Corona in Oberberg: Inzidenz deutlich gesunken

Dienstag, 29. Dezember: Vier weitere Tote in Oberberg

12:50 Uhr: Vier weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren, sind verstorben. Bei den Toten handelt es sich um einen 83-jährigen Mann aus Reichshof, einen 62-jährigen Mann aus Nümbrecht, einen 84-jährigen Mann aus Gummersbach und einen 85-jährigen Mann aus Bergneustadt. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 90 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Nur 30 neue, laborbestätigte Fälle

8.10 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle ist am Dienstag im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich geringer: Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) gibt es 30 neue Fälle (Stand Dienstag 0 Uhr). Gleichzeitig ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag stark gesunken und beträgt nun 140,8 (minus 47,0).

Montag, 28. Dezember: Zwei weitere Personen im Kreis gestorben

14 Uhr: Es sind zwei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Verstorben sind ein 67-jähriger Mann aus Gummersbach und eine 84-jährige Frau aus Hückeswagen. Die Frau lebte im Evangelischen Altenzentrum Johannesstift Hückeswagen. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 86 Personen verstorben,

die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 187,8

8.30 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet 174 neue, laborbestätigte Fälle für den Oberbergischen Kreis (Stand Montag 0 Uhr). Über die Festtage waren keine neuen Covid-19-Fälle bekannt gegeben worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich sich laut LZG auf 187,8. Rein rechnerisch ist die Zahl im Vergleich zum Vortag um 64 gestiegen.

Sonntag, 27. Dezember: Impfungen im Oberbergischen Kreis angelaufen

Am Sonntag ist in Oberberg die so sehr erwartete Impfaktion in den Altenheimen angelaufen.

Noch am Mittwoch hatte Landrat Jochen Hagt zur Bekämpfung der außer Kontrolle geratenen Pandemie in Teilen Oberbergs Gottesdienste untersagt, das Böllern zum Jahreswechsel verboten und die Besuchsregelungen für Altenheime und Krankenhäuser verschärft. Aber gleichzeitig wurden die Testaktivitäten heruntergefahren. Man habe sich mit den beiden für Oberberg tätigen Laboren über die personellen Kapazitäten an den Feiertagen verständigt, hieß es am Sonntag aus dem Gesundheitsamt auf Nachfrage: Die Labore nahmen weniger Proben zur Untersuchung an, zugleich wurde im Kreis weniger getestet. Entsprechend niedrig würden am Montag auch die Fallzahlen sein.

Weitere 1030 Portionen Impfstoff erwartet

Zuletzt waren – Stand Donnerstag 0 Uhr – drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden: ein 81-jähriger Mann aus Bergneustadt und ein 94-jähriger Gummersbacher sowie eine 82-jährige Bewohnerin der Awo-Seniorenanlage in Waldbröl.

Aktuell wurden 103 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt, 13 von ihnen mussten künstlich beatmet werden.

Nach weiteren 98 Neuinfektionen hatten die Weihnachtsfeiertage für 1424 Oberberger als positiv Getestete in Quarantäne begonnen, dasselbe galt für weitere 1613 Kontaktpersonen. Die 7-Tage-Inzidenz war bis Heiligabend 0 Uhr erneut leicht um 3,3 auf 216,5 gestiegen. Die drei Tage Meldepause ließ sie in der Übersicht des Landeszentrums Gesundheit um fast 100 Punkte sinken.

Samstag, 26. Dezember: Keine neuen Fälle in Oberberg

In Oberberg hat es nach Informationen des Robert-Koch-Instituts seit Heiligabend keine neuen Corona-Fälle gegeben. Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 5.319 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet . Die Inzidenz liegt bei 136,7.

Donnerstag, 24. Dezember: Drei weitere Personen gestorben

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 5.319 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigte Fälle). Davon konnten bereits 3.811 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 1.424 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigte Fälle). Davon werden 103 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. 13 der 103 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Es sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis gestorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Gestorben ist eine 82-jährige Frau aus Waldbröl (AWO Seniorenwohnanlage). Ebenfalls gestorben sind ein 81-Jähriger aus Bergneustadt und ein 94- jähriger Mann aus Gummersbach. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 84 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Mittwoch, 23. Dezember: Drei weitere Todesfälle im Kreis

14.25 Uhr: Auch am Mittwoch hat der Oberbergische Kreis von weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie berichtet. Gestorben sind eine 94 Jahre alte Frau aus Hückeswagen, eine 86-Jährige aus Radevormwald und ein 82 Jahre alter Mann aus Waldbröl. Alle waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Oberberger, die mit oder an der Virusinfektion starben, erhöhte sich damit bis gestern auf 81.

Stand Mittwoch, 0 Uhr, verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 80 weitere Corona-Fälle, zugleich galten 85 positiv Getestete als genesen. Sie wurden aus der angeordneten Quarantäne entlassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 213,6 – 13,6 weniger als am Tag zuvor. Aktuell sind 1134 Menschen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Virus getestet. Von ihnen befinden sich 106 in stationärer Behandlung in einem der oberbergischen Krankenhäuser. 14 der stationär aufgenommenen Patienten sind auf Beatmung angewiesen.

Für alle positiv Getesteten hat der Oberbergische Kreis Quarantäne angeordnet. In der befinden sich auch die Kontaktpersonen. Insgesamt 3309 Menschen dürfen ihr Zuhause derzeit nicht verlassen. Das waren 241 weniger als am Vortag. Seit Ausbruch des Coronavirus im Oberbergischen wurden 5221 Menschen nachweislich infiziert. Von ihnen gelten 3806 als genesen. (ag)

Kirchengemeinde sagt viele Open-Air-Gottesdienste ab

9.51 Uhr: Die evangelische Kirchengemeinde hat ihre für den Heiligabend und den ersten Weihnachtstag geplanten Open-Air-Gottesdienste wegen der pandemischen Lage abgesagt. Wie Pfarrer Maik Sommer unserer Zeitung mitteilt, fiel die Entscheidung nach einer dreistündigen Sitzung des Presbyteriums am späten Dienstagabend „mit Bedauern“.

Über Monate hatte die Gemeinde die Freiluft-Gottesdienste an 13 Orten vorbereitet. Den einzigen, voraufgezeichneten Gottesdienst gibt es nun ab 14 Uhr online auf dem YouTube-Kanal „kircheMM“.

Die Gemeinde Müllenbach-Marienheide schließt sich den meisten Kirchen in Oberberg an und sagt bis einschließlich 10. Januar alle Präsenzgottesdienste ab.

Dienstag, 22. Dezember: Helmenstein droht mit Auflösung der Gottesdienste

18.06 Uhr: Wenn die Corona-Schutzverordnung bei Gottesdiensten an Heiligabend nicht eingehalten wird, dann will Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein die Zusammenkünfte „unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auflösen“. Das berichtete eram Dienstag auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeigers“.

Während es aus den Reihen der katholischen und evangelischen Kirchen eine Absage von Gottesdiensten an Weihnachten nach der anderen hagelt, wird allein in der Kreisstadt wohl in neun Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden am Heiligen Abend ein Gottesdienst gefeiert. „Genau wie in einer Griechisch-Orthoden-Gemeinde“, führt der Bürgermeister weiter aus. Was ihm Sorgen macht, ist die Anzahl der Personen, mit denen einige Gemeinden sich treffen wollen. Helmenstein weiß „von bis zu 200 Personen“. Und sogar von Gesang von der Bühne. „Das muss ich rechtlich erst prüfen lassen, ob das aktuell überhaupt zulässig ist“, betont er.

Die jetzt eingetretene Situation habe er nicht haben wollen, so der Rathauschef. Aber an der Kontrolle der Gottesdienste gehe einfach kein Weg vorbei: „Wir wollen das nicht, und haben die entsprechenden Gemeinden auch gebeten, ihre Entscheid zu überdenken.“ Doch es scheint so, als wollten die Gemeinde von ihren Beschlüssen nicht mehr abrücken. „Ich bin wirklich selten sprachlos, aber das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen mit Blick auf die aktuelle Ausbreitung der Corona-Pandemie in der Region“, sagt Gummersbachs Bürgermeister und verweist auf die Zahlen von Dienstag: „Bei fünf weiteren Toten und 1509 neuen positiv Getesteten fragt man sich tatsächlich, was noch passieren muss, bis man sich solidarisch verhält.“

1342 Personen positiv getestet – fünf weitere Todesfälle

15.40 Uhr: Aktuell sind 1342 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigte Fälle), teilte die Stadt am Dienstag mit. Davon werden 120 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. 14 der 120 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Es sind fünf weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Verstorben sind eine 73-jährige Frau aus Gummersbach und eine 83-Jährige aus Waldbröl. Ebenfalls verstorben sind ein 75-jähriger Mann aus Waldbröl, ein 80-Jähriger aus Hückeswagen und ein 84-Jähriger Mann aus Wiehl. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 78 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Montag, 21. Dezember: Positive Fälle in Quarantäne

Derzeit sind 1423 Personen aus dem Oberbergischen Kreis positiv auf den Coronavirus getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden somit insgesamt 4982 Personen positiv getestet. Davon konnten bereits 3486 Personen

als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Von den aktuell infizierten Personen werden130 Personen stationär in oberbergischen

Krankenhäusern behandelt. 13 der 130 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet.

Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 73 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Samstag, 19. Dezember: Drei weitere Personen gestorben

13 Uhr: Es sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis gestorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Gestorben sind eine 86-jährige Frau aus Waldbröl, ein 89-jähriger Mann aus Gummersbach und ein 80-jähriger Mann aus Nümbrecht. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 73 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Aktuell sind 1410 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigte Fälle). Davon werden 130 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. 13 der 130 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Die Inzidenz liegt bei 225,7.

Freitag, 18. Dezember: 120 neue laborbestätigte Fälle im Oberbergischen Kreis

8 Uhr: Der Verlauf der Corona-Pandemie erreicht im Oberbergischen einen neuen Höchstwert. Das Landeszentrum Gesund NRW (LZG) meldet für Freitag (Stand 0 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 222,0, was im Vergleich zum Vortag ein Plus von 7,7 bedeutet. Abermals sehr hoch ist die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle. Diese gibt das LZG mit 120 an. Damit beträgt die Zahl der gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie 4843.

Donnerstag,17. Dezember: Impfungen starten zwischen Weihnachten und Neujahr

19.36 Uhr: Der Oberbergische Kreis wird mit den Impfungen nach den Weihnachtsfeiertagen noch in diesem Jahr beginnen. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die ersten Impfungen im Oberbergischen Kreis zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden werden“, ist sich Ralf Schmallenbach, Leiter des Impfzentrums Oberberg, sicher. Hierzu gab es heute Vormittag Abstimmungsgespräche mit

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) in Düsseldorf.

Die durch den Oberbergischer Kreis festgelegte Impfreihenfolge sieht im ersten Schritt eine Impfung der Alten- und Pflegeheime vor, und zwar der Größe nach. Somit soll das Risiko eines Ausbruchgeschehen in einer größeren Einrichtung zukünftig minimiert werden.

Vorrausetzung ist jedoch, dass die Vorbereitungen in den Einrichtungen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat abgeschlossen sind und dass aktuell kein Ausbruchsgeschehen in der Einrichtung vorherrscht. Erst im nächsten Schritt, wenn ausreichend Impfstoff für den Oberbergischen Kreis zugeteilt wurde, starten die Impfungen im Impfzentrum des Oberbergischen Kreises.

