Corona in Oberberg: Station des Zentrums für Seelische Gesundheit unter Quarantäne

Oberberg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote aus der Nachbarschaft.

Mit dem Button Zur Karte gelangen Sie zur Detail-Ansicht des Dashboards. Dort können Sie auch die Daten zu den größten Städten des Kreises abrufen. Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Der Kreis stellt Informationen zum Corona-Virus hier zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Entwicklungen der Pandemie auf Landesebene finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Deutschland und weltweit haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Donnerstag, 21. Januar: Quarantäne auch im Zentrum für Seelische Gesundheit in Marienheide

Quarantänemaßnahmen wegen Corona-Fällen gibt es jetzt auch im Zentrum für Seelische Gesundheit in Marienheide. Zwei Patienten seien beim Screening vor der Entlassung positiv getestet worden, berichtet die Sprecherin des Klinikums Oberberg, Angela Altz. Eine der beiden Personen sei bereits nach Hause in die Quarantäne entlassen worden. Obwohl Mitarbeiter und Patienten der Station inzwischen negativ getestet worden seien, müssen sie laut Allgemeinverfügung nun bis zum 29. Januar in Quarantäne bleiben.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 156

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis bleibt weiterhin stabil hoch. Am Donnerstag steigt sie laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW auf 156,2 - ein Plus von 4,0. Zuvor waren 79 neue laborbestätigte Fälle aus Oberberg gemeldet worden. Am Donnerstag der Vorwoche waren es noch 102 gewesen. Dass die Inzidenz dennoch steigt, dürfte damit zu tun haben, dass das LZG jüngst die Berechnung des Wertes modifiziert hatte. Wie der Kreis jüngst mitteilte, lege das LZG inzwischen großen Wert darauf, an welchem Tag das Laborergebnis im Gesundheitsamt eingegangen ist. Die Fälle würden dann nachträglich diesen Tagen zugeordnet und nicht dem Tag der Meldung selbst.

Mittwoch, 20. Januar: Weiterer Todesfall im Oberbergischen Kreis

11.45 Uhr: Eine weitere Person aus Oberberg ist verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Dabei handelt es sich um eine 82-jährige Frau aus Radevormwald. Seit Beginn der Pandemie sind damit 121 Personen im Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Kreis sendet 57 neue bestätigte Fälle ans LZG

Der Oberbergische Kreis hat 57 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Mittwoch der Vorwoche waren es 73 neue Fälle. Die vom LZG berechnete Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht auf 152,2.

Gottesdienstverbot und Ausgangssperre bleiben

18.50 Uhr: Der Oberbergische Kreis hält an seinem am Sonntag vergangener Woche verkündeten und bis zum 25. Januar befristeten Maßnahmenpaket unter anderem mit einem Gottesdienstverbot und einer nächtlichen Ausgangssperre weiter fest. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Krisenstabes, das der Kreis am Dienstagabend mitteilte.

Die verschärften Maßnahmen, die nach Überschreitung der 200er Grenze bei der Sieben-Tage-Inzidenz verkündet wurden, seien zwar aufzuheben, wenn die Infektionszahlen nachhaltig deutlich unter den Wert von 200 absinken. Obwohl die Inzidenz jetzt niedriger liege, sei aber „das Infektionsgeschehen im Kreisgebiet nach wie vor hoch“, sagt Landrat Jochen Hagt. Im landesweiten Vergleich zähle der Kreis noch immer zu den Spitzenreitern mit einem hohen Inzidenzwert.

„Mir ist bewusst, dass die festgelegten Einschränkungen ein großer Einschnitt sind. Ich halte sie zurzeit aber noch für erforderlich, um die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren“, erklärte der Landrat. Am Freitag wolle der Krisenstab zu einer erneuten Lagebeurteilung zusammenkommen.

Dienstag, 19. Januar: 35 weitere laborbestätigte Fälle

Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 35 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom LZG nun mit 157,7 angegeben, ein Plus von 0,7 gegenüber dem Vortag. Es ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis gestorben. Der 88-jährige Mann aus Radevormwald ist zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden.

Montag, 18. Januar: Landesregierung nimmt 15-Kilometer-Regel zurück

16.09 Uhr: Die 15-Kilometer-Regel für die bisher vier betroffenen Kreise Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und den Oberbergischen Kreis sollen angesichts der deutlich gesunkenen Infektionszahlen zurückgenommen werden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte am Montag an, dass „die Frage 15-Kilometer-Radius richtigerweise heute von uns dann zurückgenommen wird“.

Die einzige Kommune, die derzeit über der Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage liege, die Stadt Bielefeld, habe ein Melde-Problem, kein Infektions-Problem.

Seit Dienstag vergangener Woche gilt auch in Nordrhein-Westfalen die 15-Kilometer-Regel für extreme Corona-Hotspots. Die Landesregierung erließ eine Regionalverordnung mit Vorgaben, wie und in welchen Kreisen der Bewegungsradius von Menschen eingeschränkt wird. Die Verordnung listet zunächst vier Kreise auf: Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und den Oberbergischen Kreis.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 157

12.38 Uhr: Wie der Kreis mitteilt, sind seit dem Wochenende drei Oberbergerinnen und Oberberger an Covid-19 gestorben. Die Liste der Opfer umfasst jetzt auch eine 81-Jährige aus Nümbrecht, eine 73-Jährige aus Waldbröl und einen Waldbröler, der 81 Jahre alt wurde und steigt damit auf 119.

Zurzeit werden 79 Menschen in Pberberg stationär in Krankenhäusern behandelt, davon neun an Beatmungsmaschinen. 770 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

8.56 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis ist weiter gesunken, auf jetzt 157,0. Zum Stand Montag, 0 Uhr, hatte das Gesundheitsamt lediglich 13 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Welche Auswirkungen das auf die engen Beschränkungen für das Oberbergische hat, bleibt offen. Erst am Wochenende war der Kreis unter die 200er Grenze gesunken. Zuvor war bereits betont worden, dass sowohl das Maßnahmenpaket des Kreises inklusive Gottesdienstverbot und nächtlicher Ausgangssperre als auch die vom Land verhängte 15-Kilometer-Regel damit nicht automatisch außer Kraft treten. Die Maßnahmen des Kreises sind bis zum 25. Januar befristet, die des Landes bis zum 31. Januar.

Sonntag, 17. Januar:

Oberbergische Polizei ahndet Verstöße gegen Corona-Regeln

14.10 Uhr: Nach intensiven Kontrollen der verschärften Corona-Auflagen im Kreis zieht die Oberbergische Polizei nun Bilanz. Unter anderem hätten laut Angaben der Polizei Menschen die nächtliche Aufgangssperre missachtet oder sich in Grüppchen aufgehalten.

Fallzahl steigt, Inzidenz sinkt weiter

13:27 Uhr: Erstmals hat die Verwaltung des Oberbergischen Kreises auch am Sonntag die Zahl der neuen, von einem Labor bestätigten Infektionen mitgeteilt. Demnach sind am Sonntag 85 neue Fälle hinzugekommen, am Samstag waren es 72. Damit ist die Zahl der Neuansteckungen insgesamt rückläufig, hatte die Verwaltung am Freitag doch 108 neue Fälle gemeldet.

Demnach beträgt die Zahl der Oberberger, die derzeit als infiziert gelten, nach Angaben des Kreises 910, das sind exakt 100 weniger als noch am vergangenen Freitag. Zugleich konnte der Kreis am dritten Januar-Wochenende auf deutlich wachsende Zahlen bei den Menschen blicken, die als genesen gelten und damit die angeordnete Quarantäne verlassen konnten. Am Sonntag waren dies weitere 79 Oberberger, am Samstag sogar 178 (plus 257, insgesamt: 5979).

Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert der Kreis auf nun 163,9 (minus 14,7 im Vergleich zu Samstag). Unter angeordneter Quarantäne stehen zurzeit 1803, das sind neun Oberberger mehr als am Samstag und 98 mehr als am Freitag. Die mit Abstand meisten Fälle gibt es zurzeit in Gummersbach (207) sowie in Waldbröl (102). 81 Infizierte müssen weiterhin im Krankenhaus behandelt werden, neun von ihnen unter Beatmung. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich seither 7005 Menschen angesteckt.

Neue Todesfälle gibt es nicht zu betrauern: Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion oder nach einer solchen gestorben sind, liegt bei 116.

Zudem hat die Kreisverwaltung bereits am Freitagabend angekündigt, dass sich Oberberger, die älter als 80 Jahre alt sind und in der eigenen Wohnung leben, für eine Impfung im Gummersbacher Impfzentrum an der Brückenstraße 1 (ehemals Karstadt) anmelden können, und zwar im Internet.

Etwa 20 000 Haushalte, so kündigt der Kreis an, sollen in der kommenden Woche einen entsprechenden Informationsbrief von Landrat Jochen Hagt und dem Gesundheitsministerium des Landes erhalten. Darin werde das Anmeldeverfahren erklärt. Starten sollen diese Impfungen am 1. Februar.

Samstag, 16. Januar: Wochenende startet mit sinkenden Zahlen

11.25 Uhr: Mit einer geringeren Zahl an Neuinfektionen im Vergleich zum vergangenen Freitag und einer deutlich gestiegenen Zahl an Menschen, die nun als genesen gelten können, ist der Oberbergische Kreis ins dritte Januar-Wochenende gestartet. So meldete die Kreisverwaltung am Samstagvormittag 72 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus (Vortag: plus 108, Stand 0 Uhr). Demnach beträgt die Zahl der Oberberger, die derzeit als infiziert gelten, nach Angaben des Kreises 904, das sind 106 weniger als am Freitag. Ein Labor habe die neuen Fälle bestätigt, so der Kreis.

Als genesen aus der Quarantäne entlassen worden sind weitere 178 Oberberger (insgesamt: 5900). Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert der Kreis auf nun 178,6 (minus 23,9). Unter angeordneter Quarantäne stehen zurzeit 1794 Oberberger (minus 107). 81 Infizierte müssen im Krankenhaus behandelt werden, neun von ihnen unter Beatmung. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich seither 6920 Menschen angesteckt. Zudem hat die Verwaltung angekündigt, dass diese Werte ab sofort täglich, somit auch sonntags, bekannt gegeben werden. Bereits am Freitagabend hatte das Kreishaus mitgeteilt, dass sich Oberberger, die älter als 80 Jahre alt sind und in der eigenen Wohnung leben, für eine Impfung im Gummersbacher Impfzentrum an der Brückenstraße 1 (ehemals Karstadt) anmelden können, und zwar im Internet.

Etwa 20 000 Haushalte, so kündigt der Kreis an, sollen in der kommenden Woche einen entsprechenden Informationsbrief von Landrat Jochen Hagt und dem Gesundheitsministerium des Landes erhalten. Darin werde das Anmeldeverfahren erklärt. Starten sollen diese Impfungen am 1. Februar. (höh)

Freitag, 15. Januar: Über-80-Jährige können sich jetzt für Impfungen anmelden

21 Uhr: Wie geplant, ist das Impfzentrum des Oberbergischen Kreises in Gummersbach startklar. Ab Montag, 25. Januar 2021 können sich Bürgerinnen und Bürger, die über 80 Jahre alt sind und in der eigenen Wohnung im Oberbergischen Kreis leben, für eine Impfung im Impfzentrum des Oberbergischen Kreises (Brückenstraße 1 in Gummersbach) gegen das Coronavirus anmelden.

Rund 20.600 Haushalte erhalten dazu im Laufe der kommenden Woche Post mit Informationsschreiben (auch zum Anmeldeverfahren) von Landrat Jochen Hagt und dem Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Impfungen können von den Seniorinnen und Senioren 80+ nur nach vorheriger Terminvereinbarung über die Kassenärztliche Vereinigung in Anspruch genommen werden.

Am Montag, 1. Februar 2021 öffnet das Impfzentrum seine Türen zunächst für die Gruppe der über 80-Jährigen. "Viele Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen Mitarbeiter in Senioren- und Pflegeeinrichtungen des Oberbergischen Kreises sind bereits geimpft worden. Jetzt haben die (über) achtzigjährigen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich kostenlos gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ich bitte Sie, diese Chance zu nutzen, um sich und Andere zu schützen und gesund zu bleiben.", sagt Landrat Jochen Hagt.

Dringender Appell an Wochenendausflügler

Angesichts der hohen Neuinfektionszahlen appelliert der Oberbergische Kreis eindringlich an alle Wochenendausflügler nicht ins Oberbergische zu fahren und die Corona-Regionalverordnung der 15-Kilometer-Regel dringend einzuhalten. Auch wenn der Inzidenzwert unter die Schwelle von 200 sinken sollte, bleibe der 15-Kilometer-Radius auch weiterhin in Kraft. Unter www.obk.de/15km können Übersichtskarten mit dem Bewegungsradius eingesehen werden. Die Zufahrten zu beliebten Gebieten und Ausflugsorten werden verstärkt kontrolliert und Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet.

108 neue Fälle in Oberberg

Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen bleibt weiterhin hoch. Zum Stand Freitag, 0 Uhr, meldete der Kreis 108 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW. Dennoch sind es 15 Fälle weniger als am Freitag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Sonntag sogar bis auf 292,2 gestiegen war, sinkt deshalb noch einmal leicht auf 202,5. Sie liegt aber weiterhin über der Hotspot-Grenze von 200, die Oberberg nach den 123 Fällen vom vergangenen Freitag erstmals im neuen Jahr überschritten hatte.

Es sind vier weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Verstorben sind ein 64-jähriger Mann aus Gummersbach, ein 85-jähriger Mann aus Wiehl, eine 84-jährige Frau aus Waldbröl (AWO Seniorenzentrum Königsbornpark) und eine 89-jährige Frau aus Waldbröl (AWO Seniorenzentrum Königsbornpark).

Donnerstag, 14. Januar

Weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis gestorben

10.50 Uhr: Aktuell sind 1.041 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon werden 83 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt. Neun der 83 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis ist verstorben, die zuvor positiv auf SARSCoV-2 getestet worden war. Verstorben ist ein 79-jähriger Mann aus Gummersbach.

Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke wird erneut gesperrt

9.40 Uhr: Um Besucherströme zu verhindern werden, wie bereits am vergangenen Wochenende, am 16. und 17. Januar die Straßen zum Blockhaus gesperrt.

Da seit dem 12. Januar die Corona-Regionalverordnung in Kraft getreten ist und es für den Oberbergischen Kreis weitere Einschränkungen für Bewohner und Anreisende gibt, wird das Ordnungsamt und die Polizei die Einhaltung der Corona-Regionalverordnung verstärkt kontrollieren. Bei Verstoß können Bußgelder in Höhe von bis zu 25.000 € verhängt werden.

Inzidenzwert bleibt jenseits der Grenze von 200

7.25 Uhr: Obwohl der Inzidenzwert auch am vierten Tag in Folge zurückgeht, bleibt der Oberbergische Kreis noch jenseits der Grenze von 200. Grund dafür sind 102 neue laborbestätigte Fälle, die der Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat. In der Vorwoche waren es am Donnerstag 131 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit laut LZG auf jetzt 209,9.

