musste beatmet werden. In Waldbröl sind zwei positiv getestete Patienten auf der Intensivstation, eine der beiden Personen muss beatmet werden.

Zum Impfstatus der Patienten erklärte die Sprecherin des Klinikums, Angela Altz, dass in Gummersbach drei der vier Intensivpatienten nicht geimpft seien. In Waldbröl seien beide Patienten auf der Intensivstation nicht geimpft.

Ein weiterer Todesfall

9.43 Uhr: Wie der Kreis meldet, handelt es sich bei dem neuen Todesfall um einen 57-jährigen Mann aus Reichshof. Stark gestiegen ist die Zahl der positiv Getesteten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Laut Kreis sind es am Dienstag 14 mehr als am Vortag. Zwölf Personen sind auf Intensivstationen untergebracht, drei mehr als am Montag. Sechs Menschen müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktuell als infiziert geltenden Oberberger sinkt allerdings auf 4473, weil 741 Menschen nun als genesen gelten. Besonders stark ist der Rückgang der aktuellen Fälle in Engelskirchen (-78, jetzt 428). Stärker angestiegen ist die Fallzahl nur in Wiehl (+15, jetzt 458). In Quarantäne befinden sich im gesamten Kreisgebiet aktuell 5421 Personen (-134).

6.48 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in Oberberg bleibt hoch. Der Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 570 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zudem wurde ein weiterer Todesfall aus dem Oberbergischen im Zusammenhang mit der Pandemie registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut LZG danach auf 1569,4, ein Plus von 33,5 im Vergleich zum Vortag. Allerdings werden diese Werte aktuell nachträglich wieder nach oben korrigiert. Für die beiden vorangegangenen Tage kommt das LZG so im Nachhinein auf vergleichsweise deutlich höhere Werte: 1721,0 für Sonntag) und 1652,9 für Montag.

Montag, 14. März: Rückläufige Teilnehmerzahlen

20.30 Uhr: Bei der Gummersbacher Montagsdemo gegen Corona-Maßnahmen sind diesmal laut Polizeiangaben 450 Menschen auf die Straße gegangen. In der Vorwoche waren es 500, davor noch 650. Wie die Polizei weiter berichtet, gab es keine Zwischenfälle.

6.35 Uhr: 188 neue laborbestätigte Fälle hat der Kreis am Montag an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am vergangenen Montag waren es 203 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt zunächst wieder deutlich auf jetzt 1535,9 (-98,3).

Sonntag, 13. März: Inzidenz steigt weiter

9.55 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet in seinem täglichen Pandemiebericht, dass nach 485 neuen Fällen und 553 zuvor Betroffenen, die als genesen aus der Quarantäne entlassen wurden, die Zahl der aktuell als infiziert Geltenden nun bei 4916 liegt. Das sind 68 weniger als am Samstag. Eine Quarantäne ist noch für 5908 Oberberger angeordnet, 231 weniger als am Vortag.

Unverändert sind 51 Oberberger, die positiv getestet sind, in klinischer Behandlung. Von den neun auf einer Intensivstation werden sechs künstlich beatmet.

9:05 Uhr: Dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen meldete das Kreisgesundheitsamt zum Sonntag 485 weitere laborbestätigte Corona-Fälle in Oberberg. Nach Angaben des LZG steigt die Sieben-Tage-Inzidenz um 25,4 Zähler und liegt nun bei einem Wert von 1634,2.

Samstag, 12. März: 810 weitere Corona-Fälle

10.40 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Samstag 810 weitere laborbestätigte Corona-Fälle erfasst. Zugleich galten 832 zuvor positiv Getestete als genesen. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es zwei weitere Tote in Zusammenhang mit Corona: Gestorben sind ein 71-jähriger Mann aus der Gemeinde Marienheide und eine 92-Jährige aus Radevormwald, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Zahl der aktuell von Corona Betroffenen sinkt gegenüber dem Vortag um 24 auf 4984. Die Sieben-Tage-Inzidenz aber steigt um 26,5 Punkte auf einen Wert von 1608,8. In angeordneter Quarantäne befanden sich noch 6139 Menschen, 79 weniger als am Tag zuvor.

In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises wurden noch 51 positiv getestete Oberberger versorgt, vier weniger als am Vortag. Auf einer Normalstation lagen 42 Patienten. Von den neun Erkrankten auf einer Intensivstation mussten sechs beatmet werden.

Freitag, 11. März: Ein weiterer Toter

15.17 Uhr: Trotz der Impfpflicht, die ab Mittwoch nächster Woche in Pflegeeinrichtungen und Kliniken für Mitarbeitende gilt, sind Oberbergs Kliniken entspannt. Ihre Mitarbeitenden sind weitgehend immunisiert. Zu den genannten Einrichtungen gehören unter anderem Krankenhäuser und Tageskliniken, Pflegeheime sowie Arztpraxen und Praxen sonstiger Heilberufe.

14.40 Uhr: Die Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Oberberger ist am Freitag auf mehr als 5000 gestiegen. Nachdem das Kreisgesundheitsamt 727 weitere laborbestätigte Fälle erfasst und 687 zuvor Betroffene als genesen aus der Quarantäne entlassen hat, galten nach Angaben der Kreisverwaltung 5008 Menschen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um 35,3 Punkte auf 1582,3.

Der Kreis berichtet zudem von einem weiteren Toten. Gestorben sei ein 90-jähriger Mann aus Lindlar, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. 6218 Oberberger standen unter Quarantäne (+58). In einem Krankenhaus wurden 55 positiv getestete versorgt (+1). Von den neun auf Intensivstation mussten sechs beatmet werden.Die Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Oberberger ist am Freitag auf mehr als 5000 gestiegen. Nachdem das Kreisgesundheitsamt 727 weitere laborbestätigte Fälle erfasst und 687 zuvor Betroffene als genesen aus der Quarantäne entlassen hat, galten nach Angaben der Kreisverwaltung 5008 Menschen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um 35,3 Punkte auf 1582,3.

Der Kreis berichtet zudem von einem weiteren Toten. Gestorben sei ein 90-jähriger Mann aus Lindlar, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. 6218 Oberberger standen unter Quarantäne (+58). In einem Krankenhaus wurden 55 positiv getestete versorgt (+1). Von den neun auf Intensivstation mussten sechs beatmet werden.

7.40 Uhr: Nach 1168 Fällen am Donnerstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Freitag mit Stand 0 Uhr 727 weitere, laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil nur minimal und beträgt am Freitag 1582,3. Das sind 35,3 Punkte weniger als am Donnerstag.

Donnerstag, 10. März: Inzidenz schnellt um 100 Punkte nach oben

7.50 Uhr: Die Corona-Lage in Oberberg spitz sich was die Zahl der neuen Fälle angeht zur Wochenmitte zu. So hat sich die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle im Vergleich zum Dienstag verdoppelt. Das Landeszentrum Landeszentrum Gesundheit NRW meldet mit Stand Donnerstag 0 Uhr 1168 neue Fälle. Montag waren es 297, Dienstag 565 und am Mittwoch 659. Der Oberbergische Kreis sagte am Mittwoch auf Nachfrage, dass diese Entwicklung nicht den Festivitäten rund um Karneval zuzuordnen sei, da die Kontaktverfolgung, die das belegen könnte, nicht mehr stattfinde. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Donnerstag 1617,6 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 98,3 Punkte angestiegen.

Mittwoch, 9. März: Einrichtungsbezogene Impfpflicht

12 Uhr: Während die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle weiter auf hohem Niveau bleibt, hat sich der Kreis als zuständige Stelle auf den Nachweis der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorbereitet. Diese Pflicht tritt am 15. März, also am Dienstag, in Kraft. Sie betrifft Personen in Gesundheits- und Pflegeberufen und bedeutet, dass diese den Leitungen ihrer Einrichtungen einen Immunitätsnachweis vorlegen müssen, wie der Kreis mitteilt. Das bedeutet, dass der Personenkreis geimpft oder genesen sein muss oder ein ärztliches Zeugnis über eine Kontraindikation vorlegen kann. Die Kontrolle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wiederum obliegt den Gesundheitsämtern. „In den vergangenen Wochen arbeitete der Kreis mit Hochdruck daran, für die Einrichtungen und Unternehmen eine komfortable Lösung zu schaffen, die es den Einrichtungsleitungen ermöglicht, die Daten der Beschäftigten zu übermitteln, die einen solchen Nachweis der Immunität nicht fristgerecht vorweisen können“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Dank der Unterstützung des Expertennetzwerks Libertas aus Gummersbach könne der Kreis eine Plattform anbieten, die ab Donnerstag, 10. März, 8 Uhr, zur Verfügung stehe. Hinsichtlich des weiteren Verfahren weist der Kreis darauf hin, dass zunächst die Meldungen gesammelt, eventuelle weitere Nachweise angefordert und ausgewertet und vor einer abschließenden Entscheidung über ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot auch die Versorgungssituation im Allgemeinen in Betracht gezogen werde. Gerechnet wird mit einer Anzahl von Meldungen im vierstelligen Bereich.

7.45 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet auch am Mittwoch eine hohe Zahl neuer Fälle. Mit Stand Mittwoch, 0 Uhr, waren es weitere 565 neue, laborbestätigte Fälle. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auf hohem Niveau und klettert um 46,7 Punkte auf 1519,3. Der deutliche Anstieg der Fallzahlen in den oberbergischen Karnevalshochburgen Wipperfürth (+70), Engelskirchen (34) und Lindlar (49) lasse sich nicht auf den zurückliegen Karneval zurückführen, weil eine Kontaktverfolgung, die das belegen könnte, nicht mehr angestellt werde, sagte Kreissprecherin Jessica Schöler auf Nachfrage.

Dienstg, 8. März: Geringe Nachfrage nach Novavax

14 Uhr: Kaum geändert hat sich die Situation in den Kliniken, wei der Kreis am Dienstag berichtet. In einem Krankenhaus wurden 58 positiv getestete Oberberger behandelt (+2). 50 lagen auf einer Normalstation (+1). Von den acht Erkrankten auf einer Intensivstation (+1) mussten sechs künstlich beatmet werden. Derweil ist die Nachfrage nach dem neuen Impfstoff Novavax in Oberberg gering: Nur 75 Dosen, so der Kreis, wurden bis Montag verabreicht.

9.45 Uhr: Es sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Das berichtet am Morgen der Kreis. Verstorben sind eine 88-jährige Frau aus Wipperfürth, eine 82-jährige Frau aus Waldbröl und eine 90-jährige Frau aus Waldbröl. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 386 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

7.50 Uhr: Am Dienstagist die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle wieder rapide angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet 659 Fälle mit Stand Dienstag, 0 Uhr. Im Vergleich zum Vortag ist das mehr als eine Verdreifachung. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter steil nach oben. Sie beträgt nun 1472,6, was ein Plus von 97,5 Punkten bedeutet.

Montag, 7. März: Zum 15. Mal auf die Straße gegangen

20.20 Uhr: Zum inzwischen 15. Mal hat am Montagabend in der Gummersbacher Innenstadt eine Anti-Corona-Maßnahmen-Demo stattgefunden. Dabei ist die Zahl der Teilnehmenden im Vergleich zur Vorwoche deutlich gesunken. Laut Polizei wurden am Montagabend 500 Menschen gezählt, die mit Transparenten und Lichterketten durch die Kreisstadt zogen. Der weitaus überwiegende Teil der Menschen trug keine Masken mehr, nachdem eine entsprechende Pflicht bei solchen Aufzügen weggefallen ist. In der Vorwoche hatte die Polizei noch 650 Menschen auf der Straße gezählt. Die Veranstalterin rief den Anwesenden unter Jubel zu, dass man weiter auf die Straße gehen werde.

7.30 Uhr: Zu Beginn der neuen Wochen meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW 203 neue, laborbestätigte Fälle. Das ist deutlich weniger im vergleich zu den Vortagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auf weiterhin hohem Niveau und steigt nur noch leicht um 16.2 Punkte auf einen Wert von 1375,1 an.

Sonntag, 6. März: 522 neue Fälle

9.15 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz geht auch am Sonntag weiter nach oben. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet mit Stand 0 Uhr einen Wert von 1358,9. Das sind 92,4 Punkte mehr als am Samstag. Die Zahl der neuen, laborbestätigen Fälle wird mit 522 angegeben.

Samstag, 5. März: Zwei weitere Todesfälle

11.15 Uhr: Es sind zwei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Das berichtet der Kreis. Verstorben sind ein 68-jähriger Mann aus Gummersbach und eine 80-jährige Frau aus Wiehl. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 83 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

9 Uhr: Am Samstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) 772 neue, laborbestätigte Fälle für den Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz steig vergleichsweise leicht um 44,2 Punkte auf 126,,5.

Freitag, 4. März: Elf Todesfälle seit Dienstag

8.38 Uhr: Bei den beiden Menschen, die gestorben sind, nachdem sie positiv auf das Virus getestet worden sind, handelt es sich nach Angaben des Kreises um eine 65-jährige Frau aus Bergneustadt und um eine 102-jährige Wipperfürtherin. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken behandelt werden, sinkt laut Kreis auf 56. Das sind sieben weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen sind nach wie vor acht Personen untergebracht, sechs müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis steigt am Freitag auf 3893 (+105). Besonders stark ist der Anstieg in Engelskirchen (+81, jetzt 368). Deutlich zurückgegangen ist die Zahl hingegen im benachbarten Lindlar (-37, jetzt 269), aber auch in Bergneustadt (-33, jetzt 233). In angeordneter Quarantäne befinden sich aktuell 5314 Menschen in Oberberg (+53).

7.22 Uhr: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steigt in Oberberg weiter an. Am Freitag wurden zwei weitere Fälle beim Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW registriert. Allein seit Dienstag gibt es nun elf neue Fälle. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf jetzt 381 an.

Weiter hoch ist die Zahl der Neuinfektionen. Der Kreis meldete zum Stand Freitag, 0 Uhr, 834 neue laborbestätigte Fälle an das LZG. In der Vorwoche waren es freitags lediglich 610 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit jetzt wieder auf 1222,3 (+102,7).

Einen deutlichen Anstieg verzeichnet das LZG nach zuletzt sinkenden Zahlen in allen Altersgruppen dabei für Oberberg vor allem in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen. Nachdem die Inzidenz dort unter der Woche bereits unter 1400 gelegen hatte (1396,8), springt sie jetzt wieder auf 1817,2. Auch bei den 10- bis 19-Jährigen, ist in den vergangenen beiden Tagen wieder ein Anstieg festzustellen – von 1681,2 auf jetzt 1896,9.

Donnerstag, 3. März: 765 neue Fälle

9.27 Uhr: Bei den beiden neuen Todesfällen im Zusammenhang mit der Pandemie handelt es sich laut Kreis um zwei 91-jährige Frauen aus Waldbröl. Angestiegen ist zudem wieder die Zahl der positiv Getesteten, die in Krankenhäusern behandelt werden. Am Donnerstag waren es 63, zwei mehr als am Mittwoch. Nach wie vor acht Patienten sind auf Intensivstationen untergebracht, sechs von ihnen müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist nach den neu registrierten Fällen auf 3788 gestiegen (+229). Stark zugenommen hat ihre Zahl vor allem in Nümbrecht (+60, jetzt 333) und Wiehl (+46, jetzt 336). In angeordneten Quarantäne befinden sich kreisweit jetzt wieder mehr als 5000 Personen. Am Donnerstag sind es laut Kreis 5261 (+296).

7.21 Uhr: 765 neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind fast genauso viele wie am Donnerstag der Vorwoche (768). Die Sieben-Tage-Inzidenz, die nach dem Eingang der Fälle beim Gesundheitsamt ermittelt wird, steigt leicht auf jetzt 1119,6.

Darüber hinaus gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Allein in den vergangenen drei Tagen wurden damit neun Fälle von Menschen registriert, die gestorben sind, nachdem sie zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Mittwoch, 2. März: Drei weitere Todesfälle

9.05 Uhr: Bei den drei neuen Todesfällen im Zusammenhang mit der Pandemie handelt es sich laut Kreis um einen 79-jährigen Mann aus Radevormwald, einen 84-Jährigen aus Gummersbach und eine 58-jährige Frau aus Engelskirchen. In Krankenhäusern behandelt werden jetzt 61 zuvor positiv Getestete (+2), acht davon auf der Intensivstation. Sechs von ihnen müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt in Oberberg am Mittwoch nur leicht auf jetzt 3559 (-31). Stark gestiegen ist diese Zahl in Engelskirchen (+43, jetzt 258), während sie in Gummersbach (-50, jetzt 557) weiter deutlich zurückgeht. In angeordneter Quarantäne befinden sich in ganz Oberberg aktuell 4965 Menschen (+15).

7.26 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 488 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind deutlich weniger als am vergangenen Mittwoch, als 630 Fälle gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis sinkt laut LZG auf jetzt 1102,3.

Darüber hinaus sind allerdings nach den vier Toten vom Dienstag am Mittwoch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf jetzt 377 an.

Dienstag, 1. März: Keine Gegendemos mehr in Waldbröl

16.50 Uhr. Die Waldbröler SPD wird ab sofort keine Gegendemonstrationen zu den Spaziergänger-Demos in Waldbröl mehr anmelden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Angesichts der Kriegssituation in der Ukraine nach dem Überfall Russlands und dem unermesslichen Leid für die dortige Bevölkerung erscheine es zynisch, wenn hierzulande Impfgegner bei den Spaziergängen gegen eine angebliche Freiheitsberaubung durch den Staat protestierten, heißt es. Dort in der Ukraine werde gegen den Verlust von Freiheit gekämpft. Gegen „Freiheitsberaubung“ durch Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, zeigt nach Ansicht der SPD Waldbröl nicht nur ein wirres Freiheitsverständnis, sondern auch mangelnde Solidarität an. „Es gibt wichtigere Dinge, für die sich ein Protest lohnt, als ,Freiheit vom Impfen' oder ,Weg mit der Corona-Unterdrückung“, heißt es weiter.

8.47 Uhr: Wie der Kreis jetzt mitteilt, handelt es sich bei den vier Personen, die gestorben sind, nachdem sie zuvor positiv getestet worden waren, um einen 83-jährigen Mann aus Wiehl, einen 83-Jährigen aus Marienheide, einen 85-jährigen Gummersbacher und einen 84-Jährigen aus Engelskirchen.

Unterdessen geht die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken behandelt werden, deutlich zurück. Laut Kreis sind es Stand Mittwoch noch 59 Personen, sieben weniger als am Vortag. Auf Intensivstationen werden acht Menschen behandelt, sechs davon müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt weiter auf jetzt 3590 (-334). Besonders deutlich ist der Rückgang in Gummersbach (-61, jetzt 607), Radevormwald (-45, jetzt 256) und Waldbröl (-44, jetzt 333). In angeordneter Quarantäne befinden sich im Kreisgebiet jetzt noch 4950 Menschen (-390).

7.17 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen geht weiter zurück. Nachdem der Kreis am Dienstag 275 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt der Wert jetzt bei 1160,5. Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch, als 298 Fälle gemeldet wurden, lag die Inzidenz noch 1406,3, heute vor zwei Wochen sogar noch bei 1725,4. Allerdings sind am Mittwoch auch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden.

Montag, 28. Februar: Tätlicher Angriff

21.40 Uhr: Am Montag sind in Gummersbach laut Polizei 650 Menschen gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In der Vorwoche waren es 400. Ein 36-Jähriger aus Nümbrecht, der gegen die Maskenpflicht verstoßen hatte, ging bei der Überprüfung der Personalien eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes tätlich an und leistete Widerstand. Eine Strafanzeige war die Folge.

9.23 Uhr: Die Zahl der Menschen in Oberberg, die aktuell als infiziert gelten, sinkt am Montag unter die Marke von 4000. Wie der Kreis mitteilt, gibt es zurzeit noch 3924 Fälle, 191 weniger als am Sonntag. In Quarantäne befinden sich insgesamt 5340 Personen (-368). Keine aktuellen Entwicklungen gibt es in den Krankenhäusern. Nach wie vor weist der Kreis die Zahl der positiv Getesteten in Kliniken mit 66 aus. Sieben seien auf Intensivstationen, sechs davon müssten beatmet werden.

7.13 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Montag, 0 Uhr, 150 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) gemeldet. In der Vorwoche waren es montags noch 297 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die nicht anhand des Eingangs beim LZG, sondern des Eingangs beim Gesundheitsamt selbst berechnet wird, steigt dennoch wieder ganz leicht auf jetzt 1226,0.

Sonntag, 27. Februar: Inzidenz bei Jugendlichen unter 2000

10.23 Uhr: Die Zahl der aktuell Infizierten liegt laut Mitteilung des Kreises am Sonntag bei 4115, ein Minus von 118 im Vergleich zum Vortag. Deutlich zurückgegangen ist ihre Zahl vor allem in Waldbröl (-20, jetzt 402), angestiegen ist sie nur um jeweils zwei Fälle in Engelskirchen (jetzt 225) und Lindlar (jetzt 218).

Die Zahl der angeordneten Quarantänen im Kreisgebiet sinkt noch deutlicher um 317 auf jetzt 5708. In Krankenhäusern behandelt werden nach wie vor 66 zuvor positiv Getestete. Sieben davon sind auf Intensivstationen untergebracht, sechs müssen beatmet werden.

7.49 Uhr: Auch wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle bei den Neuinfektionen im Oberbergischen überstanden zu sein scheint, bleibt die Zahl der neuen Fälle weiter hoch. Zum Stand Sonntag, 0 Uhr, meldete der Kreis 391 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW. Zum Vergleich: Am Sonntag der Vorwoche waren es 344 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut LZG dennoch wieder leicht auf jetzt 1221,9 (-5,6).

Deutlich zurückgegangen sind unterdessen die Neuinfektionen vor allem in den zuvor besonders betroffenen Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen. Den Höchstwert hatte die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen am 4. Februar mit 3979,8 erreicht. Jetzt liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in dieser Gruppe erstmals seit dem 24. Januar wieder unter 2000 (1993,6).

Samstag, 26. Februar: Schützenfest mit Maskenpflicht

18.15 Uhr: Der Gummersbacher Schützenverein will in diesem Jahr sein Fest ausrichten. Das hat der Verein mitgeteilt. „Nachdem das Gummersbacher Schützenfest zwei Jahre in Folge pandemiebedingt ausgefallen ist, plant der Verein das diesjährige Fest mehr oder weniger normal durchzuführen. Die Planungen dafür sind bereits angelaufen und die ersten Verträge wurden unterschrieben", heißt es in einer Verlautbarung

Das Schützenfest soll nach heutigen Stand wie gewohnt am Wochenende

nach Pfingsten (10.06. bis 13.06.) stattfinden. Einschränkungen wird es laut Verein dabei lediglich im Bereich der Innenräume (speziell in der Stadthalle) geben, wo eine Zugangsbeschränkung auf Basis der 2G Regel geplant ist. Außerdem gilt dort eine Maskenpflicht für alle Bereiche außer dem eigenen Sitzplatz am Tisch. Der Verein berichtet, dass der geschäftsführende Vorstand in engem Austausch mit der Stadt Gummersbach stehe, „um einen reibungslosen und den pandemiebedingten Beschränkungen entsprechenden Ablauf zu gewährleisten".

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie behält sich der Verein allerdings vor, die Veranstaltung unter veränderten Rahmenbedingungen durchzuführen oder im „schlechtesten Fall" kurzfristig abzusagen.

14.39 Uhr: Ein 91-jähriger Mann aus Marienheide, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist verstorben. Das hat der Oberbergische Kreis mitgeteilt. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis nunmwehr 370 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Seit der gestrigen Berichterstattung meldete das oberbergische Kreisgesundheitsamt 614 weitere laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle ans Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW. Aktuell sind kreisweit 4233 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigt durch PCRTest).Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis somit 52.266 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. „Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne“, teilt der Kreis mit. Die 7-tage-Inzidenz gab der Kreis am Samstagmorgen mit 1227,5 an. Sie lag um 10,3 über dem Vortag.

66 Oberbergerinnen und Oberberger, die nach PCR-Tests als positiv gelten, werden stationär in einem Krankenhaus versorgt. 59 von ihnen liegen auf einer Normalstation, sieben auf einer Intensivstation. Sechs dieser Intensivpatienten müssen beatmet werden.

7.40 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Samstag, 0 Uhr, 614 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW registriert. Darüber hinaus wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stieg am Samstag leicht auf 1227,5 (+10,3).

Freitag, 25. Februar: Zwei weitere Tote

10.45 Uhr: Die Kreisverwaltung berichtet von zwei weiteren Toten in Zusammenhang mit Corona. Gestorben sind zwei Männer aus Gummersbach im Alter von 61 bzw. 48 Jahren, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Zahl der Toten seit Pandemiebeginn steigt mit ihnen auf 369.

Zum Freitag erfasste das Kreisgesundheitsamt 610 neue laborbestätigte Corona-Fälle, während 902 zuvor positiv Getestete als genesen galten und aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Zahl der Oberberger, die aktuell als infiziert gelten, sank entsprechend um 294 auf 4412. Eine Quarantäne war noch für 6297 Oberberger angeordnet, das waren 361 weniger als am Tag zuvor. Die Inzidenz sank auf 1217,2.

Die Situation in den Krankenhäusern blieb am Freitag beinahe unverändert. Von den insgesamt 65 positiv getesteten Patienten wurden 58 auf einer Normalstation versorgt (+1). Dafür sank die Zahl der Menschen, die auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen sind, um zwei: Von den sieben Oberbergern mussten sechs künstlich beatmet werden.

7.27 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, 610 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Freitag der Vorwoche waren es 727 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf jetzt 1217,2, ein Minus von 31,7 im Vergleich zum Vortag. Allerdings sind erneut wie schon am Donnerstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden. Ihre Zahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf jetzt 369.

Donnerstag, 24. Februar: Zwei weitere Todesfälle im Oberbergischen

14.45 Uhr: Der Kreis berichtet von zwei weiteren Todesfällen: Gestorben sind ein 84-jähriger Mann aus Gummersbach und eine 90-Jährige aus Bergneustadt, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Die Lage in den Krankenhäusern schien sich am Donnerstag zu entspannen. 66 positiv getestete Oberberger waren am Donnerstag in klinischer Behandlung. Die 17 Fälle weniger als am Vortag betreffen aber allein die Normalstationen. Von den nach wie vor neun Erkrankten auf einer Intensivstation mussten acht künstlich beatmet werden.

Der Kreis berichtet von einer derzeit positiven Entwicklung im Infektionsgeschehen. In allen Altersgruppen nehme die Inzidenz derzeit ab. Jedoch seien weiterhin die jüngeren Gruppen stark betroffen: So lag die Inzidenz bei den Fünf- bis Neunjährigen (Stand Dienstag) bei 2285,6 und bei den 10- bis 14-Jährigen bei 2588,5. Auch bei den Älteren und vulnerablen Gruppen sei zuletzt wieder ein Anstieg der Infektionen festgestellt worden, denn die Schutzvorkehrungen in den Heimen seien nicht mehr so hoch, Besuche grundsätzlich wieder möglich.

Im Kreis liegen aktuell 26 Ausbruchsgeschehen in vollstationären Pflegeeinrichtungen vor. Fast alle Einrichtungen sind von kleineren Infektionsgeschehen betroffen. Größere Ausbrüche mit jeweils mehr als zehn Personen gebe es derzeit in 14 vollstationären Einrichtungen. Aktuell seien 244 infizierte Pflegebedürftige und 186 infizierte Mitarbeiter in Quarantäne.

Inzidenz sinkt leicht um 55,9 Punkte

7.45 Uhr: Unmittelbar vor Beginn des Straßenkarnevals meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit Stand Donnerstag 0 Uhr 768 weitere laborbestätigte Fälle für Oberberg. Auf weiterhin hohem Niveau bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz. Diese fällt leicht um 55,9 Punkte und beträgt nun 1248.