Christmetten in Lindlar sind abgesagt

16.45 Uhr: Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemielage werden in den fünf katholischen Kirchen St. Severin Lindlar, St. Apollinaris Frielingsdorf, St. Agatha Süng, St. Joseph Linde und St. Laurentius Hohkeppel an Weihnachten keine Gottesdienste stattfinden. Stattdessen wird es verschiedene Online-Angebote geben, außerdem sollen die Kirchen geöffnet sein. In St. Nikolaus Wipperfürth wird die Situation anders gehandhabt. Stand Donnerstagnachmittag bleibt es an Weihnachten bei der bisherigen Gottesdienstordnung. Die Zahl der Plätze in den Kirchen ist begrenzt, Besucher müssen sich im Vorfeld anmelden.

Die evangelische Gemeinde in Lindlar denkt über eine Absage nach. „Wir sind noch in der Abstimmung“, so Sven Engemann vom Presbyterium der Gemeinde. „Das ist ein ganz schwieriges Thema.“ Mit einer Entscheidung der evangelischen Gemeinden im Kirchenkreis an der Agger – dazu zählen Wipperfürth und Klaswipper – rechnet Superintendent Michael Braun bis spätestens zum vierten Advent. Dass diese unterschiedlich ausfallen könne, sei möglich. „Die Lage ist eben vielleicht auch anders zu beurteilen, wenn man ein großes Gotteshaus hat, das sich problemlos lüften lässt.“

Wichtig ist Braun, das Spannungsfeld nicht zu übersehen, in dem sich Kirche jetzt bewege: „Ja, es geht vor allem um Gesundheitsschutz. Aber ganz besonders jetzt müssen wir auch für die da sein, für die es sonst ein ganz einsames Weihnachtsfest werden kann.“ Sein katholischer Kollege, Kreisdechant Christoph Bersch betont, dass jeder Gläubige für sich entscheiden kann, ob er Weihnachten in die Kirche geht oder nicht. „Voller Respekt für jeden, der sagt, er geht nicht, weil es ihm zu unsicher ist, weil er etwa einen Angehörigen besuchen möchte, der zur Risikogruppe gehört.“

Inzidenz in Oberberg weiter auf sehr hohem Niveau

8.15 Uhr: Im Oberbergischen gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 85 neue, laborbestätigte Fälle (Stand Donnerstag, 0 Uhr). Das teilt das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 4723. Die Sieben-Tage-Inzidenz bewegt sich derweil weiter auf einem sehr hohen Niveau und beträgt 214,3. Das entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Vortag um minus 4,8.

In den vergangenen 24 Stunden sind drei weitere Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dabei handelt es sich um einen 79-jährigen Mann aus Reichshof, einen 92-jährigen Senior aus Gummersbach sowie eine 81-jährige Frau aus Bergneustadt.

Mittwoch, 16. Dezember: Inzidenz im Oberbergischen Kreis jetzt knapp unter 220

8 Uhr: Die Corona-Pandemie sorgt im Oberbergischen nach wie vor für neue Höchstwerte. So vermeldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) für den Mittwoch (Stand 0 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 219,1. Das entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vortag um 15,4. Nachdem am Montag die Inzidenz die 200er-Marke erstmals seit Ausbruch der Pandemie durchbrochen hatte, bewegen sich die Zahlen der laborbestätigten Fälle auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Laut LZG sind 112 neue, laborbestätigte Fälle gemeldet worden.

Dienstag, 15. Dezember: Kita-Gruppe in Lindlar unter Quarantäne

17.19 Uhr: Am Kindergarten St. Apollinaris in Frielingsdorf gibt es einen Corona-Fall. Eine Betreuungsperson des katholischen Kindergartens an der Jan-Wellem-Straße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Oberbergische Kreis hat daraufhin alle Kinder und Erzieherinnen der Igelgruppe, die im Zeitraum vom 6. bis zum 8. Dezember an mindestens einem Tag anwesend waren, in Quarantäne geschickt. Die Quarantäneverfügung läuft bis zum 22. Dezember.

Sieben-Tage-Inzidenz über 200

8.20 Uhr: Der Verlauf der Corona-Pandemie hat im Oberbergischen eine neue, traurige Rekordmarke erreicht. So hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, Stand 0 Uhr, erstmals die 200er Schallmauer durchbrochen und beträgt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 203,6. Das bedeutet, dass sich in den vergangenen sieben Tagen 203,6 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben.

Das entspricht einer Zunahme von 13,2 zum Vortag. Die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle beziffert das LZG auf 132. Damit gibt es im Oberbergischen seit Ausbruch der Pandemie 4526 laborbestätigte Corona-Fälle.

Montag: 14. Dezember: Demenz-Wohngruppe wegen Corona-Fall in Quarantäne

12.06 Uhr: Im DRK-Seniorenzentrum am Sonnenweg wurde eine Person positiv auf Covid-19 getestet. Der Oberbergische Kreis hat daraufhin die Bewohner einer Demenz-Wohngruppe, die im Hans-Hermann-Voss-Haus untergebracht sind, unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind insgesamt 14 Frauen und Männer. Sie dürfen bis zum 21. Dezember den Wohnbereich nicht verlassen. Die Quarantäne gilt dem Kreis nach nur für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe, die restlichen Anwohner des Seniorenzentrums sind davon nicht betroffen.

Wie berichtet, war am 7. Dezember eine Person aus der Wohngruppe „Iris“ positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie weist aber keine Krankheitssymptome auf. Weil sich bei den dementen Bewohnern die individuellen Kontakte nicht nachverfolgen lassen, gelten alle Personen der Wohngruppe als Kontaktpersonen ersten Grades. Die Gruppe hat derzeit keinen Kontakt zu den anderen Bewohnern, die Mitarbeiter des DRK-Seniorenheimes schützen sich mit FFP2-Masken.

„Wir appellieren generell an alle Angehörigen, sich an die Schutzauflagen zu halten, um niemanden in Gefahr zu bringen“, sagt Reinhold Feistl, Geschäftsführer der DRK-Pflegedienst GmbH, die auch das Senioren-Heim der EWK-Stiftung betreibt.

Sonntag, 13. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht im Vergleich zum Vortag

11.21 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Wie das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW am Sonntag mitteilt, liegt der Wert in Oberberg aktuell bei 193,7. Im Vergleich zum Vortag haben sich laut LZG 68 weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Derzeit sind im Oberbergischen Kreis somit aktuell 990 Menschen am Coronavirus erkrankt.

Samstag, 12. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 197,4

15.20 Uhr: 1037 Oberberger und somit 87 Personen mehr als am Vortag sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der Oberbergischen Kreis am Samstag mitgeteilt und somit die Zahlen bestätigt, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW zuvor veröffentlich hatte. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 197,4.

Laut Kreis sind zudem zwei weitere Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Verstorben sind ein 81-jähriger Mann aus Hückeswagen sowie ein 80-jähriger Mann aus Wiehl. Die Zahl der Verstorbenen steigt somit auf 61 an. Von den positiv auf Corona getesteten Personen werden derzeit 123 stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Neun der stationär behandelten Personen müssen zusätzlich beatmet werden. (lth)

Freitag, 11. Dezember: 105 neue Corona-Fälle – zwei weitere Todesfälle

14.32 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind zwei weitere Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 90-jährigen Mann aus Hückeswagen sowie einen 65-Jährigen aus Wiehl.

Momentan werden 118 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Neun der 118 stationär behandelten Personen werden beatmet.

08.15 Uhr: 105 neue laborbestätigte Corona-Fälle hat der Oberbergische Kreis mit Stand Freitag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen laut LZG auf 187,8.

Donnerstag, 10. Dezember: 99 neue laborbestätigte Fälle – drei weitere Todesfälle

16.45 Uhr: Am Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasium gibt es einen neuen Corona-Fall. Ein Schüler der Jahrgangsstufe elf ist positiv auf das Virus getestet worden, wie Schulleiter Werner Klemp auf Nachfrage bestätigte. Insgesamt neun Schülerinnen und Schüler der Stufe elf und eine Lehrkraft wurden daraufhin in Quarantäne geschickt.

Die Schüler sind allesamt Chormitglieder. In der Quarantäneverfügung des Oberbergischen Kreises heißt es, Schülerinnen und Schüler des Chores hätten an einem Vorsingen teilgenommen. Dem widerspricht der Schulleiter entschieden: Die Schüler seien jeweils zu zweit mit dem Chorleiter in der Aula gewesen – bei geöffnetem Fenster. „Es gab kein Vorsingen, sondern eine Einzelprüfung“, so der Schulleiter.

Der Kreis habe der Schule zugesagt, diese fehlerhafte Verfügung wieder zurückzuziehen, so Klemp. Das ist bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht geschehen, auf Nachfrage unserer Zeitung sagte die Behörde eine Prüfung zu.

Die betroffenen Schüler und die Lehrkraft sollen jetzt getestet werden. Personen, die mit ihnen im gleichen Haushalt leben, wird empfohlen, sich in freiwillige häusliche Isolation zu begeben. Das Gymnasiums hat sicherheitshalber auch weitere Schüler gebeten, sich freiwillig zu isolieren.

15.20 Uhr: Drei weitere Personen, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sind verstorben. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 81 und 67 Jahren, so wie einen 83-jährigen Mann aus Waldbröl. Inzwischen sind insgesamt 57 Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.

9.20 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gibt es 99 neue laborbestätigte Fälle. Das ergibt sich aus der Meldung des Kreises, die am Donnerstagmorgen vom LZG NRW veröffentlicht wurde. Dennoch sank die Sieben-Tage-Inzidenz noch einmal leicht auf 178,3. Der Grund: Am Donnerstag der Vorwoche waren sogar 114 neue Fälle gemeldet worden.

Mittwoch, 9. Dezember: 63 neue laborbestätigte Fälle – Einbrecher in Drive-in-Teststation

Im Oberbergischen Kreis gibt es 63 neue laborbestätigte Fälle. Diese Meldung des Kreises (Stand: Mittwoch, 0 Uhr) hat das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Morgen auf seiner Homepage veröffentlicht. Am Mittwoch der Vorwoche waren 93 neue Fälle gemeldet worden. Deshalb sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg trotz der neuen Fälle - laut LZG von 194,1 am Dienstag auf jetzt 182,7.

Außerdem haben Einbrecher zwei Mal versucht, in die Drive-in-Teststation in Hückeswagen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die Einbrecher in beiden Fällen. Mitarbeiter hatten bereits am Dienstagmorgen Einbruchsspuren an dem Metallcontainer festgestellt. Die Polizei untersucht nun die Vorfälle, ob es sich in beiden Fällen um die selben Täter handelt, ist noch unklar.

Dienstag, 8. Dezember: 136 weitere Fälle im Kreisgebiet bestätigt

12.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 3.972 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon konnten bereits 3.064 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 854 Personen positiv auf das Virus getestet (+136 Fälle seit Montag), wovon 107 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt werden. Sieben der 107 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Außerdem ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv getestet worden war. Verstorben ist eine 92-jährige Frau aus Engelskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 54 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie

8.20 Uhr: Der Oberbergische Kreis vermeldet einen starken Anstieg der laborbestätigten Fälle. Laut Meldung an das Landeszentrum Gesundheit NRW gab es Stand Dienstag, 0 Uhr, 136 neue Fälle im Kreisgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie: Sie liegt jetzt bei 194,1 und damit nur noch geringfügig unterhalb der neuen Grenze von 200, ab der weitergehende Maßnahmen beschlossen werden können.