Mittwoch, 13. Januar

Kreistagsfraktionen rufen zu mehr Verantwortung der Bürger auf

14.15Uhr: In einer gemeinsamen Presseerklärung bemängeln die Abgeordneten der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP, UWG und Die Linke, dass offizielle Veröffentlichungen von der Bevölkerung im Kreis offenbar nicht ausreichend ernstgenommen werden. Das führe zu leichtsinnigem und unangemessenem Verhalten der Bürger, heißt es in der einseitigen Stellungnahme.

Alle Oberberger seien dazu angehalten jetzt für sich selbst und andere Verantwortung zu übernehmen und so zukünftiges Leid zu begrenzen. Wenn die aktuelle Entwicklung anhalte, wären Krankenhäuser bald an ihrer Belastungsgrenze und könnten eine Versorgung nicht mehr ausreichend gewährleisten.

Sich auf die Impfungen, die im Kreis mittlerweile begonnen haben zu verlassen, reiche nicht aus. Eine deutliche Verbesserung erwarten die Fraktionen dadurch erst in der zweiten Jahreshälfte. Bis dahin sei es weiterhin notwendig soziale Kontakte maximal zu reduzieren. Durch die Erklärung hoffen die unterzeichnenden Kreistagsmitglieder, dass die Bürger die Lage und beschlossene Maßnahmen auch weiterhin ernst nehmen.

Aktuell 1047 Infektionsfälle im Kreis

13.20 Uhr: 1047 Menschen im Oberbergischen Kreis sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das Kreisgesundheitsamt mit. 84 Personen werden mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankungen in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Zehn der Patienten müssen beatmet werden.

In den vergangenen 24 Stunden sind erneut drei Menschen im Kreisgebiet an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dabei handelt es sich um eine 72-jährige Frau aus Wiehl, eine 92-jährige Frau, die im Bergneustädter Seniorenheim Haus Evergreen lebte, sowie einen 76-jährigen Mann ebenfalls aus Bergneustadt. Die Gesamtzahl der Todesopfer in der Pandemie steigt damit auf 111 im Kreisgebiet.

Zahl der neuen Fälle wieder angestiegen

8.15 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle ist im Oberbergischen am Mittwoch (Stand 0 Uhr) im Vergleich zum Vortag wieder deutlich angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet 73 neue Fälle (Dienstag: 37). Allerdings ist auch am Mittwoch die Siebentageinzidenz weiter rückläufig, die nun bei 219,1 liegt, was ein Minus von 20,6 im Vergleich zum Vortag bedeutet. Damit ist die Inzidenz zum dritten Mal in Folge gesunken. Am Sonntag hatte die Inzidenz noch 292,2 betragen.

Dienstag, 12. Januar

18.22 Uhr:Es sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis gestorben, die zuvor positiv auf

SARS-CoV-2 getestet worden waren. Gestorben sind ein 88-jähriger Mann aus Bergneustadt,

eine 89-jährige Frau aus Waldbröl (CBT-Wohnhaus St. Michael) und ein 83-jähriger Mann aus

Gummersbach. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 108 Personen gestorben, die zuvor

positiv auf das Virus getestet worden waren.

Download: Laden Sie hier die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch einen eingeschränkten Bewegungsradius für Freizeitaktivitäten in Regionen mit erhöhter Infektionszahlen (Coronaregionalverordnung – CoronaRegioVO) vom 11. Januar 2021 herunter:

Hier geht es zur entsprechenden Seite der Landesregierung (hier klicken).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 6.565 Personen

positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigte Fälle). Davon konnten bereits 5.374 Personen

als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 1.083 Personen positiv auf das

Virus getestet (laborbestätigte Fälle). Davon werden 86 Personen stationär in Krankenhäusern

behandelt. Zehn der 86 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet.

Die 15-Kilometer-Radien in Oberberg im Überblick Inhalt teilen



URL zum Kopieren ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta-/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik/Hahn Foto: ksta/kr-Grafik Hahn Foto:

Nur noch 37 neue laborbestätigte Fälle

8 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle beziffert das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) am Dienstagmorgen auf 37. Die Siebentageinzidenz fällt im Vergleich zum Vortag nur gering und beträgt am Dienstag, 0 Uhr immer noch 239,7, was einem Minus von 5,1 entspricht. Am Sonntag hatte die Inzidenz zunächst einen Rekordwert von 292,2 erreicht und war binnen 24 Stunden dann auf 244,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gesunken.

Montag, 11. Januar

Land verordnet Einschränkung der Bewegungsfreheit im Kreis Oberberg

22.36 Uhr: Die 15-Kilometer-Regel für extreme Corona-Hotspots gilt jetzt auch in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung erließ am Montagabend eine separate Regionalverordnung mit Vorgaben, wann der Bewegungsradius von Menschen eingeschränkt werden soll. Die Verordnung gilt ab Dienstag und betrifft die Kreise Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und den Oberbergischen Kreis.

In einem früheren Entwurf der Verordnung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, waren noch die Städte Bielefeld, Bottrop und Gelsenkirchen aufgeführt. Prompt hatte es am Montagnachmittag Protest gegebeben. Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), der auch Vorsitzender des NRW-Städtetages ist, bezeichnete die geplanten Maßnahmen als „nicht umsetzbar“. Sie gingen „an der Realität vorbei.“ Warum die Städte wieder aus dem Entwurf gestrichen wurden, blieb am Montagabend zunächst unklar.

Hier geht es zur entsprechenden Seite der Landesregierung (hier klicken).

In der endgültigen Verordnung heißt es, dass Bewohner aus den besagten Kreisen dieses Gebiet nur verlassen dürfen, „soweit dabei ein Umkreis von 15 Kilometern Luftlinie ab der Grenze des eigenen Heimatorts (politische Gemeinde) nicht überschritten wird.“

Auch von draußen darf man nur einreisen, wenn man nicht weiter als 15 Kilometer entfernt wohnt. Ausgenommen sind „die Erledigung beruflicher, dienstlicher, ehrenamtlicher und vergleichbarer Besorgungen“ sowie „der Besuch der Schule, der Kindertagesbetreuung beziehungsweise Notbetreuung“ oder zum Beispiel „Besuche bei und von engen Familienmitgliedern, Lebensgefährten und vergleichbar nahestehenden Personen.“

16.10 Uhr: Nächtliche Ausgangssperre gilt auch für Besucher

Die für Montag erwartete Beschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer wurde im Oberbergischen Kreis bis zum späten Nachmittag nicht verfügt. Der Kreis wartete noch auf die angekündigte Regelung des Landes. Klargestellt wurde, dass die bis zum 25. Januar verhängte nächtliche Ausgangssperre nicht nur für die Oberberger selbst gilt, sondern auch für Auswärtige, egal, ob sie auf dem Fahrrad, zu Fuß oder im Auto unterwegs sind. Streng genommen dürften Autofahrer den Kreis in den Nachtstunden nicht einmal durchqueren.

(Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Corona-Maßnahmen im Oberbergischen Kreis.)

84 Oberberger stationär behandelt, 10 beamtet

12.16 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat in einer Mitteilung die Corona-Fallzahlen der letzten Tage präzisiert. Neben der bereits bekannten 1169 aktiven Fälle im Kreis insgesamt, sind seit Samstag drei weitere Personen an Covid-19 gestorben. Das bringt die Zahl der Todesopfer in Oberberg auf 105. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen der 90-jährigen Frau aus Waldbröl, der 96-jährigen Frau aus Bergneustadt und dem 91-jährigen Mann aus Waldbröl sein Mitgefühl aus. Alle drei starben in Seniorenzentren.