Mittwoch, 23. Februar: 630 neue Fälle

8.46 Uhr: Nach den neuen Fällen gelten aktuell 4340 Menschen in Oberberg als infiziert, 253 mehr als noch am Mittwoch. Stark zugenommen hat die Zahl der aktuellen Fälle vor allem in Waldbröl (+55, jetzt 406) und in Hückeswagen (+52, jetzt 276). In angeordneter Quarantäne befinden sich in ganz Oberberg jetzt 6108 Personen (+263). Die Zahl der positiv Getesteten im Krankenhaus ist derweil wieder um zehn zurückgegangen auf jetzt 83. Neun von ihnen werden auf Intensivstationen behandelt, acht davon müssen beatmet werden.

7.51 Uhr: 630 neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch waren es 446 Fälle. Dennoch sinkt laut LZG die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg weiter auf jetzt 1304,8 (-101,6).

Dienstag, 22. Februar: Sechs weitere Todesfälle

8.50 Uhr: Wie der Kreis jetzt mitteilt, handelt es sich bei den Toten, die zuvor positiv getestet wurden, um eine 76-jährige Frau aus Gummersbach, eine 82-jährige Frau aus Marienheide, einen 85-jährigen Mann aus Gummersbach, einen 85-jährigen Mann aus Reichshof, einen 71-jährigen Mann aus Bergneustadt und einen 67-jährigen Mann aus Hückeswagen.

Stark gestiegen ist zudem die Zahl der positiv Getesteten, die im Krankenhaus behandelt werden. Am Dienstag sind es 93, das sind 13 mehr als noch am Montag. Zehn von ihnen sind auf Intensivstationen untergebracht, neun müssen beatmet werden.

Deutlich zurückgegangen ist hingegen die Zahl der aktuell Infizierten. Der Kreis meldet am Dienstag 732 zusätzlich Genesene, sodass aktuell noch 4087 Personen als infiziert gelten würden (-440). Den stärksten Rückgang bei den aktuellen Fällen verzeichnen Gummersbach und Waldbröl (jeweils -51). In angeordneter Quarantäne befinden sich im gesamten Kreisgebiet demnach 5845 Menschen (-466).

8.37 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Einzelheiten zu den Toten sind noch nicht bekannt. Zudem wurden zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 298 weitere laborbestätigte Fälle registriert. Zum Vergleich: Am Dienstag der Vorwoche waren es noch 419. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis sinkt damit weiter auf jetzt 1406,3 (-50,4.)

Montag, 21. Februar: Vier Maskenverstöße bei Demo

20.12 Uhr: Bei der Gummersbacher Montagsdemo haben diesmal laut Polizeiangaben etwa 400 Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Vor 14 Tagen waren es noch 950, in der Vorwoche 850. Die Initiatoren kündigten an, auch trotz etwaiger Lockerungen weiter auf die Straße gehen zu wollen. Die Polizei berichtet von vier Verstößen gegen die Maskenpflicht. Bei einer ebenfalls angemeldeten Demo in Waldbröl wurden 60 Teilnehmer gezählt. Hier gab es zwei Maskenverstöße. Zur Gegendemo kamen fünf Teilnehmer. In Engelskirchen trafen sich 20 Menschen zu einem nicht angemeldeten Spaziergang.

11.12 Uhr: Die am Sonntag vom Kreis veröffentlichten Fallzahlen verhießen eine leichte Entspannung der Corona-Lage – doch sie waren nicht korrekt. Wegen eines Berechnungsfehlers hat das Gesundheitsamt am Montag die Zahl der Genesenen nach unten korrigiert. Wie der Kreis berichtet, galten nach aktuellem Stand 4527 Menschen als infiziert. Das waren 678 mehr als am Vortag. Von ihnen waren 297 neue laborbestätigte Fälle, die anderen 381 Fälle sind jene, die vom Kreis fälschlicherweise zu früh als genesen kategorisiert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 1456,8, ein Plus von 40,5. Eine Quarantäne war für 6311 Oberberger angeordnet, 383 mehr als am Tag zuvor.

Nach wie vor lagen 80 positiv getestete Oberberger in einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises. Von den 13 Patienten auf einer Intensivstation waren elf auf Beatmung angewiesen.

7.50 Uhr: Im Verhältnis zu den Zahlen des zurückliegenden Wochenendes erscheint die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle eher gering. 297 Neuinfektionen hat der Oberbergische Kreis mit Stand Montag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 40,5 Punkte leicht an und beträgt nun 1456,8.

Sonntag, 20. Februar: Noch 3849 Betroffene

10.30 Uhr: Die Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Oberberger ist zum Stand Sonntag massiv gesunken. Aktuell gelten noch 3849 Menschen als infiziert – am Freitag waren es noch 5337. Wie aus dem täglichen Pandemiebericht des Kreises hervorgeht, wurden am Samstag und Sonntag zwar insgesamt 1007 neue Fälle erfasst, doch zeitgleich galten 2494 zuvor Betroffene als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. Am Sonntag ist joch für 5928 Menschen eine Quarantäne angeordnet, das sind 1488 weniger als am Freitag.

In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises werden wie bereits am Freitag 80 positiv getestete Oberberger behandelt. 67 liegen auf einer Normalstation. Von den 13 Erkrankten auf einer Intensivstation sind elf auf Beatmung angewiesen.

Zudem korrigiert der Kreis seine Angaben über den am Samstag vermeldeten Todesfall: An oder mit dem Virus gestorben sei nicht ein 81-Jähriger aus Engelskirchen, sondern eine 77-jährige Frau aus Radevormwald. Seit Beginn der Pandemie sind somit im Oberbergischen Kreis 359 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

9 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit meldet, dass die Wocheninzidenz im Oberbergischen Kreis Sonntagfrüh um 126,2 Fälle auf 1416,3 gesunken ist. 344 neue laborbestätigte Fälle wurden registriert.

Samstag, 19. Februar: Inzidenz sinkt weiter

9 Uhr: Die Wocheninzidenz ist im Oberbergischen Kreis weiter zurückgegangen und lag Samstagmorgen nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei bei 1542,5. Die landesweite Inzidenz wurde mit 1290 beziffert. Das Landeszentrum meldet 663 weitere Fälle für den Kreis.

Freitag, 18. Februar: Ein weiterer Todesfall

11 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet am Freitag eine weitere verstorbene Person, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Dabei handelt es sich laut Kreis um einen 81-jährigen Mann aus Engelskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 358 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Aktuell sind 5.337 Oberbergerinnen und Oberberger positiv auf das Virus getestet. Alle befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne.

8.30 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigen Fälle ist auch am Freitag auf einem hohen Niveau. Das Landeszentrum Gesundheit meldet 727 weitere Fälle für den Kreis. Derweil sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz nur leicht um 23,2 Punkte und bewegt sich mit 1612,1 weiter auf einem hohen Stand.

Donnerstag, 17. Februar: 1237 neue Fälle, zwei weitere Tote

9.19 Uhr: Bei den beiden weiteren Personen, die gestorben sind, nachdem sie zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren, handelt es sich laut Kreis um eine 71-jährige Frau aus Wiehl und einen 75-jährigen Mann aus Morsbach.

Die Zahl der positiv Getesteten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist am Donnerstag leicht zurückgegangen. Laut Kreis waren es jetzt noch 79 Patienten, drei weniger als am Vortag. Auf Intensivstationen behandelt wurden zwölf Menschen, zehn davon mussten beatmet werden.

Stark gestiegen ist die Zahl der aktuellen Fälle. Am Donnerstag gelten laut Kreis 5766 als infiziert, 552 mehr als am Mittwoch. Den größten Anstieg haben Hückeswagen (+88, jetzt 347), Gummersbach (+78, jetzt 1050), Wipperfürth (+70, jetzt 415) sowie Waldbröl (+69, jetzt 564) zu verzeichnen. Die Zahl der angeordneten Quarantänen steigt kreisweit um 633 auf jetzt 7667.

8.19 Uhr: Wie hoch ist die Impfquote? Wie viele Schnelltests sind gerade positiv? Und vor allem: Wann bricht die Omikron-Welle? Einige Antworten auf diese Fragen gab der Kreis im Gesundheitsausschuss.

7.09 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen bleibt weiterhin hoch. Der Kreis hat zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 1237 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind über 400 neue Fälle mehr als am Donnerstag der Vorwoche (816). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt heute deutlich um 113,0 auf jetzt 1635,3. Zudem wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert.

Mittwoch, 16. Februar: Kreis erwartet die ersten Novavax-Dosen

13.30 Uhr: Für Montag rechnet der Oberbergische Kreis mit der ersten Lieferung des neuen Proteinimpfstoffs von Novavax. Mit dem Corona-Vakzin ist die Hoffungen verbunden, dass er Impfskeptiker doch noch von einer Immunisierung überzeugen könnte. Jedoch solle Novavax laut Kreis vorerst nur an priorisierte Gruppen und nach Terminvereinbarung verimpft werden – während es für alle anderen Impfungen ab Montag keine Terminbuchung mehr braucht.

Der Proteinimpfstoff des Herstellers Novavax heißt Nuvaxovid und ist nach einem seit vielen Jahren erprobten Verfahren hergestellt – anders als etwa die auf der innovativen mRNA-Technologie basierenden Vakzine wie Biontech und Moderna. Gemäß einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission soll es Novavax nur für Personen ab 18 Jahren geben. Wie der Kreis mitteilt, sollen Impfungen ausschließlich nach Terminvereinbarung erfolgen. Auch, weil bislang unbekannt ist, welche Mengen des Vakzins Oberberg erhält.

Novavax nur für bestimmte Gruppen

Das Land habe bislang noch keine Angaben zur Verteilung an die Kreise gemacht. Fest stehe aber, dass es Novavax nur für bestimmte Gruppen geben solle. Etwa 75 Prozent der Dosen werden reserviert für Pflegepersonal, das von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen ist. Der Kreis stehe hierzu im Austausch mit den Einrichtungen, heißt es in einer Mitteilung. Weitere 20 Prozent werden für Menschen reserviert, denen eine Unverträglichkeit der mRNA-Vakzine attestiert wird. Fünf Prozent stehen der restlichen Bevölkerung zur Verfügung.

Zudem kündigt der Kreis an, dass die Impfstellen in Gummersbach, Waldbröl und Hückeswagen ab Montag, 21. Februar, auch ohne vorherige Terminvereinbarung aufgesucht werden können. Wer aber keine Wartezeit riskieren will, kann weiterhin über das Vergabeportal unter www.obk.de/ impfen seine Immunisierung buchen. Es werden Impfungen ab zwölf Jahren angeboten. Kinderimpfungen sind weiterhin ausschließlich in Gummersbach nach Terminvereinbarung möglich.

Kein Rosenmontagszug durch Engelskirchen

11.14 Uhr: Der Rosenmontagszug in Engelskirchen fällt nun doch endgültig aus. Ursprünglich hatte die KG Närrische Oberberger geplant, den Umzug in reduzierter Form – ohne Fahrzeuge, nur mit Fußgruppen – stattfinden zu lassen. Es gebe aber einfach keine vernünftige Möglichkeit, den Zug durchzuführen, heißt es von der KG. Deshalb sei er nun offiziell abgesagt worden.

Inzidenz sinkt

8.55 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet am Mittwoch 446 neue, laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um 203,1 Punkte auf 1522,3. Weiter deutlich angestiegen ist die Zahl der Menschen in einer Klinik, wo sie nach einem positiven Corona-Test behandelt werden müssen. 69 (+13) liegen auf Normalstation, auf Intensiv 3 (-2) und auf Intensiv mit Beatmung 10 (+1).

Dienstag, 15. Februar: Mehr Patienten im Krankenhaus

12.58 Uhr: 70 Personen werden damit inzwischen in Kliniken behandelt, zehn mehr als noch am Montag. Allein in den zum Klinikum Oberberg gehörenden Krankenhäusern in Gummersbach und Waldbröl werden nach Auskunft von Sprecherin Dr. Anja Maria Dohrmann aktuell 47 positiv Getestete behandelt (32 in Gummersbach, 15 in Waldbröl).

Von den drei Personen, die dort auf den Intensivstationen untergebracht sind (zwei in Gummersbach, eine in Waldbröl) sind zwei ungeimpft. Die dritte Person sei geboostert, habe aber eine schwere Vorerkrankung, erklärt Dohrmann.

Drei weitere Todesfälle

9.35 Uhr: Die Zahl der Menschen, die positiv (PCR) getestet sind und in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt. Wie der Kreis am Dienstag mitteilt, liegen neun Menschen auf einer Normalstation (+7), auf Intensiv ohne Beatmung 5 (+2) und auf Intensiv mit Beatmung 9 (+1). Bei den drei am Morgen vermeldeten Toten handelt es sich laut Kreis um eine 88-jährige Frau aus Bergneustadt, eine 93-jährige Frau aus Morsbach und einen 67-jährigen Mann aus Wipperfürth. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 355 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

8.01 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 419 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz wird 1725,4 ausgewiesen, ein Rückgang von 40,1 im Vergleich zum Vortag. Für Montag wird sie nachträglich auf 1832,5 korrigiert, sinkt damit aber dennoch im Vergleich zu den Höchstwerten der Vorwoche.

Allerdings sind laut LZG auch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden. Die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 355.

Montag, 14. Februar: Inzidenz bleibt weiter unter Höchstwerten

20.40 Uhr: 850 Menschen haben am Montagabend laut Auskunft der Polizei an der Gummersbacher Anti-Corona-Maßnahmen-Demo teilgenommen. In der Vorwoche hatte die Polizei noch 950 Demonstranten in der Innenstadt gezählt. Ihren Protest, unter anderem gegen eine Impfpflicht für das medizinische Personal, untermauerten die Teilnehmer diesmal auch mit lauten „Húh“-Rufen, dem Schlachtruf der isländischen Fußball-Fans. Wegen Maskenverstößen wurden vier Anzeigen geschrieben. In Waldbröl demonstrierten 100 Menschen gegen Corona-Maßnahmen, 15 nahmen an einer Gegendemo teil, Verstöße gab es laut Polizei keine. Weitere Demos gab es in Engelskirchen und Ründeroth.

9.29 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gelten aktuell 5402 Menschen als infiziert. Das sind noch einmal 223 weniger als am Sonntag. Grund für den Rückgang sind 659 Personen, die Stand Montag zusätzlich als genesen gelten. Auch die Zahl der angeordneten Quarantänen (-220, jetzt 6794) sinkt noch mal deutlich.

Mehr aktuelle Fälle gibt es heute nur in Lindlar (+19, jetzt 340) und Engelskirchen (+5, jetzt 291). Der deutlichste Rückgang wird aus Radevormwald (-61, jetzt 496) vermeldet. In Gummersbach sinkt die Zahl nach dem Wochenende jetzt wieder unter die Marke von 1000 (-37, jetzt 970).

Unverändert bleiben die Zahlen der positiv Getesteten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Am Montag sind es laut Statistik des Kreises nach wie vor 60, von denen elf auf Intensivstationen untergebracht sind. Acht davon müssen beatmet werden.

6.49 Uhr: 436 neue laborbestätigte Fälle hat der Kreis zum Stand Montag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 1765,6 (+55,2). Der Inzidenzwert für Sonntag wird zwar nachträglich auf 1868,2 korrigiert, bleibt damit aber erneut unter den Höchstwerten der vergangenen Woche.

Ein ähnlicher Trend ist bei den Altersgruppen zu beobachten. Nachdem für die Gruppe der 10- bis 19-Jährigen vor allem Anfang und Mitte vergangener Woche Höchstwerte bei der Sieben-Tage-Inzidenz von fast 4000 (3972,3) verzeichnet wurden, liegt der Wert jetzt bei 3507,4. Auch bei den Über-90-Jährigen, wo die Inzidenz zwischenzeitlich schnell auf über 1200 angestiegen war, ist jetzt mit 873,8 ein erster Rückgang zu verzeichnen.

Sonntag, 13. Februar: Inzidenz sinkt bei 493 neuen Corona-Fällen

13.59 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am Wochenende insgesamt 1718 neue laborbestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Nach 1225 neuen Fällen am Samstag kamen am Sonntag 493 Fälle hinzu.

Weil laut Statistik am Sonntag 814 Menschen als genesen galten, sank die am Samstag sprunghaft auf 5946 angestiegene Zahl der aktuellen Fälle wieder auf 5625. Auch die Zahl der Menschen in angeordneter Quarantäne, die am Samstag deutlich auf 7448 angestiegen war, lag am Sonntag wieder niedriger bei jetzt 7014.

Trotz der Vielzahl der Neuinfektionen zeichnet sich auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz, die am Sonntag vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW für Oberberg mit 1710,3 ausgewiesen wurde, eine leichte Trendwende ab: Obwohl die Werte auch jetzt für die Vortage weiter zum Teil deutlich nach oben korrigiert werden mussten, lagen sie auch danach zuletzt zum Beispiel für Samstag (1841,4) unter den korrigierten Höchstwerten für Donnerstag (1952,2). Ob das schon auf ein Ende des exponentiellen Anstiegs in der Omikron-Welle oder doch nur auf die dadurch verzögerte Bearbeitung von Fällen zurückzuführen ist, bleibt zunächst aber noch offen.

In Krankenhäusern behandelt wurden laut Mitteilung des Kreises sowohl am Samstag als auch am Sonntag 60 Personen aus dem Oberbergischen, die zuvor positiv getestet worden waren. Elf von ihnen waren auf einer Intensivstation untergebracht, acht mussten beatmet werden.

7.30 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) hat seine Zahlen für den heutigen Sonntag bisher nicht aktualisiert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist unterdessen für den Oberbergischen Kreis eine geringere Sieben-Tage-Inzidenz aus als noch am Samstag. Demnach liegt sie heute bei 1710,3 und wäre um den Wert 48,6 gesunken. Allerdings soll es auch 493 Neuinfektionen gegeben haben, sodass die Zahl aller Obergerinnen und Oberberger, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 44.777 steigt. Im Laufe des Tages wird der Oberbergische Kreis seine eigenen Zahlen öffentlich machen.

Samstag, 12. Februar: Inzidenz schlägt stark nach oben aus

14.30 Uhr: Inzwischen hat der Oberbergische Kreis seine ausführlichen Zahlen für alle seine Kommunen bekannt gegeben. Nach den 1225 neuen Corona-Fälle, für die den Angaben des Kreises zufolge die Bestätigung eines Labors vorliegt, haben sich nunmehr 44.284 Personen seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. Davon konnten dem Kreis zufolge 37.986 Oberbergerinnen und Oberberg als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Die mit Abstand meisten Fälle gibt es in Gummersbach (1035).

Aktuell gelten 5946 Menschen im gesamten Kreisgebiet als infiziert, sie wurden in Quarantäne geschickt. Diese gilt insgesamt für 7448 Betroffene, die sich entweder selbst angesteckt haben oder Kontaktpersonen von Infizierten waren. Weiterhin werden 60 Menschen im Krankenhaus behandelt, elf sind Patientinnen und Patienten der Intensivstationen. Acht Erkrankte müssen beatmet werden.

7.40 Uhr: Von 1225 neuen Corona-Infektionen berichtet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Samstagmorgen (Stand 0 Uhr). Für alle diese Fälle, die der Oberbergische Kreis in der Nacht an das LZG gemeldet hat, liege die Bestätigung durch ein Labor vor. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz um 83,5 auf jetzt 1758,9. Im Laufe des Tages wird der Kreis seine eigenen Zahlen und auch die Fallzahlen für die einzelnen Kommunen Oberbergs veröffentlichen.

Freitag, 11. Februar: Wischi-Waschi beim Wechselunterricht

18.31 Uhr: Eine Vielzahl von neuen Fällen bei Schülern, aber auch Lehrern hat in dieser Woche Oberbergs Schulen überrollt. Die Schulleiter kämpfen aber weiter darum, Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten und kritisieren die Wischi-Waschi-Lösung zum Wechselunterricht.

Gummersbacher Pflegeleiter der Onkologie als Impfgegner

16.20 Uhr: Der Gummersbacher Pflegeleiter der Onkologie will sich nicht impfen lassen. Nun ist er mit seiner Haltung auch bei Stern TV aufgetreten. Das Klinikum kommentierte die Sendung nicht. Der Pflegeleiter läuft auch regelmäßig bei den Montagsdemos gegen die Corona-Maßnahmen mit.

12.37 Uhr: Im Krankenhaus werden inzwischen 60 zuvor positiv Getestete behandelt, fünf mehr als am Donnerstag. Zehn sind auf Intensivstationen untergebracht, acht müssen beatmet werden. Während die Zahl der aktuell Infizierten sogar leicht gesunken ist (5465, minus 8), steigt die Zahl der angeordneten Quarantänen weiter. Sie liegt jetzt bei 7005 (+204).

10.37 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis berichtet, sind aufgrund des hohen Infektionsdrucks in der Bevölkerung auch vulnerable Gruppen sowie Menschen in den höheren Altersgruppen immer stärker betroffen. Die Inzidenz der über 90-Jährigen lag am 31. Januar noch bei 244,7. Bis zum 7. Februar lag die Inzidenz schon bei 1153,4. Hinzukomme, dass die Schutzvorkehrungen in den Pflegeeinrichtungen nicht mehr so hoch seien wie noch vor einigen Monaten. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit für einen Infektionseintrag von außen.

Bis Donnerstag lagen 20 Ausbruchsgeschehen in vollstationären Pflegeeinrichtungen im gesamten Oberbergischen Kreis vor. In sieben dieser vollstationären Einrichtungen bestehen größere Ausbruchsgeschehen mit jeweils mehr als zehn laborbestätigten Fällen. Darüber hinaus gibt es derzeit vier Ausbruchsgeschehen in Wohnformen der Eingliederungshilfe und sieben Ausbruchsgeschehen im Ambulanten Dienst. Insgesamt befinden sich 154 infizierte Pflegebedürftige und 187 infizierte Personen des Personals in Quarantäne.

Auch zum Impfstatus der Betroffenen äußert sich der Kreis 80 Prozent der infizierten Pflegebedürftigen hätten schon die dritte Impfung erhalten. Ein Prozent sei zweimal geimpft. Die restlichen 19 Prozent seien ungeimpft. Die Krankheitsverläufe seien überwiegend mild. Im Vergleich zu den ersten Erkrankungswellen, bei denen zumeist kein vollständiger Impfschutz vorlag und oftmals schwere bis tödliche Verläufen auftraten, zeige sich deshalb dennoch nun der positive Effekt der Impfungen. Die vollständige Impfung mit Boosterimpfung schütze auch vulnerable Personen in der Regel vor einem schwerwiegenden Krankheitsverlauf.

Nachträglich Höchstwert für Donnerstag

6.55 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, 961 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit leicht auf jetzt 1675,4 (+7,0).

Der Trend, dass dieser Wert, der anhand des Eingangs der Meldungen beim Gesundheitsamt ermittelt wird, nachträglich korrigiert werden muss, hält aber an. So wurde der für Donnerstag ermittelte Wert laut Statistik des LZG inzwischen auf 1950,0 korrigiert, einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

Donnerstag, 10. Februar: Wechselunterricht wird zur Regel

19.33 Uhr: Weil an den Grundschulen St. Antonius und Wipperfeld gleich mehrere Lehrkräfte an Corona erkrankt sind, muss ein Teil der Kinder jetzt zu Hause bleiben. Je zwei der 15 Klassen der Antoniusschule werden im Distanzunterricht zu Hause beschult, im täglich rotierenden Wechsel.

14.14 Uhr: Der Unterrichtsausfall geht inzwischen so weit, dass Wechselunterricht zur Regel werde, berichtet Schulrätin Zimmermann. Ganz viele Grundschulen hätten dazu bereits übergehen müssen, so zum Beispiel eine Bergneustädter Grundschule, aus der inzwischen elf Fälle von Schülern aus einer Klasse gemeldet würden.

13.12 Uhr: Zugespitzt hat sich die Lage vor allem an den Schulen. Bei der Schulaufsicht in Gummersbach herrscht Ausnahmezustand. „Wir kriegen praktisch im Minutentakt neue Zahlen und Meldungen“, erklärt Schulrätin Gabriele Zimmermann. Fast alle Grundschulen seien mittlerweile mehr oder weniger von Unterrichtsausfall betroffen, weil entweder Lehrer oder viele Schülerinnen und Schüler positiv auf Corona getestet wurden. Sonst arbeite man im Krankheitsfall mit Vertretungslehrkräften: „Aber jetzt sind wir am Rand der Möglichkeiten, die Zahlen explodieren insgesamt“, so Zimmermann. Aktuelle Zahlen für jede Schule könne man derzeit nicht liefern.

Verschärft werde das Problem durch die Neuregelung bei den Tests für Grundschüler. Den doppelten PCR-Test gibt es nicht mehr, stattdessen setzt das Ministerium für die Kontrollprobe auf Schnelltests, die aber als weniger zuverlässig gelten. „Hier sind wir an die Weisungen aus dem Ministerium gebunden“, sagt die Schulrätin.

9.21 Uhr: Aktuell gelten nun 5473 Personen im Kreis als infiziert, das sind 273 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Menschen in angeordneter Quarantäne steigt auf 6801 (+395). In Krankenhäusern werden inzwischen 55 zuvor positiv Getestete behandelt, zwei mehr als Vortag. Acht davon sind auf Intensivstationen untergebracht, sie alle müssen beatmet werden.

6.52 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, insgesamt 816 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Obwohl es am Donnerstag der Vorwoche nur 659 Fälle waren, sinkt die vom LZG ausgewiesene Inzidenz dennoch auf 1668,4, ein Minus von 26,9 im Vergleich zum Vortag.

Mittwoch, 9. Februar: Weiterer Todesfall

10.18 Uhr: Laut Kreis handelt es sich bei dem Todesfall um eine 91-jährige Frau aus Radevormwald, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Stark angestiegen ist die Zahl der positiv Getesteten, die in Krankenhäusern behandelt werden. Es sind heute 53 Personen und damit zehn mehr als am Vortag. Der Anstieg betrifft allerdings nicht die Intensivstation. Dort werden weiter neun Personen behandelt, alle müssen aber beatmet werden.

6.48 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 628 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch waren es 470 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das LZG nicht aufgrund des Eingangs der Meldung dort, sondern des Eingangs beim Gesundheitsamt berechnet, sinkt dennoch deutlich auf jetzt 1695,3 (-134). Durch die nachträglich zugerechneten Fälle stieg die Inzidenz für den Vortag laut LZG allerdings noch einmal auf einen neuen Höchstwert von nun 1926,0. Unterdessen ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden.

Dienstag, 8. Februar: Friedenstaube sorgt für Irritationen

16.15 Uhr: Der Initiator der Ostermärsche im Oberbergischen, Gerhard Jenders, distanziert sich von den Montags-Demonstrationen der Gruppe „Gesundheitswesen Oberberg“. Anlass für seine Reaktion ist ein am Montag offenbar erstmals aufgetauchtes Transparent, auf dem unter anderem die Friedenstaube zu sehen ist. „Den Gebrauch der Friedenstaube durch die Impfgegner und Impfgegnerinnen empfinde ich als unpassend und irreführend“, sagt Jenders. Mehr dazu lesen sie hier.

Inzidenz springt auf über 1800

9.05 Uhr: Nach den 840 neuen Fällen vom Dienstag gelten nun mehr als 5000 Oberberger aktuell als infiziert. Genauer gesagt sind es 5002 und damit 19 mehr als am Montag, weil zugleich 820 Personen zusätzlich als genesen gelten. Einen starken Anstieg der aktuellen Fallzahlen verzeichnet Bergneustadt (+40, jetzt 464). Deutlich zurückgegangen ist die Zahl dagegen in Gummersbach (-54, jetzt 881).

Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Bei dem neuen Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie handelt es sich laut Kreis um einen 68-Jährigen aus Nümbrecht. Aktuell werden 43 zuvor positiv Getestete in Krankenhäusern behandelt. Neun von ihnen sind auf der Intensivstation untergebracht, sie müssen alle beatmet werden.

7.03 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 840 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz springt damit um 179,2 auf jetzt 1829,2. Darüber hinaus ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden.

Besonders stark betroffen von den Neuinfektionen bleiben Kinder und Jugendliche. In der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen erreichte die Inzidenz vor dem Wochenende einen neuen Höchstwert von 3942,6. Aktuell liegt sie bei 3659,9. Für alle Unter-20-Jährigen liegt sie mit 3072,6 ebenfalls extrem hoch - nach einem Höchstwert von 3278,1 vor dem Wochenende.

Montag, 7. Februar: Anzeigen wegen Maskenverstößen

20.10 Uhr: An der Gummersbacher Montagsdemo gegen Coronaauflagen haben diesmal laut Polizeiangaben 950 Menschen teilgenommen. In der vorigen Woche waren es im strömenden Regen 800 Menschen.

Der Ablauf der angemeldeten Demo hat inzwischen eine gewisse Routine bekommen. Neu war diesmal, dass Teilnehmer erklärten, warum sie Woche für Woche nach Gummersbach kommen. Dabei wurde deutlich, dass sich der Protest nicht nur gegen eine Impfpflicht für das medizinische Personal richtet, sondern gegen eine Vielzahl von Corona-Maßnahmen.

Nach einer kleinen Auftaktkundgebung wurden wie schon in den Vorwochen Lieder wie „Bella Ciao“ und „Die Gedanken sind frei“ angestimmt, ehe es für zwei Runden durch die Gummersbacher Innenstadt ging.

Wegen Maskenverstößen gab es laut Auskunft der Polizei sechs Owi-Anzeigen, zudem wurde ein Platzverweis erteilt.

An einer unangemeldeten Demo in Ründeroth nahmen 16 Menschen teil, die Polizei schrieb neun Owi-Anzeigen wegen Maskenverstößen. 30 Teilnehmer hatte die ebenfalls unangemeldete Demo in Waldbröl. Hier gab es sieben Owis, eine Person wurde zur Personalienfeststellung mit zur Wache genommen. Die Gegendemo der SPD hatte 10 Teilnehmer.

12.15 Uhr: Mit Ausnahme von Reichshof und Radevormwald konnten am Montag, Stand 0 Uhr, alle übrigen Kommunen im Oberbergischen Kreis weniger Corona-Infektionen verzeichnen als noch am Sonntag – trotz 468 neuer Infektionen, für die nach Angaben der Kreisverwaltung die Bestätigung durch ein Labor vorliegt.

Gleichzeitig aber konnten 665 Menschen die Quarantäne verlassen, da sie als genesen gelten. Für 4983 Oberbergerinnen und Oberberger (-197) dagegen hält dieser Zustand an, da sie selbst positiv getestet worden sind. Insgesamt sind derzeit 6355 Personen (-348) in Quarantäne, darunter auch enge Kontaktpersonen. Sie müssen auf Anordnung zu Hause bleiben. Seit Beginn der Pandemie haben sich den Statistiken des Kreises zufolge 39 814 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, als genesen geführt werden inzwischen 34 481 (+665).

Unverändert sind die Zahlen der Betroffenen, die zurzeit in den Krankenhäusern behandelt werden müssen. Insgesamt sind es 44. Davon werden zehn auf den Intensivstationen betreut, acht zudem unter Beatmung.

Mit 935 Infizierten, aber auch 59 Genesenen, weist die Kreisstadt Gummersbach zurzeit die höchsten Werte auf. Für Reichshof hat die Kreisverwaltung 15 neue und damit 370 Fälle insgesamt registriert. In Radevormwald sind es nach 28 Neuinfektionen nun 494.

7.45 Uhr: Die Zahl neuer, laborbestätigter Fälle ist auch am Montag hoch. So meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand Montag, 0 Uhr, 468 neue Fälle für den Kreis. Die Inzidenz klettert um 72,9 Punkte auf 1650.

Sonntag, 6. Februar: Inzidenz geht am Sonntag wieder leicht zurück

11 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am Sonntag, 0 Uhr, 590 weitere laborbestätigte Corona-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Inzidenz sinkt somit um 62,9 Punkte auf 1.577,1. Laut Kreis sind derzeit 5180 Personen aus Oberberg an dem Virus erkrankt, 6.703 Personen befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne.

In einem Krankenhaus müssen weiterhin 44 positiv getestete Oberbergerinnen und Oberberger behandelt werden. 34 von ihnen liegen auf einer Normalstation. Von den zehn Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt werden, müssen acht zusätzlich beatmet werden.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis insgesamt 39.346 Personen positiv auf das Coronavirus, 33.816 Personen konnten bereits als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. 350 Personen aus Oberberg sind an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Samstag, 5. Februar: Inzidenz in Oberberg erreicht mit 1640,1 einen neuen Höchstwert

17.30 Uhr: 5.234 Oberbergerinnen und Oberberger sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt der Oberbergische Kreis am Samstagnachmittag mit. Insgesamt 21.884 Personen befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne, da sie erkrankt sind oder als enge Kontaktpersonen in Isolation geschickt wurden.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Oberberg insgesamt 38.756 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 33.172 Personen konnten bereits als genesen aus der Quarantäne entlassen. Von den erkrankten Oberbergerinnen und Oberbergern, müssen derzeit 44 im Krankenhaus behandelt werden, 34 befinden sich auf einer Normalstation und zehn auf einer Intensivstation. Acht Patienten auf der Intensivstation müssen zusätzlich beatmet werden.

8 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am Samstag, 0 Uhr, 1291 neue, laborbestätigte Corona-Fälle für den Oberbergischen Kreis. Die Inzident klettert somit erneut rasant um 238,5 Punkte auf den neuen Höchstwert 1640,1. Am Samstag vor einer Woche waren 719 neue Corona-Fälle gemeldet worden bei einer Inzidenz von 1269,8.

Freitag, 4. Februar: Veranstalterin rechnet mit 800 bis 1000 Teilnehmern

14.40 Uhr: Auch am kommenden Montag wird es in Gummersbach eine angemeldete Demonstration gegen Coronaschutzmaßnahmen geben, in Waldbröl hat die SPD eine Gegendemo an gemeldet, weil davon ausgegangen wird, dass es dort erneut einen nicht angemeldeten „Spaziergang“ geben soll. Das berichtet die Polizei.

Vergangenen Montag waren in der Kreisstadt nach Polizeiangaben 800 Menschen auf die Straße gegangen, für den nächsten Aufzug hat die Veranstalterin 800 bis 1000 Teilnehmende angegeben.

„Keine Veranlassung polizeilich vorzugehen"

In der Zwischenzeit hat NRW-Innenminister Herbert Reul auf den Offenen Brief der Initiative „Gummersbacher Erklärung“ reagiert. Sie hatten kritisiert, dass aus ihrer Sicht die Ordnungskräfte nicht entschieden genug gegen die „Spaziergänger“ vorgingen, unter denen sich auch „potenziell gewaltbereite Extremisten befinden“ befänden“. Mit Verweis auf Artikel 8 Grundgesetz schreibt Reul: „Seitens des Landrats des Oberbergischen Kreises als Kreispolizeibehörde liegt mir diesbezüglich bereits eine detaillierte Stellungnahme vor. Daraus geht hervor, dass die zuständige Kreispolizeibehörde bislang keine Veranlassung hatte, gegen die Versammlungen als solche polizeilich vorzugehen.“

12.40 Uhr: Wegen der enorm ansteigenden Zahl von Corona-Fällen schafft es der Oberbergische Kreis nicht mehr, alle eingehenden Labormeldungen noch am gleichen Meldetag an das Landeszentrum Gesundheit zu übermitteln. Deswegen waren es zum Stand Freitag, 0 Uhr, 1071 weitere laborbestätigte Fälle an einem Tag – darunter aber auch Nachmeldungen, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Zahl der aktuell Betroffenen stieg auf 4651. Auffällig: Von diesen Betroffenen konnten 34 noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Zugleich galten 721 zuvor positiv Getestete als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 148,7 Punkte, sodass es 1401,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gab. Zudem berichtet der Kreis von zwei weiteren Toten: Gestorben sind ein 45-jähriger Mann aus der Gemeinde Reichshof und ein 81-Jähriger aus Gummersbach, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Seit Pandemiebeginn zählte das Gesundheitsamt 350 Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind.

Für immer mehr Oberberger, die direkt von einer Infektion betroffen oder Kontaktpersonen sind, ist eine Quarantäne angeordnet: Am Freitag waren es 6193, das sind 383 mehr als am Tag zuvor.

In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises wurden 44 Patienten mit positivem Testnachweis behandelt – das sind drei mehr als am Vortag. Von den zehn Patienten auf einer Intensivstation müssen zwei beatmet werden (+2). Weitere 34 liegen auf einer Normalstation (+1).

7.40 Uhr: Die Corona-Zahlen im Oberbergischen klettern weiter auf Höchstwerte. So meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit Stand Freitag, 0 Uhr, 1071 neue, laborbestätigte Fälle für den Kreis. Die Inzident klettert um 148,7 Punkte auf nun 1401,6. Freitag vor einer Woche waren es 710 Fälle bei einer Inzidenz von 1184,4.

Donnerstag, 3. Februar: 659 neue Fälle und immer mehr Infizierte

20 Uhr: Oberbergs Grundschulen werden während der Omikron-Welle stark belastet. Immer wieder müssen Tests durchgeführt werden, was die pädagogische Arbeit immer öfter in den Hintergrund drängt.

10.27 Uhr: Die Zahl der aktuell in Oberberg als infiziert geltenden Menschen steigt weiter deutlich an. Wie der Kreis mitteilt, sind es jetzt 4303 Personen, 261 mehr als noch am Mittwoch. Besonders stark stieg die Zahl der aktuellen Fälle in Radevormwald (+51, jetzt 371). Ein deutlicher Anstieg wird aber auch aus Gummersbach (+28, jetzt 791), Wiehl (+26, jetzt 338), Morsbach (+25, jetzt 137), Reichshof (+23, jetzt 243) sowie Waldbröl (+21, jetzt 308) und Bergneustadt (+21, jetzt 311) gemeldet.

In angeordneter Quarantäne befinden sich im gesamten Kreis inzwischen 5810 Menschen, 310 mehr als am Mittwoch. Im Krankenhaus behandelt werden aktuell 41 positiv Getestete. Acht davon sind auf Intensivstationen untergebracht, sech müssen beatmet werden.

5.59 Uhr: Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, hat der Kreis weitere 659 laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am Donnerstag der Vorwoche waren es 592 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dennoch zwar weiter auf jetzt 1252,9, bleibt damit aber nach wie vor auf höchstem Niveau.

Mittwoch, 2. Februar: Mehr als 4000 Infizierte

8.51 Uhr: Mehr als 4000 Menschen im Oberbergischen gelten aktuell als infiziert. Das meldet der Kreis am Mittwoch. Die Zahl sei um 129 auf jetzt 4042 gestiegen. Den stärksten Anstieg bei den aktuellen Fällen gibt es in Gummersbach (+38, jetzt 763). Deutlich mehr aktuelle Fälle werden auch aus Wipperfürth (+24, jetzt 385), Reichshof (+23, jetzt 220) und Nümbrecht (+20, jetzt 254) gemeldet.

In angeordneter Quarantäne befinden sich im gesamten Kreis 5500 Personen, 134 mehr als am Dienstag. Im Krankenhaus behandelt werden laut Kreis 41 zuvor positiv Getestete, davon acht auf Intensivstationen. Fünf Menschen müssen beatmet werden.

6.33 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, insgesamt 470 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Mittwoch der Vorwoche waren es sogar 546 neue Fälle. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es deutliche Schwankungen: Nach dem starken Anstieg auf den neuen Höchstwert von 1372,1 am Dienstag liegt sie jetzt wieder deutlich niedriger bei 1279,0.

Dienstag, 1. Februar: Viele weitere Quarantänen in Schulen und Kitas

21.31 Uhr: Zum Wochenbeginn sind viele weitere Schulklassen und Kitagruppen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Allein am Montag hat der Kreis 13 neue Allgemeinverfügungen dazu veröffentlicht. Sieben davon betreffen Kitas, in sechs Fällen sind Schulen betroffen. Insgesamt gibt es zurzeit 50 veröffentlichte Allgemeinverfügungen in diesem Bereich.

Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ist nach wie vor auch am stärksten von den Neuinfektionen im Kreis betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Unter-20-Jährigen erreichte in den vergangenen Tagen schon einen Wert von über 2500 und liegt aktuell bei 2349,3. Allein bei den 10- bis 19-Jährigen wurde am Wochenende zuletzt sogar ein Höchstwert bei der Inzidenz von 3109,4 erreicht.

Drei weitere Krankenhauspatienten

9.55 Uhr: Im Kreis gelten am Dienstag 3913 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert (+236), nachdem das Gesundheitsamt zum Stand 0 Uhr 680 neue Fälle erfasst und 444 zuvor Betroffene aus der Quarantäne entlassen hat. Die Inzidenz stieg nach Angaben der Kreisverwaltung um 155,3 Punkte auf einen Wert von 1372,1. Eine Quarantäne ist aktuell für 5366 Oberberger angeorndet, 332 mehr als am Vortag. 20 Menschen sind quarantänepflichtig, weil sie aus einem Risikogebiet im Ausland zurückkehrten.

Die Zahl der positiv getesteten Krankenhauspatienten stieg um drei auf 41. Auf einer Normalstation liegen 33. Von den acht Erkrankten auf einer Intensivstation müssen fünf beatmet werden.

In den 136 Teststellen im Kreis wurden in der vergangenen Woche 108.607 Schnelltests durchgeführt, von denen 2294 ein positives Ergebnis zeigten. Das entspricht einer Quote von 2,11 Prozent.

6.09 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis hat einen neuen Höchstwert erreicht. Am Dienstag liegt sie bei 1372,1. Das bedeutet, dass in den vergangenen sieben Tagen 3728 neue laborbestätigte Fälle in Oberberg registriert wurden. Zuvor hatte der Kreis zum Stand Dienstag, 0 Uhr, allein 680 neue Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Montag, 31. Januar: 800 Teilnehmer bei Demo

20.15 Uhr: Laut Polizei haben 800 Demonstranten am Montagabend an der Gummersbacher Demonstration gegen Corona-Maßnahmen teilgenommen. In der Vorwoche hatte die Polizei noch 1100 Teilnehmende gezählt. Als Anmelder der Demo war erneut die Gruppe „ihr medizinisches Fachpersonal“ aufgetreten. Laut Auskunft von Polizeisprecherin Monika Treutler gab es keine besonderen Vorkommnisse. Der weitaus überwiegende Teil der Teilnehmer habe sich an die Maskenpflicht gehalten. Bei zehn Kontrollen seien zwei Maskenverstöße geahndet worden, ein Teilnehmer wurde ausgeschlossen. Er hatte keinen 3G-Nachweis.

Zum Auftakt wurde, wie schon in den vergangenen Wochen, das Lied Bella Ciao angestimmt, ehe die Menschen unter einem Meer von Regenschirmen durch eine ansonsten leere Gummersbacher Innenstadt gingen.

Auch in Waldbröl, Engelskirchen und Ründeroth wurde demonstriert. Bei 40 Teilnehmern in Waldbröl gab es sieben Anzeigen wegen Maskenverstößen, in Engelskirchen wurden 20 und in Ründeroth fünf Teilnehmer gezählt. Für alle Orte schrieb die Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt, weil die „Spaziergänge“ im Gegensatz zu Gummersbach nicht angemeldet worden waren.

3G bei Religionsausübung läuft aus

16.29 Uhr: Der Kreis lässt die spezielle oberbergische 3G-Regelung bei der Religionsausübung am Montag auslaufen. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde nicht verlängert, heißt es vom Kreis. Als Grund wird genannt, dass das Infektionsgeschehen inzwischen mit dem Infektionsgeschehen auf Bundes- und Landesebene vergleichbar sei.

Es sei deshalb „aus rechtlichen Gründen in einer solchen Situation nicht mehr darstellbar, dass der Oberbergische Kreis weiterhin einen Sonderweg geht“ und über die ohnehin geltenden Regelungen der Corona-Schutzverordnung hinausgehende Anforderungen aufstelle. In einer Videokonferenz hätten die Vertreter der Religionsgemeinschaften das begrüßt, aber auch betont, dass etablierte Standards weitestgehend beibehalten werden sollen.

Mehr als 700 neue Fälle in sieben Tagen allein bei den Jugendlichen

8.54 Uhr: Am Montag gelten nach Auskunft des Kreises 3677 Menschen als infiziert, 90 weniger als noch laut Statistik vom Sonntag. 5034 Personen befinden sich als Infizierte oder Kontaktpersonen in Quarantäne (-185). Stark gestiegen ist die Zahl der aktuellen Fälle in Hückeswagen (+24), deutlich zurückgegangen hingegen in Waldbröl (-34), Reichshof (-25) und Marienheide (-22). Die mit Abstand meisten aktuellen Fälle gibt es nach wie vor in Gummersbach (718, -8). Aktuell werden 38 positiv Getestete in Krankenhäusern behandelt, neun davon auf Intensivstationen. Sieben Personen müssen beatmet werden.

6.44 Uhr: Zum Wochenbeginn steigt die Zahl der Neuinfektionen in Oberberg wieder deutlich an. Der Kreis hat 312 neue laborbestätigte Fälle zum Stand Montag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1216,8 (+15,1). Zum Vergleich: Am Montag der Vorwoche hatte sie nach 171 neuen Fällen noch bei 766,7 gelegen.

Nur leicht zurückgegangen ist am Wochenende auch die besonders starke Belastung mit Neuinfektionen in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen in Oberberg. Nach einem Höchstwert von 2823,0 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für diese Gruppe jetzt immer noch bei 2607,3. Dahinter verbergen sich nach wie vor mehr als 700 neue Fälle in der vergangenen Woche allein in dieser Altersgruppe.

Sonntag, 30. Januar: Kreis erfasst 205 weitere Fälle

19.50 Uhr:Am Sonntagabend leuchteten 348 Kerzen am Fuße der evangelischen Kirche in der Gummersbacher Altstadt – ein Grablicht für jeden Menschen in Oberberg, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist. Zu der kurzen Gedenkfeier hatten die Initiatoren der Gummersbacher Erklärung für Demokratie und Zusammenhalt aufgerufen, die bis zum Abend von 9062 Menschen unterzeichnet worden ist.

10.40 Uhr: Zum Stand Sonntag (0 Uhr) gelten in Oberberg 3767 Menschen als aktuell mit dem Coronavirus infiziert (-156), nachdem das Gesundheitsamt 205 weitere laborbestätigte Fälle erfasst und 361 zuvor Betroffene als genesen aus der Quarantäne entlassen hat. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Kreises hervor. Für 5219 Menschen ist noch eine Quarantäne angeordnet, das sind 277 weniger als am Tag zuvor.

In den meisten Kommunen Oberbergs sank die Zahl der aktuell Betroffenen zum Ende der Woche, etwa in der Kreisstadt Gummersbach um 45 auf nun 726. Neue Fälle kamen nur dazu in Morsbach (+6, jetzt 101 Fälle) und in Nümbrecht (+5, jetzt 205 Fälle). Für Bergneustadt werden unverändert 268 Fälle aufgelistet.

Unverändert werden 38 Oberberger mit positivem Testnachweis in einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises behandelt. Von den neun Patienten auf einer Intensivstation müssen sieben beatmet werden.

8.55 Uhr: Dem Landeszentrum Gesundheit (NRW) Nordrhein-Westfalen hat das Kreisgesundheitsamt zum Stand Sonntag (0 Uhr) 205 weitere laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz um 68,1 Punkte auf einen Wert von 1201,7.

Samstag, 29. Januar: 719 weitere laborbestätigte Fälle

13.00 Uhr: In Oberberg gelten am Samstag 3923 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, nachdem das Gesundheitsamt zum Stand 0 Uhr 719 neue Fälle erfasst hat und 383 zuvor Betroffene als genesen galten. An oder mit dem Virus gestorben ist nach Angaben der Kreisverwaltung ein 86-jähriger Mann aus Wipperfürth. Die Inzidenz stieg um 85,4 Punkte auf einen Wert von 1269,8. Die meisten neuen laborbestätigten Fälle werden aufgelistet für die Stadt Gummersbach (+82, jetzt 771 Fälle), Waldbröl (+36, 293 Fälle) und Hückeswagen (+36, 324 Fälle).

In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises werden am Samstag 38 positiv Getestete behandelt, zwei mehr als am Vortag. Von den neun Patienten auf einer Intensivstation müssen sieben beatmet werden.

Eine Quarantäne ist für 5496 Oberberger angeordnet - das sind 448 mehr als am Tag zuvor.

8.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt weiter an. Aus der Statistik des Landeszentrums Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen geht hervor, dass der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zum Stand Samstag (0 Uhr) bei 1269,8 liegt - das ist ein Plus von 85,4 gegenüber dem Vortag. Dem LZG meldete das Kreisgesundheitsamt 719 weitere laborbestätigte Corona-Fälle. Zudem führt das LZG einen weiteren Toten in Zusammenhang mit Corona für Oberberg auf.

Freitag, 28. Januar: Kontaktaufnahme durch Kreis verzögert sich wegen Vielzahl der Fälle

11.28 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, kann sich aufgrund der stark steigenden Fallzahlen die Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt nach positiven PCR-Tests zurzeit um einige Tage verzögern. Im Internet informiere der Kreis deshalb unter anderem darüber, was bei positiven Corona-Tests und zum Thema Quarantäne genau zu beachten sei.

„Sollten Sie sich als erkrankte Person gesundheitlich schlecht fühlen und bisher nicht kontaktiert worden sein, raten wir Ihnen, sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin zu melden“, wird die Leiterin des Gesundheitsamtes, Kaija Elvermann zitiert. Außerhalb der Sprechstundenzeiten sei auch dafür der kassenärztliche Notdienst unter der 116 117 erreichbar. „In dringenden Notfällen wählen Sie bitte die 112“, so Elvermann.

„Bei den steigenden Infektionszahlen wäre eine Gegendemo nicht vernünftig“

9.50 Uhr: Wenn am Montag der Protestzug gegen Corona-Maßnahmen durch die Gummersbacher Innenstadt zieht, wird dieser nicht auf eine Gegendemo treffen. Sven Lichtmann, SPD-Fraktionschef im Kreistag, berichtet, dass man am vergangenen Montag „trotz einer problematischen Ausrichtung“ der Demo ein Zeichen gesetzt habe und diesmal mit Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen verzichte. Alles andere wäre „nicht vernünftig“.

9.26 Uhr: Bei dem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie handelt es sich nach Angaben des Kreises um einen 71-jährigen Mann aus Reichshof, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Zurückgegangen ist derweil die Zahl der positiv Getesteten, die im Krankenhaus behandelt werden. Wie der Kreis mitteilt, sind es jetzt noch 36, sechs weniger als am Vortag. Zehn davon sind auf Intensivstationen untergebracht, sieben müssen beatmet werden.

Weiter stark steigend ist durch die Vielzahl der neuen Fälle die Zahl der Oberberger, die aktuell als infiziert gelten. Am Freitag sind es 3588 und damit 284 mehr als noch am Donnerstag. In angeordneter Quarantäne als Infizierte oder Kontaktperson befinden sich inzwischen 5048 Menschen (+404).

6.38 Uhr: Die Pandemie erreicht in Oberberg ihre nächsten Höchstwerte bei der Zahl der Neuinfektionen. Zum Stand Freitag, 0 Uhr, hat der Kreis 710 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet - so viele wie noch nie zuvor an einem Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz macht damit ihren nächsten Sprung und liegt nun bei 1184,4. Darüber hinaus wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Donnerstag, 27. Januar: Politik äußert sich kritisch zur Gegendemo

15.37 Uhr: Die nächste Gummersbacher Montagsdemo ist angemeldet. Ob es erneut eine Gegendemo gibt, ist noch offen. Aus der Politik kommt inzwischen Kritik am Verhalten von Gegendemonstranten am Montag, vor allem wegen „Nazis raus“-Rufen.

4644 Menschen in Quarantäne

13.00 Uhr: Wer mit schweren Covid-19-Symptomen auf der Intensivstation beatmet werden musste, war in der Regel nicht geimpft. So heißt es in der vom Gesundheitsamt vorgenommenen Auswertung für den Dezember 2021, die der Kreis am Donnerstag veröffentlicht hat.

Dafür erfasste das Gesundheitsamt den Impfstatus der Oberberger, die im vergangenen Monat mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden waren – und speziell derjenigen, die mit positivem Corona-Nachweis in einem Krankenhaus behandelt wurden. Mehr dazu lesen Sie hier.

9.20 Uhr: An oder mit dem Coronavirus gestorben sind eine 74-Jährige und eine 82-Jährige aus Radevormwald, eine 80 Jahre alte Frau aus Wiehl und eine 82-jährige Frau aus der Gemeinde Nümbrecht. Alle waren zuvor positiv auf das Virus getestet worden, teilt der Oberbergische Kreis mit.

Als aktuell infiziert gelten 3304 Menschen, nachdem zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 592 neue Fälle erfasst und 278 zuvor positiv Getestete als genesen aus der Quarantäne entlassen wurden. In Krankenhäusern werden nach Angaben des Kreises derzeit 42 Oberberger mit positivem Testnachweis behandelt, vier weniger als am Vortag. 30 liegen auf einer Normalstation (-3). Von den zwölf Patienten auf einer Intensivstation müssen neun (-1) beatmet werden. Eine Quarantäne ist derzeit für 4644 Menschen angeordnet - 380 mehr als am Vortag.

7.54 Uhr: Über die hohe Zahl an neuen Fällen hinaus registriert das LZG auch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Außerdem zeigt die Statistik des Landeszentrums, dass die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen nach wie vor extrem stark von den aktuellen Neuinfektionen. Die Inzidenz für diese Gruppe liegt aktuell bei einem neuen Höchstwert von 2265,1. Zum Vergleich: Die Gruppe mit der zweithöchsten Belastung sind gerade die 20- bis 29-Jährigen mit einer Inzidenz von 1542,6.

6.14 Uhr: Der starke Anstieg der Neuinfektionen in Oberberg geht weiter. 592 neue laborbestätigte Fälle hat der Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz springt damit auf deutlich über 1000 und liegt jetzt bei 1062,6.

Damit sind allein in den letzten drei Tagen 1754 neue Fälle registriert worden, die Inzidenz ist in diesem Zeitraum um fast 300 gestiegen. Am Montag lag sie noch bei 766,7.

Mittwoch, 26. Januar: Weitere Quarantänen in Kitas und Schulen

19.05 Uhr: Die Quarantäne-Maßnahmen an Schulen und Kitas in Oberberg nehmen weiter zu. Allein in den vergangenen beiden Tagen hat der Kreis zehn neue Allgemeinverfügungen nach Ausbrüchen in Gruppen oder Klassen erlassen und veröffentlicht. Betroffen sind jeweils fünf Kitagruppen und fünf Schulklassen verteilt über verschiedene Kommunen.

„Wissentliche und willentliche Gesundheitsgefährdung“

12.52 Uhr: Ist das noch bestmöglicher Infektionsschutz? Von den Grundschulen und vor allem von der Lehrergewerkschaft in Oberberg gibt es scharfe Kritik an den neuen Regeln zur Testung von Schülern in NRW.

Fast 3000 Menschen gelten aktuell als infiziert - Weiterer Todesfall

9.09 Uhr: Wie der Kreis mitteilt, handelt es sich bei dem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie um eine 59-jährige Frau aus Morsbach. Deutlich gestiegen ist derweil die Zahl der positiv Getesteten, die im Krankenhaus behandelt werden. Laut Kreis sind es nun 46, sechs mehr als am Dienstag. Auf Intensivstationen werden allerdings weiterhin 13 Patienten versorgt, zehn müssen beatmet werden.