Montag, 7. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

12.06 Uhr: Der Oberbergische Kreis weist daraufhin, dass das Gesundheitsamt des Kreises vergangene Woche irrtümlich von zwei 94 Jahre alten Frauen berichtet hat, die im Evangelischen Seniorenzentrum Gummersbach. Es handele sich um eine Bewohnerin des Zentrums, so der Kreis am Montag. Die fehlerhafte Berichterstattung sei durch eine falsche Zuordnung entstanden.

Insgesamt sind im Oberbergischen Kreis 53 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Am Wochenende starb ein 90-jähriger aus Radevormwald. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht um 3,3 auf 162,8 Infektionsfälle je 100.000 Einwohner gesunken. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt nun bei 3836 Fällen.

Aktuell sind 770 Menschen in Oberberg positiv auf das Virus getestet. Davon werden 99 in Krankenhäusern behandelt. Beatmet werden müssen sieben Patienten.

Samstag, 5. Dezember: Trauer über zwei weitere Todesfälle – 67 neue Infektionen

Zwei weitere Menschen, eine 94 Jahre alte Frau aus Gummersbach und ein 95-jähriger Mann aus Wipperfürth, sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das hat der Oberbergischen Kreis am Samstagmittag mitgeteilt. Die Seniorin lebte den weiteren Angaben des Kreises zufolge im Evangelischen Seniorenzentrum, in dem es zuvor bereits etliche, von einem Labor bestätigte Corona-Infektionen gegeben hatte. Die 94-Jährige ist nun die zehnte Tote aus dieser Einrichtung insgesamt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreisgebiet steigt damit auf 53.

Zudem meldet der Kreis, dass sich weitere 67 Oberberger mit dem Coronavirus angesteckt haben. 2972 Betroffene befinden sich in angeordneter Quarantäne – entweder, weil sie selbst infiziert sind, oder weil sie Kontakt zu Infizierten hatten (plus 765). Derzeit leben 833 Oberberger mit dem Coronavirus, ein Labor hat diese Fälle nach Angaben des Kreises bestätigt. Davon sind 99 Oberberger erkrankt und werden stationär in Krankenhäusern behandelt, sieben von ihnen unter Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert der Kreis auf 166,1 (minus 2,6).

2909 Menschen gelten unterdessen als genesen und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich nunmehr 3795 Oberberger mit dem Coronavirus infiziert.

Wie sich die Fälle auf die Kommunen verteilen, dazu veröffentlicht der Oberbergische Kreis zunächst keine Zahlen mehr. Grund ist, dass immer weniger Fälle für die Statistik einer Kommune zugeordnet werden konnten. Grund dafür seien technische Probleme.

Freitag, 4. Dezember:

Stefan Fegerl positiv auf Corona getestet

17.49 Uhr: Eigentlich hat Tischtennis-Bundesligist TTC Schwalbe Bergneustadt einen Lauf und rückte nach dem 3:2-Erfolg gegen Mühlhausen auf Platz zwei der Tabelle vor. Ob dieser Lauf am Sonntag, 15 Uhr, bei den TTF Ochsenhausen weitergehen kann, war gestern lange fraglich. Mit Stefan Fegerl wurde ein Spieler der Schwalben positiv auf Corona getestet.

Bis gestern Abend musste Bergneustadt warten, ehe feststand, dass Benedikt Duda und Alberto Mino sowie Trainer Yang Lei negativ getestet worden waren.

Alvaro Robles, der wie Fegerl nach dem Sonntagsspiel zurück in seine Heimat geflogen war, war dort negativ getestet. Nach den Statuten kann eine Bundesligapartie erst abgesagt werden, wenn zwei Spieler positiv auf Corona getestet wurden. Damit können die Schwalben heute ihre fünfstündige Fahrt nach Ochsenhausen antreten, um ausgeruht am Sonntag dort zu spielen. Einer Spielverlegung hätte die Tischtennis-Bundesliga nur zugestimmt, wenn es bis heute noch keine Testergebnisse gegeben hätte.

Zuvor durfte Mühlhausen seine Spiele gestern gegen Ochsenhausen und am Sonntag gegen Düsseldorf absagen. Deren Spieler Daniel Habesohn hatte am Dienstag noch mit Nationalmannschaftskollege Fegerl in Wien trainiert. Am Mittwoch hatte er in Mühlhausen von dessen Ergebnis erfahren. Mühlhausen schickte ihn und Trainingspartner Steffen Mengel in Quarantäne und sagte die Spiele ab. Gestern soll Habesohn in Wien aber erneut negativ getestet worden sein. (ank)

Neunter Todesfall in Seniorenzentrum in Gummersbach

13.44 Uhr: In Oberberg sind aktuell 784 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon werden 94 Personen stationär behandelt und sechs beatmet. Eine weitere Person ist gestorben nachdem sie zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Es handelt sich um eine 94-jährige Frau aus Gummersbach. Dort lebte sie im Evangelischen Seniorenzentrum. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie neun Personen, die in der Einrichtung lebten, verstorben nachdem sie zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind.

Der Kreis veröffentlicht vorest keine Auflistung der laborbestätigten Fälle

nach kreisangehörigen Kommunen mehr. Grund hierfür seien technische Probleme. Die Fallzahlen pro Kommune werden wieder veröffentlicht,sobald die Probleme behoben sind.

81 weitere Corona-Fälle in Kreisgebiet

08.10 Uhr: Mit 81 weiteren, laborbestätigten Corona-Fällen ist die Zahl neuer Infektionen im Oberbergischen laut Information des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW im Vergleich zum Vortag wieder etwas gesunken.

Am Donnerstag hatte das LZG noch 114 neue Fälle vermeldet. Einen weiter positiven Verlauf zeigt derweil die Siebentageinzidenz, die am Donnerstag mit 168,7 angegeben wird, was einem Plus von 1,1 Punkten im Vergleich zum Vortag entspricht.

Donnerstag, 3. Dezember: VfL Gummersbach spielt nach Corona-Zwangspause wieder

Mit einem Heimspiel am Freitag um 19 Uhr in der Schwalbe-Arena gegen den ThSV Eisenach kehrt Handball-Zweitligist VfL Gummersbach nach der coronabedingten Pause durch einen laborbestätigten Fall in den eigenen Reihen in den Spielbetrieb zurück.

Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson hat dabei die Chance, die Tabellenführung zurückzuholen, die die Oberberger (12:2 Punkte) nach der Verlegung der Spiele gegen die Rimpar Wölfe und gegen Ferndorf an den Dessau-Roßlauer HV (13:7) verloren haben. Corona soll dem nicht im Weg stehen: Mit Ausnahme des in dieser Woche erneut positiv getesteten Spielers wurde der Rest des Kaders am Donnerstag noch einmal negativ auf das Virus getestet.

Bei den Gästen aus Thüringen, die mit 8:8 Punkten gestartet sind, steht mit Markus Krauthoff-Murfuni ein Gummersbacher als Trainer am Seitenrand. Schon wieder, denn im Sommer löste Krauthoff-Murfuni, bis dahin Co-Trainer, Ex-VfL-Coach Sead Hasanefendic ab.

50 Corona-Todesfälle seit Beginn der Pandemie

11.56 Uhr: In Oberberg sind aktuell 772 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon werden 87 Personen stationär behandelt und sechs beatmet. Im Kreis ist über Nacht eine weitere Person verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Es handelt sich um einen 70-jährigen Mann aus Radevormwald. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen des Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 50 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virusgetestet worden waren.

Zahl der neuen Coronafälle schnellt in die Höhe

08.53 Uhr: Die Zahl neuer, laborbestätigter Coronafälle schnellt in Oberberg von Tag zu Tag weiter in die Höhe. Nach 95 neuen Fällen am Mittwoch sind es am Donnerstag, Stand 0 Uhr, 114 weitere, die das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) bekannt gibt. Um 14,7 Punkte geht auch die Siebentageinzidenz nach oben, die vom LZG am Donnerstag auf 167,6 beziffert wird.

Mittwoch, 2. Dezember:

Ärzte warnen: Krankenhaus aus Angst vor Corona nicht meiden

14.54 Uhr: Nach Angaben der Kreiskrankenhäuser Gummersbach und Waldbröl erleben Ärzte zurzeit häufig, dass sich Patienten aus Angst vor Corona nicht ins Krankenhaus trauen und dadurch ihre Erkrankung verschleppen und zum Teil schwerwiegende Komplikationen in Kauf nehmen.

Besonders hart hat es vor kurzem eine 85-jährige Dame getroffen. Die unter Demenz leidende Frau ist zu Hause gestürzt aber wurde von ihren Angehörigen aus Angst vor Corona nicht ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Woche hatte sich ihre gebrochene Hüfte entzündet. Sie wurde inzwischen fünf- statt nur einmal operiert und muss sich bald erneut einer Operation unterziehen.

93 neue Fälle, ein weiterer Todesfall

Die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle ist im Oberbergischen Kreis erneut deutlich angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW meldet am Mittwoch, 0 Uhr, 93 neue Fälle, so dass die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 3533 geklettert ist. Aktuell inzifiert sind derzeit 705 Personen im Kreisgebiet. Gleichzeitig ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen und beträgt nun 152,9. Das bedeutet eine Zunahme um 3,3 im Vergleich zum Vortag.

Wie der Kreis mitteilt, ist eine 94-jährige Gummersbacherin an den Folgen ihrer Infektion mit Covid-19 gestorben. Die Frau lebte im Evangelischen Seniorenzentrum Gummersbach. Sie ist die achte Bewohnerin des Heims, die nach einer Infektion verstarb. Weitere zehn Bewohnerinnen und Bewohner sind positiv auf Corona getestet worden, außerdem zwei Mitarbeitende. Landrat Jochen Hagt sprach den Angehörigen der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. 84 Menschen werden derzeit stationär in Krankenhäusern im Oberbergischen Kreis behandelt.

Dienstag, 1. Dezember

48 neue Fälle im Kreisgebiet bestätigt – drei weitere Todesfälle

17.11 Uhr: Die Zahl der Toten nach einer laborbestätigten Infektion mit dem Coronavirus steigt im Oberbergischen Kreis weiter an. Nachdem im November allein 25 der bis dahin insgesamt 45 Toten vom Kreis vermeldet worden waren, kamen am Dienstag drei weitere Fälle hinzu. Gestorben sind demnach eine 58-jährige Frau aus Wiehl, ein 86-jähriger Mann aus Bergneustadt und eine 85-jährige Frau aus Gummersbach. Der 86-jährige Bergneustädter lebte in der Pflegeeinrichtung Haus Evergreen. Aktuell, so der Kreis, seien dort zwei weitere Bewohner positiv auf das Virus getestet. 84 Personen werden nach Angaben des Kreises aktuell stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Acht von ihnen werden derzeit beatmet.

Deutlich höher als die Zahl der aktuellen Fälle ist nach wie vor die der Menschen, die unter angeordneter Quarantäne stehen. Diese Maßnahme betrifft neben positiv getesteten Personen auch Kontaktpersonen ersten Grades. Stand Dienstag waren 2564 Personen in Quarantäne, 80 mehr als am Tag zuvor.

Immer größer wird auch die Zahl derer, die sich statistisch keiner Kommune zuordnen lassen. Laut Kreis ist das allerdings lediglich ein technisches Problem: Die positiv Getesteten seien namentlich und mit ihrer Anschrift bekannt. Nur die Aufarbeitung der Daten für die Statistik gestalte sich schwierig.

