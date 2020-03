Coronavirus: Dem VfL Gumemrsbach droht ein Geisterspiel

Gummersbach -

Gleich drei Großveranstaltungen sind am kommenden Wochenende für die Schwalbe-Arena gebucht. Ob die beiden Comedians Atze Schröder (Freitag) und Ralf Schmitz (Samstag) und schließlich die Handballer des VfL Gummersbach (Sonntag) wie geplant vor ihrem Publikum spielen können, ist am Montag noch völlig offen gewesen. Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag empfohlen hatte, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, und von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Unterstützung erhielt, waren die drei Termine in der Schwalbe-Arena das zentrale Thema in der Corona-Arbeitsgruppe im Gummersbacher Rathaus.



6. Coronafall Der Kreis hat am Abend den sechsten Fall einer Coronainfektion in Oberberg bestätigt. Nach der abendlichen Sitzung des Krisenstabs hieß es, der Fall stehe im Zusammenhang mit einer der bereits bekannten Erkrankungen. Auch die aktuell positiv getestete Person befinde sich bereits seit längerem in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen seien bereits bekannt, alle notwendigen Maßnahmen würden ergriffen. (kn)

Bürgermeister Frank Helmenstein sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass das Land für Dienstag „etwas angekündigt habe“, ohne dabei konkret zu werden. „Sollte das keine Rechtsverordnung sein, die ganz klar sagt, was wir zu tun haben mit Veranstaltungen wie in der Schwalbe-Arena, dann werde ich das hier vor Ort entscheiden“, so Helmenstein. Er stellte klar, dass dafür nicht, wie vielfach falsch dargestellt, die Kreisgesundheitsämter zuständig seien. Natürlich spreche man sich ab, doch am Ende seien die jeweiligen Ordnungsämter die Stellen, die zu entscheiden hätten. „Den Letzten beißen die Hunde“, so Helmenstein, der diesen Umstand nicht weiter bewerten will.

Drei Termine könnten abgesagt werden

Gut denkbar also, dass die drei Termine am kommenden Wochenende tatsächlich noch kurzfristig abgesagt werden müssen. Bürgermeister Helmenstein jedenfalls wollte das am Montagnachmittag nicht ausschließen. Danach gefragt, ob der VfL Gummersbach ein sogenanntes Geisterspiel austragen könnte, will der Gummersbacher Rathauschef auch ein solches Szenario „nicht ausschließen“. Bei einem solchen Spiel würden die beiden Mannschaften ohne Zuschauer aufeinandertreffen.

Seit gestern wird darüber diskutiert, ob die für das Wochenende geplanten Großveranstaltungen angesichts der Virusepidemie stattfinden können. Die Auftritte von Atze Schröder und Ralf Schmitz und das Spiel des VfL am Sonntag könnten noch kurzfristig abgesagt werden. Fotos: Arnold, Börsch, privat Foto:

Der VfL indes ging am Montag fest davon aus, dass er am Sonntag spielt, wie es in einer Mitteilung des Klubs heißt. Ein Geisterspiel möchten die Blau-Weißen wenn eben möglich verhindern und lieber an einem Nachholtermin spielen. Alle PR-Termine hat der Verein bis auf weiteres abgesagt. Für die kommenden Heimspiele gibt es neue Verhaltensregeln: Fans dürfen nach der Partie nicht mehr aufs Spielfeld, die Spieler sind angehalten, auf ein Abklatschen mit den Fans zu verzichten und keine Autogrammwünsche zu erfüllen.

Seit gestern wird darüber diskutiert, ob die für das Wochenende geplanten Großveranstaltungen angesichts der Virusepidemie stattfinden können. Die Auftritte von Atze Schröder und Ralf Schmitz und das Spiel des VfL am Sonntag könnten noch kurzfristig abgesagt werden. Fotos: Arnold, Börsch, privat Foto:

Derweil berichtet Harald Kawczyk , Geschäftsführer der Arena Gummersbach GmbH, dass man mit dem Veranstalter der Auftritte von Atze Schröder sowie Ralf Schmitz und dem VfL Gummersbach im engen Kontakt stehe. „Wir nehmen die Situation sehr ernst“, sagt der Geschäftsführer, betont aber, dass die Arena GmbH Vermieter sei und nicht der Veranstalter. „So lange es von Behördenseite nur eine Empfehlung gibt und keine Rechtsverordnung, will der Veranstalter von Ralf Schmitz und Atze Schröder die beiden Termine stattfinden lassen“, so der Geschäftsführer, der berichtet, dass es zwei Ausweichtermine im November für den Fall der Fälle gibt.