Noch stärker angestiegen ist mit der Vielzahl an neuen Fällen auch die Zahl der aktuell Infizierten. Am Mittwoch sind es 2994 und damit 362 mehr als am Dienstag. Besonders stark gestiegen ist diese Zahl in Gummersbach auf jetzt 646 (+58), Hückeswagen (208, +57) und Lindlar (286, +53). Quarantänen angeordnet sind im gesamten Oberbergischen Kreis aktuell für 4264 Personen (+389).

Jugendliche: Inzidenz jetzt über 2000

7.08 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 546 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Zahl der neuen Fälle in den vergangenen sieben Tagen liegt damit nun bei 2667, das bedeutet eine Inzidenz von 981,6. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Am stärksten von den Neuinfektionen betroffen ist weiter die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen. Bei ihr ist die Inzidenz mehr als doppelt so hoch und liegt jetzt bei 2001,0. Auch bei jüngeren Kindern im Alter von null bis neun Jahren gibt es immer mehr neue Fälle (Inzidenz: 1401,2). Für alle Unter-20-Jährigen weist die Statistik des LZG inzwischen eine Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 von 1702,6 aus.

Dienstag, 25. Januar: Konzelmann für Sondersitzung des Polizeibeirats

15 Uhr: Der Vorsitzende des Polizeibeirats beim Oberbergischen Kreis, Thorsten Konzelmann, will am Mittwochabend mit Landrat Jochen Hagt das weitere Verfahren im Zusammenhang mit den Montagsdemos in Gummersbach besprechen. Konzelmann sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass er gerne eine Sondersitzung des Polizeibeirats zum Umgang mit den Demos einberufen würde.

12.00 Uhr: Schon zum vierten Mal zog ein „Spaziergang“ am Montagabend auch durch Waldbröl. Zum einen war der erneut nicht angemeldet und auch mit der Maskenpflicht nahmen es die Teilnehmer nicht so genau wie in Gummersbach.

Zwei weitere Tote in Oberberg

9.30 Uhr: Der Oberbergische Kreis vermeldet am Morgen eine Zunahme der Personen, die coronabedingt in einer Klinik behandelt werden müssen. Deren Zahl ist um drei auf nunmehr 40 gestiegen. Auf einer Normalstation liegen 27 Personen (+2), auf Intensiv ohne Beatmung 3 (=) und auf Intensiv mit Beatmung sind es 10 (+1). Die anderen Zahlen des Morgens hat der Kreis noch einmal bestätigt, so auch den Tod zweier Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind. Verstorben sind eine 87-jährige Frau aus Hückeswagen und ein 84-jähriger Mann aus Bergneustadt. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 341 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

7.48 Uhr: Nächster extrem starker Anstieg der Corona-Fallzahlen in Oberberg: Der Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, insgesamt 616 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet, weit mehr als jemals zuvor an einem Tag. Darüber hinaus registriert das LZG zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf jetzt 928,6, ein Plus von 161,9 im Vergleich zum Vortag. In der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen liegt sie jetzt schon bei 1915,5. Es folgen die 20- bis 29-Jährigen (1383,2), die 30- bis 39-Jährigen (1318,8) sowie die 0- bis 9-Jährigen (1311,0) ebenfalls mit Werten weit über 1000. Auch die 40- bis 49-Jährigen weisen jetzt eine Inzidenz von 1033,2 auf.

Montag, 24. Januar: 1100 Teilnehmer bei Montagsdemo

19.15 Uhr: Bei der Montagsdemo in der Gummersbacher Innenstadt haben laut Polizei 1100 Gegner von Corona-Maßnahmen teilgenommen. Bei der Gegendemo, die von den Linken Oberberg initiiert wurde, waren in der Spitze bis zu 100 Demonstranten, wie die Polizei sagt. Pressesprecherin Monika Treutler berichtete, dass die Maskenpflicht weitgehend eingehalten worden sei.

19.03 Uhr: Die Zahl der Schulen und Kitas, in denen Quarantänemaßnahmen per Allgemeinverfügung verhängt werden, nimmt wieder deutlich zu. Nachdem in der vergangenen Woche insgesamt 13 Einrichtungen betroffen waren, veröffentlichte der Kreis am Montag allein sieben neue Allgemeinverfügungen.

Betroffen sind kreisweit vier Schulen und drei Kitas. Neben drei Einrichtungen in Hückeswagen sind unter anderem die Stufe 13 der Gesamtschule Waldbröl, eine dritte Klasse der Regenbogenschule in Gummersbach-Dieringhausen sowie die Kitas Sonnenstrahl in Waldbröl sowie St. Clemens in Wipperfeld betroffen.

Volksverhetzung: Gothe erstattet Strafanzeige

16.11 Uhr: Der Bergneustädter Lothar Gothe hat Strafanzeige gegen einen Waldbröler wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung erstattet. Im Zusammenhang mit einem Leserbrief in dieser Zeitung zu den „Spaziergängen“ von Impfgegnern in Gummersbach sei er ins Visier von Rechtsradikalen geraten und werde seitdem massiv beleidigt und bedroht, berichtet der Bergneustädter. Bereits am Montag vor einer Woche hatte jener Waldbröler eine Anzeige von der Polizei erhalten, weil er dort, so die Beobachtung der Beamten, den örtlichen „Spaziergang“ angeführt hatte und so als ein möglicher Verantwortlicher in den Blick geraten war.

Derweil berichtet die Pressestelle des Kölner Polizeipräsidenten, dass der Staatsschutz weiterhin wegen einiger Chatverläufe in der Telegram-Gruppe „Oberberg bewegt!“ aufgrund des Verdachts der Volksverhetzung und Verleumdung ermittelt. Zu Hinweisen dieser Zeitung, dass Posts in den sozialen Medien zufolge gegen eine Gummersbacher Betreiberin der Seite ebenso ermittelt wird, machte die Polizei keine Angaben.

Schon länger war bekannt, dass sich ein Teil der Demonstranten der Gummersbacher Montagsdemos auch in Chatgruppen des Messenger-Dienstes organisiert – darunter auch und gerade „Oberberg bewegt!“. Chatverläufe mit eindeutigen Inhalten hatte die Polizei im Oberbergischen als rechtsextrem eingestuft und die Ermittlungen an den Staatsschutz in Köln abgegeben.

Inzidenz jetzt über 760

9.18 Uhr: Im Kreis gelten aktuell 2285 Personen als infiziert. Etwas weniger als ein Viertel davon sind es allein in Gummersbach (533), wo die Zahl nach dem starken Anstieg zuletzt am Montag allerdings um sechs gesunken ist. 3375 Oberberger befinden sich zurzeit in angeordneter Quarantäne, 163 mehr als noch am Sonntag. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten bleibt hingegen den zweiten Tag in Folge gleich: Von den 37 Patienten sind zwölf auf einer Intensivstation, neun müssen beatmet werden.

7.21 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen steigt weiter deutlich an. Nachdem der Kreis zum Stand Montag, 0 Uhr; 171 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt der Wert jetzt bei 766,7.

In angrenzenden Kreisen und Städten ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aktuell jedoch noch weitaus höher. In Remscheid sind es am Montag 1291,3, im Märkischen Kreis 1277,6, in Wuppertal 1157,7 und im Rhein-Sieg-Kreis 823,7.

Sonntag, 23. Januar: Fast 2000 Fälle in einer Woche

12.02 Uhr: Wer soll montags in der City sein? Die Äußerung von Polizeisprecher Michael Tietze, wer sich keinem Infektionsrisiko aussetzen wolle, der solle am Montagabend doch zu Hause bleiben, wenn dort eine Demo ist, stößt in der Gummersbacher Politik auf wenig Gegenliebe.

11.22 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gelten aktuell 2284 Personen als infiziert, 19 mehr als noch am Samstag. 3212 Personen sind in angeordneter Quarantäne, entweder weil sie positiv getestet oder weil sie Kontaktpersonen sind. Die Zahl der positiv Getesteten, die im Krankenhaus behandelt werden, bleibt gegenüber Samstag unverändert: Von den 37 Personen sind zwölf auf einer Intensivstation, neun müssen beatmet werden.

Unterdessen steigt die Zahl der aktuellen Fälle in Gummersbach weiter deutlich an. Am Sonntag liegt sie bei 539 und damit noch einmal um 25 höher als am Vortag. In keiner anderen oberbergischen Kommunen war am Sonntag ein Anstieg im zweistelligen Bereich festzustellen.

7.50 Uhr: Auch am Sonntag hat die Zahl der Neuinfektionen in Oberberg im Verhältnis zur Vorwoche weiter zugenommen. 202 neue laborbestätigte Fälle hat der Kreis zum Stand 0 Uhr an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am Sonntag der Vorwoche waren es 145 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit noch einmal leicht auf jetzt 735,4. Dahinter verbergen sich 1998 neue laborbestätigte Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Samstag, 22. Januar: Seit Dienstag 200 Fälle mehr in Gummersbach

11.22 Uhr: Auch die Zahl der aktuellen Fälle steigt im Oberbergischen weiter deutlich an. Wie der Kreis berichtet, gelten nun 2265 als infiziert, 189 mehr als noch am Freitag. Besonders stark steigt die Zahl der aktuellen Fälle gerade in Gummersbach. 514 Menschen gelten dort inzwischen als infiziert – 200 mehr als noch am Dienstag (314). Vor dem Hintergrund, dass in dieser Zeit auch in der Kreisstadt Menschen als genesen aus der Quarantäne entlassen worden sein dürften, kann die Zahl der neuen Fälle hier noch weitaus höher liegen. Vergleichsweise weniger, aber dennoch deutlich mehr Fälle als noch am Freitag gibt es zudem am Samstag in Lindlar (+29) und Waldbröl (+24).

In angeordneter Quarantäne befinden sich im Oberbergischen inzwischen 3242 Personen, ebenfalls ein Plus von 189 im Vergleich zum Vortag. Im Krankenhaus werden zurzeit 37 zuvor positiv Getestete behandelt (+1). Zwölf von ihnen (+2) sind auf Intensivstationen untergebracht, neun müssen beatmet werden.

Jugendliche mit Inzidenz über 1500

7.40 Uhr: Die Höchstwerte steigen immer weiter. Zum Stand Samstag, 0 Uhr, hat der Oberbergische Kreis 446 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht damit weiter stark nach oben auf jetzt 732,8. Ein rasanter Anstieg in den vergangenen Tagen: Am Dienstag lag die Inzidenz noch bei 486,6.

Besonders stark steigen die Fallzahlen aktuell bei Kindern und Jugendlichen. Bei den 10- bis 19-Jährigen hat die Inzidenz ein neues Rekordhoch von 1562,2 erreicht. Aber auch bei den 0- bis 9-Jährigen liegt der Wert nach einem starken Anstieg zuletzt jetzt über 1000, ganz genau bei 1093,2.

Freitag, 21. Januar: Polizei: Kontrollen „im Rahmen der Möglichkeiten“

18.37 Uhr: Im Vorfeld der Demonstrationen am Montag hat die Polizei klargestellt, dass das im Grundgesetz verankerte Recht auf Versammlungsfreiheitunabhängig von einer erfolgten Anmeldung grundsätzlich im Rahmen einer Güterabwägung auch bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz bei einer ansonsten friedlich verlaufenden Versammlung überwiege.

Zwar erfüllten die Nichtanmeldung einer geplanten Versammlung unter freiem Himmel strafrechtliche und die teilweise Nichtbeachtung der Infektionsschutzbestimmungen ordnungswidrigkeitsrechtliche Tatbestände. Aus versammlungsrechtlicher Sicht könnten sie aber kein Verbot und keine Auflösung begründen. Die Maßnahmen seien deshalb gegen einzelne Teilnehmende möglich, die sich nicht an die bestehende Rechtslage halten.

Die Einhaltung und Ahndung der Vorgaben zum Infektionsschutz liege in der Zuständigkeit der Kommunen, hier der Stadt Gummersbach. Die Polizei unterstütze die Kontrollen der Kommune im Rahmen der Amtshilfe und der guten, ordnungspartnerschaftlichen Zusammenarbeit. Teilnehmende von Versammlungen würden „im Rahmen der Möglichkeiten“ auf die Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen überprüft. Tatsächlich waren am Montag bei 1300 Teilnehmern, von denen zeitweise bis zu 50 Prozent ohne Maske unterwegs waren, nur neun Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet worden.

Ungeachtet der Diskussionen um die Rechtslage appelliere die Polizei an die Versammlungsteilnehmenden, sich an die Bestimmungen des Infektionsschutzes und des Versammlungsgesetzes zu halten, heißt es dazu jetzt in der Stellungnahme.

Gegendemo muss ausweichen

16.38 Uhr: Die Gegendemo muss den Spaziergänger weichen: Wie Polizeisprecher Michael Tietze bestätigte wird die Gegendemo nicht, wie von den Veranstaltern beantragt, auf dem Lindenplatz, sondern vor dem EKZ Bergischer Hof stattfinden.

Zur Vermeidung der von Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein angesprochenen „Gefährdung Dritter“ sagt Polizeisprecher Tietze unter anderem, man müsse ja als unbeteiligter Dritter am Montagabend auch nicht nach Gummersbach fahren und durch die Kampgasse gehen, wenn dort eine Demo stattfinde.

16.15 Uhr: Beschimpfungen, Beleidigungen, ja sogar Bedrohungen, verbunden mit der Forderung, die Corona-Schutzmaßnahmen an den Schulen sofort zu beenden, landen auch bei Schulleitern in Oberberg. Das bestätigt Balthasar Rechner, Leiter des Engelskirchener Aggertal-Gymnasiums auf Anfrage dieser Zeitung. Seine oberbergischen Kollegen machen ähnliche Erfahrungen.

10.05 Am kommenden Montag wird es in der Gummersbacher Innenstadt zwei Demos geben. Neben dem Aufzug gegen eine Impfpflicht wird es erstmals auch eine Gegendemo geben, die von der Linkspartei angemeldet worden ist, wie Polizeisprecher Michael Tietze dieser Zeitung am Freitag sagte. Auch die Demo der Gegner von Corona-Maßnahmen ist diesmal wieder angemeldet worden, nachdem es vergangenen Montag einen Protestzug ohne vorherige Anmeldung in der Stadt gegeben hatte.

9.34 Uhr: Mit den 400 neuen Fällen vom Freitag ist die Zahl der laborbestätigten Fälle in Oberberg seit Pandemiebeginn auf über 30.000 gestiegen. Insgesamt sind jetzt 30.066 Fälle registriert. Aktuell als infiziert gelten 2076 Menschen – ein Plus von 84 im Vergleich zum Donnerstag. Die Zahl der angeordneten Quarantänen steigt auf 3053 (+55).

Deutlich zugenommen hat auch die Zahl der positiv Getesteten, die in Krankenhäusern behandelt werden. Am Freitag sind es laut Kreis 36 Personen, neun mehr als noch am Vortag. Zehn von ihnen sind auf Intensivstationen untergebracht, acht davon müssen beatmet werden.

Den größten Zuwachs an aktuellen Fällen gibt es einmal mehr in der Kreisstadt, wo am Freitag 465 und damit 69 Personen mehr als am Donnerstag als infiziert gelten. Deutlich gestiegen ist die Zahl der aktuellen Fälle auch in Lindlar (+30) und Engelskirchen (+13). Aus Reichshof hingegen wird ein Rückgang um 22 Fälle gemeldet.

400 neue Fälle an einem Tag

6.51 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen steigt weiter stark an. Der Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, jetzt sogar 400 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 665,1. Am stärksten betroffen von den Neuinfektionen bleibt die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen: In ihr liegt die Inzidenz sogar noch mehr als doppelt so hoch – bei jetzt 1368,7.

Donnerstag, 20. Januar: Inzidenz bei Jugendlichen steigt weiter

19 Uhr: Gummersbach Bürgermeister Frank Helmenstein sieht durch die Montagsdemos in der Innenstadt die Bevölkerung "gefährddet". Bilder wie vergangenen Montag soll es in der Stadt nicht mehr geben.

14.16 Uhr: Beim Blick auf die Altersgruppe zeigt sich ein weiterer Höchstwert seit Beginn der Pandemie: In der Gruppe der 10- bis 19-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen 1175,3. Über 1000 liegt Wert inzwischen auch bei den 20- bis 29-Jährigen (1034,0). Unter 100 beträgt die Inzidenz lediglich bei den 70- bis 79-Jährigen (99,6) sowie bei den 80- bis 89-Jährigen (94,1).

9.15 Uhr: Nach der Vielzahl von neuen Fällen in den vergangenen Tagen gelten aktuell wieder fast 2000 Oberberger als infiziert (1998). Besonders stark stieg am Donnerstag die Zahl der aktuellen Fälle in Gummersbach (+43), in Nümbrecht (+28) und in Waldbröl (+23). Noch stärker gestiegen ist die Zahl der Personen, die sich in angeordneter Quarantäne befinden. Laut Mitteilung des Kreises beläuft sie sich nun auf 2998 – ein Plus von 504 im Vergleich zum Mittwoch.

6.09 Uhr: Die beiden nächsten Höchstwerte: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, insgesamt 391 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen steigt damit erstmals in der Pandemie auf einen Wert von über 600 – genauer gesagt auf 601,4.

Mittwoch, 19. Januar: Neuinfektionen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besonders betroffen

18.20 Uhr: Noch ist die Omikron-Variante im Klinikum Oberberg nicht wirklich angekommen. Wie Sprecherin Angela Altz bestätigt, gab es seit Dezember einige Patienten, die sich damit infiziert haben. „Insgesamt hatten wir in Gummersbach und Waldbröl erst fünf Fälle, davon war ein Fall auf der Intensivstation.“ Dennoch, so Altz, seien die Krankenhäuser auf stark steigende Patientenzahlen in den kommenden Tagen und Wochen eingestellt.

8.31 Uhr: Nach wie vor sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene am stärksten von den aktuell registrierten Neuinfektionen betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen liegt laut Statistik des LZG aktuell bei 1067,5, die bei den 20- bis 29-Jährigen inzwischen aber auch schon bei 962,8.

Deutlich weniger betroffen sind Menschen über 70: Bei den 70- bis 79-Jährigen in Oberberg liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 69,3, bei den 80- bis 89-Jährigen sogar nur bei 64,7. Bei den Über-90-Jährigen beträgt die Inzidenz 139,8.

6.34 Uhr: Auch im Oberbergischen sprengt die aktuelle Welle von Neuinfektionen alle bisher bekannten Höchstwerte. Zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, hat der Kreis 369 neue laborbestätigte Fälle gemeldet, so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie.

Zwar waren am 11. Dezember sogar 384 Fälle gemeldet worden – da aber inklusive 250 Fällen vom Vortag, die aus technischen Gründen nicht übertragen worden waren. Am 3. Januar waren es sogar 398, in diesem Fall allerdings als Zusammenfassung der Fallzahlen über den Jahreswechsel.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg liegt jetzt bei 543,6, auch das ein neuer Höchstwert. Dahinter verbergen sich 1477 neue Fälle, die allein den vergangenen sieben Tagen zugeordnet werden.

Dienstag, 18. Januar: Besuchsverbote in Rehakliniken

21.03 Uhr: Wie das Klinikum Oberberg jetzt klarstellt, gilt auch dort wie in Engelskirchen eine 3G-Regel. Das heißt auch dort muss man nicht geimpft oder genesen sein, wenn man Patienten besuchen will, aber auf jeden Fall getestet. Genauer gesagt gilt eine 3G-Plus-Regel: Das heißt, dass unabhängig davon, ob jemand geimpft oder genesen ist, in jedem Fall ein aktueller Test vorgelegt werden muss. Eine andere Regelung, so das Klinikum, sei zurzeit auch gar nicht zulässig.

14.05 Uhr: Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen haben sich im Kreis die ersten Kliniken abgeschottet. Ein striktes Besuchsverbot haben in Reichshof-Eckenhagen die Mediclin-Reha-Klinik und die in Nümbrecht ansässige Dr.-Becker-Klinik Rhein-Sieg ausgesprochen. Diese fordert Angehörige sogar dazu auf, von Besuchen des weitläufigen Klinikgeländes abzusehen. Die Mediclin erlaubt derweil Besuche nur in Einzelfällen und mit ärztlicher Zustimmung.

Weiterhin Besuche möglich sind in den Häusern des Klinikums Oberberg, zu dem unter anderem die Kreiskrankenhäuser in Gummersbach und Waldbröl und das Zentrum für seelische Gesundheit in Marienheide gehören. Dort gilt die 2G-Plus-Regel: Als Besucher sind nur Geimpfte und Genesene zugelassen, die einen negativen Coronatest vorweisen. Der Antigen-Schnelltest dürfe maximal 24 Stunden alt sein, der PCR-Test gilt für 48 Stunden. Mitarbeiter am Eingang kontrollieren den Testnachweis sowie einen Fragebogen zur Kontaktnachverfolgung, den jeder Besucher ausfüllen muss. Die Zahl der Besucher ist auf einen pro Tag und Patient für eine Stunde limitiert.

Ausnahmen gelten für die Kinderklinik. Sprecherin Angela Altz bittet alle Besucher, die Regeln einzuhalten. Es gehe darum, den Patienten so lange es geht Besuche zu ermöglichen. „Schließlich trägt Besuch auch zur Genesung bei.“

Das St.-Josef-Krankenhaus in Engelskirchen lässt auch Besucher ein, die nicht geimpft oder genesen sind. Allerdings gelte für alle, dass ein negativer Antigen-Schnelltest vorzulegen ist, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Am Haupteingang gibt es ein Testzentrum. Auch in Engelskirchen müssen Besucher einen ausgefüllten Fragebogen vorweisen. Die genauen Regeln haben die Krankenhäuser auf ihren Internetseiten veröffentlicht.

Acht Erkrankte auf Intensivstation

9.55 Uhr: Der Oberbergische Kreis berichtet, dass eine 92-jährige Frau und ein 93-jähriger Mann aus Bergneustadt sowie ein 86-Jähriger aus Morsbach gestorben sind, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Seit Pandemiebeginn zählte der Kreis 339 Tote in Zusammenhang mit Corona.

Zum Stand Dienstag (0 Uhr) gab es 1625 aktuell positiv Getestete (-71), nachdem das Gesundheitsamt 187 neue laborbestätigte Fälle erfasst und 255 zuvor Betroffene als genesen aus der Quarantäne entlassen hat. Die Inzidenz sank leicht auf einen Wert von 486,6 (-2,5). Eine Quarantäne war für 2430 Oberberger angeordnet (+61).

Die Zahl der Krankenhauspatienten mit positivem Testnachweis stieg um einen auf 27: Von den acht Menschen auf einer Intensivstation mussten sechs beatmet werden.

6.08 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 187 neue laborbestätigte Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis sinkt dennoch leicht auf jetzt 486,6. Darüber hinaus sind drei weitere Todesfälle aus Oberberg registriert worden, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen.

Montag, 17. Januar: „Spaziergang“: 1300 Teilnehmer gezählt

19.01 Uhr: Mehrere hundert „Spaziergänger“ halten sich immer noch vor dem Kino auf. Von der Polizei werden sie inzwischen per Lautsprecher-Durchsagen allerdings aufgefordert, den Platz zu verlassen.

18.54 Uhr: Der „Spaziergang“ ist beendet, ein Rest von Demonstranten hat sich aber noch vor dem Kino versammelt. In einem ersten Fazit vor Ort erklärte Oliver Orth, Einsatzkoordinator des Gummersbacher Ordnungsamtes, dass die 3G-Regel, die stichprobenartig von Teams aus Ordnungsamt und Polizei kontrolliert wurde, weitestgehend eingehalten wurden.

Die Maskenpflicht stieß bei den Versammlungsteilnehmern auf wesentlich weniger Gegenliebe: Mindestens ein Drittel, so die Schätzung des Ordnungsamtes, bis zu der Hälfte der Teilnehmer trug trotz Pflicht keine Maske. Zu unübersichtlichen Situationen kam es zwischenzeitlich, als Platzverweise gegen einzelne Teilnehmer ausgesprochen wurden und andere daraufhin den Einsatz der Ordnungskräfte als Video festhalten wollten.

18.26 Uhr: Der Appell des Ordnungsamtes scheint nun doch anzukommen. Inzwischen tragen weitaus mehr Teilnehmer eine Maske, viele aber immer noch nicht. Ihre Zahl wurde von Ordnungsamt und Polizei inzwischen mit 1200 gezählt. Später wurde die Zahl auf 1300 korrigiert. Ordnungsamt und Polizei greifen nun wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht ein und sprechen erste Platzverweise aus.

18.15 Uhr: Die Erwartungen der Polizei sind eingetreten: Tatsächlich hat sich am Kino in Gummersbach ein „Spaziergang“ formiert, der inzwischen durch die Gummersbacher Innenstadt zieht. Beobachter schätzen die Teilnehmerzahl zurzeit auf etwa 400 Personen. Obwohl das Ordnungsamt mit Lautsprecher-Durchsagen auf die geltende Maskenpflicht hinweist, trägt der überwiegende Teil der „Spaziergänger“ keine Maske.

Demo abgemeldet

9.40 Uhr: Die für Montagabend angemeldete Demo in der Gummersbacher Innenstadt gegen eine Impfpflicht ist von der Veranstalterin wieder abgemeldet worden. Das berichtet Polizeisprecher Michael Tietze. Die Demo sei am Sonntagabend bei der Polizei per Mail abgemeldet worden. Laut Tietze habe die Veranstalterin darauf hingewiesen, dass sie die Ordner für eine Veranstaltung nach der inzwischen geltenden 3G-Regel nicht zusammen bekommen habe. Dennoch geht die Polizei nicht davon aus, dass sich heute Abend keine Demonstranten in der Stadt treffen. Allerdings dann wie andernorts auch als so genannter „Spaziergang“. Tietze sagt, dass es sich dabei dennoch um eine Versammlung handele, die von der Polizei nach dem Versammlungsrecht gehandhabt werde.

9.07 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet, dass aktuell weiterhin 26 zuvor positiv Getestete in Krankenhäusern untergebracht sind. Davon werden neun auf einer Intensivstation behandelt, acht von ihnen müssen beatmet werden. Weil 186 weitere Personen als genesen gelten, sinkt die Zahl der aktuell Infizierten zum Wochenbeginn auf 1696, ein Minus von 27, die der Quarantänefälle auf 2369 (-164).

6.47 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Montag, 0 Uhr, 159 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am Montag vergangener Woche waren es nur 75 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit noch einmal deutlich auf jetzt 489,1 an. Sie liegt damit jetzt auf dem höchsten Wert seit Pandemiebeginn.

Am stärksten betroffen von Neuinfektionen ist inzwischen wieder sehr deutlich die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für diese Gruppe lag laut Statistik am Wochenende zeitweise schon wieder über 1000 und wird zuletzt mit 978,2 angegeben. Ebenfalls stark belastet sind die 20- bis 29-Jährigen (796,7) sowie die 30- bis 39-Jährigen (751,3).

Sonntag, 16. Januar: Weitere Demos am Montag geplant

16.00 Uhr: Nicht nur in Gummersbach soll es am Montag eine weitere Demonstration geben, auch für das Stadtzentrum von Waldbröl ist offenbar ein sogenannter Spaziergang geplant – der inzwischen dritte. Eine Anmeldung für diese Montagsdemo lag nach Angaben von Polizei-Sprecher Michael Tietze bis Sonntagmittag nicht vor, obwohl eine Veranstaltung dieser Art spätestens 48 Stunden vor ihrem Beginn gemeldet sein muss.

Nach dem „Spaziergang“ am Montag vergangener Woche hat die Polizei daher Anzeige gegen unbekannt erstattet. An den beiden vorausgegangenen Demos in Waldbröl sollen sich zwischen etwa 30 und 50 Menschen beteiligt haben.

