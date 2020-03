Corona-Verdacht bestätigt: Schulen in Oberberg bleiben geschlossen

Nümbrecht -

Die Waldorfschule Oberberg in Gummersbach-Vollmerhausen bleibt die ganze Woche geschlossen. Es bestanden Kontakte zu einem bestätigten Coronavirus-Fall im benachbarten Rhein-Sieg-Kreis. Bislang gebe es bei den Kontaktpersonen aber keine bestätigte Ansteckung, heißt es auf der Webseite. Bereits am Dienstag hatten die Behörden den Schritt auch bei anderen Schulen eingeleitet.

Der Krisenstab des Oberbergischen Kreises und das Nümbrechter Rathaus hatten entschieden, das Homburgische Gymnasium bis einschließlich Freitag zu schließen, um einer möglichen Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Ebenso fällt an der Sekundarschule und an der nahen Gemeinschaftsgrundschule der Unterricht aus.

In der Freizeit mit Infizierten in Kontakt gekommen

Offenbar seien zwei Jugendliche in der Freizeit mit zwei nachweislich infizierten Personen in Kontakt gekommen, sagt Thorgai Wilmsmann, Direktor des Gymnasiums.



Die Betroffenen leben in Nümbrechts Nachbargemeinde Much (Rhein-Sieg-Kreis) und da in einem sehr ländlichen Bereich. Das gab Dr. Rainer Meilicke, Leiter des Kreisgesundheitsamts, in Siegburg bekannt.

„Schließung aus Gründen der Vorsorge notwendig“

„Weil wir viele Schüler aus Much haben, erschien uns die Schließung aus Gründen der Vorsorge notwendig“, betont Nümbrechts Bürgermeister Hilko Redenius.



Da sich aber Gymnasium und Sekundarschule an der Mateh-Yehuda-Straße die Mensa, den Campus, und Sanitäranlagen ebenso teilen wie Arbeitsgemeinschaften und Angebote in der Nachmittagsbetreuung, habe er zudem die Schließung der Sekundarschule angeordnet. Aus rein organisatorischen Gründen werde dagegen der Standort der Sekundarschule in Ruppichteroth ebenso dichtgemacht, ergänzt Redenius.

Vereine sind ebenfalls informiert

In der Sporthalle der Schulen, in der GWN-Arena, in der Bücherei und im Schwimmbad „Element“ bleiben ebenfalls die Türen zu, auch diese Einrichtungen sind am Campus ansässig. Zuletzt wurde der Fußballplatz gesperrt – damit sind bis einschließlich Sonntag jegliche Handball- und Fußballpartien abgesagt. Redenius: „Alle Räume auf dem Campusgelände sollen bis dahin desinfiziert werden.“ Das sei allen Vereinen umgehend mitgeteilt worden.

642 Schüler und 69 Lehrkräfte müssen zu Hause bleiben, am Gymnasium sind es etwa 860 Kinder und Jugendliche sowie 80 Lehrer. „Unter Hochdruck arbeiten wir an neuen Zeitplänen“, berichtet Schulleiter Wilmsmann mit Blick auf Klausuren und Klassenarbeiten, die nicht geschrieben werden können. (mit mbc)