Seit Beginn der Pandemie wurden jetzt im Oberbergischen Kreis 3440 Personen positiv auf das Coronavirus – mehr als zwei Drittel davon in den vergangenen beiden Monaten. Erst am 13. Oktober hatte der Kreis die Zahl von 1000 Fällen überschritten. Mehr als 2000 waren es am 7. November, die nächste Stufe von 3000 wurde am 24. November überschritten.

Der gute Teil der Nachricht: Die Zahl aktuellen Fälle, die am 21. November mit 896 noch einen Höchstwert erreicht hat, ist inzwischen wieder auf 641 zurückgegangen.

Montag, 30. November: 85-Jähriger aus Gummersbach gestorben – 50 weitere Fälle

Es ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Tote ist ein 85-jähriger Mann aus Gummersbach, der dort im Haus Manshagen lebte. Im Haus Manshagen sind aktuell sind zwei Bewohnerinnen und Bewohner

sowie zwei Mitarbeitende positiv getestet. Seit Beginn der Pandemie sind somit im Oberbergischen Kreis 45 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Im gesamten Oberbergischen Kreis sind bis heute 3.392 Personen

positiv getestet worden. Davon konnten bereits 2.704 Personen

als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 643 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon werden 79 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Acht der 79 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Samstag, 28. November: Zahl der Toten erhöht sich auf 44 – Inzidenz bei 148,9

In Gummersbach ist ein weiterer Mensch gestorben, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Wie die Kreisverwaltung am Samstagnachmittag mitteilte, verstarb ein 94 Jahre alter Bewohner des Evangelischen Seniorenzentrums Gummersbach. Dort waren zuvor bereits sechs Bewohner an oder mit dem Coronavirus gestorben (wir berichteten). Die Zahl der Toten seit Ausbruch der Pandemie im Oberbergischen Kreis erhöht sich auf 44.

Bis Samstag, 0 Uhr, erfasste das Kreisgesundheitsamt in Gummersbach 73 neue laborbestätigte Fälle, zeitgleich galten vier Menschen als genesen. Somit sind 723 Menschen aktuell positiv getestet. Von ihnen werden 80 stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt, acht Erkrankte sind auf künstliche Beatmung angewiesen. Insgesamt sind 2595 Menschen in angeordneter Quarantäne.

Die meisten laborbestätigten Corona-Fälle verzeichnet nach wie vor die Kommune Gummersbach (110), gefolgt von Bergneustadt (78) und Radevormwald (59). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen sank bis Samstag, 0 Uhr, leicht um 0,7 auf einen Wert von 148,9. Seit Beginn der Pandemie wurden 3342 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten 2575 als genesen.

Freitag, 27. November: 78 weitere Fälle im Kreisgebiet bestätigt

Nach wie vor hoch ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen, die der Kreis täglich meldet. Mit Stand Freitag, 0 Uhr, waren es wieder 78 neue laborbestätigte Fälle. 76 waren es am Tag zuvor. Am Freitagvormittag bestätigt wurde auch die Meldung dieser Zeitung, dass es im Evangelischen Seniorenzentrum Gummersbach im Zusammenhang mit Corona-Infektionen zwei weitere Todesfälle gegeben hat. Betroffen sind eine 84-jährige Frau und ein 95-jähriger Bewohner, die beide zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Die Zahl der Todesfälle in der Einrichtung erhöhte sich damit auf sechs, kreisweit sind damit 43 Personen an oder mit dem Virus verstorben.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Oberberg nachweislich 3269 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2571 von ihnen gelten als genesen und konnte aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell infiziert sind 655 Personen, 82 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt, darunter sind acht, die beatmet werden müssen.

2580 Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne (-274), darunter per Allgemeinverfügung mindestens 1050 aus Schulen und Kitas. Aktuell sind 35 der 105 Schulen und drei der 154 Kindertageseinrichtungen davon betroffen. Wenngleich sehr viel weniger Kitas als Schulen derzeit von Infektionen betroffen sind, so sind hier wegen relativ offener Regelungen vergleichsweise viele Kontaktpersonen von den Verfügungen betroffen, erläutert der Kreis.

Mittwoch, 25. November:

85 neue laborbestätigte Fälle

10.05 Uhr: Im Oberbergischen gibt es laut Meldung des Kreises an das LZG NRW einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie. Das bestätigte Kreissprecherin Jessica Schöler am Morgen. Verstorben ist ein 82-jährige Frau aus Reichshof. Die Zahl der Corona-Toten in Oberberg steigt damit auf 41. Allein 21 davon wurden im November gemeldet.

Darüber hinaus meldete der Kreis Stand Mittwoch, 0 Uhr, 85 neue laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit laut LZG aktuell bei 161,0.

Dienstag, 24. November:

Kreisgesundheitsamt bestätigt 50 weitere Infektionen

13.41 Uhr: Im Gebiet des Oberbergischen Kreises sind in den vergangenen Tagen weitere sechs Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Dienstag mit. Demnach handelt es sich um einen 96-jähriger Mann, eine 94-jährige Frau und einen 90-jährigen Mann aus Gummersbach, eine 80-jährige Frau aus Wipperfürth sowie einen 77-jähriger Mann und einen 86-jähriger Mann aus Waldbröl. Die Meldungen über ihren Tod seien am Montag und Dienstag eingegangen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesopfer erhöht sich im Oberbergischen damit auf 40.

Seit Montag sind 50 weitere Infektionen mit dem Coronavirus im Kreisgebiet registriert worden. Damit steigt die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 3030. Aktuell infiziert sind 793 Personen.

Montag, 23. November:

Impfzentrum soll nach Gummersbach

16 Uhr: Auch im Oberbergischen laufen die Vorbereitungen, ein Impfzentrum entstehen zu lassen. Nach einer Videokonferenz mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montag erklärte Landrat Jochen Hagt: „Das Impfzentrum soll auf jeden Fall in der Kreismitte, in Gummersbach entstehen.“ Bisher hätten noch keine Gespräche über den Standort geführt werden können, weil man das genaue Anforderungsprofil des Landes noch nicht kannte.

Jetzt wolle er dazu das Gespräch mit der Stadt Gummersbach und Bürgermeister Frank Helmenstein suchen, erklärte Hagt. Auf einen Standort wollte er sich dabei aber noch nicht festlegen. „Natürlich ist auch die Schwalbe-Arena ein Thema. Aber vielleicht gibt es auch andere Orte, die die Voraussetzungen erfüllen“, sagte er auf Nachfrage. Helmenstein will das Gespräch ebenfalls erst abwarten. „Ich war bei dem Gespräch mit dem Land nicht dabei. Bevor wir uns auf einen Standort festlegen, müssen wir erst das Anforderungsprofil kennen.“

Weiterer Todesfall im Kreis – Aktuell 779 Personen positiv getestet

13.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 2.980 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Davon konnten bereits 2.167 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 779 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon werden 82 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Neun der 82 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Außerdem ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Verstorben ist ein 88-jähriger Mann aus Morsbach. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen des Verstorbenen sein tiefes Mitgefühl aus. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 34 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Kreiskrankenhäuser fordern zur Maskenpflicht auf

12.30 Uhr: In den Kreiskrankenhäusern Gummersbach und Waldbröl gilt während des gesamten Aufenthalts Maskenpflicht. Daran erinnern die Kliniken in einer Mitteilung am Montag. „Wir betonen dieses Selbstverständlichkeit, weil leider immer wieder dagegen verstoßen wird“, erklärt der Ärztliche Direktor des Klinikum Oberberg, Dr. Peter Vacha. „Diese Nachlässigkeit gefährdet unsere Besucherregelung“, macht er deutlich. In schlimmsten Fällen könnte ein Besuchsverbot drohen.

Auch in den Zimmern müssen Patienten und Besucher die Masken tragen. Nur wenn sich der Patient alleine im Zimmer aufhält, kann er die Maske abnehmen. Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten für jeden, der das Krankenhaus betritt, egal ob Besucher, Patient,

Mitarbeiter oder Lieferant, heißt es in der Mitteilung.

Sonntag, 22. November: Wochenendbilanz

Der Oberbergische Kreis hat am Samstagnachmittag 73 weitere laborbestätigte Coronafälle gemeldet. Somit sind laut Kreis aktuell 896 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Oberbergischen Kreis im Vergleich zum Vortag leicht gesunken und liegt derzeit bei 168,7. Wie der Kreis außerdem mitteilt ist eine 84-jährige Frau aus Morsbach verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Zahl der Todesfälle in Folge einer Corona-Erkrankung steigt somit auf insgesamt 33 Personen seit Beginn der Pandemie.

Von den derzeit an Corona erkrankten werden laut Kreisverwaltung 77 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Neun der 77 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Am Sonntag gab es keine detaillierten Zahlen vom Kreis. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) beträgt die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle 45, die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das LZG mit 169,5 an.

Samstag, 21. November: 73 weitere Coronafälle in Oberberg

Der Oberbergische Kreis hat am Samstagnachmittag 73 weitere laborbestätigte Coronafälle gemeldet. Somit sind laut Kreis aktuell 896 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Oberbergischen Kreis im Vergleich zum Vortag leicht gesunken und liegt derzeit bei 168,7.

Wie der Kreis außerdem mitteilt ist eine 84-jährige Frau aus Morsbach verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Zahl der Todesfälle in Folge einer Corona-Erkrankung steigt somit auf insgesamt 33 Personen seit Beginn der Pandemie.

Von den derzeit an Corona erkrankten werden laut Kreisverwaltung 77 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Neun der 77 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. (lth)

Freitag, 20. November: Gymnasium Lindlar bleibt am Freitag aufgrund eines Corona-Falls geschlossen

Das Gymnasium Lindlar mit rund700 Schülern hat am heutigen Freitag aufgrund eines neuen Corona-Falls im Lehrerkollegium geschlossen. Das wurde gestern Abend in Absprache mit dem Gesundheitsamt, der Gemeinde Lindlar und der Bezirksregierung Köln beschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht, angesetzte Klausuren fallen aus. Am Wochenende soll beraten werden, wie es ab Montag weiter geht.

Zahl neuer Corona-Infektionen beweg sich weiter auf hohen Niveau

Die Zahl neuer Corona-Infektionen beweg sich auch im Oberbergischen weiter auf einem hohen Niveau. So vermeldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 79 neue und laborbestätigte Corona-Fälle mit Stand Donnerstag, 0 Uhr. Am Tag zuvor waren es sogar 105 gewesen. Somit erhöht sich am Donnerstag die Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle im Oberbergischen seit Ausbruch der Pandemie auf 2862. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken auf einen Wert von 172 (-5,1).

Donnerstag, 19. November: Neuer Höchstwert in Oberberg

Die Zahl neuer, laborbestätigter Corona-Fälle schießt im Oberbergischen weiter in die Höhe und erreicht einen neuen Höchstwert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW, Stand Donnerstag, 0 Uhr, sind 105 neue Fälle gemeldet worden. Damit ist Zahl vom Vortag (58) noch einmal übertroffen worden. Die Anzahl der insgesamt gemeldeten Fälle beträgt demnach 2783. Wesentlich dramatischer ist jedoch die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz. Nach 161,6 am Mittwoch vermeldet das LZG am Donnerstag einen Wert von 177,2 (plus 15,4).