145 neue Fälle gemeldet

10.15 Uhr: Auch am Sonntag ist die Wocheninzidenz in Oberberg weiter gestiegen und liegt nun bei 448,3. Wie der Oberbergische Kreis am Sonntag mitteilt, sind aktuell 1723 Oberbergerinnen und Oberberger an dem Coronavirus erkrankt. Das sind 145 laborbestätigte Fälle mehr als am Samstag. Von den Erkrankten müssen derzeit 26 Personen in Krankenhäusern behandelt werden, davon neun auf der Intensivstation. Acht Patienten müssen zusätzlich beatmet werden.

Samstag, 15. Januar: 232 neue Fälle

14.45 Uhr: 28.415 Oberbergerinnen und Oberberger sind seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell sind 1693 positiv getestet. Das teilt der Oberbergische Kreis am Samstag mit. 26 der am Coronavirus erkrankten Oberbergerinnen und Oberberger müssen derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden, davon neun auf einer Intensivstation. Acht müssen zusätzlich beatmet werden. Wie der Kreis weiter mitteilt, befinden sich derzeit 2478 Personen aus Oberberg in angeordneter Quarantäne.

8.30 Uhr: Das Robert Koch Institut (RKI) meldet am Samstag 232 neue laborbestätigte Corona-Fälle für den Oberbergischen Kreis. Die Wocheninzidenz in Oberberg steigt somit auf 416,9.

Freitag, 14. Januar: Es wird besser werden . . .

15.53 Uhr: Ein neues Jahr, eine neue Virusvariante, neue Regeln, doch die Pandemie ist geblieben. Wir haben mit Menschen gesprochen, die aufgrund ihrer Arbeit heute erneut in erster Reihe stehen – und wieder kämpfen. Was sie uns gesagt haben macht auch ein bisschen Hoffnung.

1800 Teilnehmer für Montagsdemo gemeldet

14.45 Uhr: Die nächste Montagsdemo in Gummersbach gegen eine Impfpflicht ist am Freitag angemeldet worden. Das berichtet die Polizei. Danach rechnet die Veranstalterin mit 1800 Teilnehmenden.

Diese dürfen aber nach der neuen Corona-Schutzverordnung im Gegensatz zu den Vorwochen nur noch unter der 3G-Regel daran teilnehmen. Die Polizei sagte, dass es Stichprobenkontrollen geben werde.

9.07 Uhr: Wie der Kreis meldet, handelt es sich bei der weiteren Person, die gestorben ist, nachdem sie zuvor positiv auf das Virus getestet worden war, um einen 82-jährigen Mann aus Wipperfürth. Zurzeit befinden sich laut Kreis 26 positiv Getestete in Krankenhäusern. Neun davon sind auf der Intensivstation untergebracht, acht müssen beatmet werden.

Aktuell gelten trotz der 230 neuen Fälle in Oberberg nur noch 1682 Personen als infiziert, 52 weniger als am Donnerstag. Grund sind dafür sind vor allem 281 Menschen, die aus der Quarantäne entlassen wurden. Zurückgegangen ist auch die Zahl der angeordneten Quarantänen für Infizierte und Kontaktpersonen insgesamt um 64 auf jetzt 2507.

7.11 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist erstmals nach der Delle über Weihnachten und Neujahr wieder über die Marke von 400 gestiegen. Am Freitag liegt sie bei 403,4. Zuvor hatte der Kreis 230 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit sind allein seit Mittwoch 755 neue Fälle hinzugekommen. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall im Oberbergischen registriert.

Bei der Belastung der Altersgruppen zeichnet sich am Ende der ersten Schulwoche ein eindeutiger Trend ab: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen steigt laut Statistik des LZG wieder stark an. Nachdem sie in den Ferien deutlich unter 500 gesunken war, liegt sie jetzt schon wieder bei fast 800 (zuletzt 799,7). Stark belastet bleibt aber auch die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen (617,0).

Donnerstag, 13. Januar: Waldbröls Karnevalsgesellschaft sagt alle Veranstaltungen ab

12.36 Uhr: Die Waldbröler Karnevalsgesellschaft (WKG) verzichtet auf alle Veranstaltung der laufenden Saison. Das hat die WKG am Donnerstag mitgeteilt. Mit dieser Absage folge der Verein der von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens und den großen Karnevalsverbänden ausgesprochenen Empfehlung. Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis und die Omikron-Variante machten es unmöglich, in diesem Jahr Karneval zu feiern. Der Vorstand betont: „Die Sicherheit und die Gesundheit jedes Einzelnen sind das größte Gut und dieses sollte man bewahren. Es ist ein trauriger und sehr schwerer Schritt, aber der richtige.“

Mit einer Damensitzung möchte die WKG indes im kommenden November dann in die neue Session starten. Dazu der Vorstand: Nun richtet die WKG den Blick nach vorne und alle aktiven Karnevalisten, Tanzgruppen und der Vorstand hoffen, dass Corona keine weitere Session kippt und der Bazillus Karneval endlich wieder um sich greifen kann.

6.08 Uhr: In Oberberg gibt es 255 weitere laborbestätigte Fälle. Diese hat das Gesundheitsamt zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW. Daraus ergibt sich allein in den vergangenen sieben Tagen eine Zahl von 1036 neu gemeldeten Fällen. Die daraus berechnete Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg liegt aktuell bei 381,3.

Mittwoch, 12. Januar: Weniger Quarantänen durch neue Regeln

17.55 Uhr: Mehr Fälle, aber weniger Quarantänen: Dieses Phänomen des heutigen Tages ist schon eine Folge der Anwendung der neuen Regeln. Der Kreis bestätigte auf Nachfrage, zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen mit Booster-Impfung nicht mehr als Kontaktperson in Quarantäne geschickt werden, habe schon jetzt im Oberbergischen zählbar zu einer Verringerung der Anordnungen, die sonst verhängt worden wären, geführt.

Widerstand bei Kontrolle: Geschäft in Radevormwald geschlossen

14.59 Uhr: Bei einer Kontrolle des Ordnungsamtes und der Polizei in Radevormwald ist es am Dienstag in einem Geschäft an der Kaiserstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nachdem die Einsatzkräfte, die die Einhaltung der Coronaschutzverordnung überprüfen sollten, das Geschäft betreten hatten, stürmte laut Polizeibericht ein 54-jähriger Mann auf sie zu und versuchte, eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aus dem Geschäft zu drücken.

Gemeinsam brachten die Ordnungshüter den 54-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Dabei leistete er laut Polizei zunächst weiter Widerstand. Bereits einige Tage zuvor hatte der 54-Jährige bei einer ähnlichen Kontrolle von Polizei und Ordnungsamt ebenfalls Widerstand geleistet. Das Geschäft wurde vorläufig geschlossen.

Gottesdienste: 3G und Maskenpflicht bleibt

14.35 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat im Einvernehmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium die Schutzmaßnahmen für die Ausübung von und für die Teilnahme an Religionsveranstaltungen verlängert. Wie der Kreis mitteilt, ist die 3G-Regelung sowie die Maskenpflicht für Versammlungen zur Religionsausübung bis zum 31. Januar verlängert worden.

270 neue Fälle gemeldet - Elf Tote seit Jahresbeginn

9.39 Uhr: Wie der Kreis mitteilt, handelt es sich bei der weiteren gestorbenen Person um eine 86-jährige Frau aus Waldbröl. Zurzeit werden nach Angaben des Kreises 25 positiv Getestete in Krankenhäusern behandelt, nach wie vor zehn davon auf der Intensivstation. Neun von ihnen müssen beatmet werden. Aktuell gelten in Oberberg 1732 Menschen als infiziert, 56 mehr als noch am Dienstag. Leicht gesunken ist die Zahl der Quarantäne-Fälle – und zwar um 27 auf jetzt 2634.

6.36 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen bleibt hoch. Zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, hat das Gesundheitsamt 270 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind noch einmal zwölf Fälle mehr als am vergangenen Mittwoch (258). Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg steigt damit um 32,4 auf 370,6 und macht fast den gesamten Rückgang vom Vortag wieder wett.

Darüber hinaus hat das LZG einen weiteren Todesfall aus Oberberg im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind es jetzt insgesamt 335. Allein seit Jahresbeginn sind elf hinzugekommen.

Dienstag, 11. Januar: Neue Quarantäne-Regeln gelten in Oberberg sofort

19.18 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gelten schon jetzt die neuen Quarantäne-Regeln, die in der vergangenen Woche von Bund und Ländern vereinbart wurden. Eigentlich treten sie in Nordrhein-Westfalen offiziell erst mit einer neuen Verordnung in Kraft. Das Gesundheitsamt des Kreises setzt die neuen Fristen aber jetzt schon um – sowohl für neue Corona-Fälle, aber

„Lange Quarantänefristen ohne Freitestmöglichkeiten sind kaum noch zu vermitteln“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Kaija Elvermann. Nach der öffentlichen Vorstellung der Beschlüsse gebe es viel Verunsicherung. „Da die Landesverordnung noch aussteht, nutzen wir jetzt übergangsweise die Möglichkeit sogenannter Einzelfallentscheidungen, um die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Regelungen umzusetzen.“

„Spaziergänge“ auch in Engelskirchen und Waldbröl

14.29 Uhr: Polizeisprecherin Kathrin Popanda hat Informationen dieser Zeitung bestätigt, wonach es am Montagabend über die Demonstration in Gummersbach hinaus außerdem auch einen nicht genehmigten „Spaziergang“ von 50 Personen in Engelskirchen gegeben habe. Da ohne Anmeldung auch kein Veranstalter dafür bekannt sei, habe die Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Im Waldbröler Zentrum soll sogar bereits zum zweiten Mal ein unangemeldeter „Spaziergang“ unterwegs gewesen sein – mit gestiegener Teilnehmerzahl.

Inzidenz sinkt deutlich - Drei weitere Todesfälle

9.20 Uhr: Wie der Kreis jetzt mitteilt, handelt es sich bei den drei gestorbenen Personen, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren, um eine 86-jährige Frau aus Gummersbach, eine 90-jährige Frau aus Engelskirchen und eine 85-jährige Frau aus Waldbröl.

Im Krankenhaus behandelt werden laut Kreis nun noch 26 zuvor positiv Getestete, fünf weniger als am Vortag. Zehn von ihnen sind auf der Intensivstation untergebracht, neun davon müssen beatmet werden. Aktuell als infiziert gelten 1676 Personen, 25 mehr als am Montag. Quarantäne angeordnet ist laut Kreis aktuell für 2661 Menschen, 103 mehr als am Montag.

6.37 Uhr: Zum Stand Dienstag, 0 Uhr, hat der Oberbergische Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 83 neue laborbestätigte Fälle gemeldet. In der Vorwoche waren es am Dienstag noch 113 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg sinkt deutlich auf jetzt 338,2. Allerdings sind auch drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden.

Montag, 10. Januar: Neun Maskenverstöße geahndet - Immer mehr Unterzeichner für Gummersbacher Erklärung

19.52: Derweil ist die Zahl der Unterzeichner für die „Gummersbacher Erklärung für Demokratie und Zusammenhalt“, mit der Menschen auf die Proteste von Impfverweigerern reagieren, bis Montagabend auf 6000 angewachsen.

19.48 Uhr: Zu einigen Verstößen gegen die Maskenpflicht ist es dann aber doch am Abend gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes neun Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Das wären mehr als in der Vorwoche, als die Verstöße gegen die Maskenpflicht viel offensichtlicher waren.

18.59 Uhr: Die Demonstration ist in der Zwischenzeit ruhig verlaufen. Die große Mehrheit der Teilnehmer hat sich im Verlauf dann doch an die Maskenpflicht gehalten. Die Polizei schätzt die Zahl letztlich auf etwa 1800.

18.18 Uhr: In der Gummersbacher Innenstadt setzt sich der Zug der Montagsdemo auf ihrem neuen Weg in Bewegung. Die Polizei spricht zunächst von 300 Teilnehmern. Vor Ort ist jedoch erkennbar, dass mindestens 800 Menschen sich versammelt haben. Viele von ihnen tragen keine Maske. Polizei und Ordnungsamt ignorieren das bisher aber und greifen, obwohl das für sie eindeutig erkennbar ist, dennoch bisher nicht ein.

Immer mehr Menschen machen mit

12.55 Uhr: Die Zahl der Unterstützer für die Gummersbacher Erklärung wächst beinahe minütlich. Am Montag Mittag waren es bereits 5200 Menschen, die die Online-Petition unterzeichnet haben. Die Gummersbacher Erklärung ruft zum Impfen auf und wendet sich gegen Wissenschaftsfeindlichkeit, Spaltung und einen Schulterschluss mit Rechtsextremen.

9.10 Uhr: Der Oberbergische Kreis berichtet am Morgen, dass sich aktuell 1651 (+4) Bewohner des Kreises in angeordneter Quarantäne befinden, die zuvor positiv (laborbestätigt durch PCR-Test) auf das Virus getestet worden sind. Unverändert ist die Zahl der Oberberger, die zuvor positiv getestet (PCR) worden sind und in einer Klinik behandelt werden. 20 Personen liegen auf einer Normalstation, drei auf einer Intensivstation und acht auf Intensiv mit Beatmung.

6.42 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Montag, 0 Uhr, 75 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zum Wochenstart weiter leicht auf jetzt 375,0.

Was die Altersstruktur der Neuinfizierten betrifft, sind vor dem heutigen Schulstart die Kinder und Jugendlichen in Oberberg nach wie vor nicht die am stärksten belastete Gruppe. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die 10- bis 19-Jährigen liegt aktuell laut LZG bei 517,0, für die 0- bis 9-Jährigen sogar bei 402,0.

Deutlich höher ist die Inzidenz zurzeit bei den 20- bis 29-Jährigen (634,0). Auch unter den 40- bis 49-Jährigen (581,7) und unter den 30- bis 39-Jährigen (519,9) ist der Wert noch höher als bei der vor dem Jahreswechsel deutlich am stärksten betroffenen Gruppe.

Sonntag, 9. Januar: Viele Menschen aus den medizinischen Berufen setzen ein Zeichen

16.50 Uhr: Die Initiatoren der Gummersbacher Erklärung verbuchen am Sonntagnachmittag mehr als 3500 Unterstützer. In einer Pressemitteilung heißt es: „Auffallend viele Menschen aus medizinischen Berufen sind darunter, aber auch Personen mit ehrenamtlichen Funktionen in Sportvereinen, Bürgervereinen, Kultureinrichtungen.“ Nicht eingerechnet sind die mehr als 260 Erstunterzeichner, darunter mehrere Bürgermeister.

Die Gummersbacher Initiatorin Eva Bartz freut sich über eine Resonanz, die alle ihre Erwartungen übertroffen habe. „Eigentlich hatten wir nur die Hoffnung, dass es mehr als die 1500 Menschen sein würden, die am vergangenen Montag gegen das Impfen demonstriert haben.“ Die „Gummersbacher Erklärung“ ruft zum Impfen auf und wendet sich gegen Wissenschaftsfeindlichkeit, Spaltung und einen Schulterschluss mit Rechtsextremen.

11.10 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gelten zum Stand Sonntag (0 Uhr) 1647 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus dem Pandemiebericht des Kreises hervor. 73 neue Fälle wurden erfasst, 53 zuvor positiv Getestete galten als genesen. Für 2609 Menschen ist derzeit eine Quarantäne angeordnet.

Positiv auf das Coronavirus getestet sind auch 31 Oberberger in einem Krankenhaus. Von den elf Patienten, die auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen sind, müssen acht beatmet werden.

9.30 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen hat zum Stand Sonntag (0 Uhr) 73 weitere Corona-Fälle erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach Angaben des LZG um 7,7 Punkte auf einen Wert von 365,1.

Samstag, 8. Januar: 183 weitere Fälle im Kreisgebiet bestätigt

15.45 Uhr: Die Ausbreitung der Infektionen im Oberbergischen Kreis schreitet zügig voran. Stand Samstag, 0 Uhr, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 357,4, das sind 15,8 Fälle mehr als am Vortag. Landesweit liegt die Inzidenz derzeit bei 320,5.

Die Zahl der positiv getesteten Personen seit Pandemiebeginn stieg damit um 183 auf 27 197, meldet die Kreisverwaltung. Aktuell ist für 1627 Infizierte eine Quarantäne angeordnet, dazu kommen 1038 Kontaktpersonen. Weitere 31 Oberberger werden in einem Krankenhaus behandelt, davon drei auf Intensivstationen, weitere acht müssen beatmet werden.

Freitag, 7. Januar: Landrat kommentiert Proteste

13.30 Uhr: Oberbergs Landrat Jochen Hagt hat am Freitag nach der inzwischen fünften Gummersbacher Montagsdemo auf die Impfgegner-Proteste reagiert: Die Kreispolizeibehörde habe die bisherigen Versammlungen mit zahlreichen Kräften begleitet und beobachtet. Soweit auf dem Versammlungsweg durch die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Gummersbach Verstöße festgestellt wurden, seien soweit möglich Ermahnungen erfolgt bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Ein Anlass, die Versammlungen aufzulösen, habe nicht vorgelegen, heißt es in der Mitteilung. „So lange die Beteiligten den geltenden rechtlichen Rahmen einhalten, ergibt sich keine Handhabe, die Versammlungen zu untersagen“, wird der Landrat in der Mitteilung zitiert.

Er persönlich habe wie die überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Oberbergischen Kreis auch „kein Verständnis dafür, dass sich Menschen gegen eine Impfung aussprechen“, sagt der Landrat. Für ihn sei die Impfung der entscheidende Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie. Die Impfung verhindere nachweislich schwere Krankheitsverläufe, sie sichere die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens und sei Ausdruck von Solidarität gegenüber den vielen Menschen, die in Sorge um ihre Gesundheit oder die ihrer Angehörigen seien oder deren Existenzen auf dem Spiel stünden. „Allerdings leben wir in einer Demokratie, in der man es eben aushalten muss, dass Minderheiten eine andere Auffassung vertreten. Denn das Grundgesetz schützt die Meinungsfreiheit gleichermaßen wie die Versammlungsfreiheit. Jeder Deutsche hat danach das Recht, sich friedlich und ohne Waffen mit anderen zu versammeln. Das gilt auch unter den Einschränkungen der Corona-Schutzverordnung!“ „So lange die Beteiligten den geltenden rechtlichen Rahmen einhalten, ergibt sich keine Handhabe, die Versammlungen zu untersagen.“

Starker Anstieg bei Quarantäne-Fällen geht weiter

9.10 Uhr: Wie der Kreis jetzt mitteilt, steigt die Zahl der Quarantänefälle im Oberbergischen am Freitag weiter deutlich an und liegt jetzt bei 2614. Das sind noch einmal 218 mehr als am Donnerstag. Darunter sind jetzt 1495 aktuell Infizierte, ein Plus von 44 gegenüber dem Vortag.

Die meisten aktuellen laborbestätigten Fälle gibt es mit 366 in Gummersbach (+12). Ein Anstieg von mehr als fünf Fällen wird auch aus Wiehl (109, +13), Lindlar (89, +9) und Bergneustadt (70, +7) vermeldet. Zurückgegangen ist die Zahl der Fälle hingegen in Waldbröl (111, -6), Marienheide (81, -5) und Reichshof (141, -1).

188 neue Fälle am Freitag

7.42 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, 188 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit weiter auf jetzt 341,6.

Donnerstag, 6. Januar: Besorgnis über Polizei als Demo-Teilnehmer

14.29 Uhr: Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei hat sich zu Polizisten und Polizistinnen als Teilnehmende auf Corona-Spaziergängen geäußert. Im Gespräch ging es außerdem um den Eindruck, dass die Polizei Oberberg bei Demonstrationen nicht streng genug kontrolliert.

Weiterer Todesfall – Zahl der Quarantänen steigt stark an

9.38 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um einen 78-jährigen Mann aus Hückeswagen. Zurzeit werden noch 36 zuvor positiv Getestete in Krankenhäusern behandelt, fünf weniger als noch am Mittwoch. Unverändert bei 11 bleibt aber die Zahl derjenigen, die auf der Intensivstation untergebracht sind. Weiterhin müssen sieben von ihnen beatmet werden.

Aktuell gelten 1451 Menschen in Oberberg als infiziert, 82 mehr als am Mittwoch. 2406 Personen sind in angeordneter Quarantäne – entweder weil sie infiziert oder weil sie Kontaktperson sind. Das sind 202 mehr als noch am Mittwoch.

227 neue Fälle

7.07 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt weiter auf jetzt 338,2. Zuvor hatte das Gesundheitsamt 227 neue laborbestätigte Fälle zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Mittwoch, 5. Januar: Polizei verpasst Wiehler „Spaziergang“

15 Uhr: In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte auf dem Rastplatz Neuenschmiede der A45 einen Teil der Ladung von einem Lkw gestohlen. Das berichtet die Polizei. Der Fahrer hatte seinen Lkw gegen 18 Uhr am Montagabend auf dem Rastplatz der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund abgestellt. Gegen 7 Uhr am Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in der Zwischenzeit eine Plane aufgeschnitten und von der Ladefläche etliche Pakete mit Corona-Schnelltests gestohlen hatten

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer (02261) 8199-0 entgegen.

13.33 Uhr: Rund 30 Kritiker der Corona-Politik haben am Dienstagabend in der Wiehler Innenstadt einen unangemeldeten „Spaziergang“ abgehalten. Der über den Messengerdienst Telegram verabredete Demonstrationszug setzte sich um 18 Uhr am Weiherplatz in Bewegung und führte über die Mühlenstraße zum Rewe-Einkaufszentrum und über die Bahnhofstraße zurück zum Ausgangspunkt. Zu der Gruppe gehörte auch ein kleines Kind, einige Teilnehmer trugen Kerzen mit sich, auf Transparente und Protestrufe wurde verzichtet.

Obwohl die Veranstaltung nicht ordnungsgemäß angemeldet war, hatte die Polizei davon Kenntnis bekommen und rückte mit drei Einsatzwagen an, um den Umzug zu begleiten und um auf mögliche Rechtsverstöße zu reagieren – allerdings eine Stunde zur früh, wie Polizeisprecher Michael Tietze auf Anfrage mitteilt. Die Einsatzkräfte waren bereits um 17 Uhr vor Ort in Wiehl und rückten gegen 17.50 Uhr wieder ab, nachdem sie in der Stadt keine Demonstranten entdeckt hatten. Wie es zu dem Kommunikationsfehler kommen konnte, sei ihm „ein absolutes Rätsel“, sagt Polizeisprecher Tietze.

Wie anfangs in Gummersbach und auch schon in Hückeswagen blieb der Wiehler Umzug der Corona-Kritiker allerdings so unauffällig, dass ungewiss ist, ob die Polizei Anlass gehabt hätte einzugreifen. Ein Veranstalter trat nicht in Erscheinung, die Abstände wurden meistens eingehalten.

15 Prozent Omikron

11.40 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis am Mittwoch berichtet, sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV2 getestet worden waren. Verstorben sind ein 63-jähriger Mann aus Hückeswagen, ein 60-jähriger Mann aus Reichshof und eine 82-jährige Frau aus Reichshof. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 330 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

In Krankenhäusern behandelt werden müssen 30 (+5) Oberberger auf Normalstation, 4 (-2) auf Intensiv ohne Beatmung und 7 (+1) mit Beatmung.

Was den Anteil der Infizierten mit nachgewiesener Omikron-Variante angeht, so ist dieser bereits vor Weihnachten von fünf Prozent (Woche 13. bis 19. Dezember) auf 15 Prozent (20. bis 26. Dezember) angestiegen.

7.07 Uhr: Die Zahl der neu gemeldeten laborbestätigten Fälle ist im Oberbergischen wieder stark gestiegen. Zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, hat der Kreis 258 davon an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit deutlich auf jetzt 332,0. Höher ist sie in NRW im Moment nur in Düsseldorf (406,9), Wuppertal (392,4), Solingen (348,0) und Borken (345,0).

Unterdessen hat sich laut Statistik des LZG die Altersstruktur der Neuinfizierten etwas verändert. Am stärksten betroffen ist aktuell die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen mit einer Inzidenz von 554,8. Die Gruppe der 10- bis 19-Jährigen, die in der Welle vor dem Jahreswechsel Werte von über 1000 erreicht hatte, liegt aktuell dahinter mit zuletzt 483,5.

Dienstag, 4. Januar: Keine Demos mehr durchs Gummersbacher Nadelöhr - Drei Frauen starben mit Virus

14.30 Uhr: Im Falle einer erneuten Montagsdemo gegen eine Impfpflicht soll der Protestzug nicht mehr durch das Nadelöhr in der Kampgasse gehen dürfen. Das ist das Ergebnis einer internen Nachbetrachtung von Polizei und Ordnungsamt, wie Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein und Polizeisprecher Michael Tietze am Dienstag gegenüber dieser Zeitung erklärten.

9.52 Uhr: Drei zuvor positiv auf Corona getestete Oberbergerinnen sind gestorben. Wie der Oberbergische Kreis berichtet, starben zwei Frauen aus Hückeswagen (92 und 85) und eine 96-Jährige aus Gummersbach. Seit Pandemiebeginn in Oberberg zählte der Kreis 327 Tote in Zusammenhang mit Corona.

7.18 Uhr: 113 neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis zum Stand Dienstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit weiter, wenn auch nur leicht um 5,9 auf jetzt 274,9.

Montag, 3. Januar: Einzelne Verstöße doch noch geahndet

21.31 Uhr: Die Polizei hat die Teilnehmerzahl im Nachgang noch einmal nach oben korrigiert. Entgegen der Eindrücke der Beamten vor Ort heißt es jetzt, es seien geschätzt 1600 Teilnehmer durch die Stadt gezogen.

Die im Gegensatz zu den vorherigen Versammlungen eine Masken- und Abstandspflicht sei in weiten Teilen eingehalten worden, behauptet die Polizei. Durch den auch nach Beginn der Versammlung anhaltenden Zulauf habe sich der Aufzug in der Anfangsphase im Bereich des Zugangs zur Fußgängerzone gestaut.

Danach habe sich das aber deutlich entzerrt, sodass ein Einschreiten der Polizei nicht erforderlich gewesen sei, heißt es in der Erklärung.

Bei Kontrollen von Personen, die keine Maske trugen, hätten Ordnungsamt und Polizei insgesamt acht Verstöße festgestellt. Viele der überprüften Personen hätten jedoch einen Nachweis vorlegen können, der sie von der Tragepflicht befreie, behauptet die Polizei.

20.13 Uhr: Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein berichtet nach der Demonstration, dass die Verstöße gegen Masken- und Abstandspflicht bei der Veranstaltung Gegenstand einer Nachbetrachtung sein würden. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten vereinzelt Teilnehmer ohne Maske aus dem Zug geholt und deren Personalen festgestellt. „Gegen sie wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, sagte Helmenstein. Auch die Polizei ging schließlich doch noch gegen vereinzelte Demonstranten ohne Maske vor und erstattete Anzeige gegen sie.

Nun doch 1000 Teilnehmer – Polizei reagiert nicht auf Maskenverstöße

18.51 Uhr: In der Zwischenzeit, nachdem weitere Demonstranten hinzugekommen sind, hat nun doch auch die Polizei festgestellt, dass es sich um deutlich mehr als die ohne Maske erlaubten 749 Teilnehmer handelt. Die Beamten gehen inzwischen von etwa 1000 aus. Obwohl es trotz des Hinweises der Veranstalterin reihenweise zu Verstöße gegen die Maskenpflicht kommt, darf die Demonstration fortgesetzt werden. Die Polizei lehnt es auf Nachfrage ausdrücklich ab, gegen die Verstöße vorzugehen.

