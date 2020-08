Corona in Oberberg: Aktuell 50 laborbestätigte Fälle

Oberberg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote aus der Nachbarschaft.

Samstag, 22.August: Aktuell 50 laborbestätigte Fälle

50 Personen aus elf der 13 oberbergischen Kommunen sind aktuell positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigte Fälle). Sie befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 602 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigte Fälle). Davon konnten bereits 534 Personen gesund aus der Quarantäne entlassen werden. Wie berichtet, sind im Oberbergischen Kreis 18 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.

Freitag, 21. August: Wipperfürther Klasse nach einem Fall in Quarantäne

Eine Schülerin ist in Wipperfürth positiv getestet worden. Die Schule hat, nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt, alle Mitschüler der Klasse und die Lehrer, die die Klasse unterrichtet haben, vorläufig nach Hause geschickt. Wie Schulleiter Thilo Mücher erklärt, sind das mindestens zehn Lehrer. Das Gesundheitsamt werde dann über das weitere Verfahren entscheiden.

Open Air-Veranstaltung auf Schloss Homburg abgesagt

Das für den kommenden Samstag, 22. August 2020 um 19:00 Uhr angekündigte Open Air-Erlebnis mit dem Kabarettisten und Jugend-Experten Matthias Jung hat der Oberbergische Kreis vorsorglich abgesagt.

Neun weitere Corona-Fälle im Kreis

Donnerstag, 20. August: Corona-Fall an der Bielsteiner Sekundarschule

Die TOB-Sekundarschule in Wiehl-Bielstein hat ihren ersten Corona-Fall: Wie die Schule bereits am Donnerstagmorgen auf ihrer Homepage mitteilte, ist ein Kind aus der Stufe 8 positiv getestet worden. „In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt hat die Schulleitung deshalb alle Schülerinnen und Schüler, die in direktem Kontakt mit dem betroffenen Kind standen, in eine häusliche Quarantäne entlassen.“

Betroffen sind nicht nur die Klassenkameraden des Jungen, sondern auch Mitschüler aus Kursen und Kinder, mit denen er im Schulbus Kontakt hatte – 80 von 720 Bielsteiner Sekundarschülern. Die Quarantäne gilt zunächst nur für die Kinder selbst, nicht für die Familienmitglieder. Die Familien werden zu Hause vom Gesundheitsamt kontaktiert, um die weitere Vorgehensweise zu erläutern.

Auch neun der 70 Lehrer hat Schulleiterin Anita Kallikat am Donnerstag vorläufig vom Dienst befreit – darunter sich selbst, weil sie das Kind eine Stunde lang unterrichtet hat.

In ihrem Fall war der Kontakt nach Einschätzung des Kreisgesundheitsamts so intensiv, dass sie sich nun testen lassen muss. Kallikat ist froh, dass der Fall zunächst nicht noch mehr Quarantänen erfordert: „Es ist hilfreich, dass wir sehr streng auf die Maskenpflicht geachtet haben. Das war auch die erste Frage des Gesundheitsamts.“ Die Ansteckung des Jungen geht offenbar auf die Familie zurück. Seine Schwester, die ebenfalls in Bielstein zur Schule geht, war schon zu Schulbeginn nach den Ferien in vorsorglicher Quarantäne. Erst als sie positiv getestet wurde, wurde der Bruder isoliert. Und nun, da auch bei ihm der Test ein positives Ergebnis brachte, ergaben sich die Konsequenzen für die Schule.

Anita Kallikat lobt das konsequente Vorgehen der Beteiligten: Das Gesundheitsamt habe deutliche Vorgaben gemacht und schnell reagiert. Das Amt werde nun zu jedem der 89 Schüler und Lehrer Kontakt aufnehmen. Es werde in jedem Einzelfall prüfen, wie eng der Kontakt zu dem infizierten Schüler war und ob sich die Notwendigkeit zu einem Test ergibt. In den nächsten Tagen werde sich zeigen, ob der Corona-Fall weitere Kreise zieht.

Im Kreiskrankenhaus Gummersbach wird derweil derzeit eine Covid-19-infizierte Patientin behandelt. Sie war aus einer Kölner Klinik nach Gummersbach verlegt worden, wo die Infektion festgestellt wurde. Zur Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen werden ab sofort alle aus anderen Krankenhäusern ins Klinikum Oberberg verlegten Patienten vorsorglich getestet.

Nachdem am Wochenende das positive Testergebnis von vier Krankenhaus-Mitarbeiterinnen bekannt geworden war, sind inzwischen mehr als 400 Klinik-Beschäftigte und Patienten getestet worden, ein weiterer positiver Test sei nicht darunter gewesen, sagt Prof. Franz Blaes, Chefarzt der Neurologie.

Ständige steigende Fall-Zahlen vor allem durch Reiserückkehrer

Die Corona-Fallzahlen im Oberbergischen Kreis steigen seit einigen Tagen kontinuierlich an. Oftmals handelt es sich um Reiserückkehrer. In mehreren Kommunen des Oberbergischen Kreises führt das Gesundheitsamt aktuell umfangreiche Kontaktpersonenermittlungen durch und verfügt die entsprechenden Quarantänen. „Durch die schnelle Kontaktpersonennachverfolgung durch das Kreisgesundheitsamt und die konsequente Unterbrechung von Infektionsketten konnten die Corona-Fallzahlen im Oberbergischen Kreis bislang auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau gehalten werden.