Der Kreis teilt weiterhin mit, dass sich im Augenblick 84 Personen in stationärer Behandlung befinden. Zehn dieser Patientinnen und Patienten müssen beatmet werden.

50 Prozent der aktuellen Infektionen gehen auf Kontakte im Familien-Umfeld zurück. Der Kreis hält aufgrund der Inkubationszeit einen Zusammenhang zu den Feiertagen für sehr wahrscheinlich. Ausbrüche an Schulen sind bisher nicht bekannt.

Am Montag wie zuletzt immer weniger neue Fälle

8 Uhr: Auch mit Beginn der neuen Woche ist die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle im Vergleich zu den vorherigen Tagen im Oberbergischen gesunken. Lediglich zehn neue Fälle (Stand: Montag, 0 Uhr) meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG). Dieser deutliche Rückgang ist darauf zurück zu führen, dass an den Wochenenden deutlich weniger getestet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen sinkt derweil auf 244,8 was ein Minus von 47,4 bedeutet.

Sonntag, 10. Januar

Kreis reagiert früher als geplant mit neuen Hotspot-Maßnahmen

Bereits am Sonntag, und nicht wie eigentlich angekündigt am Montag, haben der Oberbergische Kreis und Landrat Jochen Hagt neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umgesetzt.

Die Hotspot-Regeln umfassen etwas eine Ausweitung des Verbots der Präsenzgottesdienste auf den gesamten Kreis. Außerdem wurden strenge Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre vereinbaren.

Lesen Sie hier die Regeln für den Oberbergischen Kreis im Detail.

Höchste Inzidenz in NRW - 136 weitere Fälle

Neuer Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis: Nachdem das Gesundheitsamt zum Stand Sonntag, 0 Uhr, noch einmal 136 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt der Inzidenzwert laut LZG für Oberberg jetzt bei 292,2 - ein Plus von 49,6 gegenüber dem Samstag und inzwischen der mit Abstand höchste Wert in ganz NRW.

Samstag, 9. Januar

Kreis bestätigt hohe Inzidenzzahl – Maßnahmen werden geprüft

12.15 Uhr: Der Oberbergischen Kreis bestätigte am Samstag die Zahlen, die zuvor vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW veröffentlicht worden waren. Nach 100 zusätzlichen laborbestätigten Corona-Fällen ist der Inzidenzwert, der bereits am Vortag den Schwellenwert von 200 überschritten hatte, mittlerweile auf 242,6 angestiegen.

(Lesen Sie hier: Kontaktbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperre, Präsenzgottesdienste: Diese Regeln gelten jetzt für den Oberbergischen Kreis)

Seit Beginn der Pandemie wurden 6382 Oberberger positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell sind 1169 an dem Virus erkrankt, davon werden 82 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt. Zehn der 82 stationär behandelten Personen müssen beatmet werden. 102 Oberberger, die zuvor positiv auf Corona getestet worden waren, sind seit Beginn der Pandemie verstorben.

Inzidenzwert steigt weiter auf 242,6

7.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen steigt nach dem Überschreiten der Grenze von 200 am Freitag weiter an. Am Samstagmorgen lag sie laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW bei 242,6, ein Plus von 35,3 gegenüber dem Freitag. Grund für den Anstieg ist, dass der Oberbergische Kreis zum Stand Samstag, 0 Uhr, dem LZG 100 weitere laborbestätigte Fälle gemeldet hat. Allein seit Mittwoch wurden damit fast 500 neue Corona-Fälle in Oberberg registriert.

Freitag, 8.Januar

Beschwerden über Schnelltest-Bus

16.30 Uhr: Der private Corona-Schnelltest-Bus auf dem Gummersbacher Steinmüllergelände ist in die Kritik geraten. Beschwerden aus der Ärzteschaft haben dazu geführt, dass es am Freitag eine Begehung des Kreisgesundheitsamtes gab, wie Amtsärztin Kaija Elvermann am Nachmittag auf Nachfrage bestätigte. In Absprache mit dem Betreiber werde es einige Änderungen geben.

Dazu gehört, dass er ab sofort mit einem Arzt zusammenarbeiten muss, der im Falle eines positiven Tests Meldung ans Gesundheitsamt macht. Elvermann sieht es als Problem, dass es für die hier in Rede stehenden Busse noch keine gesetzlichen Regelungen gebe. Daher gebe es bislang auch keine Meldepflicht.

Es habe mehrere Beschwerden aus der Ärzteschaft gegeben, berichtet die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Oberberg, Renate Krug-Peltier. Demnach sollen Testergebnisse falsch ausgelesen und Bürger mit dem Ergebnis, negativ zu sein, entlassen worden sein. Im Nachgang aber seien diese Personen positiv getestet worden.

Michael Fender als einer der Betreiber des Busses auf dem Steinmüllergelände berichtete auf Nachfrage dieser Zeitung, dass das Gesundheitsamt des Kreises den Bus am Freitag für in Ordnung befunden habe. Fender betonte, dass aktuell noch nicht klar sei, dass die getestete Person, tatsächlich in dem Bus auf dem Steinmüllergelände gewesen sei.

Und es sei noch nicht klar, wie viel Zeit zwischen dem Test und einer weiteren Untersuchung vergangen sei. Fakt sei, dass jeder Besucher des Busses ein weiteres Mal getestet werde, wenn der erste Schnelltest positiv ausgefallen sei.

Vorwürfe, nach denen er kein medizinisches Personal mit den Tests betraue, lässt Fender nicht gelten. Die drei Beschäftigen, die mit den Abstrichen betraut seien, hätten allesamt eine entsprechende Aus- oder Vorbildung, versichert der Geschäftsmann.

Oberbergischer Kreis wartet mit Hotspot-Maßnahmen auf Inzidenz-Entwicklung

14.32 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat angesichts des Inzidenzwerts von über 200 Kontakt mit dem NRW-Ministerium aufgenommen, weil der Kreis ab dieser Marke als Corona-Hotspot gilt. Die bereits geltenden Maßnahmen bleiben bis auf Weiteres bestehen. Am Montag, 11. Januar, soll die Lage neu beurteilt werden. Der Oberbergische Kreis folgt damit der Empfehlung des NRW-Gesundheitsministeriums.

„Das Ministerium hat uns empfohlen, zunächst die weitere Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz abzuwarten und zu prüfen, ob diese deutlich und nachhaltig über 200 liegen wird. Bis Anfang nächster Woche möchte das Land NRW zudem Konkretisierungen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer ausgeben“, sagt Landrat Jochen Hagt.

Die Landesregierung hat die generelle Übernahme der 15-Kilometer-Regel ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 abgelehnt. Stattdessen wird die Lage in jedem Kreis oder kreisfreier Stadt bewertet und entsprechend beurteilt. Wie der Oberbergische Kreis am Freitagmittag mitteilte, wird der Krisenstab zu Beginn der kommenden Woche erneut beraten und bewerten, ob weitere Maßnahmen in Oberberg erforderlich sind.

Landrat Jochen Hagt appelliert zudem an Bürgerinnen und Bürger: „Es ist in der derzeitigen Situation das Allerwichtigste, dass jede und jeder Einzelne von uns die physischen Kontakte, insbesondere auch im Familien- und Bekanntenkreis, auf ein absolutes Minimum reduziert. Nur so

können wir gemeinsam die weitere Ausbreitung des Virus verlangsamen. Zudem bitte ich auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Nachbarkreise und -städte, den Oberbergischen Kreis an diesem schneereichen Wochenende nicht als Ausflugsziel zu besuchen“, so Hagt.