Weniger Teilnehmer bei Demo – Polizei sieht keine Maskenpflicht

18.13 Uhr: Die Montagsdemo gegen die Impfpflicht stößt zum Start ins neue Jahr auf deutlich weniger Resonanz als erwartet. Nachdem in der Vorwoche noch etwa 1800 Teilnehmer in die Gummersbacher Innenstadt gekommen waren, sollen es heute weniger als die Hälfte.

Positiver Nebeneffekt für die Polizei: Sie darf die Zahl der Demonstranten nach eigenem Ermessen ganz einfach auf 500 und 600 und damit unter 750 schätzen. Das heißt: Sie muss nach eigenen Angaben nun angeblich doch nicht die überall sonst eigentlich gemäß der Coronaschutzverordnung in NRW ab 750 Personen verbindliche Masken- und Abstandspflicht kontrollieren.

Die Veranstalterin ist sich da offenbar nicht so sicher. Bevor der Demonstrationszug sich in Bewegung setzt, fordert sie alle Teilnehmer auf, sich die Maske zu tragen, weil die Zahl der anwesenden Demonstranten unklar sei. Die begleitenden Ordner seien gehalten, Verstöße bei der Polizei zu melden.

Schulterschluss von Polizei und Ordnungsamt

14.50 Uhr: Im Vorfeld der nunmehr fünften Gummersbacher Montagsdemo einer Gruppe, die sich „Medizinische Fachpersonal Oberberg“ nennt, gegen eine Impflicht berichtete Polizeisprecher Michael Tietze, dass der Polizei ein Amtshilfegesuch der Stadt Gummersbach vorliege. Konkret gehe es darum, die Einhaltung von Masken- und Abstandspflicht sicherzustellen. „Wir werden gemeinsam kontrollieren“, sagt Tietze. Das Ordnungsamt könne ja nicht überall sein.

Für den Fall, dass sich herausstelle, dass Vorgaben wie Maskenpflicht und Abstand von den Teilnehmern partout nicht eingehalten würden, müsse die Demo in letzter Konsequenz auch aufgelöst werden, sagte Tietze auf Nachfrage dieser Zeitung am Montagmittag.

8.55 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um eine 90-jährige Frau aus Wiehl. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 324.

7.03 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Montag, 0 Uhr, insgesamt 226 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Es ist die erste Meldung des Kreises an das LZG seit Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit aktuell bei 269,0.

Samstag, 1. Januar: Aktuelle Meldelage führt zum Rückgang der Inzidenz

10.50 Uhr: Am Neujahrstag vermeldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit Stand 0 Uhr keine weiteren, laborbestätigten Fälle. Entsprechend sinkt die Inzidenz um 35,3 Punkte auf 203,2.

Der Oberbergische Kreis hatte am Donnerstag wie berichtet mitgeteilt, dass er Freitag und Samstag keine Corona-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit melden werde, weil das LZG mitgeteilt habe, an diesen Tagen keine Meldungen zu verarbeiten. Mit aktuellen Zahlen sei erst wieder am Montag zu rechnen.

Tatsächlich aber gehört der Oberbergische Kreis auf der Internetseite des LZG zu den ganz wenigen Kreisen bzw. Städten in ganz NRW, für die am Neujahrstag keine neuen Zahlen vermeldet werden können.

Freitag, 31. Dezember: Inzidenz klettert um 11 Punkte nach oben

17.38 Uhr: Nachdem das Land Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben hat, dass jetzt auch Auffrischungsimpfungen für Personen im Alter von 12 bis 17 Jahren möglich sind, passt auch der Oberbergische Kreis seine Terminvergabe an.

Über www.obk.de/impfen können dann auch Personen ab 12 Jahren einen Drittimpfungstermin in den Impfstellen vereinbaren, heißt es in einer am Freitagnachmittag verbreiteten Pressemitteilung des Oberbergischen Kreises. Bisher waren Drittimpfungen (Booster) erst ab 18 Jahren möglich.

Auch das Impfmobil wird Drittimpfungen nun ebenfalls ab 12 Jahren anbieten. Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren müssen bei der Impfung durch eine sorgeberechtigtePerson begleitet werden. Die sorgeberechtigte Person muss der Impfung zustimmen.

Ab 16 Jahren kann die Impfentscheidung eigenständig getroffen werden. „Drittimpfungen werden grundsätzlich mit einem mRNA-Impfstoff durchgeführt. Bei Personen unter 18 Jahren wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech eingesetzt“, teilt der Kreis mit.

10.15 Uhr: Das Pandemiegeschehen im Kreis beweg sich unverändert auf hohem Niveau. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Silvestertag mit Stand 0 Uhr 172 neue, laborbestätigte Fälle. Die Inzidenz, die zuletzt gefallen war, steigt wieder an. Und zwar um 11 Punkte auf nun 238,5. Mit diesem Wert bewegt sich der Kreis nach wie vor in der Spitzengruppe im Land.

Donnerstag, 30. Dezember: 200 Impfungen in der Schwalbe-Arena verabreicht

16.50 Uhr: In der Schwalbe-Arena in Gummersbach wurden am Donnerstag nochmals knapp 200 Impfungen verabreicht. Seit Wiedereröffnung der Impfstellen im November wurden rund 38 000 Impfungen durchgeführt, Immunisierungen mit dem Impfmobil inklusive. 5500 seien Erstimpfungen gewesen. Zudem seien bislang 540 Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft worden. Durch aufsuchende Impfungen gelten mittlerweile auch alle stationären Pflegeeinrichtungen als durchimmunisiert. Neue Termine in den Impfstellen und für das Impfmobil stehen im Netz.

http://www.obk.de/impfen

11.40 Uhr: Auch am Donnerstag meldete der Kreis eine weitere Tote: Gestorben ist eine 83-jährige Frau aus der Gemeinde Morsbach, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Seit Pandemiebeginn zählte der Kreis 323 Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind.

Die Lage in den Krankenhäusern schien sich indes am Donnerstag leicht zu entspannen. Nach Angaben des Kreises lagen noch 40 Oberberger mit positivem Corona-Nachweis in einer Klinik – sieben weniger als am Vortag. Von den 14 auf einer Intensivstation waren acht auf Beatmung angewiesen. Für insgesamt 1860 Oberberger (+6) hatte der Kreis eine Quarantäne angeordnet.

Das Bürgertelefon des Kreises für Corona-Fragen ist am Silvestertag sowie am Samstag und Sonntag nicht besetzt. Auch wird der Kreis am Freitag und Samstag keine Corona-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit melden, weil das LZG mitgeteilt habe, an diesen Tagen keine Meldungen zu verarbeiten, schreibt der Kreis. Mit aktuellen Zahlen sei erst wieder am Montag zu rechnen.

7.45 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am Donnerstag (0 Uhr) 157 neue, laborbestätigte Fälle für den Oberbergischen Kreis. Damit bleibt die Zahl der Neuinfektionen weiter auf hohem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil deutlich um 28,3 Punkte auf jetzt 227,5. Experten gehen allerdings davon, dass dieser Wert bundesweit deutlich höher liegt und sich nur auf Grund des deutlich geringeren Testaufkommens während der Feiertage auf dem aktuellen Niveau bewegt.

Mittwoch, 29. Dezember: 31 neue Fälle der Omikron-Variante

10.55 Uhr: Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist in der vorvergangenen Kalenderwoche im Oberbergischen Kreis 31 Mal nachgewiesen worden. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch berichtete, gibt es insgesamt nun 65 Fälle dieser noch ansteckenderen Mutante. Stärker verbreitet ist weiterhin die Delta-Variante, die in der vorvergangenen Woche 544 Mal festgestellt worden ist. Der Anteil aller Virusmutanten bei den neugemeldeten Corona-Fällen lag bei knapp 58 Prozent.

Zudem berichtet der Kreis von zwei weiteren Toten: Gestorben sind eine 82 Jahre alte Frau aus Hückeswagen und ein 63-jähriger Mann aus Radevormwald, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Seit Beginn der Pandemie sind mit ihnen 322 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Zum Stand Mittwoch (0 Uhr) erfasste das Kreisgesundheitsamt 141 weitere laborbestätigte Corona-Fälle. Zugleich galten 150 zuvor positiv Getestete als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der aktuell Betroffenen sank um elf auf 1289. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Mittwoch leicht, diesmal um 2,9 Zähler auf einen Wert von 255,8.

7.45 Uhr: Am dritten Tag nach Weihnachten meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand Mittwoch, 0 Uhr, 141neue, laborbestätigte Fälle für den Oberbergischen Kreis. Die Inzidenz ist nahezu unverändert und sinkt im Vergleich zum Vortag um 2,9 Punkte auf jetzt 255,8. Oberberg liegt mit diesem Wert innerhalb von NRW auf Rang drei. Höhere Inzidenzen haben nur noch Wuppertal (287,9) und Mettmann (270,5).

Dienstag, 28. Dezember: 50 Oberberger in einer Klinik

10.30 Uhr: Sechs weitere Oberberger sind gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Wie der Kreis berichtet, starben in der Zeit zwischen Donnerstag in der vergangenen Woche und Montag ein 84-jähriger Mann aus Wipperfürth, eine 73-jährige Frau aus Bergneustadt, ein 61-Jähriger aus Lindlar, eine 85-Jährige aus Hückeswagen, eine 82-jährige Frau aus Gummersbach und eine 80-Jährige aus Wiehl. Mit ihnen erhöht sich die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind, auf 320.

Zum Stand Dienstag (0 Uhr) sank die Zahl der aktuell vom Virus Betroffenen um 135 auf 1300, nachdem das Gesundheitsamt 55 weitere laborbestätigte Fälle erfasst und 184 zuvor positiv Getestete aus der Quarantäne entlassen hatte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um 3,4 Punkte auf einen Wert von 258,7. Zum Vergleich: Am Dienstag in der Vorwoche waren es 60 neue Fälle. Die Aussagekraft der neuen Zahlen ist ungewiss, weil über die Feiertage weniger PCR-Tests durchgeführt wurden. Zudem wies der Kreis auch am Dienstag darauf hin, dass das Gesundheitsamt an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag keine Corona-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen gemeldet hat. Fälle würden nun nachgemeldet und vom LZG rückwirkend den Tagen zugeordnet, an denen das positive Laborergebnis im Gesundheitsamt eingegangen ist.

In einem Krankenhaus im kreis oder außerhalb des Kreises wurden Stand Dienstag 50 Oberberger mit positivem Testergebnis behandelt – das sind sieben mehr als am Tag zuvor. Auf einer Normalstation liegen nun 36 Menschen. Von den 14 auf einer Intensivstation müssen acht beatmet werden. Für insgesamt 1907 Menschen war eine Quarantäne angeordnet, das waren 334 weniger als am Vortag.

Von der Möglichkeit, sich einem Schnelltest zu unterziehen, machen nach wie vor viele Menschen Gebrauch. In den 134 Bürgerteststellen im Kreis wurden in der vergangenen Woche 68 629 Tests durchgeführt, von denen 210 ein positives Ergebnis anzeigten, berichtet die Kreisverwaltung.

7.45 Uhr: Am Dienstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand 0 Uhr 55 neue, laborbestätigte Fälle für den Kreis. Die Sieben-Tageinzidenz sinkt leicht um 3,3 Punkte auf 258,7. Inwieweit diese Zahlen inzwischen das tatsächliche Infektionsgeschehen im Kreis abbilden, bleibt jedoch immer noch fraglich. Denn während der Feiertage hatte der Kreis keine Corona-Fälle an das LZG gemeldet, das die Inzidenz berechnet.

Montag, 27. Dezember: Vierte Demo in der Innenstadt

20 Uhr: Zum nunmehr vierten Mal haben Menschen in der Gummersbacher Innenstadt gegen eine Corona-Impfpflicht demonstriert. Laut Schätzung der Polizei waren es rund 1800 Teilnehmer und damit noch einmal mehr als in der Vorwoche, als es 1200 waren. Initiator des sogenannten „Spaziergangs“ war erneut das „medizinische Fachpersonal Oberberg“. Deren Sprecherinnen distanzierten sich vor dem Start des Zuges von etwaiger Gewalt. Laut Polizei blieb es während des Zugs vom Steinmüllergelände durch die Innenstadt aber durchgehend ruhig.

11.45: Der Oberbergische Kreis hat am Vormittag die Zahl der seit Donnerstag vor Weihnachten registrierten Fälle bekannt gegeben. Demnach sind 315 neue laborbestätigten Corona-Fälle durch das Gesunsheitsamt des Kreises an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zum Stand Montag (0 Uhr) wieder kräftig an, diesmal um 39,7 Punkte auf einen Wert von 262,1. Inwieweit diese Zahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen im Kreis abbilden, bleibt jedoch fraglich. Denn während der Feiertage hatte der Kreis keine Corona-Fälle an das LZG gemeldet, das die Inzidenz berechnet. Folglich sank der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner am zweiten Weihnachtsfeiertag auf 222,3 – mit einem Wert von 332,7 war Oberberg in die Weihnachtsfeiertage gestartet.

1435 Menschen infiziert

Nach neuestem Stand gelten im Kreis 1435 Menschen als infiziert. Seit Beginn der Pandemie in Oberberg wurden 25 477 Betroffene gezählt, von denen 23 728 als genesen gelten und aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Zahl der Oberberger, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöhte sich jetzt auf 314: Gestorben ist nach Angaben der Kreisverwaltung ein 84-jähriger Mann aus der Gemeinde Reichshof, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises wurden am Montag 43 Oberberger mit positivem Testergebnis behandelt. Auf einer Normalstation lagen 28 von ihnen. Auf eine intensivmedizinische Betreuung war insgesamt 15 Patienten angewiesen, von denen zehn beatmet werden mussten. Eine Quarantäne war für 2241 Oberberger angeordnet.

7.45 Uhr: Am ersten Tag nach Weihnachten meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand 0 Uhr 155 neue, laborbesttäigte Fälle für den Oberbergischen Kreis. Über die Feiertage waren die Zahlen aus dem Kreis nur unregelmäßig an das LZG gemeldet worden, so dass die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag weiter verzerrt ist. Diese beziffert das LZG auf Basis der oberbergischen Zahlen mit 262,1, was einem Anstieg zum Vortag um 39,7 Punkte entspricht.

Sonntag, 26. Dezember: Weiter keine neuen Fälle

9.52 Uhr: Auch am Sonntag wird die vom LZG und vom RKI vermeldete Sieben-Tage-Inzidenz weiter verzerrt, weil keine neu gemeldeten Fälle aus Oberberg vorliegen. Bereits im Vorfeld hatte der Kreis angekündigt, am ersten Weihnachtstag keine Fälle zu melden. Auch die ursprünglich für Heiligabend avisierte Meldung aus Oberberg ist allerdings nach wie vor in den Daten nicht enthalten. Anders hatte es an den Feiertagen zum Beispiel die Verwaltung in Köln gehandhabt, wo nach 440 Fällen am Samstag heute noch 271 gemeldet und vom LZG auch registriert wurden.

Samstag, 25. Dezember: LZG verarbeitet doch Daten – Bisher aber keine Fälle vermeldet

9.16 Uhr: Abweichend von seiner ursprünglichen Planung will das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW nun auch über die Weihnachtsfeiertage, also am 25. und 26. Dezember die von den Gesundheitsämtern gelieferten Daten über die Corona-Lage in den Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens täglich an das RKI weiterleiten. Das meldet das LZG auf seiner Internetseite.

Trotz dieser Ankündigung und des Hinweises vom Oberbergischen Kreis, auch an Heiligabend aktuelle Fallzahlen an das LZG zu melden, sind allerdings zum Stand Samstag, 0 Uhr, offenbar keine neuen Fälle aus Oberberg registriert worden. Entsprechend verzerrt ist bisher auch die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz, die LZG und RKI mit 279,0 ausweisen.

Freitag, 24. Dezember: Wo Corona nicht das allein bestimmende Thema ist

12.10 Uhr: Nicht überall ist Corona das allein bestimmende Thema. Bei der Telefonseelsorge zum Beispiel geht es in Oberberg nach wie vor viel mehr um Einsamkeit als ausschließlich um die Pandemie. Dafür hemmen die Beschränkungen die Versuche, Nachwuchs für die Telefondienste auszubilden. Und genau der wird dringend benötigt.

Mit zweithöchster Inzidenz in NRW in die Feiertage

7.35 Uhr: Mit einer noch einmal leicht auf 332,7 gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz geht der Oberbergische Kreis in die Weihnachtsfeiertage. Es ist aktuell die zweithöchste in ganz NRW. Nur der Kreis Lippe (391,7) hat eine höhere Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Zuvor hatte das Gesundheitsamt aus Oberberg zum Stand Freitag, 0 Uhr, 160 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Auch einen neuen Todesfall im Oberbergischen weist die Statistik des LZG aus.

Am heutigen Morgen werden letztmals vor dem Montag aktuelle Zahlen zur Corona-Lage vermeldet. Der Kreis selbst veröffentlicht ohnehin erst am Montag wieder eine Mitteilung. Das Gesundheitsamt meldet aber mit Ausnahme des ersten Weihnachtstages dennoch die Fälle aktuell an das LZG. Dort, so der Kreis, würden sie aber am 24. und 25. nicht verarbeitet und deshalb an den Folgetagen auch nicht aktualisiert.

Donnerstag, 23. Dezember: Wie kritisch wird es?

20.25 Uhr: Wie bereitet sich die kritische Infrastruktur in Oberberg auf die Omikron-Welle vor? Wir haben bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, aber auch im Klinikum, bei der Aggerenergie und beim Aggerverband nachgefragt.

Auch Närrische Oberberger sagen Veranstaltungen ab

14.51 Uhr: Mit Blick auf das Pandemiegeschehen hat nun auch die Karnevalsgesellschaft „Närrische Oberberger“ in Engelskirchen alle geplanten Zelt-Veranstaltungen, die Prinzenproklamation und die Kindersitzung abgesagt. Das hat Senatspräsident Reinhold Müller am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Ob die Züge stattfinden, wolle man sich beim größten oberbergischen Karnevalsverein noch offen halten, so Müller. Gleiches gelte für kleinere Veranstaltungen, die – wenn die Vorschriften es erlauben – vielleicht im Freien stattfinden könnten.

Weiterer Todesfall

9.50 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um einen 63-jährigen Mann aus Radevormwald.

222 neue Fälle am Donnerstag – Inzidenz springt zurück über 320

8.02 Uhr: Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, hat der Kreis 222 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind deutlich mehr als am Donnerstag der Vorwoche (182). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit wieder auf 324,3, ein Plus von 23,6 im Vergleich zum Mittwoch.

Oberberg hat damit aktuell die vierthöchste Inzidenz in NRW. Höher ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nur in Lippe (446,7), Remscheid (344,3) und Mettmann (337,2).

Mittwoch, 22. Dezember: 3G für Gottesdienste gilt auch an Weihnachten

15.51 Uhr: Kreisdechant Christoph Bersch zeigte sich nach der Entscheidung froh, dass ein Konsens gefunden worden sei: „Ausnahmsweise hätte ich mir an einigen Stellen sogar noch etwas schärfere Regeln vorstellen können.“ Zum Beispiel, so Bersch, beim Chorgesang, der jetzt erlaubt bleibe. „Sehr ausgewogen und sehr vernünftig“ nennt Superintendent Michael Braun vom Kirchenkreis An der Agger die Regeln: „Sie bieten eine gute Grundlage, um in den Gemeinden verantwortungsbewusst Weihnachten feiern zu können.“

15.19 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat im Einvernehmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium die am Dienstag ausgelaufenen Corona-Einschränkungen bei Religionsveranstaltungen mit Wirkung ab Donnerstag verlängert. Auch für die Weihnachtsgottesdienste und bis zum 12. Januar gilt damit die sogenannte 3G-Regelung und eine grundsätzliche Maskenpflicht für eine Teilnahme an Gottesdiensten.

Die Maskenpflicht besteht grundsätzlich für alle teilnehmenden Personen unabhängig von einem Mindestabstand auch an festen Steh- oder Sitzplätzen, beim Gemeindegesang sowie auf den zu den Versammlungsstätten zugehörigen Außenbereichen. Während des Gottesdienstes dürfen nur Vortragende für die Dauer des Vortrags die Maske abnehmen, sofern das Tragen einer Maske während des Vortrages eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt oder der Vortrag durch das Tragen einer Maske unmöglich gemacht wird. Dann muss aber ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Die Allgemeinverfügung des Kreises zur Durchführung von Gottesdiensten soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden.

Entsprechend den Vorgaben der Coronaschutzverordnung gelten laut Kreis Schüler bis einschließlich zum 26. Dezember als getestet. Die Teilnahme an einem Bürgertest ist für sie mit Blick auf die landesrechtlichen Regelungen und die Regelungen des Kreises also nicht erforderlich. „Es steht aber im Ermessen der jeweiligen Kirchengemeinden, auf Basis ihres Hausrechts noch strengere Anforderungen an die Teilnahme an Gottesdiensten zu stellen“, erklärt Kreisdirektor Klaus Grootens. „Mir ist bekannt, dass einzelne Kirchengemeinden hiervon Gebrauch machen.“

Karnevalisten sagen Session ab

13.47 Uhr: Auch die KG Rot-Weiß Denklingen hat sich entschlossen, die Proklamation im Parkhotel und alle Zeltveranstaltungen, darunter die bereits ausverkaufte Prunksitzung am Karnevalssamstag, abzusagen. Bis zuletzt habe man gehofft, mit einem durchdachten Hygienekonzept die Session angehen zu können. „Das aktuelle Pandemie-Geschehen und die politischen Entscheidungen lassen uns leider keine andere Wahl“, teilt die KG mit. Sobald sich wieder eine Chance auf Aktivitäten ergibt, werde der Verein kurzfristig kreative Lösungen suchen.

12.57 Uhr: Der Karnevalsverein Bielstein hat die Notbremse gezogen und alle Veranstaltungen der laufenden Session abgesagt. „Wir tragen die Verantwortung für unsere Mitglieder und die Karnevalisten“, teilt der Vorstand mit. „Es ist nicht abzusehen, was noch auf uns zukommen wird. Daher ist für den KVB die Absage aller Veranstaltungen die logische Konsequenz.“

Besonders traurig sei das für die Tanzgruppen, die monatelang trainiert haben, um nach fast zwei Jahren wieder auf der Bühne zu stehen. Nun setzt der Verein seine Hoffnung auf die Session 2022/23.

Zwei weitere Tote

9.12 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind zwei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Laut Kreis handelt es sich um eine 74-jährige Frau aus Waldbröl und einen 63-jährigen Mann aus Gummersbach.

Zudem hat der Kreis jetzt die Auswertung der Virusmutanten für die Woche vom 6. bis zum 12. Dezember vorgelegt. Neben 667 Delta-Fällen gab es demnach auch 31 mit der neuen Omikron-Variante.

Inzidenz sinkt trotz 172 neuen Fällen

7.01 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 172 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind 18 mehr als am vergangenen Mittwoch (154). Dennoch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis weiter auf jetzt 300,7, ein Minus von 23,6.

Dienstag, 21. Dezember: 60 neue Fälle am Dienstag – RKV sagt Kostümsitzung ab

16.30 Uhr: Die Kostümsitzung des Ründerother Karnevalsvereins (RKV), die am 5. Februar stattfinden sollte, ist abgesagt. Das teilt der RKV mit. Zuvor hatte der Verein bereits große Teile der Session abgesagt. „In der Hoffnung, die Corona-Fallzahlen könnten sich doch noch positiv entwickeln, wurde die Veranstaltung vorerst weiter geplant. In Anbetracht der neuesten Entwicklungen, vor allem aber durch die steigenden Zahlen mit der Omikron-Variante, rechnet man nicht mit einer Entspannung der Situation bis Anfang Februar“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

„Natürlich schmerzt auch diese Absage, aber die Durchführung einer solchen Veranstaltung macht nur Sinn, wenn Sie auch alle Jecken ohne Angst vor einer Infektion genießen können“, wird RKV-Präsident Andreas Heckener zitiert. Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können erstattet werden.

8.04 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 60 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Dienstag 97. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg sinkt damit weiter auf jetzt 324,3.

Weiter zurückgegangen ist auch die Zahl der Neuinfektionen bei Kindern und Jugendlichen. Die Inzidenz für die 10- bis 19-Jährigen liegt inzwischen bei 576,5, die für die 0- bis 9-Jährigen bei 548,5. Beide Altersgruppen sind allerdings auch die einzigen, die noch eine Inzidenz von über 500 aufweisen.

Montag, 20. Dezember: Gegen Impfpflicht: 1200 Menschen zogen durch Gummersbach

19.35 Uhr: Am Ende sind dann doch 1200 Menschen zu der Demo in Gummersbach gekommen. Vor Ort verlief alles friedlich. Als Veranstalter trat erneut eine Gruppe namens „Medizinisches Fachpersonal Oberberg“ auf, auf ihrem Banner stand „Impfzwang – dann ohne uns“. Die Anmelderin der Demo, nach eigenen Angaben examinierte Altenpflegerin aus Oberberg, sagte, sie sehe einen Impfzwang wie viele ihrer Kollegen „sehr kritisch“, viele würden notfalls den Beruf wechseln. Masken trugen die Wenigsten, waren laut Polizei aber auch nicht Pflicht. Am kommenden Montag soll wieder demonstriert werden.

Etwa 650 Teilnehmer starten Impfgegner-Demo

18.21 Uhr: In Gummersbach sammeln sich die Demonstranten für den „Spaziergang“ gegen eine Impfpflicht auf dem Steinmüllergelände. Ersten Schätzungen zufolge sollen etwa 650 Personen gekommen sein. Das wären deutlich weniger als die bei der Anmeldung der Versammlung genannten 1000 Teilnehmer.

18 neue Fälle nach dem vierten Advent

6.52 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am vierten Advent bis Montag, 0 Uhr, 18 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Montag noch 37 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf nun 344,5. Es ist aber aktuell dennoch die dritthöchste in NRW nach dem allerdings deutlich stärker von Neuinfektionen belasteten Landkreis Lippe (511,0) und nach Remscheid (382,9).

Sonntag, 19. Dezember: 170 neue Fälle

10.45 Uhr: 1889 Personen aus Oberberg sind derzeit am Coronavirus erkrankt. Das teilt der Oberbergische Kreis am Sonntag mit. Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen somit 24.690 Personen positiv auf das Virus getestest. Davon konnten bereits 22.491 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. 310 Oberberger und Oberbergerinnen sind an oder mit dem Coronavirus infiziert verstorben.

8.55 Uhr: Nach mehreren Tagen mit einer sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz ist der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zum Stand Sonntag (0 Uhr) wieder deutlich gestiegen. Aus den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen geht hervor, dass die Inzidenz nach einem Plus von 25,8 Punkten nun bei einem Wert von 349,7 liegt. Eine höhere Inzidenz haben in Nordrhein-Westfalen nur die Kreise Lippe (511,0) und Remscheid (354,2). Laut LZG gab es in Oberberg 170 weitere laborbestätigte Fälle. Zum Vergleich: Am Sonntag in der Vorwoche hatte der Oberbergische Kreis nur 120 neue Fälle gemeldet, an diesem Tag lag die Inzidenz bei 402,3.

Samstag, 18. Dezember: Zwei weitere Tote

10.00 Uhr: Zwei weitere Oberberger sind gestorben, die zuvor positiv auf Corona getestet worden waren. Wie der Oberbergische Kreis berichtet, starben ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Nümbrecht und ein 80-Jähriger aus Hückeswagen. Seit Pandemiebeginn gibt es 310 Tote in Zusammenhang mit Corona.

Aus dem täglichen Pandemiebericht des Kreises geht zudem hervor, dass zum Stand Samstag (0 Uhr) 176 zuvor positiv auf Corona Getestete als genesen galten und aus der Qaurantäne entlassen wurden. Nach 136 neuen laborbestätigten Fällen gibt es nun 1797 aktuell Betroffene, das sind 42 weniger als am Tag zuvor.