Mittwoch, 18. November: 58 neue Corona-Fälle im Kreis

Mit einem Wert von 58 ist die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle im Oberbergischen am Mittwoch, 0 Uhr, im Vergleich zum Vortag deutlich zurückgegangen. Am Dienstag hatte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW noch 97 neue Fälle verkünden müssen. Mit den neuen Zahlen vom Mittwoch erhöht sich die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle auf 2678. Gesunken ist derweil die Sieben-Tage-Inzidenz, die laut LZG am Mittwoch 161,7 beträgt.

Dienstag, 17. November: Zwei weitere Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.

Im Oberbergischen Kreis sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben. Das hat der Oberbergische Kreis am Dienstagmorgen auf Nachfrage bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Toten erhöht sich damit auf 30.

Gleichzeitig gehen auch die Fallzahlen der Corona-Pandemie weiter in die Höhe. Und das erneut in großen Schritten. So meldet das Landeszentrum Gesund NRW (LZG) für Dienstag, 0 Uhr, 97 neue laborbestätigte Corona-Fälle, so dass sich deren Gesamt zahl im Kreis auf 2620 erhöht. Wieder nach oben geschnellt ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die sich laut LZG auf 167,6 beläuft.

Montag, 16. November: 59 Neue Fälle - Inzidenzwert steigt auf 159,5

Nachdem der Oberbergische Kreis am Sonntag keine aktuellen Corona-Zahlen gemeldet hatte, beläuft sich am Montag, 0 Uhr, die Zahl der neu hinzugekommenen, von einem Labor bestätigten Fälle auf 59. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle erhöht sich dadurch auf 2523. Entsprechend erhöht sich laut Darstellung des Landeszentrums Gesundheit NRW die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 159,5 (Samstag: 155,9). Nach einer technischen Umstellung der statistischen Erfassung konnte der Kreis am Montag erstmals auch wieder Infektionszahlen für die einzelnen Kommunen veröffentlichen.

Weitere Quarantäneanordnungen wurden erlassen für Kontaktpersonen im Wiehler Awo-Familienzentrum sowie am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, ebenfalls in Wiehl, sowie für das Lindengymnasium in Gummersbach. (ar/kn)

Sonntag, 15. November: Noch immer keine genauen Zahlen vom Kreis

Die Infektionslage im Oberbergischen Kreis bleibt nach dem Wochenende weiter unübersichtlich. Am Sonntagmorgen vermeldeten sowohl das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW als auch das Robert-Koch-Institut (RKI) zwar einen Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz auf 137,8 (Samstag: 155,9).

Am Sonntag der Vorwoche hatte der Kreis noch 50 neue Fälle an LZG und RKI weitergegeben, diese aber wie auch in den Wochen und Monaten zuvor erst montags per Pressemitteilung veröffentlicht. Jetzt wurde offenkundig zum Sonntag auch auf die Meldung an die anderen Behörden verzichtet.

Samstag, 14. November: 67 neue Corona-Fälle im Kreis

Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am Samstag, 0 Uhr, 67 neue und laborbestätigte Corona-Fälle für den Oberbergischen Kreis, nachdem es Freitag noch 96 waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die sich auf den Wert der Vorwoche bezieht, ist derweil wieder im unmittelbaren Vergleich zum Vortag angestiegen.

Und zwar von 150,7 (Freitag) auf nunmehr 155,9 (Samstag), was einem Plus von 5,1 entspricht. Aktuell sind im Oberbergischen 756 Personen mit Corona infiziert. Insgesamt seit Beginn der Pandemie haben sich 2.464 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten 1.680 als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich zurzeit 1.087 Personen. (ar)

Freitag, 13. November: Zahl der täglichen Neuinfektionen steigt

Die Zahl neuer laborbestätigter Corona-Fälle liegt auch im Oberbergischen auf einem nach wie vor hohen Niveau und deckt sich mit der Entwicklung auf Landes- und Bundesebene. Laut dem Oberbergischen Kreis sind 96 neue, laborbestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. Am Vortag hatte es 62 neue Fälle gegeben. Landesweit gibt es 5872 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Oberberg indes rückläufig. Sie beträgt 150,7 (Donnerstag: 155,1) und ist damit auch im Vergleich zur Vorwoche um 9,9 zurückgegangen. Die Zahl der aktuell Infizierten beziffert der Oberbergische Kreis auf 705 Personen.

Donnerstag, 12. November: Die Zahlen steigen weiter

Nach wie vor auf einem hohen Niveau ist die Zahl der neu hinzugekommenen, laborbestätigten SARS-CoV-2 Fälle in Oberberg. Wie der Oberbergische Kreis berichtet, sind es Donnerstag, 0 Uhr, 62 neue Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 155,1 und fällt damit im Vergleich zum Vortag (158,01), liegt aber noch immer deutlich über dem Wert der Vorwoche, als dieser 146,7 betragen hatte. Die Zahl der aktuell positiv getesteten Personen (in angeordneter Quarantäne) gibt der Kreis mit 629 an (plus 21 zum Vortag), eine Woche zuvor waren es noch 679.

Auch am Donnerstag konnte der Oberbergische Kreis keine Aufschlüsselung zur Anzahl der aktuell positiv getesteten Personen in den kreisangehörigen Kommunen liefern. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, dauert die „technische Umstellung zur statistischen Erfassung der Daten“ weiter an. Wann diese abgeschlossen sein wird, geht aus dieser Verlautbarung indes nicht hervor.

Mittwoch, 11. November: Zahl der Infizierten steigt erneut deutlich

13.45 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind binnen 24 Stunden 75 weitere Fälle von Coronavirus-Infektionen registriert worden. Damit steigt die Zahl der seit der Beginn der Pandemie festgestellten Infektionen auf 2239. Aktuell sind 608 Personen positiv auf das Virus getestet. 69 dieser Personen müssen stationär in Krankenhäusern, neun davon beatmet werden. Das teilte das Kreisgesundheitsamt mit.

Seit Anfang November ist es den Mitarbeitern des Amtes in 61 Prozent der Fälle, also annähernd zwei Drittel, nicht mehr möglich, die Quelle der Ansteckung aufzuklären.

Gemeinde Reichshof hält Risiken für zu hoch

11.39 Uhr: Die Gemeinde Reichshof sagt den Wintersportbetrieb für diese Saison ab. Das teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. „Nach reiflicher Überlegung sind alle im Wintersport Beteiligten und Verantwortlichen der gleichen Auffassung, dass der Wintersportbetrieb in der kommenden Saison 2020/2021 coronabedingt abgesagt werden muss“, schrieb die Gemeinde in der Mitteilung. Bürgermeister Rüdiger Gennies bedauere die Entscheidung sehr. „Gerade jetzt in dieser schweren Situation müssen wir aber solidarisch durch diese Zeit gehen und ein Zeichen setzen“, so Katja Wonneberger-Kühr, Leiterin der Kur- und Touristinfo. Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln seien an den Liften und in der Bewirtung nicht einzuhalten.

Die Gemeinde wies aber darauf hin, dass Gäste und Einheimische das Ferienland Reichshof auch im Winter auf zahlreichen Wanderwegen erkunden könnten.

Weitere 75 Personen infiziert

Im Oberbergischen haben sich weitere 75 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das geht aus den Daten des Landeszentrum Gesundheit NRW hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt demnach 158,1 (Vortag 151,1). Aktuell sind im Oberbergischen 630 Menschen in der Folge einer Infektion mit dem Corona-Virus erkrankt.

Dienstag, 10. November: Drei weitere Tote in Oberberg

Im Oberbergischen sind drei weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Laut Mitteilung des Oberbergischen Kreises am Dienstagmorgen handelt es sich um zwei 81 und 87 Jahre alte Gummersbacher sowie einen 94-Jährigen aus Bergneustadt. Damit sind seit Beginn der Pandemie 28 Personen aus dem Kreis verstorben, die positiv auf SARSCoV-2 getestet worden waren.

Obwohl die Zahl der neuen laborbestätigten Fälle im Vergleich zum Vortag um 36 angestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf 151,1(minus 13,2) gefallen.

Montag, 9. November: Derzeit 805 Personen im Kreis infiziert – Inzidenz steigt auf 164,3

Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen Kreis ist am Montag wieder gestiegen, teilte der Landrat mit. Aktuell sind 805 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist somit auf 164,3 gestiegen, ein Zuwachs gegenüber dem Vortag von 13,6. Insgesamt seit Pandemiebeginn 2128 Personen im Oberbergischen mit Corona infiziert gewesen. 25 Personen sind an den Folgen gestorben.

Wipperfürther Klinik gut auf zweite Welle vorbereitet

Aktuell liegen drei Patienten mit einer Covid-19-Infektion in der Helios-Klinik Wipperfürth. Sie sind nicht auf der Intensivstation, sondern auf der Normalstation untergebracht.

Wie die Klinik berichtet, habe man sich gut auf die zweite Welle vorbereitet. An allen 86 Helios-Kliniken in ganz Deutschland würden die Patienten vor einer stationären Aufnahme auf das Corona-Virus getestet. Anschließend werden die Patienten räumlich getrennt und in unterschiedlichen Farbzonen untergebracht: roter Bereich = auf das Coronavirus positiv getestet; gelber Bereich = Infektion unklar; grüner Bereich = negativ auf das Coronavirus getestet. Die tagesaktuellen Zahlen zur Covid-Auslastung der einzelnen Kliniken sind online abrufbar.

Sonntag, 8. November: 105 neue Fälle am Wochenende – Zahl der Infizierten steigt weiter an

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auch im Oberbergischen weiter an. So meldete das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Sonntag für den Oberbergischen Kreis weitere 50 Infektionen, nachdem die Kreisverwaltung am Samstag bereits 55 neue Fälle bekannt gegeben hatte.

Nach Angaben des LZG haben sich nun 2092 Oberberger seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Der Kreis aktualisierte seine Zahlen am Sonntag nicht: Seinen Angaben zufolge betrug die Zahl der derzeit Infizierten am Samstag 809, Quarantäne sei angeordnet. 35 Betroffene galten am Samstag als genesen und konnten diese verlassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert das LZG auf jetzt 149,2, der Wert sinke also (minus 11,4).

Dem Kreis zufolge haben bis Samstag 1208 Betroffene die Infektion überstanden und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 61 der zuletzt Betroffenen würden in Krankenhäusern behandelt, fünf davon unter Beatmung. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt weiterhin bei 25. (höh)

Samstag, 7. November: Weitere 55 Infizierungen

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auch im Oberbergischen weiter an. So hat der Oberbergische Kreis am Samstag weitere 55 Fälle mehr im Vergleich zum Vortag gemeldet. Die Zahl der derzeit Infizierten liege damit bei nun 809, für sie wurde Quarantäne angeordnet (Stand Samstag, 0 Uhr). 133 von ihnen – und damit die meisten im Kreisgebiet – leben in Gummersbach. Alle Fälle seien inzwischen von einem Labor bestätigt worden, heißt es aus dem Kreishaus zudem. Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert der Kreis auf jetzt 150,7, der Wer sinke also (minus 9,9).

Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden damit 2042 Oberberger positiv auf da Virus getestet, 1208 Betroffene haben die Infektion überstanden und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 61 der aktuell Betroffenen werden dem Kreis zufolge gerade in einem Krankenhaus behandelt, fünf davon unter Beatmung. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt weiterhin bei 25. (höh)

Freitag, 6. November: Neue Allgemeinverfügungen zu Corona-Fällen in Schulen

Am Abend hat der Oberbergische Kreis sieben weitere Allgemeinverfügungen zu Corona-Fällen in Schulen und Kitas veröffentlicht. Geregelt werden die Folgen von laborbestätigten Fällen mit Bezug zur DRK-Kita Krümelkiste in Bergneustadt, zur Gemeinschaftsgrundschule in Gummersbach-Steinenbrück, zum Homburgischen Gymnasium Nümbrecht, zur Kita „Die springenden Pferdchen“ in Marienheide, zum Städtischen Lindengymnasium in Gummersbach, zur VfsD-Kita Büscherhof in Waldbröl sowie zum Wüllenweber-Gymnasium in Bergneustadt. Laut Auskunft des Kreises handelt es sich zum Teil um neue Fälle, zum Teil um Anordnungen, die die Folge bereits früher bekanntgegebener Fälle seien.