Die Allgemeinverfügung, die noch bis Sonntag gilt, ist hier in voller Länge einsehbar. Sie untersagt beispielsweise Gottesdienste, die als Präsenzveranstaltungen stattfinden in Radevormwald, Bergneustadt und Gummersbach sowie Nümbrecht und Waldbröl.

Inzidenz liegt bei 207,3 – Aktuell 1143 Infizierte im Kreis Oberberg

Im Oberbergischen Kreis sind aktuell 1143 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Kreis am Freitagnachmittag mit. 78 Personen werden stationär in Krankenhäusern behandelt. Zwei weitere Personen sind außerdem an den Folgen von Corona gestorben, eine 104-Jährige aus Nümbrecht und eine 80-Jährige aus Waldbröl. Die Zahl der Todesfälle im Oberbergischen steigt somit auf 102.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 207,3. Der Oberbergische Kreis gilt somit laut Coronaschutzverordnung für NRW als Hotspot. Der Schwellenwert liegt bei 200.

Oberbergische Kreis über der Hotspot-Grenze von 200

Nach 123 neuen laborbestätigten Fällen liegt der Oberbergische Kreis über der Hotspot-Grenze von 200. Wie sich aus den vom Kreis Stand Freitag, 0 Uhr, gemeldeten Fällen ergibt, stieg die vom LZG berechnete Inzidenz für die vergangene Woche auf 207,3 an.

Ob die 15-Kilometer-Regel ab Montag für den Oberbergischen Kreis gilt, muss die Kommune jetzt erst einmal mit dem Ministerium abstimmen.

Über die Internetseite land.nrw/corona sind alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar.

Donnerstag, 7. Januar

Parkverbote auf der Belmicke/Bergneustadt

14.38 Uhr: Um einem möglichen Ansturm von Wintersportfreunden am kommenden Wochenende auf der Belmicke vorzubeugen, werden wie bereits im Bereich Eckenhagen-Blockhaus vorgesehen, größere Straßenbereiche auf der Belmicke vom 08.01.21 bis zum 10.01.21 für das Parken gesperrt. Dazu hat sich die Stadt Bergneustadt in Absprache mit der Kreisverwaltung auf Grund des aktuellen Pandemie-Geschehens entschlossen. Der obere Parkplatz an der „Loipe“ bleibt für ca. 30 Autos geöffnet. Die Loipen werden wie in Reichshof / Eckenhagen nicht gespurt.

Gottesdienste werden weiter ausgesetzt

13.52 Uhr: Im katholischen Seelsorgebereich An Bröl und Wiehl müssen die Gläubigen auch über den 10. Januar – für diesen Tag war das Ende des leichteren Lockdown geplant – hinaus auf Gottesdienste verzichten. Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen hätten sich das Pastoralteam und die Pfarrgemeinden dazu entschieden, bis Freitag, 21. Januar, keine Gottesdienste zu feiern, teilt Pfarrer Klaus-Peter Jansen, Leitender Seelsorger mit.

Zudem weist Jansen darauf hin, dass die Kirchen aber weiterhin für stille Gebete und Besuche der Krippen geöffnet sind, das sind: St. Michael in Waldbröl, Montag bis Samstags von 11 bis 12 Uhr, St. Mariä Himmelfahrt in Wiehl, täglich von 9 bis 17 Uhr, St. Bonifatius in Bielstein, sonntags von 10 bis 11 Uhr Uhr, St. Antonius in Denklingen, dienstags von 11 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 16 Uhr. Geöffnet sind zudem die Kapelle von Heilig Geist in Nümbrecht von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, St. Konrad in Ziegenhardt, Montags bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie täglich Maria im Frieden in Schönenbach.

Zum Gedenken an die Corona-Toten läuten an den Kirchen, in denen es gewöhnlich Sonntagsgottesdienste gibt, jeden Abend ab 19.30 Uhr die Glocken für fünf Minuten. (höh)

Zahl der Todesfälle steigt auf 100

13.16 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis am Donnerstag mitteilt, sind in Oberberg zwei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Dabei handelt es sich um eine 96-Jährige und eine 91-Jährige, die beide im Evangelischen Altenzentrum Johannesstift in Hückeswagen lebten. Somit Sie starben während der zurückliegenden Feiertage. Somit steigt die Zahl der Covid-19-Todesopfer im Oberbergischen Kreis seit Beginn der Pandemie auf 100.

Aktuell gibt es in Oberberg 1091 laborbestätigte Coronavirus-Fälle. 89 Personen werden stationär in Krankenhäusern behandelt. Zehn der 89 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Positiv fällt die hohe Zahl der nicht mehr infizierten Personen auf. Im Vergleich zum Vortag konnten 659 Personen aus der Quarantäne entlassen werden.

Inzidenz weiter im Aufwärtstrend

8 Uhr: Auch am Donnerstag ist die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle im Oberbergischen Kreis auf einem hohen Niveau. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) gibt es 131 neue Fälle (Stand Donnerstag, 0 Uhr). Am Mittwoch waren es 136 Fälle. Damit ist die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 6159 angewachsen. Weiter nach oben geht auch die Siebentaginzidenz. Der Wert steigt um 5,1 Punkte auf nun 162,1.

Mittwoch, 6. Januar:

Drei weitere Personen gestorben

14:28 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind drei weitere Personen verstorben, die zuvor positiv auf Corona gestestet worden waren. Gestorben sind ein 74-jähriger Mann aus Bergneustadt, eine 65-jährige Frau aus Reichshof und eine 77-jährige Frau aus Wiehl. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 98 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet wurden.

Inzidenz schnellt wieder nach oben

8.15 Uhr: Auf 26 neue, laborbestätigte Fälle am Dienstag und ein wenig Hoffnung folgen am Mittwoch 136 neue Fälle (Stand 0 Uhr) im Oberbergischen Kreis, von denen das Landeszentrum Gesundheit NRW berichtet. Gleichzeitig schnellt auch die Siebentageinzidenz wieder in die Höhe. Und zwar auf 157, was ein Plus von 21 im Vergleich zum Vortag bedeutet. Mit so einer Entwicklung war vielerorts gerechnet worden, da über die Feiertage die Corona-Tests und die Erfassung neuer, laborbestätigter Fälle nicht aufrecht erhalten wurde.

Dienstag, 5. Januar:

Ein weiterer Todesfall

12 Uhr: Es ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf Corona getestet worden war. Verstorben ist ein 69-jähriger Mann aus Wiehl. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 95 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Die Siebentageinzidenz ist nahezu unverändert

8 Uhr: Die aktuellen Zahlen im Oberbergischen geben einen ersten Grund zur Hoffnung: Am Dienstag (Stand 0 Uhr) meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nur noch 26 neue, laborbestätigte Fälle. 24 Stunden zuvor waren es nach dem langen Wochenende an Silvester noch 143. Nahezu unverändert ist indes die Siebentageinzidenz. Sie beträgt am Dienstag 136,0 (minus 1,8 im Vergleich zum Vortag). Ob der Dienstag bereits richtungsweisend ist, werden aber wohl erst die kommenden Tage zeigen.

Montag, 4. Januar:

Drei weitere Todesfälle im Kreis

12.15 Uhr: Es sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Verstorben sind ein 89-jähriger Mann aus Waldbröl, ein 65-jähriger Mann aus Bergneustadt und ein 55-jähriger Mann aus Bergneustadt. Der 89-jährige Mann aus Waldbröl lebte im AWO Seniorenzentrum Am Königsbornpark Waldbröl.

Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis insgesamt 94 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

143 neue Fälle

8.15 Uhr: Seit Donnerstag vergangener Woche hatte der Oberbergische Kreis keine aktuellen Zahlen zur Ausbreitung des Corona-Virus mehr veröffentlicht. Am Montag (Stand 0 Uhr) nun vermeldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) 143 neue, laborbestätigte Fälle.

Da es über Feiertage und das Wochenende keine Fortschreibung der Zahlen gab, dürfte die aktuelle Veröffentlichung allerdings schwer einzuordnen sein mit Hinblick auf das tatsächliche Infektionsgeschehen in der Region. Die Siebentageinzidenz ist laut LZG auf 137,8 (minus 11) gesunken.

Donnerstag, 31. Dezember:

09.43 Uhr: Vor dem letzten Tag des Jahres hat der Oberbergische Kreis noch einmal 117 neue laborbestätigte Corona-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Mit Stand 31. Dezember, 0 Uhr, gab es somit seit Beginn der Registrierung von Fällen Anfang März nun 5723 Fälle im Oberbergischen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die auch durch die Weihnachtslücke bei Corona-Tests und Meldungen des Kreises zuletzt deutlich gesunken war, liegt damit laut LZG zum Jahresende bei 148,9. Das ist ein Plus von 7,0 im Vergleich zum Vortag.

Mittwoch, 30. Dezember: Ein weiterer Todesfall

11.25 Uhr: Eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist, ist verstorben.Dabei handelt es sich um eine 80-jährige Frau aus Waldbröl, die im AWO

Seniorenzentrum Am Königsbornpark lebte.

Momenten sind 1.538 Personen in Oberberg positiv auf das

Virus getestet. Davon werden 72 Personen stationär in Krankenhäusern

behandelt, wovon 13 derzeit beatmet werden.

Wocheninzidenz beträgt jetzt 141,9

9.20 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle ist im Oberbergischen Kreis wieder deutlich angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am Mittwoch (Stand 0 Uhr) 83 neue Fälle. Die Wocheninzidenz ist dabei nur leicht im Vergleich zum Vortag auf 141,9 (plus 1,1) angestiegen. Die zuständigen Stellen verweisen allerdings darauf, dass die Zahlen auf Grund der Meldelage und weniger durchgeführten Tests an den Feiertagen die tatsächliche Infektionslage nicht widerspiegeln müssen.

Dienstag, 29. Dezember: Vier weitere Tote in Oberberg

12:50 Uhr: Vier weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren, sind verstorben. Bei den Toten handelt es sich um einen 83-jährigen Mann aus Reichshof, einen 62-jährigen Mann aus Nümbrecht, einen 84-jährigen Mann aus Gummersbach und einen 85-jährigen Mann aus Bergneustadt. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 90 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Nur 30 neue, laborbestätigte Fälle

8.10 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle ist am Dienstag im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich geringer: Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) gibt es 30 neue Fälle (Stand Dienstag 0 Uhr). Gleichzeitig ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag stark gesunken und beträgt nun 140,8 (minus 47,0).

Montag, 28. Dezember: Zwei weitere Personen im Kreis gestorben

14 Uhr: Es sind zwei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Verstorben sind ein 67-jähriger Mann aus Gummersbach und eine 84-jährige Frau aus Hückeswagen. Die Frau lebte im Evangelischen Altenzentrum Johannesstift Hückeswagen. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 86 Personen verstorben,

die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 187,8

8.30 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet 174 neue, laborbestätigte Fälle für den Oberbergischen Kreis (Stand Montag 0 Uhr). Über die Festtage waren keine neuen Covid-19-Fälle bekannt gegeben worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich sich laut LZG auf 187,8. Rein rechnerisch ist die Zahl im Vergleich zum Vortag um 64 gestiegen.

Sonntag, 27. Dezember: Impfungen im Oberbergischen Kreis angelaufen

Am Sonntag ist in Oberberg die so sehr erwartete Impfaktion in den Altenheimen angelaufen.

Noch am Mittwoch hatte Landrat Jochen Hagt zur Bekämpfung der außer Kontrolle geratenen Pandemie in Teilen Oberbergs Gottesdienste untersagt, das Böllern zum Jahreswechsel verboten und die Besuchsregelungen für Altenheime und Krankenhäuser verschärft. Aber gleichzeitig wurden die Testaktivitäten heruntergefahren. Man habe sich mit den beiden für Oberberg tätigen Laboren über die personellen Kapazitäten an den Feiertagen verständigt, hieß es am Sonntag aus dem Gesundheitsamt auf Nachfrage: Die Labore nahmen weniger Proben zur Untersuchung an, zugleich wurde im Kreis weniger getestet. Entsprechend niedrig würden am Montag auch die Fallzahlen sein.

Weitere 1030 Portionen Impfstoff erwartet

Zuletzt waren – Stand Donnerstag 0 Uhr – drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden: ein 81-jähriger Mann aus Bergneustadt und ein 94-jähriger Gummersbacher sowie eine 82-jährige Bewohnerin der Awo-Seniorenanlage in Waldbröl.

Aktuell wurden 103 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt, 13 von ihnen mussten künstlich beatmet werden.

Nach weiteren 98 Neuinfektionen hatten die Weihnachtsfeiertage für 1424 Oberberger als positiv Getestete in Quarantäne begonnen, dasselbe galt für weitere 1613 Kontaktpersonen. Die 7-Tage-Inzidenz war bis Heiligabend 0 Uhr erneut leicht um 3,3 auf 216,5 gestiegen. Die drei Tage Meldepause ließ sie in der Übersicht des Landeszentrums Gesundheit um fast 100 Punkte sinken.

Samstag, 26. Dezember: Keine neuen Fälle in Oberberg

In Oberberg hat es nach Informationen des Robert-Koch-Instituts seit Heiligabend keine neuen Corona-Fälle gegeben. Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 5.319 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet . Die Inzidenz liegt bei 136,7.

Donnerstag, 24. Dezember: Drei weitere Personen gestorben

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 5.319 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigte Fälle). Davon konnten bereits 3.811 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 1.424 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigte Fälle). Davon werden 103 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. 13 der 103 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Es sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis gestorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Gestorben ist eine 82-jährige Frau aus Waldbröl (AWO Seniorenwohnanlage). Ebenfalls gestorben sind ein 81-Jähriger aus Bergneustadt und ein 94- jähriger Mann aus Gummersbach. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 84 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Mittwoch, 23. Dezember: Drei weitere Todesfälle im Kreis

14.25 Uhr: Auch am Mittwoch hat der Oberbergische Kreis von weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie berichtet. Gestorben sind eine 94 Jahre alte Frau aus Hückeswagen, eine 86-Jährige aus Radevormwald und ein 82 Jahre alter Mann aus Waldbröl. Alle waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Oberberger, die mit oder an der Virusinfektion starben, erhöhte sich damit bis gestern auf 81.

Stand Mittwoch, 0 Uhr, verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 80 weitere Corona-Fälle, zugleich galten 85 positiv Getestete als genesen. Sie wurden aus der angeordneten Quarantäne entlassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 213,6 – 13,6 weniger als am Tag zuvor. Aktuell sind 1134 Menschen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Virus getestet. Von ihnen befinden sich 106 in stationärer Behandlung in einem der oberbergischen Krankenhäuser. 14 der stationär aufgenommenen Patienten sind auf Beatmung angewiesen.