In einem Krankenhaus wurden 45 Oberberger mit Corona-Nachweis behandelt (-3). Von den 14 Patienten auf einer Intensivstation werden acht beatmet.

Eine Quarantäne war noch für 2790 Menschen im Kreis angeordnet, 44 weniger als am Vortag.

8.55 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen zum Stand Samstag (0 Uhr) 136 neue Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Am Samstag in der Vorwoche waren es 384 Fälle. Nach LZG-Angaben sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz damit um 9,9 Punkte auf einen Wert von 323,9.

Freitag, 17. Dezember: Impfgegner-Demo mit 1000 Teilnehmern angemeldet

15.29 Uhr: Mit Blick auf die für Montag angekündigte nächste Demonstration von Impfgegnern in der Gummersbacher Innenstadt trifft die Polizei Vorkehrungen für einen größeren Einsatz als in der Vorwoche. Das bestätigte Sprecher Michael Tietze auf Nachfrage. Sie sei von einer anderen Person als in der Vorwoche angemeldet worden und dieses Mal mit 1000 Teilnehmern angekündigt worden.

Unterdessen sieht die Polizei die Gefahr, dass die Veranstaltung, bisher vor allem als Protest von „medizinischem Personal“ gegen eine Impfpflicht geführt, noch stärker zur Anlaufstelle für rechte Gruppen von weiter her werden könnte. Bereits der Auftritt einer 25-köpfigen Gruppe, die sich am vergangenen Montag zwischenzeitlich mit einem Plakat an die Spitze des Zuges gesetzt hatte, werde inzwischen eindeutig dem rechten Lager zugeordnet, so Tietze.

Kreis: 55 Prozent aller Infizierten im November ohne Impfschutz

14.24 Uhr: Mit einer erneuten Auswertung der Infektionszahlen, diesmal für den Monat November, will der Oberbergische Kreis einmal mehr die Bedeutung der Coronaschutzimpfung unterstreichen. Die schütze zwar nicht hundertprozentig vor einer Ansteckung, habe aber sehr wohl eine Wirkung, wird Gesundheitsamtsleiterin Kaija Elvermann in einer Mitteilung des Kreises zitiert: „Schwere Verläufe werden durch die Impfung in der Regel effektiv verhindert.“ Die Erfahrungen der zurückliegenden Wochen zeigten zudem: Wer auf der Intensivstation beatmet werden musste, war in der Regel komplett ohne Impfschutz.

Von den 3559 Oberbergern, die im November positiv getestet wurden, waren 55 Prozent ganz ohne Impfschutz, 37 Prozent waren vollständig geimpft, nur zwei Prozent hatten bereits die dritte Impfung oder aber eine Erstimpfung erhalten. Bei vier Prozent lagen keine Angaben vor.

Erneut erklärt Elvermann: Dass immer mehr vollständig Geimpfte positiv getestet werden, liege an der steigenden statistischen Wahrscheinlichkeit. „Außerdem nimmt die Schutzwirkung mit der Zeit ab. Durch die dritte Impfung, den sogenannten Booster, wird der Impfschutz wieder erhöht.“

Im Krankenhaus wurden im November 93 positiv Getestete versorgt, das sind 2,6 Prozent aller positiv Getesteten. Im Schnitt waren die Patienten 67 Jahre alt. Größtenteils sei nicht die Covid-19-Erkrankung, sondern ein anderes Leiden Grund für den Klinikaufenthalt gewesen. 48 Prozent der stationär Behandelten waren ungeimpft, 39 Prozent vollständig geimpft, nur drei Prozent hatten schon die Booster-Impfung.

Die 307 an oder mit Corona Verstorbenen seit Pandemiebeginn waren im Schnitt 79 Jahre alt. Ein Großteil hatte schwere Vorerkrankungen. 80 Prozent der Verstorbenen waren ungeimpft, drei Prozent hatten eine erste Impfung erhalten, neun Prozent die zweite, bei acht Prozent war der Impfstatus unbekannt.

Ein weiterer Todesfall

10.11 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um eine 90-jährige Frau aus Gummersbach.

Inzidenz bei Jugendlichen sinkt deutlich

7.07 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat vor dem Wochenende einmal mehr über 200 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Stand Freitag, 0 Uhr, übermittelte das Gesundheitsamt 211 weitere Fälle. In der Vorwoche waren es am Freitag noch 250, von denen aus technischen Gründen allerdings zunächst nur 55 registriert worden waren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Freitag leicht auf jetzt 333,8 (+5,2). Weiter deutlich zurückgegangen ist derweil die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen in Oberberg. In der Altersgruppe, die Mitte der vergangenen Woche noch eine Inzidenz von über 1000 aufwies, liegt der Wert jetzt bei 610,0. Bei einem Inzidenzwert von über 500 liegen jetzt sonst nur noch die 0- bis 9-Jährigen (518,4).

Donnerstag, 16. Dezember: Kreis lockert Regeln für Freiluftgottesdienste

22.46 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat seine Regeln für Gottesdienste modifiziert. Auf das Tragen einer Maske wird jetzt ausnahmsweise verzichtet bei Veranstaltungen zur Religionsausübung im Freien an festen Sitz- oder Stehplätzen, wenn die Plätze von Personen aus verschiedenen Haushalten einen Mindestabstand von 1,5 Metern haben oder als Sitzplätze im Schachbrettmuster angeordnet sind. Das ergibt sich aus der Änderung der Allgemeinverfügung, die der Kreis am Donnerstag veröffentlicht hat.

Zur Begründung heißt es, hinsichtlich der Maskenpflicht unterscheide die ursprüngliche Allgemeinverfügung vom 3. Dezember nicht zwischen Versammlungen in Innenräumen und im Freien. Aus dem Kreis der Vertreter der Religionsgemeinschaften sei jedoch zwischenzeitlich die Bereitschaft

erklärt worden, Versammlungen verstärkt im Freien abzuhalten, um den Teilnehmenden mehr Freiheiten zu ermöglichen.

Da das Infektionsrisiko im Freien geringer als in Innenräumen sei, werde, so der Kreis, für Veranstaltungen im Freien das Abnehmen der Maske am festen Teilnahmeplatz erlaubt, wenn die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern haben oder als Sitzplätze im Schachbrettmuster angeordnet sind.

Außerdem gelte das auch an festen Stehplätzen. Zudem sei es Personen aus einem Haushalt erlaubt, die Maske im Freien auch dann abzunehmen, wenn ihre Plätze zueinander den Mindestabstand unterschreiten. Für den Weg zu den festen Plätzen sowie auf dem übrigen Außenbereich der Versammlungsstätte bleibe die Maskenpflicht bestehen.

Inzidenz sinkt auf 328,7

9.40 Uhr: Nach 182 neu erfassten Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg zum Stand Donnerstag (0 Uhr) weiter gesunken, diesmal um 29 Punkte auf einen Wert von 328,7. Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, galten 189 zuvor Betroffene als genesen. Die Zahl der aktuell als infiziert Geltenden sank um acht auf 1834.

Gestorben ist ein 67-jähriger Mann aus der Gemeinde Reichshof. Seit Beginn der Pandemie sind 307 Menschen verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Unverändert befinden sich 51 Oberberger mit Virusnachweis in klinischer Behandlung, von ihnen 36 auf Normalstation (+1). Von den 15 auf einer Intensivstation sind 5 (-1) auf Beatmung angewiesen. Eine Quarantäne ist am Donnerstag für 2744 Menschen angeordnet (+23).

Mittwoch, 15. Dezember: Zwei weitere Tote

9.30 Uhr: Die Omikron-Mutante des Coronavirus breitet sich in Oberberg weiter aus. In seinem täglichen Pandemiebericht meldet der Kreis am Mittwoch, dass in der vergangenen Woche 17 Infektionsfälle mit der neuen Virusmutante B.1.1.529 festgestellt wurden. Die dominierende Variante ist nach wie vor Delta.

Zwei weitere Oberberger sind laut Kreis an oder mit dem Coronavirus gestorben: eine 93-jährige Frau aus Wipperfürth und eine 83-Jährige aus Gummersbach. Seit Pandemiebeginn sind in Oberberg 306 Menschen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Zum Stand Mittwoch (0 Uhr) erfasste das Kreisgesundheitsamt 154 neue Fälle, zugleich galten 217 zuvor Betroffene als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der aktuell positiv Getesteten sank um 65 auf 1842. Eine Quarantäne war noch für 2721 Menschen angeordnet (-69).

In einem Krankenhaus wurden unverändert 51 Oberberger mit positivem Testergebnis behandelt. Von den 16 auf einer Intensivstation mussten 11 beatmtet werden.

8.40 Uhr: Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW ist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis zum Stand Mittwoch (0 Uhr) ein weiteres Mald eutlich gesunken, diesmal um 21.3 Punkte auf einen Wert von 357,7. Das Kreisgesundheitsamt meldete dem Landeszentrum 154 weitere Fälle. Am Mittwoch in der Vorwoche waren es 210 neue Fälle gewesen.

Dienstag, 14. Dezember: Kreis: Booster schon nach fünf Monaten

18.28 Uhr: Der Oberbergische Kreis teilt mit, dass er in seinen drei Impfstellen und im Impfmobil jetzt Drittimpfungen bereits mit fünf statt sechs Monaten Abstand zur Zweitimpfung anbietet. Diese sind für Personen ab 18 Jahren möglich. Die Terminvereinbarung für die Impfstellen in Gummersbach, Hückeswagen und Waldbröl unter www.obk.de/impfen solle kurzfristig angepasst werden. Die inzwischen mögliche Drittimpfung schon vier Wochen nach der Zweitimpfung sei ausdrücklich nur schwer immunabwehrgeschwächten Personen vorbehalten.

In der Vergangenheit war es zu einigen Missverständnissen an Impfmobilen und in Impfstellen gekommen, weil Booster-Impfungen mit einem Zeitraum von unter sechs Monaten trotz langer Wartezeiten oder trotz vereinbarten Termins abgelehnt wurden.

Appell des Klinikums

16.26 Uhr: Nach dem „Spaziergang“ von 800 Menschen in Gummersbach und dem damit verbundenen Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Gummersbach hat sich die Betriebsleitung des Klinikums Oberberg mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. In der von den beiden Geschäftsführern, den ärztlichen Direktoren der Krankenhäuser in Gummersbach und Waldbröl sowie dem Pflegedirektor unterschriebenen Erklärung wird darauf verwiesen, dass die Impfquote in den Einrichtungen bei über 90 Prozent liegt. Aber: „Wir wollen als Ziel eine 100%-Impfquote erreichen.“

Deshalb appelliere man an die ungeimpften Beschäftigten, in den kommenden Wochen die Impfangebote weiter anzunehmen: „Ohne eine ausreichende Impfquote wird diese Pandemie nicht überwunden werden können. Je mehr Menschen geimpft sind, desto stärker wird die Ausbreitung des Coronavirus eingeschränkt. Weniger Menschen werden schwer erkranken, müssen ins Krankenhaus oder versterben an der Krankheit. Dies entlastet das Personal der Krankenhäuser.“

Jeder einzelne Ungeimpfte solle sich diese Situation vor Augen führen und persönlich die Frage stellen, welchen Beitrag er oder sie zur Beendigung dieser dramatischen Zustände leisten kann und will. Krankenhäuser und deren Beschäftigte hätten neben der besonderen Verantwortung für die Patientinnen und Patienten auch eine Vorbildfunktion für die gesamte Gesellschaft. Und: „Wenn die Impfquote trotz aller Bemühungen nicht deutlich gesteigert werden kann, sollte die Politik eine allgemeine Impfpflicht prüfen.“

Drei weitere Tote

10.45 Uhr: Im Oberbergischen sind drei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Laut Kreis handelt es sich um sind eine 84-jährige Frau aus Nümbrecht, einen 68-jährigen Mann aus Wiehl und einen 64-jährigen Mann aus Gummersbach.

Schulklassen nach Omikron-Infektion in Quarantäne

10.08 Uhr: Auf Rückfrage erklärt Schulleiter Thorgai Wilmsmann, es handele sich um eine Vertretungslehrerin, die nicht in Oberberg wohne und in der vergangenen Woche einen Tag Unterricht gegeben hat. Trotz Booster-Impfung habe sie zufällig durch einen Selbsttest festgestellt, dass sie positiv sei. Zufällig sei ihre Probe dann auch sequenziert worden. Nachdem sie das Ergebnis der Schule mitgeteilt habe, habe das Gesundheitsamt die beiden Klassen in Quarantäne geschickt. Die Schüler sollen am Mittwoch getestet werden.

Vor dem Fall der Lehrerin gab es in Oberberg bisher nur einen bestätigten mit der Omikron-Variante. In der vergangenen Woche hatte der Kreis von einer Person berichtet, die von einer Reise aus Afrika zurückgekehrt sei und sich in angeordneter Quarantäne befinde. Einzelheiten zur Verbreitung der Varianten in Oberberg veröffentlicht der Kreis immer mittwochs.

7.20 Uhr: Am Homburgischen Gymnasium Nümbrecht ist ein Infektionsfall mit der Omikron-Variante des Coronavirus registriert worden. Wie der Kreis mitteilt, werden Schülerinnen und Schüler der Klassen 7a und 8b in Quarantäne gesetzt. Es betrifft alle Schülerinnen und Schüler, die zwischen dem 6. und 7. Dezember in den Klassen waren. Es besteht eine höhere Infektionsgefahr, teilte der Kreis mit.

Inzidenz im Kreis sinkt

6.58 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist deutlich um 30,2 auf jetzt 379,1 gesunken. Zuvor hatte der Kreis zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 97 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Dienstag noch 118 gewesen.

Unterdessen geht vor allem die Zahl der Neuinfektionen unter den 10- bis 19-Jährigen in Oberberg deutlich zurück. Nach Höchstwerten mit einer Inzidenz von über 1000 am vergangenen Mittwoch und Donnerstag liegt die Zahl aktuell bei 743,9.

Montag, 13. Dezember: Booster-Impfungen über Hausarztpraixs Wipp-Care

21.30 Uhr: Über 300 Menschen aus der Hansestadt und dem Umland haben am Samstagmorgen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Im Kampf gegen das Virus organisierte Wipp-Care, die größte Wipperfürther Hausarztpraxis, einen eigenen Termin.

Vier Impfstraßen richteten die Mediziner im Ärztehaus an der Gaulstraße ein, verimpft wurde das Mittel des US-Herstellers Moderna. „Wie haben festgestellt, dass die Impfkapazitäten unserer Praxis nicht ausreichen und deshalb entschieden, unseren Patienten dieses Angebot zu machen“, berichtete Dr. Norbert Ziegler. Die Impfwilligen wurden danach eingeteilt, ob und welchen Impfstoff sie bereits erhalten hatten.

Organisiert hatte die Aktion Internistin Dominika Kremer, die bei Wipp-Care grundsätzlich für Impfungen zuständig ist. „In diesen Zeiten keine leichte Aufgabe“, wie Kremer mit einem Schmunzeln verriet. Die Patienten seien allerdings durchweg glücklich über das Angebot. Aus Dankbarkeit brachten viele Menschen Plätzchen und kleine Geschenke mit.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht von Dominika Kremer und ihren Kolleginnen und Kollegen: Unter über 300 Geimpften fanden sich nur acht Menschen, die sich für eine Erstimpfung entschieden hatten.

Termine für Impfungen in den Impfstellen des Oberbergischen Kreises gibt es im Internet. https://impfung-obk.de/

800 Menschen demonstrieren gegen Corona-Politik bei „Spaziergang“

18.48 Uhr: Nach Schätzung der Polizei waren es knapp 800 Menschen, ein Großteil aus der Kranken- und Altenpflege, die am Montagabend in Gummersbach gegen eine Impfpflicht im medizinischen Bereich demonstriert haben.

Vom Steinmüllergelände zogen sie über die Kaiserstraße und am Bismarckplatz vorbei in zwei großen Runden durch die Innenstadt. Viele trugen Kittel mit Aufschriften und Kerzen, einige sangen „Die Gedanken sind frei“. Eine hinzugestoßene rund 25-köpfige Gruppe mit einem Plakat „Deutschland gegen den Corona-Wahnsinn“ propagierte „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“.

Zu Beginn hatte ein Redner die Demonstranten dazu angehalten, Maske zu tragen und Abstand zu halten. Die meisten hielten sich daran. Die Polizei sagte am Ende der einstündigen Kundgebung, dass alles friedlich verlaufen sei.

„Wir rechnen mit einem friedlichen Verlauf“

11.12 Uhr: Nach einer ersten Rücksprache mit dem Veranstalter des „Spaziergangs“ am Montagabend hat die Polizei keine Bedenken, dass dieser stattfinden kann. Wie Polizeisprecher Michael Tietze mitteilt, handele es sich um einen Mann, der im pflegerischen Bereich tätig sei. Anhaltspunkte, dass die Demonstranten, die in der vergangenen Woche auch unter dem Sammelbegriff „Medizinisches Personal Oberberg“ unterwegs gewesen waren, das nur als Vorwand genutzt haben könnten, gebe es nicht.

Ebenso wenig habe die Polizei die Sorge, dass es ähnliche Ausschreitungen geben könnte wie zuletzt bei vergleichbaren Demos am Wochenende andernorts. Tietze: „Wir rechnen mit einem genauso friedlichen Verlauf wie in der vergangenen Woche.“ Konkretere Auflagen für die Versammlung lasse die Coronaschutzverordnung nicht zu. Mit dem Veranstalter sei ausschließlich vereinbart worden, dass auf freiwilliger Basis Masken getragen werden sollen.

Anmeldung für „Spaziergang“

9.47 Uhr: Wie die Polizei bestätigt, ist der „Spaziergang“ von Impfgegnern, der am Montagabend zum zweiten Mal durch die Gummersbacher Innenstadt ziehen soll, am Wochenende nun doch angemeldet worden. 150 Teilnehmer seien angekündigt worden. Die Polizei wolle sich am Montag mit dem Veranstalter zusammensetzen, um Einzelheiten zu klären.

Mehr als die Hälfte der Impftermine für Kinder schon vergeben

9.24 Uhr: Auf dem Terminvergabe-Portal des Kreises unter www.obk.de/impfen wurden bis Montagmorgen bereits mehr als 770 der insgesamt zunächst 1250 Erst-Impfungstermine für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bis Mitte Januar vergeben. Für Januar seien noch Impftermine buchbar. Termine für die Zweitimpfung würden nach der Erstimpfung direkt vor Ort vergeben, hieß es vom Kreis.

Aktuell sind im Kreis 2076 Menschen positiv auf das Virus getestet, 2923 befinden sich als Infizierte oder Kontaktperson in angeordneter Quarantäne. Nach wie vor werden laut Kreis 54 zuvor positiv getestete Personen in Krankenhäusern behandelt. 20 davon sind auf der Intensivstation, neun von ihnen müssen beatmet werden.

Inzidenz bleibt über 400

6.54 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW zum Stand Montag, 0 Uhr, 37 weitere laborbestätigte Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Am Montag der Vorwoche waren es noch 86 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg, so das LZG, steige dennoch auf 409,3 (+7,0).

Sonntag, 12. Dezember: Jugendliche: Inzidenz zeitweise über 1000

14.01 Uhr: Am stärksten von Neuinfektionen betroffen ist nach wie vor die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen. Laut Statistik des LZG stieg die Inzidenz für diese Gruppe aufgrund von Nachmeldungen vor dem Wochenende zeitweise auf über 1000 an. Zuletzt lag sie nach den Meldungen bis Sonntag, 0 Uhr, bei 822. Eine Inzidenz von über 500 gibt es daneben aktuell nur bei den 40- bis 49-Jährigen (562,7).

Zahl der neuen Fälle ist unverändert hoch

8.40 Uhr: Auch am Sonntag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) eine für den Kreis hohe Zahl neuer laborbestätigter Fälle. Mit Stand 0 Uhr sind es weitere 120 Fälle gewesen. Die Inzidenz sinkt derweil um 18 Punkte auf jetzt 402,3.

Samstag, 11. Dezember: Daten sind wieder auf Stand

13.45 Uhr: Der Oberbergische Kreis bestätigt am Mittag die Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) vom Morgen. Nach den Problemen bei der Übermittlung an das LZG seien die Daten dort aber jetzt wieder auf Stand. Die Nachmeldungen (195) wurden im Laufe des gestrigen Meldetages (Freitag) zusammen mit den neuen Fällen (189) des gestrigen Tages (ebenfalls Freitag) übermittelt. Insgesamt meldete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises gestern 384 laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle (PCR-Test) an das LZG. Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 23.583 Personen positiv auf SARSCoV-2 getestet (laborbestätigt durch PCR-Test). Davon konnten bereits 21.214 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 2068 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigt durch PCR-Test). Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

9.15 Uhr: Nach den Problemen bei der Datenübertragung am Freitag fallen die Zahlen am Samstag für das Oberbergische entsprechend hoch aus. So meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit Stand 0 Uhr 384 neue, laborbestätigte Fälle. Freitag waren von 250 neuen Fällen nur 55 übertragen worden, so dass sich die aktuelle Gesamtzahl von 384 auch dadurch erklärt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut LZG 420,3, was ein Plus um 46,4 Punkten bedeutet.

Freitag, 10. Dezember: Nur 55 von 250 neuen Fälle gemeldet – Probleme bei Datenübertragung

9.58 Uhr: Zu Beginn ein wichtiger Hinweis: Die Meldedaten des gestrigen Tages, die Grundlage für die heutige Auswertung der Fallzahlen sind, sind nicht valide. Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises übermittelte gestern mit der vorgesehenen Meldesoftware 250 neue Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen. Dort kamen aber nur 55 neue Fälle an. Nach Auskunft des Anbieters Netzlink treten bei der

Datenübertragung zu Hochphasen, in denen viele Gesundheitsämter gleichzeitig neue Fälle melden, Übermittlungsprobleme auf.

Die Verarbeitung der vielen Daten dauert zu lange. Hierdurch kommt es zu einer Zeitüberschreitung und die Übertragung wird abgebrochen. Die durch das LZG berechnete 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis ist heute

aufgrund der fehlenden Daten nicht korrekt. Darüber hinaus entsprechen die Anzahl der hinzugekommenen Fälle, die Gesamtzahl der aktuellen Fälle und der Fälle seit Pandemiebeginn nicht dem tatsächlichen Stand. Die Angaben zu den stationären Behandlungen entsprechen dem tatsächlichen Stand.

Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises nimmt im Laufe des heutigen Tages Nachmeldungen vor. Der Oberbergische Kreis informiert in seiner morgigen FallzahlenPressemitteilung, ob die Übertragung erfolgreich war und die Daten wieder auf Stand sind. Die Fallabwicklung innerhalb des Gesundheitsamtes wird durch die Probleme bei der Datenübermittlung nicht beeinträchtigt, betroffen ist lediglich die Meldung an das LZG! Die Kontaktpersonennachverfolgung wird wie bisher bearbeitet.

Donnerstag, 9. Dezember: Der achte Todesfall in drei Tagen

9.31 Uhr: Im Oberbergischen Kreis ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um eine 72-jährige Frau aus Nümbrecht. Es ist nun schon der achte Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus, der in den vergangenen drei Tagen gemeldet wurde.

In den Krankenhäusern liegen inzwischen 49 positiv getestete Oberberger, 16 davon auf der Intensivstation. Zehn von ihnen müssen beatmet werden. Aktuell als infiziert gelten laut Kreis 2052 Personen, 2895 Menschen befinden sich entweder als Infizierte oder als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Jugendliche: Inzidenz bei knapp 900

6.53 Uhr: 215 weitere laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Am Donnerstag der Vorwoche waren es 247 neue Fälle, die vom Kreis registriert worden waren. Laut LZG sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 429,2. Damit gibt es jetzt mit Hagen (453,7) und Lippe (451,0) zwei Gegenden in NRW, die nach einem starken Anstieg zuletzt eine höhere Inzidenz als Oberberg aufzuweisen haben.

Die Daten basieren auf den aktuellen Angaben des LZG. Das Dashboard des Robert-Koch-Institutes bildete die neuen Fallzahlen für Donnerstag aktuell im Internet zunächst noch nicht ab und berechnete daher für alle Kreise und Städte in ganz Deutschland eine viel geringere Inzidenz. Der Fehler wurde aber später behoben.

Noch einmal deutlich angestiegen ist derweil die Inzidenz für die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen in Oberberg. Laut Statistik des LZG lag sie in den vergangenen Tagen bei neuen Höchstwerten von über 900 und jetzt bei 892,7. Dahinter verbergen sich jeweils 240 oder mehr Fälle in dieser Gruppe in den vergangenen sieben Tagen.

Mittwoch, 8. Dezember: Mehr Patienten im Krankenhaus

14.59 Uhr: Auch in den Kliniken werden wieder deutlich mehr Patienten behandelt, die zuvor positiv getestet wurden. Am Mittwoch waren es laut Kreis 48, acht mehr als am Vortag. 14 davon wurden auf einer Intensivstation behandelt, zehn mussten beatmet werden.

Zumindest bei den Patienten, die auf den Intensivstationen in den Häusern des Klinikums Oberberg behandelt werden, sind, wie Sprecherin Angela Altz berichtet, die meisten entweder ungeimpft oder inzwischen ohne ausreichenden Impfschutz. Im Krankenhaus Waldbröl sei von den beiden Personen auf der Intensivstation eine nicht geimpft, in Gummersbach seien es zwei der vier Patienten.

Bei den geimpften Patienten fehle fast bei allen die Auffrischungsimpfung. Zudem litten fast alle unter zum Teil erheblichen Vorerkrankungen.

Zahl der Toten erhöht sich auf 300

9.11 Uhr: Der Oberbergische Kreis berichtet am Morgen von vier weiteren Personen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind. Verstorben sind ein 102-jähriger Mann aus Nümbrecht, eine 83-jährige Frau aus Nümbrecht, eine 90-jährige Frau aus Morsbach und eine 81-jährige Frau aus Morsbach. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 300 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

6.56 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 210 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am vergangenen Mittwoch waren es 204 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, bei deren Berechnung durch das LZG nicht der Tag der Meldung dort maßgeblich ist, sinkt dennoch leicht um 2,9 auf jetzt auf 443,1. Das bleibt aber nach wie vor der höchste Wert in NRW. Über 400 liegen dort außer Oberberg zurzeit nur die Landkreise Lippe (435,2) und Herford (402,3) sowie die Stadt Wuppertal (401,7).

Dienstag, 7. Dezember: Drei weitere Todesfälle

9.54 Uhr: Wie der Kreis mitteilt, hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am Montag eine „Allgemeinverfügung zu Kommunen mit 7-Tage-Inzidenz über 350" bekanntgeben. Darin stelle das Ministerium fest, dass der Oberbergische Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den in der Corona-Schutzverordnung NRW vorgesehenen Inzidenz-Grenzwert von 350 überschritten hat. Damit gelten seit heute in Oberberg zusätzliche Personenbegrenzungen für private Zusammenkünfte auch für Immunisierte im öffentlichen und privaten Raum – auf maximal 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Freien.

9.43 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am Dienstag gleich drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus vermeldet. Demnach seien ein 75-jähriger Nümbrechter, ein 66-jähriger Waldbröler sowie ein 71-jähriger Gummersbacher gestorben, nachdem sie zuvor positiv getestet worden waren. Allein seit Anfang November sind damit 24 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

118 neue Fälle am Dienstag – Inzidenz steigt deutlich

7.22 Uhr: Die Siebe-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist am Dienstag deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 446,1. Das ist ein Plus von 16,9 im Vergleich zum Vortag. Zuvor hatte der Kreis 118 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Dienstag vergangener Woche waren es lediglich 74.