Zwei neue Fälle am Lindengymnasium

Auch das Lindengymnasium in Gummersbach ist am Freitag wieder von zwei neuen Corona-Fällen betroffen. Wie Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein bestätigte, sind ein Schüler der 5b und einen aus der Einführungsphase zur Oberstufe betroffen. 86 Schüler seien in Quarantäne geschickt worden, erklärte Helmenstein.

Neue Höchstwerte für den Oberbergischen Kreis

Die Corona-Pandemie hat nicht nur bundesweit, sondern auch in Oberberg am Freitag zu einem Höchstwert bei den Neuinfektionen geführt: 110 neue laborbestätigte Fälle meldete der Oberbergische Kreis. Weiterhin sind dabei immer mehr Schulen betroffen, in denen bei aktuell bekanntwerdenden Fällen umfangreiche Maßnahmen zur häuslichen Isolation oder zur angeordneten Quarantäne notwendig werden.

Am Freitag bestätigte der Kreis Fälle mit Bezug zur Freien Christliche Grundschule Wiehl, Gemeinschaftsgrundschule Bernberg, zur OGS der Gemeinschaftsgrundschule Waldbröl-Wiedenhof, zum Grundschulverbund Bergerhof-Wupper Radevormwald und zur Kita Kreuzkirche in Hückeswagen. Zudem räumte die Verwaltung offen ein, dass das längst nicht alle bekannten Fälle sein müssen. „Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens ist es aktuell nicht mehr möglich, für die Schulen und Kindertagesstätten genaue Fallzahlen anzugeben“, heißt es in der Mitteilung des Kreis. Das Lagebild verändere sich permanent. Deshalb könne auch die Liste der Einrichtungen unvollständig sein.

Nicht nur in Schulen und Kitas gibt es Neuinfektionen. Der Oberbergische Kreis bestätigte darüber hinaus unter anderem auch vier Fälle im Evangelischen Seniorenzentrum Gummersbach.

Donnerstag, 5. November:

Drei weitere Schulen betroffen

An drei weiteren Schulen im Kreisgebiet gibt es laborbestätigte Fälle mit dem Coronavirus. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstagabend bekannt gegeben. Demnach gebe es einen neuen Fall beim Grundschulverbund Bergerhof-Wupper in Radevormwald, zwei weitere Fälle an der Hermann-Voss-Realschule in Wipperfürth und drei Fälle am Wüllenweber-Gymnasium in Bergneustadt.

Weitere 68 Bürger im Oberbergischen Kreis infiziert

Binnen 24 Stunden sind weitere 68 Infektionen mit dem Coronavirus im Oberbergischen Kreis hinzugekommen. Das teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Aktuell werden 60 Personen stationär in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, fünf dieser Patienten müssen beatmet werden. An insgesamt sechs Schulen und drei Kindertagesstätten gibt es aktuell Infektionsfälle. Die Zahl der aktuellen Infektionen sank leicht um fünf Fälle auf 679.

Drei Schulen in Wipperfürth betroffen

Drei Wippperfürther Schulen sind von aktuellen Covid-19-Fällen betroffen. An der Hermann-Voss-Realschule wurde eine Lehrkraft positiv getestet. Weil die Person aber eine FFP-2-Maske trug, habe dies keine weiteren Auswirkungen auf die Schule. Das teilte das Wipperfürther Schulamt auf Nachfrage mit. Positiv getestet wurden zudem je ein Schüler oder eine Schülerin an der Hermann-Voss-Realschule, dem Engelbert-von-Berg-Gymnasium und der Grundschule St. Antonius. Hier überprüft das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises die möglichen Kontakte, eine Entscheidung über eine freiwillige Isolation oder eine angeordnete Quarantäne soll noch ausstehen

Verkauf von alkolischen Getränken bleibt untersagt

Die Zahl der neu hinzukommenden laborbestätigten Fälle im Oberbergischen bleibt konstant hoch: Stand Donnerstag, 0 Uhr, sind es laut der vom LZG NRW am Morgen veröffentlichten Mitteilung des Kreises 68 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt ganz leicht auf 146,7.

Nach kurzer Pause zurück ist unterdessen in Oberberg das erst am Montag gelockerte nächtliche Alkoholverkaufsverbot: Mit der seit heute in NRW geltenden Corona-Schutzverordnung, die auch den Musikschulunterricht wieder zulässt, wird der Verkauf von alkoholischen Getränken zwischen 23 Uhr und 6 Uhr jetzt doch wieder untersagt.

Mittwoch, 4. November: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Im Oberbergischen Kreis gibt es 57 weitere laborbestätigte Fälle. Das ergibt sich aus der Meldung des Kreises (Stand Mittwoch, 0 Uhr), die das LZG NRW am Morgen veröffentlicht hat. Dennoch sinkt demnach die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg leicht um minus 2,9 auf 145,9. Hintergrund ist, dass am Mittwoch zuvor sogar 65 neue Fälle vermeldet worden waren, die jetzt aus der Rechnung gefallen sind.

Maskenpflicht gelockert

Der bundesweite „Lockdown light“, der seit Montag auch im Oberbergischen gilt, führt hier nicht nur zu Einschränkungen, sondern auch zu Erleichterungen: Wie sowohl der Oberbergische Kreis als auch Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein bestätigten, sind die Regeln, die zuvor seit Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 im Oberbergischen galten, nicht mehr in Kraft.

Unter anderem gibt es damit sowohl die Maskenpflicht in der Gummersbacher City als auch das nächtliche Alkoholverkaufsverbot nicht mehr.

Dienstag, 3. November: Vier weitere Todesfälle

Im Oberbergischen gibt es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es handelt sich um einen 84-jährigen Mann aus Morsbach, eine 77-jährige Frau aus Radevormwald und eine 82-jährige Frau aus Reichshof. Zudem ist eine 70 Jahre alte Frau gestorben. Sie lebte in der Pflegeeinrichtung Haus Hohenfels in Engelskirchen. Darüber hinaus gibt es Stand Dienstag, 0 Uhr, 71 weitere laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit im Oberbergischen laut LZG auf 148,9. Somit sind derzeit 627 Personen aus dem Oberbergischen Kreis positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Montag, 2. November: Corona-Drive In in Hückeswagen

Seit heute ist der Corona-Drive In des Oberbergischen Kreises in Hückeswagen in Betrieb. Der Oberbergische Kreis weist ausdrücklich darauf hin, dass im Drive-In nur Personen getestetwerden, die zuvor im Rahmen einer Umgebungsuntersuchung durch das Gesundheitsamteinen Termin erhalten haben. Hierzu fahren diese mit ihrem Auto direkt unter einen überdachten Bereich, werden dort von fachkundigem Personal aufgeklärt und schließlich getestet. Alle zutestenden Personen können hierbei im Fahrzeug verbleiben. Somit ist das Risiko, durch die Testung weitere Personen anzustecken, minimiert. Besonders geeignet ist diese Art zu testen, um in kurzer Zeit eine größere Anzahl von Testungen durchzuführen.

52 weitere Personen aus dem Kreisgebiet positiv getestet

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 1.681 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigte Fälle). Davon konnten bereits 1.100 Personengesund aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 560 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigte Fälle). Davon werden 38 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Drei der 38 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Wie berichtet, sind im Oberbergischen Kreis 21 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.

Samstag, 31. Oktober:

81 weitere Fälle im Kreisgebiet bestätigt

Aktuell sind 532 Personen aus dem Oberbergischen Kreis positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Davon werden 35 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt. Drei der 35 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis nun insgesamt 1.629 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Davon sind 20 Todesfälle zu verzeichnen.

Freitag, 30. Oktober:

Oberbergischer Kreis ergänzt Regelungen der Quarantäneanordnung mit Allgemeinverfügung

17.45 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat heute eine Allgemeinverfügung für alle Bürgerinnen und Bürger veröffentlicht. Sie werden damit verpflichtet, sich bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses sofort eigenständig für 14 Tage in Quarantäne zu begeben – unabhängig von der individuellen behördlichen Aufforderung und der Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt,

„Auch wir sind jetzt auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Die Zahl der positiv getesteten Menschen und ihrer Kontaktpersonen ist einfach zu hoch, um sie alle zeitnah zu informieren“, so Landrat Jochen Hagt weiter. Die Allgemeinverfügung tritt ab morgen, 31. Oktober in Kraft.

80 Prozent der Intensivbetten im Klinikum Oberberg besetzt

16.41 Uhr: Im Gummersbacher Krankenhaus werden zurzeit zwei Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt, einer werde beatmet berichtet Sprecherin Angela Altz. Insgesamt habe das Klinikum Oberberg in Gummersbach und Waldbröl 32 Intensivbetten, die aktuell zu 80 Prozent etwa belegt seien. Eine Aufforderung, planbare Operationen zu verschieben, wie es sie im Frühjahr gab und jetzt schon wieder in Köln, gebe es in Oberberg noch nicht. Dabei sei es eine dynamische Situation: In Waldbröl sei die erste Isolierstation mit Corona-Patienten und Verdachtsfällen voll, eine zweite sei eröffnet worden.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 121,7

08.52 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gibt es 71 neue laborbestätigte Fälle. Innerhalb der letzten drei Tage kommen damit allein 201 Fälle hinzu. Laut den vom LZG NRW am Morgen vermeldeten Zahlen des Kreises steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 121,7.

Donnerstag, 29. Oktober: Zulassungsstelle vergibt weniger Termine

15.31 Uhr: Der Oberbergische Kreis schränkt sein Terminangebot in der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes in Gummersbach ein, nachdem es dort einen zweiten laborbestätigten Fall gibt. Aufgrund der danach erforderlichen Quarantäneanordnungen sei das Personal so dezimiert, dass deutlich weniger Termine angeboten werden könnten.

Klinikum Oberberg verschärft Besucherkontrollen

15.10 Uhr: Während neue Besuchsverbote im Klinikum Oberberg weiterhin kein Thema sind, kündigt das Haus aber an, die Kontrolle seiner Besuchsregeln zu verschärfen. „Es gibt einfach zu viele, die sich nicht an die Regeln halten“, erklärt Sprecherin Angela Altz.

Zu den Regeln gehört die Besuchszeit zwischen 15 und 18 Uhr sowie dass jeder nur einmal am Tag und nur mit Termin kommen darf. Zudem müssen Besucher symptomfrei sein und einen Screening-Bogen ausfüllen.

Damit das in Zukunft klappt, sollen die Eingänge der Krankenhäuser in Gummersbach und Waldbröl künftig von 8 bis 18 Uhr ständig überwacht werden.