Für alle positiv Getesteten hat der Oberbergische Kreis Quarantäne angeordnet. In der befinden sich auch die Kontaktpersonen. Insgesamt 3309 Menschen dürfen ihr Zuhause derzeit nicht verlassen. Das waren 241 weniger als am Vortag. Seit Ausbruch des Coronavirus im Oberbergischen wurden 5221 Menschen nachweislich infiziert. Von ihnen gelten 3806 als genesen. (ag)

Kirchengemeinde sagt viele Open-Air-Gottesdienste ab

9.51 Uhr: Die evangelische Kirchengemeinde hat ihre für den Heiligabend und den ersten Weihnachtstag geplanten Open-Air-Gottesdienste wegen der pandemischen Lage abgesagt. Wie Pfarrer Maik Sommer unserer Zeitung mitteilt, fiel die Entscheidung nach einer dreistündigen Sitzung des Presbyteriums am späten Dienstagabend „mit Bedauern“.

Über Monate hatte die Gemeinde die Freiluft-Gottesdienste an 13 Orten vorbereitet. Den einzigen, voraufgezeichneten Gottesdienst gibt es nun ab 14 Uhr online auf dem YouTube-Kanal „kircheMM“.

Die Gemeinde Müllenbach-Marienheide schließt sich den meisten Kirchen in Oberberg an und sagt bis einschließlich 10. Januar alle Präsenzgottesdienste ab.

Dienstag, 22. Dezember: Helmenstein droht mit Auflösung der Gottesdienste

18.06 Uhr: Wenn die Corona-Schutzverordnung bei Gottesdiensten an Heiligabend nicht eingehalten wird, dann will Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein die Zusammenkünfte „unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auflösen“. Das berichtete eram Dienstag auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeigers“.

Während es aus den Reihen der katholischen und evangelischen Kirchen eine Absage von Gottesdiensten an Weihnachten nach der anderen hagelt, wird allein in der Kreisstadt wohl in neun Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden am Heiligen Abend ein Gottesdienst gefeiert. „Genau wie in einer Griechisch-Orthoden-Gemeinde“, führt der Bürgermeister weiter aus. Was ihm Sorgen macht, ist die Anzahl der Personen, mit denen einige Gemeinden sich treffen wollen. Helmenstein weiß „von bis zu 200 Personen“. Und sogar von Gesang von der Bühne. „Das muss ich rechtlich erst prüfen lassen, ob das aktuell überhaupt zulässig ist“, betont er.

Die jetzt eingetretene Situation habe er nicht haben wollen, so der Rathauschef. Aber an der Kontrolle der Gottesdienste gehe einfach kein Weg vorbei: „Wir wollen das nicht, und haben die entsprechenden Gemeinden auch gebeten, ihre Entscheid zu überdenken.“ Doch es scheint so, als wollten die Gemeinde von ihren Beschlüssen nicht mehr abrücken. „Ich bin wirklich selten sprachlos, aber das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen mit Blick auf die aktuelle Ausbreitung der Corona-Pandemie in der Region“, sagt Gummersbachs Bürgermeister und verweist auf die Zahlen von Dienstag: „Bei fünf weiteren Toten und 1509 neuen positiv Getesteten fragt man sich tatsächlich, was noch passieren muss, bis man sich solidarisch verhält.“

1342 Personen positiv getestet – fünf weitere Todesfälle

15.40 Uhr: Aktuell sind 1342 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigte Fälle), teilte die Stadt am Dienstag mit. Davon werden 120 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. 14 der 120 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Es sind fünf weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Verstorben sind eine 73-jährige Frau aus Gummersbach und eine 83-Jährige aus Waldbröl. Ebenfalls verstorben sind ein 75-jähriger Mann aus Waldbröl, ein 80-Jähriger aus Hückeswagen und ein 84-Jähriger Mann aus Wiehl. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 78 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Montag, 21. Dezember: Positive Fälle in Quarantäne

Derzeit sind 1423 Personen aus dem Oberbergischen Kreis positiv auf den Coronavirus getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden somit insgesamt 4982 Personen positiv getestet. Davon konnten bereits 3486 Personen

als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Von den aktuell infizierten Personen werden130 Personen stationär in oberbergischen

Krankenhäusern behandelt. 13 der 130 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet.

Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 73 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Samstag, 19. Dezember: Drei weitere Personen gestorben

13 Uhr: Es sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis gestorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Gestorben sind eine 86-jährige Frau aus Waldbröl, ein 89-jähriger Mann aus Gummersbach und ein 80-jähriger Mann aus Nümbrecht. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 73 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Aktuell sind 1410 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigte Fälle). Davon werden 130 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. 13 der 130 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Die Inzidenz liegt bei 225,7.

Freitag, 18. Dezember: 120 neue laborbestätigte Fälle im Oberbergischen Kreis

8 Uhr: Der Verlauf der Corona-Pandemie erreicht im Oberbergischen einen neuen Höchstwert. Das Landeszentrum Gesund NRW (LZG) meldet für Freitag (Stand 0 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 222,0, was im Vergleich zum Vortag ein Plus von 7,7 bedeutet. Abermals sehr hoch ist die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle. Diese gibt das LZG mit 120 an. Damit beträgt die Zahl der gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie 4843.

Donnerstag,17. Dezember: Impfungen starten zwischen Weihnachten und Neujahr

19.36 Uhr: Der Oberbergische Kreis wird mit den Impfungen nach den Weihnachtsfeiertagen noch in diesem Jahr beginnen. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die ersten Impfungen im Oberbergischen Kreis zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden werden“, ist sich Ralf Schmallenbach, Leiter des Impfzentrums Oberberg, sicher. Hierzu gab es heute Vormittag Abstimmungsgespräche mit

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) in Düsseldorf.

Die durch den Oberbergischer Kreis festgelegte Impfreihenfolge sieht im ersten Schritt eine Impfung der Alten- und Pflegeheime vor, und zwar der Größe nach. Somit soll das Risiko eines Ausbruchgeschehen in einer größeren Einrichtung zukünftig minimiert werden.

Vorrausetzung ist jedoch, dass die Vorbereitungen in den Einrichtungen, die der Gesetzgeber vorgesehen hat abgeschlossen sind und dass aktuell kein Ausbruchsgeschehen in der Einrichtung vorherrscht. Erst im nächsten Schritt, wenn ausreichend Impfstoff für den Oberbergischen Kreis zugeteilt wurde, starten die Impfungen im Impfzentrum des Oberbergischen Kreises.

Christmetten in Lindlar sind abgesagt

16.45 Uhr: Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemielage werden in den fünf katholischen Kirchen St. Severin Lindlar, St. Apollinaris Frielingsdorf, St. Agatha Süng, St. Joseph Linde und St. Laurentius Hohkeppel an Weihnachten keine Gottesdienste stattfinden. Stattdessen wird es verschiedene Online-Angebote geben, außerdem sollen die Kirchen geöffnet sein. In St. Nikolaus Wipperfürth wird die Situation anders gehandhabt. Stand Donnerstagnachmittag bleibt es an Weihnachten bei der bisherigen Gottesdienstordnung. Die Zahl der Plätze in den Kirchen ist begrenzt, Besucher müssen sich im Vorfeld anmelden.