Besonders betroffen von Neuinfektionen sind in Oberberg nach wie vor vor allem Kinder und Jugendliche. Laut Daten des LZG liegt die Inzidenz für die 10- bis 19-Jährigen aktuell bei 833,1. Es ist auf der Basis der aktuellen Zahlen der elfte Tag in Folge, an dem sie über einem Wert von 800 ist. Laut Statistik ebenfalls stark von Neuinfektionen belastet sind die 30- bis 39-Jährigen (580,1), die 40- bis 49-Jährigen (556,3) und die 20- bis 29-Jährigen (528,9), aber auch die 0- bis 9-Jährigen (540,9).

Montag, 6. Dezember: Neun Personen werden beatmet

16.25 Uhr: Unverändert ist derweil die Situation in den Kliniken. So berichtet der Kreis, dass sich 37 an Corona erkrankte Oberbergerinnen und Oberberger in den Krankenhäusern befinden. Auf den Normalstationen werden 26 Menschen versorgt, auf einer Intensivstation liegen elf Personen. Neun von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen.

Wie der Oberbergischen Kreis mitteilt, macht das Impfmobil in dieser Woche Station in Marienheide (am Dienstag am Hit-Markt, 10 bis 14 Uhr), in Wiehl (am Mittwoch an der Friedhofstraße 11, 10 bis 14 Uhr) und in Bergneustadt (am Donnerstag am Krawinkelsaal, 9 bis 13).

7.40 Uhr: Der Oberbergische Kreis ist mit seiner aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz der traurige Spitzenreiter in ganz NRW. Das Landeszentrum Gesundheit NRW hat am Montag mit Stand 0 Uhr einen Wert von 429,2 bekannt gegeben. Das sind im Vergleich zum Sonntag noch einmal 15,5 Punkte mehr. Die der neuen, laborbestätigten Fälle wird mit 86 angegeben.

Sonntag, 5. Dezember: Nur Köln hat noch höhere Werte als der Oberbergische Kreis

16 Uhr: Mit 175 weiteren Corona-Fällen am Sonntag und 267 neu gemeldeten Infektionen bereits am Samstag weist der Oberbergische Kreis die landesweit zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Diese lag zuletzt bei 413,7, das entspricht einem Plus von 1,8 im Vergleich zu Samstag. In Köln liegt dieser Wert dem Landeszentrum Gesundheit zufolge bei derzeit 435,1. Immerhin, mit Blick auf vergangenen Freitag ist die Inzidenz in Oberberg um vier Punkte gesunken.

Den Angaben des Oberbergischen Kreises zufolge werden derzeit 37 Infizierte in einem Krankenhaus behandelt, elf davon liegen auf einer Intensivstation und neun der Betroffenen sind auf eine Beatmung angewiesen. Für alle gemeldeten Fälle, so betont der Kreis, liege die Bestätigung aus einem Labor vor. Weitere Todesfälle musste die Verwaltung am Wochenende nicht bekannt geben, 293 Oberbergerinnen und Oberberger sind in Zusammenhang mit dem Virus bisher gestorben.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, beträgt nunmehr 22 515, wobei seit Sonntag 2163 positiv getestet seien. In Quarantäne geschickt hat der Kreis eigenen Angaben zufolge insgesamt 2930 Oberbergerinnen und Oberberger – auch weil sie als Kontaktpersonen heute Infizierter gelten. Am Sonntag konnte der Kreis zuletzt 19 der neu registrierten Fälle noch keiner seiner Kommunen zu ordnen – zwei weniger als noch am Sonntag. Die meisten Corona-Fälle sind aktuell gemeldet für die Kreisstadt Gummersbach (425), die Stadt Wipperfürth (263) und weiterhin auch für die Gemeinde Nümbrecht (209).

7.02 Uhr: In der Nacht zum Sonntag sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) 175 neue Corona-Fälle für den Oberbergischen Kreis gemeldet worden (Das Landeszentrum Gesundheit hat seine Zahlen noch nicht aktualisiert). Damit gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, diese beziffert das RKI auf jetzt 413,7 (plus 1,8). Im landesweiten Vergleich liegt Oberberg damit auf dem zwei Platz, nur Köln hat dem RKI zufolge derzeit eine höhere Inzidenz (435,2). Diesen Zahlen zufolge haben sich seit dem Beginn der Pandemie 22.515 Oberbergerinnen und Oberberger mit dem Virus angesteckt. Der Oberbergische Kreis wird im Laufe des Tages seine eigenen Zahlen, auch die für seine Kommunen, öffentlich machen.

Samstag, 4. Dezember: Kreis landesweit auf Platz drei - VfL Gummersbach verschärft Regeln

16.30 Uhr: Am späten Nachmittag hat nun auch der Oberbergische Kreis auch seine eigenen Zahlen öffentlich gemacht. Wie zuvor berichtet, hat das Gesundheitsamt 267 Neu-Infektionen registriert, für die nach Angaben der Verwaltung die Bestätigung aus einem Labor vorliegt. Seit Beginn der Pandemie seien damit 22.340 Oberbergerinnen und Oberberger positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon konnten bereits 19.978 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Noch in Quarantäne befinden sich 2832 Menschen.

Derzeit gelten insgesamt 2069 Personen in Oberberg als infiziert. Von weiteren Todesfällen ist keine Rede. 37 Betroffene werden den Angaben des Kreises zufolge in einem Krankenhaus behandelt, elf von ihnen liegen auf einer Intensivstation, neun sind auf Beatmung angewiesen.

21 Fälle, so berichtet der Kreis weiterhin, konnten bislang keiner Kommune zugeordnet werden. Die höchsten Fallzahlen meldet die Verwaltung für die Kreisstadt Gummersbach (396), Wipperfürth (255) und die Gemeinde Nümbrecht (203).

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 411,9 liegt Oberberg landesweit zurzeit auf Platz drei hinter Köln (459) und der Kreis Minden-Lübbecke (412,5).

13.55 Uhr: Alle Fans mit Maske auch am Platz und nur noch die halbe Hallenkapazität: Das sind die wesentlichen Änderungen, auf die sich die Fans des VfL Gummersbach ab dem kommenden Heimspiel am Freitag nächster Woche einstellen müssen. „Der VfL Gummersbach hat auf die Anordnungen der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen reagiert, die ab heute für alle Veranstalter verbindlich Anwendung findet und in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden die nötigen Maßnahmen getroffen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Auf dieser Basis behalten neben allen Dauerkarten auch alle bereits verkauften Einzeltickets zu den aktuell im Vorverkauf befindlichen Spielen ihre Gültigkeit. Für die Partie der Zweiten Handball-Bundesliga am kommenden Freitag um 19 Uhr gegen den HC Elbflorenz steht laut VfL noch ein Restticketkontingent von 300 Tickets zur Verfügung. Für das DHB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag, den 14. Dezember, um 19 Uhr gegen die HSG Nordhorn-Lingen sind bisher 800 Tickets verkauft worden. Dementsprechend stehen für diese Parte noch 1300 Karten im freien Verkauf.

Wie bereits beim vergangenen Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim werden die anstehenden Heimspiele des VfL Gummersbach unter Anwendung der 2G-Regel ausgetragen. Die Maskenpflicht wird insofern verschärft, dass die grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske auch am Sitzplatz ihre Gültigkeit behält. Lediglich zum Essen und Trinken darf die Maske am Platz kurzzeitig abgenommen werden. Zudem sieht die Coronaschutzverordnung ein Verbot von Stehplätzen vor. Alle Dauerkarteninhaber mit Stehplatztickets sowie alle Ticketinhaber, die bereits ein Einzelstehplatzticket gebucht haben, werden vom Verein gebeten, sich am jeweiligen Spieltag an der Tageskasse einzufinden. Gegen Vorlage bzw. Abgabe ihres Stehplatztickets erhalten sie dort ein kostenloses Upgrade auf einen Sitzplatz.

8.15 Uhr: Mit einer sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz, aber auch 267 neuen Corona-Fällen hat das Wochenende im Oberbergischen Kreis begonnen. Das meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG, Stand 0 Uhr). Den Zahlen des LZG zufolge liegt die Inzidenz bei heute 411,9 (minus 5,9 im Vergleich zu Freitag). Die Zahl der Menschen in Oberberg, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, beziffert das LZG auf nun 22.340. Der Oberbergische Kreis, der die neuen Werte in der Nacht an das LZG gemeldet hat, wird im Laufe des Tages seine eigenen Zahlen, auch für die einzelnen Kommunen im Kreis bekannt geben.

Freitag, 3. Dezember: Interview mit dem Landrat

19.34 Uhr: Wieso ist die Inzidenz in Oberberg so hoch? Gibt es etwa zu viele Ungeimpfte hier? Und warum? Im Interview sprechen Landrat Jochen Hagt und Amtsärztin Kaija Elvermann über Ursachen und Maßnahmen.

14.35 Uhr: „Bisher hatten wir zwei Proben mit Verdacht auf die neue Virusvariante Omikron, die allerdings beide nicht aus Oberberg stammen“, sagt Alexander Keil, Geschäftsführer der Laborunion in Wehnrath. „Die Ergebnisse stehen aber noch aus.“ In Wehnrath werden unter anderem PCR-Tests aus Praxen ausgewertet, das Labor kooperiert auch mit dem Gesundheitsamt.

Sei in den in Wehnrath untersuchten positiven Proben genügend Virusmaterial vorhanden, schicke man sie weiter an ein Partnerlabor, das eine Typisierung auf bereits bekannte Virusvarianten vornimmt. „Das war in den vergangenen Wochen fast ausschließlich Delta“, sagt Keil. „Erst wenn bei dem Verfahren der Verdacht auf Omikron oder auch eine andere noch unbekannte Variante auftaucht, wird eine Sequenzierung gemacht.“

Das aufwendige Verfahren ist nur in spezialisierten Laboren möglich, es dauert mindestens eine Woche. „Aber das Gesundheitsamt wird ja bereits vom positiven Ergebnis des PCR-Tests und auch über den Verdacht informiert und kann Maßnahmen ergreifen.“ Zurzeit werden in Wehnrath täglich 2000 bis 3000 Proben ausgewertet. „Das sind schon sehr viele“, so Keil, „aber noch können wir innerhalb von 24 Stunden fast immer die Ergebnisse der klassischen PCR-Tests zu liefern.“ Die Belastung sei zwar hoch: „Doch noch schaffen wir das.“

Das Terminvergabeportal für Boosterimpfungen vergab zwischenzeitlich Termine vor Ablauf der sechs Monate. Auf Nachfrage bestätigt der Kreis, dass es eine Systemumstellung gab. Seitdem können Termine nur noch nach sechs Monaten gebucht werden.

9.55 Uhr: Zwei weitere Oberbergerinnen sind gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Wie der Oberbergische Kreis berichtet, starben eine 88-jährige Frau aus Nümbrecht und eine 86-Jährige aus Waldbröl. Seit Pandemiebeginn sind mit ihnen insgesamt 293 Menschen im Kreis an oder mit dem Virus gestorben.

313 weitere Fälle Viele Nachmeldungen

6.51 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat laut Statistik des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW 313 weitere laborbestätigte Fälle gemeldet. In den Meldungen zum Stand Freitag, 0 Uhr, dürften aber viele jener 140 Fälle enthalten sein, die das Gesundheitsamt am Tag zuvor aus technischen Gründen nicht übermitteln konnte. Die Zahl der Fälle, die am Donnerstag und Freitag zusammen gemeldet wurden, liegt damit jetzt bei 414. In der Vorwoche waren es sogar 496.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt mit den neuen Meldungen auf jetzt 417,7. Sie liegt damit wieder über dem aktuell aus Minden-Lübbecke gemeldeten Wert (411,3). Noch deutlich höher ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inzwischen allerdings in Köln, das mit einer Inzidenz von jetzt 454,1 Oberberg endgültig an der traurigen Spitze in NRW abgelöst hat.

Donnerstag, 2. Dezember: Kreistagsfraktionen rufen zum Testen und Impfen auf

17.10 Uhr: Die Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP/FWO/DU, UWG und Linke wenden sich mit einem gemeinsamen Appell an die Oberberger: Angesichts der hohen Zahl von Neuinfektionen müsse es das vordringliche Ziel sein, die Impfangebote und Impfkapazitäten auszubauen. Das Ziel müsse eine Durchimpfungsrate von über 85 Prozent im Kreis sein. So rufen die Fraktionen alle Arztpraxen, Werksarztzentren und bald auch Apotheken auf, sich gemeinsam mit den Impfstellen des Kreises der Pandemie entgegenzustellen. Die Impfzahlen müssten von derzeit 50.000 auf 75.000 Corona-Impfungen pro Monat gesteigert werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Parteien rufen zudem die Oberberger und Oberberginnen auf, ihre Kontakte einzuschränken und die Testmöglichkeiten wieder regelmäßig zu nutzen. Niemand solle sich allein auf den Impfschutz verlassen. Nur so seien die Voraussetzungen für eine Herdenimmunität bis Ende Februar zu erreichen und nur so könne das Gesundheitswesen entlastet werden.

Die Mitteilung, gezeichnet von Michael Stefer (CDU), Sven Lichtmann (SPD), Andrea Saynisch (Grüne), Reinhold Müller (FDP/FWO/DU), Jürgen Poschner (UWG) und Jan Köstering (Linke), schließt mit dem Aufruf: "Lassen Sie sich impfen."

15.53 Uhr: Wie die Impfkampagne in den vergangenen Monaten vorangekommen ist, hat die Kreisverwaltung am Donnerstag erstmals auf Basis der von der Kassenärztlichen Vereinigung bereitgestellten Daten veranschaulicht – zumindest ansatzweise. Denn einen Rückschluss darauf, wie viele Oberberger tatsächlich wie weit geimpft sind, lassen die vielen Zahlen nicht zu. Zu den Zahlen geht es hier.

Mehr als 2000 Infizierte, mehr als 2800 in Quarantäne

11.35 Uhr: Aufgrund der zahlreichen neuen Fälle ist auch die Zahl der aktuell Infizierten in Oberberg wieder über die Marke von 2000 gestiegen. Laut Kreis gelten am Donnerstag 2034 Personen als infiziert. Noch stärker angestiegen um 119 auf jetzt 2810 ist die Zahl derer, die sich entweder als Infizierte oder als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden.

Auch diese Zahlen beruhen allerdings auf den 101 vom LZG regeistrierten Fällen, nicht auf den 241 tatsächlichen F

Inzidenz sinkt nicht

10.13 Uhr: Die gute Nachricht vom frühen Morgen ist Geschichte: Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, konnte das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises aufgrund eines technischen Fehlers der Meldesoftware nur 101 von 241 eingegangenen positiven Tests an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) melden. Tatsächlich ist die Zahl der neu gemeldeten Fälle also doch ähnlich hoch wie am vergangenen Donnerstag (247).

Das bedeutet, dass auch der drastische Rückgang bei der Sieben-Tage-Inzidenz, wie ihn LZG und RKI melden, tatsächlich gar nicht stattgefunden hat. Auch beim Kreis geht man deshalb davon, dass der Wert ähnlich hoch ist wie am Vortag – und damit auch weiterhin der höchste in NRW. Eine genaue Berechnung wird aber nicht vorgelegt, weil das LZG den Wert für Oberberg ermittelt.

6.59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist am Donnerstag stark zurückgegangen – von 461,2 auf jetzt 380,6, ein Minus von 80,6 also. Zuvor hatte der Kreis 101 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Donnerstag 247 gewesen.

Damit hat der Oberbergische Kreis nicht mehr die höchste Inzidenz in NRW. Höher liegt der Wert nicht nur in Minden-Lübbecke (401,3). Vor allem Köln mit jetzt 433,0 und 4692 Fällen in den vergangenen sieben Tagen hat den Kreis inzwischen deutlich überholt.

Mittwoch, 1. Dezember: Karnevalzüge zu Fuß in Engelskirchen

20.18 Uhr: Karneval zu Fuß? So wollen die Engelskirchener ihre Züge der Pandemie anpassen. Das hat die KG Närrische Oberberger bekanntgegeben. Ein Grund ist die unklare Rechtslage.

Kreiskrankenhaus bereitet sich auf Intensiv-Kollaps vor

15.58 Uhr:Angesichts steigender Infektionszahlen bereiten sich die Intensivmediziner im Kreiskrankenhaus Gummersbach auf Szenarien vor, die zumindest bislang reine Theorie sind. Sie planen, wie die Kapazitäten der Intensivstation erweitert werden können – und sie bringen sich auf den neuesten Stand über die bundesweiten Regularien, wie Patienten in andere deutsche Kliniken per Kleeblatt-System verlegt werden können.

Zahl der Toten steigt auf 290

9.10 Uhr: Zwei weitere Menschen sind in Oberberg an oder mit dem Coronavirus gestorben. Wie die Kreisverwaltung berichtet, starben ein 91-jähriger Mann aus Bergneustadt und 67-Jähriger aus Wiehl. Beide waren zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Seit Beginn der Pandemie starben 290 Menschen in Zusammenhang mit Corona.

Aus dem täglichen Pandemiebericht geht hervor, dass die Zahl der aktuell Betroffenen zum Stand Mittwoch (0 Uhr) um 28 auf 1955 gestiegen ist, nachdem 204 neue Fälle erfasst und 174 zuvor positiv Getestete als genesen aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Inzidenz liegt nach einem Plus von 19,9 nun bei einem Wert von 461,2. In der vorvergangenen Woche (15. bis 21. November) gingen annähernd 70 Prozent aller erfassten Fälle auf die Delta-Virusmutante zurück. Die neu entdeckte Omicron-Mutante wurde im Kreis bislang nicht festgestellt.

Die Zahl der positiv getesteten Krankenhauspatienten lag am Mittwoch bei 51 (-1). 38 wurden auf einer Normalstation versorgt. Von den 13 auf einer Intensivstation waren neun auf Beatmung angewiesen.

6.46 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 204 neue laborbestätigte Fälle gemeldet. In der Vorwoche waren es am Mittwoch lediglich 128. Das heißt jetzt auch: An fünf der vergangenen sieben Tage lag die Zahl der neugemeldeten Neuinfektionen pro Tag über 200, nur am Montag und am Dienstag nicht. Insgesamt gab es damit an den vergangenen sieben Tagen 1253 neue Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt damit noch einmal stark an und liegt nun bei 461,2. Erstmals in den vergangenen Wochen überschreitet sie auch den Wert für das gesamte Bundesgebiet, der aktuell bei 442,9 liegt. In NRW ist es nach wie vor mit Abstand der höchste Wert. Oberberg und Minden-Lübbecke (aktuell mit 427,7) sind die einzigen Kreise, die über 400 liegen. Als kreisfreie Stadt mit der höchsten Inzidenz folgt Köln mit jetzt 397,7.

Dienstag, 30. November: Carpendale sagt nicht „Hello Again“

19.15 Uhr: Howard Carpendale tritt am Freitag nicht in der Schwalbe-Arena auf. Veranstalter Markus Krampe hat sowohl dieses Konzert als auch die Schlager-Party in der Arena am Samstag abgesagt. Carpendale soll nun am 1. Oktober 2022 nach Gummersbach kommen, die Schlager-Party am Tag danach stattfinden.

Mehr als 23.000 Booster-Impfungen

14.08 Uhr: Wie viele Oberberger bis dato geimpft sind, können derweil weder Kreis noch Kassenärztliche Vereinigung (KV) nachvollziehen – unter anderem, weil seit Beginn der Impfaktion nicht festgehalten wurde, woher die Impflinge stammen. Eine Quote für Oberberg lasse sich demnach nicht bestimmen, heißt es aus dem Kreishaus. Die KV kann zumindest mitteilen, dass allein in den Arztpraxen bislang insgesamt 23.064 Booster-Impfungen verabreicht wurden.

Mehr als 50 Patienten in Kliniken – Ein weiterer Todesfall

9.46 Uhr: Die Zahl der positiv Getesteten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist nach Angaben des Kreises deutlich gestiegen. Laut Zahlen vom Dienstag werden jetzt 52 Personen nach positivem Test in Kliniken behandelt, elf mehr als noch am Montag gemeldet. 13 von ihnen sind auf der Intensivstation, acht müssen beatmet werden. Darüber hinaus meldet der Kreis einen weiteren Todesfall: Gestorben sei ein 84-jähriger Waldbröler, nachdem er zuvor positiv getestet worden war.

Wie der Kreis mitteilt, ist die Zahl der aktuell Infizierten zunächst wieder unter das Rekordhoch von über 2000 gesunken. Weil 195 Menschen jetzt zusätzlich als genesen gelten, sinkt die Zahl der positiv Getesteten auf 1927. Leicht zurückgegangen ist auch die Zahl der Oberberger in Quarantäne, zu denen auch Kontaktpersonen zählen. Sie liegt jetzt bei 2671, ein Minus von 26 im Vergleich zum Montag.

Weiter deutlich die höchste Inzidenz in NRW

6.49 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat auch am Dienstag mit einem Wert von 441,3 die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz NRW. Der Wert ist zwar gegenüber Montag leicht gesunken, bleibt aber deutlich höher als im Rest des Landes. Als nächster Kreis in der Liste folgt weiter Minden-Lübbecke mit 409,0.

Zuvor hatte das Gesundheitsamt aus Oberberg zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 74 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es dienstags 56, vor 14 Tagen 71 Fälle.

Montag, 29. November: Kreis: Booster erst nach sechs Monaten

14.59 Uhr: Der Kreis weist auf Nachfrage noch einmal darauf hin, dass Menschen, deren zweite Impfung noch nicht sechs Monate zurückliegt, in den stationären Impfstellen in Gummersbach, Waldbröl und Hückeswagen abgewiesen werden. Obwohl der Kreis darauf bereits mehrfach hingewiesen hatte, war es zu Terminbuchungen gekommen, die damit endeten, dass die Personen im Impfzentrum weggeschickt wurden. Jetzt, so Kreissprecherin Jessica Schöler, sei das Tool für die Buchungen über das Internet aber entsprechend angepasst worden.

Dass bei einigen Terminen des Impfmobils Menschen dennoch vor Ablauf der Frist zum dritten Mal geimpft worden sein sollen, sei kein Widerspruch, so Schöler: „Es ist letztlich die Entscheidung jedes einzelnen Arztes und jeder einzelnen Ärztin vor Ort.“

12.10 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis am Vormittag mitteilt, sind aktuell 2049 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigt durch PCRTest). So hoch war die Zahl während der gesamten Pandemie noch nicht. Die Zahl der Personen in angeordneter Quarantäne beträgt laut Kreis 2697. In der Kreisstadt Gummersbach ist die Zahl der positiv getesteten Personen mit 350 Fällen besonders hoch. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist gerade Nümbrecht mit aktuell 250 Fällen besonders betroffen. Aber auch in Lindlar (169) ist die Fallzahl dort immer weiter angestiegen, wie die Zahlen des Kreises belegen.

6.54 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis ist auch am Montag noch mal sehr deutlich um 35,7 auf den jetzt neuen Höchstwert von 444,6 gestiegen. Oberberg hat damit mit großem Abstand die höchste Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in ganz NRW. Mit dem nächsthöheren Wert, der bei 403,5 liegt, folgt der Kreis Minden-Lübbecke.

Zuvor hatte das Gesundheitsamt zum Stand Montag, 0 Uhr, 116 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind zwar eindeutig weniger als an den vergangenen vier Tagen, an denen die Zahl pro Tag jeweils deutlich über 200 und insgesamt bei 939 lag. Die Zahl der Neuinfektionen liegt aber noch einmal deutlich über den Werten am Montag in den Vorwochen. Am 22. November waren es nur 77 Fälle, vor 14 Tagen sogar nur 37.

Laut Statistik des LZG ist die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen immer noch am stärksten belastet von den Neuinfektionen. Die Inzidenz für diese Gruppe stieg zum Wochenende hin auf einen neuen Höchstwert von bis zu 840,6 und liegt zuletzt bei 792,2. Jeweils mehr als 200 der jetzt 1208 Fälle in den vergangenen sieben Tagen in Oberberg entfielen zuletzt auf diese Altersgruppe.

Sonntag, 28. November: Über 450 Impfungen am Wochenende in Wipperfürth

17.45 Uhr: Rund 450 Menschen haben sich am Samstag beim Impftermin im Wipperfürther Rathaus impfen lassen, teilte die Pressestelle des Kreises auf Nachfrage mit. Die Impfwilligen nahmen lange Wartezeiten in Kauf, die Schlange reichte bis weit auf die Untere Straße. Für Ärger bei den Wartenden sorgte allerdings, dass das Impfmobil nicht, wie angekündigt, auf dem Hausmannsplatz Station machte, sondern auf dem Marktplatz. Die eigentliche Impfung fand im Wipperfürther Rathaus statt. Mitarbeiter des Kreises sorgten dafür, dass immer nur eine begrenzte Anzahl von Impfwilligen direkt auf der Balustrade vor dem Rathaus stehen konnte und die Treppe frei blieb.

Noch mehr Impftermine

15.00 Uhr: Nach erfolgreichen Impfaktionen bietet Dr. Elisabeth Stöger aus Nümbrecht jetzt weitere Termine an. Ohne Anmeldung kann sich in ihrer Praxis am Dorfplatz jeder, für den es in Frage kommt, seine kostenlose Corona-Schutzimpfung abholen, und zwar die Erst-, Zweit- oder die Boosterimpfung.

Geplant sind folgende Termine: Freitag, 3. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Samstag, 4. Dezember, 10 bis16 Uhr, Mittwoch, 8. Dezember, 14 bis 18 Uhr.

Auch am Freitag und Samstag, 17. und 18. Dezember, und am Mittwoch, 22. Dezember, will Elisabeth Stöger dort Coronaschutzimpfaktionen vornehmen.

Besorgnis bei Hausärzteverband

11.00 Uhr: Besorgt reagiert der Vorsitzende des Oberbergischen Hausärzteverbandes, Dr. Ralph Krolewski, auf die Nachricht der Kassenärztlichen Vereinigung, nach der die bestellten Impfmengen für Covid-19-Impfungen in der kommenden Woche nicht geliefert werden können und auch in der übernächsten Woche unsicher sind.

Inzidenz steigt weiter

9.35 Uhr: Die hohe Zahl täglich neuer, laborberstätigter Fälle setzt sich am Sonntag fort. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet mit Stand 0 Uhr 216 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf jetzt 408,9.

Samstag, 27. November: "Pandemiebekämpfung bricht zusammen"

17 Uhr: Besorgt reagiert der Vorsitzende des Oberbergischen Hausärzteverbandes, Dr. Ralph Krolewski, auf die Nachricht der Kassenärztlichen Vereinigung, nach der die bestellten

Impfmengen für Covid-19-Impfungen in der kommenden Woche nicht geliefert werden können und auch in der übernächsten Woche unsicher sind. "Während die Pandemie Fahrt aufnimmt , kommt es zu katastrophalen Lieferengpässen bei den Impfstoffen. Für Oberberg umgerechnet bedeutet das: Ca. 6600 Impfdosen Corminaty in der kommenden Woche weniger, was ca. die Hälfte der bereits vorgebuchten und vereinbarten Impftermine betrifft", so der Hausarzt. Dieses betreffe insbesondere die Hausarztpraxen, in denen 90 v.H. der Impfungen außerhalb der Impfstellen des Kreises durchgeführt würden. "Sollten weiterhin keine verlässlichen Impftermine zur Verfügung stehen, bricht die Pandemiebekämpfung hinsichtlich der Zielsetzung einer Herdenimmunität durch Impfungen zusammen bei massiver Gefährdung des Gesundheitswesens", so der Vorsitzende des Hausärzteverbandes.

16.50 Uhr: Es ist weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARSCoV-2 getestet worden war. Das berichtet der Kreis am Samstag. Verstorben ist eine 90-jährige Frau aus Lindlar. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 287 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

8.55 Uhr: Die Pandemie spitzt sich auch in Oberberg weiter zu: Am Samstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand 0 Uhr weitere 227 laborbestätigte Fälle. Die Inzidenz steigt auf einen Wert von 404,9, Das ist ein Plus von fast z