Zudem haben wir seit Beginn der Pandemie ein besonderes Augenmerk auf den Schutz besonders gefährdeter Gruppen zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen gelegt“, sorgt sich Landrat Jochen Hagt nach der Sitzung des Krisenstabes und verweist auf die geltende Coronaeinreiseverordnung für Nordrhein-Westfalen. Diese verpflichtet Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom RKI benannten Risikogebiet aufgehalten haben, sich grundsätzlich unverzüglich nach ihrer Wiedereinreise auf direktem Weg in eine 14-tägige häusliche Quarantäne zu begeben.

Die TOB-Sekundarschule in Wiehl-Bielstein hat inzwischen auch ihren ersten Corona-Fall nach den Sommerferien. Wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilt, ist am Donnerstag in der Stufe 8 ist ein positiver Coronatest bestätigt worden. „In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt hat die Schulleitung deshalb alle Schülerinnen und Schüler, die in direktem Kontakt mit dem betroffenen Kind standen, in eine häusliche Quarantäne entlassen.“

Mittwoch, 19. August: Keine weiteren Fälle an der Realschule - Drei Neuinfektionen

Die Schüler aus der unter Quarantäne stehende Klasse der Städtischen Realschule Waldbröl sowie ihr Klassenlehrer sind negativ getestet auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete der Kreis am Mittwoch. Das endgültige Ergebnis habe sich verzögert, weil ein Kind erst später als die anderen getestet werden konnte.

Die meisten Kinder dürfen damit wieder zur Schule gehen. Einige Schüler müssten allerdings weiter vorsorglich noch in Quarantäne zu Hause bleiben, sagt Kreissprecher Philipp Ising. Warum das im Einzelfall notwendig sei, können er nicht sagen.

Von Dienstag auf Mittwoch hat es im Oberbergischen darüber hinaus aber drei neue Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus gegeben. Damit sind aktuell 39 Personen im Kreisgebiet infiziert. Die meisten gibt es mit inzwischen zwölf Fällen in Gummersbach, zwei mehr als am Vortag. Auf zwei gestiegen ist die Zahl in Hückeswagen, in Radevormwald sank sie auf sechs.

Die Gesamtzahl aller Infizierten seit Pandemiebeginn liegt im Oberbergischen mittlerweile bei 580. (ebu)

Dienstag, 18. August: Weitere fünf laborbestätigte Fälle im

Oberbergischen Kreis

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 577 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Davon konnten bereits 522 Personen gesund aus der Quarantäne entlassen werden. Wie berichtet, sind im Oberbergischen Kreis 18 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.

Samstag, 15. August, 19.59 Uhr: Realschüler infiziert - Klasse und Lehrer unter Quarantäne

In einer Klasse der Realschule Waldbröl wurde ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Schüler und Lehrer der Klasse wurden vom Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises kontaktiert, unter Quarantäne gesetzt und zu Testungen einbestellt. Hilfreich bei der Beratung der entsprechenden Eltern waren die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung und die gut geführten Kontaktlisten. Nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts kann der Schulbetrieb darüber hinaus weitergeführt werden. (r)

15.54 Uhr: Vier Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus positiv getestet

Vier Beschäftigte einer Station im Kreiskrankenhaus Gummersbach sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab das Krankenhaus am Samstag in einer Mitteilung bekannt. Demnach sei das Ausbruchsgeschehen "lokal begrenzt". 44 Mitarbeiter der Infizierten seien negativ getestet worden, ebenso sämtliche der 25 Patienten, die auf der betroffenen Station behandelt werden. Zur Vorsorge werden außerdem auch im weiteren Umfeld der betroffenen Station Mitarbeiter und Patienten getestet.

Man habe die Infizierungen frühzeitig erkannt und die Tests dementsprechend schnell veranlasst. Die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Der Krankenhausbetrieb in Gummersbach sei nicht beeinträchtigt. (ebu)

Freitag, 14. August: Vier neue Fälle - Infizierte in neun Kommunen

Aktuell sind 31 Menschen im Oberbergischen positiv auf das Coronavirus getestet. Seit gestern sind vier neue Fälle hinzugekommen. Damit steigt die Zahl der Gesamtfälle auf 561. Neben den Infizierten bleiben 120 Menschen als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne. Vorsorglich bleiben zehn Oberberger zuhause. Die meisten Fälle gibt es weiterhin in Radevormwald (10), Gummersbach (7) und Lindlar (4).

Wegen der steigenden Fallzahlen und den damit verbundenen steigenden Anrufzahlen im Bürgertelefon werden die Servicezeiten des Bürgertelefons nun wieder auf das Wochenende ausgeweitet. Die Servicezeiten sind montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr sowie samstags und sonntags 10 bis 13 Uhr. (ebu)

Donnerstag, 13. August: Drei weitere Fälle

Aktuell gibt es 27 laborbestätigte Fälle in neun der 13 oberbergischen Kommunen. Die Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 557 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigte Fälle). Davon konnten bereits 512 Personen gesund aus der Quarantäne entlassen werden. Im Oberbergischen Kreis 18 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.

Mittwoch, 12. August: Sechs neue Fälle seit gestern

Auf 27 ist die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus im Oberbergischen von Dienstag bis Mittwoch gestiegen. Damit gibt es sechs neue bestätigte Infizierungen, vier Personen wurden gesund aus der Quarantäne entlassen. Mehr Fälle als am Tag zuvor gab es in Radevormwald (11 statt 10), Nümbrecht (3 statt 2) und Reichshof, wo nun auch wieder eine Person infiziert ist. Ein Fall weniger als bisher ist in Wipperfürth registriert. 119 Menschen befinden sich außerdem in Quarantäne, davon 99 als Kontaktpersonen ersten Grades und 20 in vorsorglicher häuslicher Isolation. (ebu)