Die evangelische Gemeinde in Lindlar denkt über eine Absage nach. „Wir sind noch in der Abstimmung“, so Sven Engemann vom Presbyterium der Gemeinde. „Das ist ein ganz schwieriges Thema.“ Mit einer Entscheidung der evangelischen Gemeinden im Kirchenkreis an der Agger – dazu zählen Wipperfürth und Klaswipper – rechnet Superintendent Michael Braun bis spätestens zum vierten Advent. Dass diese unterschiedlich ausfallen könne, sei möglich. „Die Lage ist eben vielleicht auch anders zu beurteilen, wenn man ein großes Gotteshaus hat, das sich problemlos lüften lässt.“

Wichtig ist Braun, das Spannungsfeld nicht zu übersehen, in dem sich Kirche jetzt bewege: „Ja, es geht vor allem um Gesundheitsschutz. Aber ganz besonders jetzt müssen wir auch für die da sein, für die es sonst ein ganz einsames Weihnachtsfest werden kann.“ Sein katholischer Kollege, Kreisdechant Christoph Bersch betont, dass jeder Gläubige für sich entscheiden kann, ob er Weihnachten in die Kirche geht oder nicht. „Voller Respekt für jeden, der sagt, er geht nicht, weil es ihm zu unsicher ist, weil er etwa einen Angehörigen besuchen möchte, der zur Risikogruppe gehört.“

Inzidenz in Oberberg weiter auf sehr hohem Niveau

8.15 Uhr: Im Oberbergischen gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 85 neue, laborbestätigte Fälle (Stand Donnerstag, 0 Uhr). Das teilt das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 4723. Die Sieben-Tage-Inzidenz bewegt sich derweil weiter auf einem sehr hohen Niveau und beträgt 214,3. Das entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Vortag um minus 4,8.

In den vergangenen 24 Stunden sind drei weitere Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dabei handelt es sich um einen 79-jährigen Mann aus Reichshof, einen 92-jährigen Senior aus Gummersbach sowie eine 81-jährige Frau aus Bergneustadt.

Mittwoch, 16. Dezember: Inzidenz im Oberbergischen Kreis jetzt knapp unter 220

8 Uhr: Die Corona-Pandemie sorgt im Oberbergischen nach wie vor für neue Höchstwerte. So vermeldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) für den Mittwoch (Stand 0 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 219,1. Das entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vortag um 15,4. Nachdem am Montag die Inzidenz die 200er-Marke erstmals seit Ausbruch der Pandemie durchbrochen hatte, bewegen sich die Zahlen der laborbestätigten Fälle auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Laut LZG sind 112 neue, laborbestätigte Fälle gemeldet worden.

Dienstag, 15. Dezember: Kita-Gruppe in Lindlar unter Quarantäne

17.19 Uhr: Am Kindergarten St. Apollinaris in Frielingsdorf gibt es einen Corona-Fall. Eine Betreuungsperson des katholischen Kindergartens an der Jan-Wellem-Straße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Oberbergische Kreis hat daraufhin alle Kinder und Erzieherinnen der Igelgruppe, die im Zeitraum vom 6. bis zum 8. Dezember an mindestens einem Tag anwesend waren, in Quarantäne geschickt. Die Quarantäneverfügung läuft bis zum 22. Dezember.

Sieben-Tage-Inzidenz über 200

8.20 Uhr: Der Verlauf der Corona-Pandemie hat im Oberbergischen eine neue, traurige Rekordmarke erreicht. So hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, Stand 0 Uhr, erstmals die 200er Schallmauer durchbrochen und beträgt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 203,6. Das bedeutet, dass sich in den vergangenen sieben Tagen 203,6 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben.

Das entspricht einer Zunahme von 13,2 zum Vortag. Die Zahl der neuen, laborbestätigten Corona-Fälle beziffert das LZG auf 132. Damit gibt es im Oberbergischen seit Ausbruch der Pandemie 4526 laborbestätigte Corona-Fälle.

Montag: 14. Dezember: Demenz-Wohngruppe wegen Corona-Fall in Quarantäne

12.06 Uhr: Im DRK-Seniorenzentrum am Sonnenweg wurde eine Person positiv auf Covid-19 getestet. Der Oberbergische Kreis hat daraufhin die Bewohner einer Demenz-Wohngruppe, die im Hans-Hermann-Voss-Haus untergebracht sind, unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind insgesamt 14 Frauen und Männer. Sie dürfen bis zum 21. Dezember den Wohnbereich nicht verlassen. Die Quarantäne gilt dem Kreis nach nur für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe, die restlichen Anwohner des Seniorenzentrums sind davon nicht betroffen.

Wie berichtet, war am 7. Dezember eine Person aus der Wohngruppe „Iris“ positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie weist aber keine Krankheitssymptome auf. Weil sich bei den dementen Bewohnern die individuellen Kontakte nicht nachverfolgen lassen, gelten alle Personen der Wohngruppe als Kontaktpersonen ersten Grades. Die Gruppe hat derzeit keinen Kontakt zu den anderen Bewohnern, die Mitarbeiter des DRK-Seniorenheimes schützen sich mit FFP2-Masken.

„Wir appellieren generell an alle Angehörigen, sich an die Schutzauflagen zu halten, um niemanden in Gefahr zu bringen“, sagt Reinhold Feistl, Geschäftsführer der DRK-Pflegedienst GmbH, die auch das Senioren-Heim der EWK-Stiftung betreibt.

Samstag, 12. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 197,4

15.20 Uhr: 1037 Oberberger und somit 87 Personen mehr als am Vortag sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der Oberbergischen Kreis am Samstag mitgeteilt und somit die Zahlen bestätigt, die das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW zuvor veröffentlich hatte. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 197,4.

Laut Kreis sind zudem zwei weitere Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Verstorben sind ein 81-jähriger Mann aus Hückeswagen sowie ein 80-jähriger Mann aus Wiehl. Die Zahl der Verstorbenen steigt somit auf 61 an. Von den positiv auf Corona getesteten Personen werden derzeit 123 stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt. Neun der stationär behandelten Personen müssen zusätzlich beatmet werden. (lth)

Mittwoch, 9. Dezember: 63 neue laborbestätigte Fälle – Einbrecher in Drive-in-Teststation

Im Oberbergischen Kreis gibt es 63 neue laborbestätigte Fälle. Diese Meldung des Kreises (Stand: Mittwoch, 0 Uhr) hat das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Morgen auf seiner Homepage veröffentlicht. Am Mittwoch der Vorwoche waren 93 neue Fälle gemeldet worden. Deshalb sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg trotz der neuen Fälle - laut LZG von 194,1 am Dienstag auf jetzt 182,7.

Außerdem haben Einbrecher zwei Mal versucht, in die Drive-in-Teststation in Hückeswagen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die Einbrecher in beiden Fällen. Mitarbeiter hatten bereits am Dienstagmorgen Einbruchsspuren an dem Metallcontainer festgestellt. Die Polizei untersucht nun die Vorfälle, ob es sich in beiden Fällen um die selben Täter handelt, ist noch unklar.

Dienstag, 8. Dezember: 136 weitere Fälle im Kreisgebiet bestätigt

12.30 Uhr: Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 3.972 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon konnten bereits 3.064 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 854 Personen positiv auf das Virus getestet (+136 Fälle seit Montag), wovon 107 Personen stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt werden. Sieben der 107 stationär behandelten Personen werden derzeit beatmet. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Außerdem ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv getestet worden war. Verstorben ist eine 92-jährige Frau aus Engelskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 54 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie

8.20 Uhr: Der Oberbergische Kreis vermeldet einen starken Anstieg der laborbestätigten Fälle. Laut Meldung an das Landeszentrum Gesundheit NRW gab es Stand Dienstag, 0 Uhr, 136 neue Fälle im Kreisgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie: Sie liegt jetzt bei 194,1 und damit nur noch geringfügig unterhalb der neuen Grenze von 200, ab der weitergehende Maßnahmen beschlossen werden können. (mit dpa/afp)