Inzidenzwert steigt auf 109

7.55 Uhr: Jetzt hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert auch im Oberbergische die 100er Schallmauer durchbrochen und beträgt 109. Für das Kreisgebiet werden am Morgen 65 neue Corona-Fälle gemeldet.Klinikum Oberberg verschärft Kontrollen

Mittwoch, 28. Oktober: Biesenbachs Corona-Test negativ

Negativ war der Corona-Test bei NRW-Justizminister Peter Biesenbach, der am Dienstag in der Drive-in-Station in Gummersbach getestet worden war. „Ich bin erleichtert“, sagte der Hückeswagener, der dennoch bis nächsten Dienstag unter Quarantäne bleibt und aus dem Homeoffice arbeitet. Der 72-Jährige war zur Kontaktperson ersten Grades erklärt worden, nachdem ein enger Mitarbeiter positiv getestet worden war. (kmm)

65 neue laborbestätigte Fälle in Oberberg

Der Oberbergische Kreis hat mit 65 neuen laborbestätigten Fällen innerhalb von 24 Stunden einen Rekordanstieg zu vermelden. Laut der Behörden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz damit nun bei 97,4. Wie der Oberbergische Kreis mitteilt hat, ist aufgrund der 65 neuen Fälle die Zahl der aktuell Infizierten auf 361 gestiegen. Mit Abstand die meisten Fälle gibt es in Gummersbach: In der Kreisstadt stieg die Zahl auf jetzt 90 laborbestätigte Fälle an. Am Dienstag vergangener Woche waren es noch 48.

Dienstag, 27. Oktober: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 84,5

Im Oberbergischen gibt es 42 neue laborbestätigte Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 84,5. Der Kreis bestätigte auf Nachfrage die am Dienstagmorgen vom LZG NRW veröffentlichte Fallzahl für das Oberbergische (Stand Dienstag, 0 Uhr). Einzelheiten vor allem zur Verteilung der Fälle auf die Kommunen sollen im Laufe des Tages folgen.

Im Laufe des heutigen Tages wird eine Allgemeinverfügung mit Quarantäneanordnung für die Behinderten Werkstätten Oberberg veröffentlicht. Zwei Personen mit Bezug zu den Behinderten Werkstätten Oberberg wurden positiv auf SARS- CoV-2 getestet. Betroffen ist eine Gruppe an einem Standort in Wiehl. In der städtischen Kindertagesstätte „Neye Spatzen“ in Wipperfürth gibt es weiteren laborbestätigten SARS-CoV-2-Fall. Weitere Kontaktpersonen werden ermittelt.

Montag, 26. Oktober: 13 weitere laborbestätigte Corona-Fälle

Von Sonntag auf Montag hat das Kreisgesundheitsamt 13 weitere laborbestätigte Corona-Fälle in Oberberg erfasst. Somit gibt es im Kreis aktuell 282 Betroffene. Seit Ausbruch der Pandemie wurde das Virus bei 1305 Menschen nachgewiesen, von ihnen gelten 1003 als genesen. 20 Oberberger sind an oder mit dem Virus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag auf 76,5 gestiegen.

Sonntag, 25. Oktober: Inzidenz-Zahl steigt weiter - Verdachtsfall im Straßenverkehrsamt

16:00 Uhr: Aus Vorsichtsgründen hat der Oberbergische Kreis kurzfristig entschieden, Kundentermine des Straßenverkehrsamtes in Gummersbach morgen, am Montag, 26.10.2020 zu reduzieren.

Der Kreis wird Bürgerinnen und Bürger mit entsprechender Terminreservierung in der Zulassungsstelle noch am heutigen Sonntag anschreiben und ihnen Alternativtermine anbieten.

Hintergrund: Im Straßenverkehrsamt des Oberbergischen Kreises in Gummersbach gibt es seit dem späten Freitagnachmittag einen Verdachtsfall auf SARS-CoV2, der durch einen Schnelltest bestätigt wurde. Das Laborergebnis des zusätzlich vorgenommenen Testes per Rachenabstrich wird voraussichtlich am Montag vorliegen.

Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises hatte an diesem Wochenende unmittelbar reagiert und die dienstlichen Kontakte der betroffenen Mitarbeiterin ermittelt.

Danach hat das Gesundheitsamt 13 Mitarbeitende der Abteilung, in der die Verdachtsperson tätig ist, als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft und für diese entsprechend Quarantäne angeordnet.

9:20 Uhr: Im Oberbergischen gibt es 44 neue laborbestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Das ergibt sich aus den am Sonntagmorgen vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW veröffentlichten Zahlen, die vom Oberbergischen Kreis dort bis Stand Sonntag, 0 Uhr, gemeldet wurden. Allein am Wochenende summiert sich die Zahl der neuen Fälle damit auf 75. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg steigt laut LZG auf 72,8. Der Oberbergische Kreis selbst veröffentlicht sonntags keine Zahlen zur Verteilung der Fälle auf die Kommunen.

Samstag, 24. Oktober

LZG meldet 31 neue Fälle für Oberberg

Nachdem die Zahl der Neuinfizierten sowohl am Donnerstag und Freitag um jeweils mehr als 30 Corona-Fälle gestiegen ist, folgen auch am Samstag 31 Neuansteckungen. Das hat der Oberbergische Kreis am Samstagmittag mitgeteilt. Demnach gelten im Kreisgebiet zurzeit 239 Menschen als infiziert und befinden sich in angeordneter Quarantäne, alle Ansteckungen habe ein Labor bestätigt, sagt der Kreis. 14 Betroffene werden im Krankenhaus behandelt, ein Patient unter Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert damit auf 62,9 (plus 0,7). Seit Beginn der Pandemie haben sich in Oberberg 1248 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Überstanden haben dies derzeit 989 Oberberger (plus 15). In Quarantäne waren zuletzt 610 Personen als Kontakte ersten Grades (minus zehn). In vorsorgliche, häusliche Isolation begeben haben sich 19 Personen als Kontakte zweiten Grades (plus sieben). Weitere Kontakte müssten im Augenblick nicht ermittelt werden, lässt der Kreis zudem wissen. 20 Menschen sind an den Folgen einer solchen Infektion gestorben. Zuletzt hatte der Oberbergische Kreis am vergangenen Freitag den Tod einer 87 Jahre alten Frau aus Engelskirchen gemeldet.

Dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) in Nordrhein-Westfalen zufolge gibt es die meisten Corona-Fälle in der Gruppe der 20- bis 29-jährigen Oberberger sowie in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen. (höh)

Freitag, 23. Oktober

Laborbestätigter Fall in Wipperfürther Flüchtlingsunterkunft

14:45 Uhr: In einer Flüchtlingsunterkunft in Wipperfürth gibt es einen laborbestätigten SARS-CoV-2-Fall. Aufgrund des engen Kontaktes, der sich zwischen den Bewohner der Unterkunft ergibt, hat der Oberbergische Kreis bis zum 03.11. für alle Bewohner Quarantäne angeordnet. Die Bewohner sollen nun getestet werden, teilte der Oberbergische Kreis mit. Daraufhin soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Die Inzidenz im Oberbergischen steigt auf 62,1 - Ein neuer Todesfall im Kreis

In Engelskirchen ist eine 87 Jahre alte Frau an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das hat der Oberbergische Kreis am Freitagmittag mitgeteilt. Die Seniorin habe in der Pflegeeinrichtung Haus Hohenfels gelebt, so der Kreis weiter. Damit ist die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben sind, auf 20 gestiegen. Den letzten Todesfall hatte es Mitte September gegeben.

Im Oberbergischen gibt es nicht nur eine weitere Tote in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen, auch berichtete die Kreisverwaltung am Freitag von weiteren 34 Neuinfektionen, die ein Labor bestätigt habe.

Damit steigt die Zahl der Oberberger, die aktuell als infiziert registriert sind, auf 233. 16 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, ein Patient unter Beatmung. Seit Beginn der Pandemie haben sich 1217 Oberberger mit dem Virus angesteckt.

Nachdem die Zahl der neuen Fälle sowohl am Freitag als auch am Donnerstag bei mehr als 30 gelegen hat, ruft der Kreis dringend dazu auf, persönliche Kontakte zu reduzieren – zumal die Zahl der gescheiterten Rückverfolgungen von Kontakten ebenfalls steigt.

Die Aufklärungsquote beziffert Kaija Elvermann auf 77 Prozent. Das sei ein durchaus guter Wert, aber: „Dies bedeutet auch, dass Infektionen unbemerkt weitergetragen worden sind.“ Personen, die infiziert seien und keine Symptome haben, könnten andere anstecken, so die Expertin.

Die bestehende Quarantäne-Verordnung für das Engelskirchener Haus Hohenfels sei nun verlängert worden, teilt der Kreis zudem mit, weil ein Labor zehn weitere Infektionen bei Bewohnern und Pflegekräften bestätigt habe. Jenseits der Kreisgrenze lebt zudem eine infizierte Person, die nach Angaben der Verwaltung einen Bezug zur Therapie- und Lebensgemeinschaft Armbrüster in Wipperfürth hat.

In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 630 Oberberger (plus 20), in häuslicher Isolation zwölf (minus drei). Als genesen gelten 974 Oberberger (plus 15). Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert der Kreis auf 61,1.

Donnerstag, 22. Oktober: Kreis überschreitet Grenzwert von 50 - Handballer wieder in der Zwangspause

14:15 Uhr: Nach langer Beratung haben sich die Verantwortlichen im Handballverband Mittelrhein (HVM) am Donnerstagmittag entschlossen, den Spielbetrieb bis zum 15. November einzustellen. Wegen der steigenden Zahl der Corona-Fälle sei man zum Handeln gezwungen. „Es ist unverantwortlich, den Spielbetrieb weiterzuführen. Wir müssen Verantwortung übernehmen“, sagt HVM-Spielwart Karl-Walter Marx.

Der Kreis hat neue Regeln zur Bekämpfung der Pandemie erlassen. Lesen Sie hier alle Details.

Der Handballkreis Oberberg (HKO) wollte sich am Donnerstagabend der Entscheidung anschließen, teilt der Vorsitzende Udo Kolpe mit. „Es ist schade, aber wir können es nicht ändern. Die Gesundheit geht vor.“

Er hatte vermehrt Stimmen von Arbeitgebern wahrgenommen, die mit Sorge auf den Amateursport blicken. Betroffen sind auch der Jugend-Spielbetrieb sowie der für den 31. Oktober geplante Kreispokaltag.

9:30 Uhr: Auch der Oberbergische Kreis hat jetzt den Grenzwert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Die Kreisverwaltung bestätigte am Morgen die vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen vermeldeten Zahlen, nach denen bis Donnerstag, 0 Uhr, 34 weitere Corona-Fälle erfasst worden sind. Der Inzidenzwert liegt damit bei 53,3. Im Laufe des Tages wird der Kreis deshalb Gefährdungsstufe zwei auslösen. Einzelheiten dazu sollen noch bekanntgegeben werden.

Mittwoch, 21. Oktober: Infizierungen auf Hochzeit mit mehr als 250 Gästen zurückzuführen

Sieben der Neuinfizierungen im Oberbergischen Kreis sind nach Informationen dieser Zeitung offenbar auf eine mehrtägige Baptisten-Hochzeit vom 9. bis 11. Oktober in Altenkirchen zurückzuführen. Dort hatte nach Angaben des Landkreises Altenkirchen ein Brautpaar mit insgesamt mehr als 250 Gästen gefeiert, von denen mehr als 90 aus den Nachbarkreisen nach Altenkirchen gereist sein sollen. Insgesamt sollen sich bei dieser Hochzeit rund 100 Gäste mit dem Coronavirus infiziert haben. In welchen Kommunen die betroffenen Oberberger leben, ist derzeit nicht bekannt. Höhepunkt der Feiern war ein sogenannter Traugottesdienst am Samstag, 10. Oktober.

Inzidenz in Oberberg steigt auf 47

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis ist am Mittwoch auf einen Wert von 47 angestiegen. Ab einem Wert von 50 sind verschärfte Hygieneschutzmaßnahmen verpflichtend. Die Kreisverwaltung bestätigte am Morgen die vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen vermeldeten Zahlen, nach denen bis Mittwoch, 0 Uhr, 30 weitere Corona-Fälle erfasst worden sind.

Montag, 19. Oktober: Kreis veröffentlicht Verfügung

Der Oberbergische Kreis hat die Gefährdungsstufe eins für das Kreisgebiet festgestellt und gibt die sich daraus ergebenden Regelungen bekannt:

Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongresse mit mehr als 1.000 Personen sind unzulässig (Ausnahmen siehe Allgemeinverfügung). An Festen dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen. Zudem besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen sowie sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumlichkeiten und als Zuschauer von Sportveranstaltungen.

Zusätzlich wurde die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den folgenden öffentlichen Außenbereichen angeordnet:

Gummersbach: Fußgängerzone Kaiserstraße und Hindenburgstraße (zwischen der La Roche-Sur-Yon-Straße und der Wilhelm-Heidbreder-Straße), Lindenplatz, Kampstraße sowie der Fußweg zwischen Kampstraße und Steinmüllerallee in Gummersbach.

Außerdem wurden die angekündigten Allgemeinverfügungen zur Quarantäneanordnung für betroffene Kontaktpersonen von laborbestätigten Fällen mit Bezug zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (Wiehl) und einem Übergangsheim in Engelskirchen veröffentlicht.

Darüber hinaus wurden zwei weitere Allgemeinverfügungen für Einrichtungen im Oberbergischen Kreis veröffentlicht. Sie betreffen die Freie Waldorfschule Oberberg (Gummersbach) sowie

die Evangelische Kindertagesstätte Wassertropfen in Waldbröl.

Es gibt jeweils einen laborbestätigten SARS-CoV-2-Fall mit Bezug zur Freien Waldorfschule Oberberg und der Evangelischen Kindertagesstätte Wassertropfen in Waldbröl. Für die Kontaktpersonen wird mittels der Allgemeinverfügungen Quarantäne angeordnet.

Alle Allgemeinverfügungen sind hier einsehbar.

Inzidenz bleibt über 35 - Kreis bereitet Verfügungen vor

Derzeit sind im Oberbergischen Kreis 172 Personen positiv auf das Virus getestet. Die 7-Tage- Inzidenz hat den Schwellenwert von 35 am Sonntag überschritten. Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen liegt Stand Montagmorgen bei 36,4.

Den Vorgaben der Coronaschutzverordnung entsprechend veröffentlicht der Oberbergische Kreis im Laufe des Montags eine Allgemeinverfügung. Mit der Allgemeinverfügung wird die Gefährdungsstufe eins für das Kreisgebiet festgestellt und die sich daraus ergebenden Regelungen bekannt gegeben.

Sonntag, 18. Oktober: Inzidenz übersteigt die 35er-Marke - Kreisverwaltung will am Montag über verschärfte Schutzmaßnahmen entscheiden

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Sonntag die kritische 35er-Marke überschritten. Sollte der Wert heute weiterhin über der Grenze liegen, will der Kreis per Verfügung die Gefährdungsstufe 1 ausrufen, die mit verschärften Schutzmaßnahmen einhergeht.

Dass die Zahl der Neuinfektionen die kritische 35er-Marke überschreitet, zeichnete sich bereits am Samstag ab: Nach 29 neuen laborbestätigten Fällen gab es einen sprunghaften Anstieg der Inzidenz-Zahl um 4,8 auf 34,6. Am Sonntag stieg der Wert schließlich auf 35,3.

Fraglich ist nun, ob der VfL Gummersbach sein Zweitliga-Heimspiel am Mittwoch in der Schwalbe-Arena vor Publikum austragen kann. Erst am Dienstag oder Mittwoch solle darüber der dann aktuelle Inzidenz-Wert entscheiden.

Samstag, 17. Oktober: Inzidenz nähert sich 35er-Marke

Nach 29 neuen laborbestätigten Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis sprunghaft angestiegen und kratzt nun wieder an der 35er-Grenze, bei der mit verschärften Schutzmaßnahmen gerechnet werden muss. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, stieg die Inzidenz von Freitag auf Samstag um 4,8 auf jetzt 34,6.

Die meisten Fälle listet das Gesundheitsamt für die Kreisstadt Gummersbach auf (37), gefolgt von den Kommunen Lindlar (36) sowie Waldbröl und Wiehl (je 16).

Jeweils einen neuen laborbestätigten Fall gebe es laut Kreis mit Bezug zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl und zur Gesamtschule Marienheide. In beiden Schulen werden nun Kontaktpersonen ermittelt, um mit ihnen eine individuelle Risikoeinschätzung vorzunehmen und weitere Maßnahmen abzusprechen.

Der VfL Gummersbach war am Freitag noch davon ausgegangen, dass er sein Zweitliga-Heimspiel am Mittwoch in der Schwalbe-Arena vor Publikum austragen kann – sofern die Sieben-Tage-Inzidenz nicht die 35er-Marke überschreitet. Es bleibt abzuwarten, ob Oberberg bis dahin unter der kritischen Marke bleibt.

Freitag, 16. Oktober: Unveränderte Sieben-Tages-Inzidenz von 29,8

Bei einer unveränderten Sieben-Tages-Inzidenz von 29,8 ist die Zahl der aktuell laborbestätigten Coronavirus-Fälle am Freitag um drei auf nun 134 gestiegen. Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises erfasste zwölf neue Fälle, zeitgleich galten neun zuvor positiv Getestete als genesen und wurden aus der angeordneten Quarantäne entlassen. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, soll die Bundeswehr auch weiterhin bei der Ermittlung von Kontaktpersonen helfen.

Für die Kreisstadt Gummersbach listet das Gesundheitsamt, Stand gestern, die meisten Fälle auf: 29 Gummersbacher haben ein positives Testergebnis (+2). In der Gemeinde Lindlar sind nach wie vor 28 Menschen betroffen. Waldbröl ist die Kommune mit den drittmeisten Fällen, dort gibt es 14 positiv Getestete (+2). Nur jeweils einen Betroffenen zählt die Kreisverwaltung für die Kommunen Morsbach und Hückeswagen auf.

Derzeit werden sieben Infizierte stationär im Krankenhaus behandelt. Alle anderen befinden sich in angeordneter Quarantäne, wie auch die Kontaktpersonen ersten Grades: Am Freitag waren es 542, die ihr Zuhause nicht verlassen durften (+11). Zudem haben sich 26 Oberberger, die indirekten Kontakt zu einem Corona-Fall hatten, vorsorglich in häusliche Isolation begeben (-14).

Donnerstag, 15. Oktober: Sechs Infizierte im Krankenhaus – Inzidenz steigt auf 29,8

Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 17 neue laborbestätigte Corona-Fälle erfasst, zeitgleich galten elf Betroffene als genesen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gab es somit 131 aktuelle Fälle. Von ihnen waren sechs Infizierte auf eine stationäre Behandlung im Krankenhaus angewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg wieder leicht an, betrug 29,8 (+2,2).

Die meisten Fälle gibt es in den Kommunen Lindlar (28) und Gummersbach (27). In Morsbach und Hückeswagen gibt es dagegen jeweils nur einen Fall. Stand Donnerstag befanden sich 531 Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne (+41) und 40 Kontakte zweiten Grades in häuslicher Isolation (+5). (ag)

Mittwoch, 14. Oktober: Inzidenz sinkt auf 27,6

Die Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Oberberger ist am Mittwoch nochmals gesunken. Wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat, gab es nur noch 125 aktive Fälle (-10). Acht werden laut Kreis stationär im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 27,6.

Als genesen galten 18 Betroffene, zeitgleich kamen acht neue Fälle hinzu. Im Gummersbacher Heim „Oberbergische Kinderheimat“ gibt es nun einen zweiten Corona-Betroffenen. In einer Flüchtlingsunterkunft in Lindlar gibt es den nunmehr dritten Fall, den ein Labor bestätigt hat.

In beiden Einrichtungen würden Kontaktpersonen ermittelt, teilt der Kreis mit: Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt mit allen betroffenen Personen auf, um eine individuelle Risikoeinschätzung vorzunehmen und die weiteren Maßnahmen mit ihnen zu besprechen.

Nur noch 490 Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich in angeordneter Quarantäne. Das sind 134 weniger als am Vortag. Dagegen nahm die Zahl der Kontaktpersonen zweiten Grades um 20 zu: 45 sind in vorsorglicher häuslicher Isolation.

Dienstag, 13. Oktober: Kommunen wollen mehr gegen Pandemie unternehmen

Die steigenden Corona-Zahlen in Lindlar sind auch Thema im Rathaus. „Leider können strengere Schutzmaßnahmen im Gemeindegebiet erst dann ergriffen werden, wenn die entsprechende Inzidenz im gesamten Kreisgebiet erreicht wird und eine neue Allgemeinverfügung kommt“, erklärte Bürgermeister Dr. Georg Ludwig auf eine Anfrage unserer Zeitung. So gebe es die Landesregierung vor.

„Der Oberbergische Kreis und die Kommunen stehen hier Gewehr bei Fuß und würden bereits jetzt sicherlich gerne mehr unternehmen, um die Pandemie einzudämmen“, sagt der Bürgermeister.

Ende vergangene Woche waren zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Lindlar positiv getestet worden, die Unterkunft wurde unter Quarantäne gestellt. Die Testergebnisse für die Menschen dort würden dem Kreisgesundheitsamt aber erst ab dem heutigen Mittwoch vorliegen, so Ludwig. Derzeit beobachte man eine wachsende Zahl von Quarantäne-Verfügungen für Menschen im gesamten Gemeindegebiet. (cor)

Montag, 12. Oktober: Corona-Fall in Lindlarer Ferienbetreuung

Eine Betreuerin der Grundschule in Lindlar-Kapellensüng ist positiv auf den Covid-19-Virus getestet worden. Die Offene Ganztagsschule in Süng, die eine Ferienbetreuung anbietet, bleibt deshalb bis Ende der Woche geschlossen.

Am Montag wurde dort ein Kind betreut. Die beiden Betreuerinnen hatten die nach Angaben der Gemeinde keinen Kontakt zu der infizierten Person hatten.

„Vier oder fünf Kolleginnen aus der Betreuung sind in angeordneter Quarantäne“, erklärt Saskia Bohnenkamp, Leiterin der Grundschule.

Das gelte auch für ein paar Kinder, die meisten Schüler der dritten und vierten Klassen seien derzeit in freiwilliger häuslicher Isolation.

Vier Kinder wurden für die Ferienbetreuung in Süng angemeldet. „Falls Bedarf besteht, können sie in die Betreuung in eine andere Grundschule wechseln“, so Bohnenkamp.

Lindlar sagt den Weihnachtsmarkt ab

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Lindlarer Ortszentrum wird 2020 nicht stattfinden. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie hat sich die Aktionsgemeinschaft Lindlar (AGL) zu diesem Schritt entschlossen.

In der AGL haben sich viele Einzelhändler und Unternehmen in Lindlar organisiert. „Wir wollen aber in jedem Fall etwas anderes im Dorf machen“, kündigte Daniela Arndt, die zweite Vorsitzende der AGL, auf Nachfrage mit. (mit dpa/afp)