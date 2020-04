Coronavirus im Bergischen: 280 Fälle bekannt – Gummersbach verbietet Hamsteräufe

Oberberg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. In Oberberg sind zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote aus der Nachbarschaft.

Mittwoch, 1. März: 13 neue Fälle im Kreisgebiet

15.15 Uhr: Nachdem 13 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, hat sich die Gesamtzahl im Oberbergischen Kreis damit auf 280 bestätigte Fälle erhöht.

64 Personen wurden derweil als gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen. Der Großteil der betroffenen Menschen befindet sich in häuslicher Quarantäne. 21 Personen indes sind in stationärer Behandlung. Fünf von ihnen müssen beatmet werden, wie der Oberbergische Kreis am Mittwoch mitgeteilt hat. (ar)

Stadt Gumersbach verbietet Hamsterkäufe

13.30 Uhr: In der Kreisstadt Gummersbach gilt von Donnerstag (2. April) an in allen geöffneten Einzelhandelsgeschäften ein Verbot von Hamsterkäufen. Damit reagierte Bürgermeister Frank Helmenstein auf die Kritik der Bevölkerung und dem Handel. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Dienstag, 31. März: 267 Fälle bekannt – Oberbergs Norden besonders betroffen

18.12 Uhr: Die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Fälle im Oberbergischen ist weiter gestiegen. Mit Stand Dienstag, 12 Uhr, waren es 267 und damit 32 mehr als am Vortag. Das hat der Oberbergische Kreis mitgeteilt. Von den 32 neuen positiv getesteten Personen stehen 20 laut Pressemitteilung in einem Bezug zum „Haus am Park“ des Evangelischen Altenzentrums Johannesstift in Hückeswagen.

62 der 267 bestätigten Fälle sind inzwischen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Wie schon berichtet, waren zwei Personen an den Folgen der Infektion gestorben. 23 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, fünf von ihnen werden beatmet.

Erstmals hat der Kreis auch die einzelnen Zahlen der 13 Städte und Gemeinden veröffentlicht. Demnach sind die Nordkreis-Kommunen Wipperfürth (43 bestätigte Fälle), Hückeswagen (34) und Lindlar (30) momentan am stärksten betroffen. Besonders wenige bestätigte Fälle gibt es gemäß der Pressemitteilung in Morsbach und Waldbröl (je 4) und Marienheide (6). Die weiteren Fälle verteilen sich auf Bergneustadt (13), Engelskirchen (23), Gummersbach (14), Nümbrecht (24), Radevormwald (23), Reichshof (19) und Wiehl (21). Bei neun Personen läuft zurzeit noch die Adressermittlung. (sül)

Sonderausgabe an der Oberberger Tafel

12.11 Uhr: Zum Osterfest sollen die Besucher der Oberbergischen Tafel mit besonderen Lebensmittelspenden bedacht werden.

In der Gummersbacher Tafel gibt es eine Sonderausgabe am 1. und am 8. April jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Hier werden vorgepackte Tüten mit tatkräftiger Hilfe der Sozialpartner von Caritas und Diakonie an Bedürftige verteilt.

Die Ausgabestelle der Bergneustädter Tafel wird wegen der beengten Raumsituation die Tüten am Freitag, 3. April, direkt zu den Bedürftigen an die Haustüre bringen. In Marienheide erhalten die Tafelkunden jeweils einen Lebensmittelgutschein zum Einkauf vor Ort. Mit Unterstützung der Caritas, der Diakonie und der Firma Schmidt & Clemens ist es der Tafel nun möglich, die Kunden und hilfsbedürftigen Menschen in Gummersbach, Bergneustadt und Marienheide zu Ostern mit Lebensmitteltüten oder entsprechenden Einkaufsgutscheinen für Lebensmittel zu versorgen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Ausgabestellen ab dem 20. April wieder regelmäßig Lebensmittel zu den gewohnten Zeiten ausgeben. (ar)

Montag, 30. März: Jetzt 234 Fälle in Oberberg

14.52 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gab es – Stand Montag, 11 Uhr – 234 bestätigte Sars-CoV-2-Fälle. Der Großteil der Betroffenen befindet sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Das teilt Landrat Jochen Hagt in Gummersbach mit. 17 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon werden drei beatmet.

42 Personen sind laut Mitteilung des Oberbergischen Kreises inzwischen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Zwei am Coronavirus erkrankte Personen aus Oberberg sind – wie bereits berichtet – verstorben.

Landrat Jochen Hagt fordert Bürgerinnen und Bürger erneut auf, sich im Verdachtsfall einer Sars-CoC-2-Infektion zunächst telefonisch an die Hausarztpraxis zu wenden. Denn auf das Coronavirus getestet werde nur auf Anraten des Hausarztes oder des Gesundheitsamtes. (sül)

Samstag, 28. März: Zahl der Infizierten steigt auf über 200

20:30 Uhr: Eine 84 Jahre alte Person aus dem Oberbergischen Kreis, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, ist verstorben. Die Person befand sich in stationärer Behandlung. Landrat Jochen Hagt sprach am Samstagabend den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Es ist der zweite Todesfall in Oberberg im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Mit 23 weiteren Personen, die am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind in Oberberg nun insgesamt 203 SARS-CoV-2-Fälle festgestellt worden. Zugleich ist die Zahl der Personen, die schon wieder gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden, um zehn auf 30 gestiegen. 17 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, vier müssen beatmet werden. Alle gehören aufgrund ihres Alters oder wegen bestehender chronischer Vorerkrankungen zur Risikogruppe.

Erstmals hat der Krisenstab am Samstag auch die Zahl der bestätigten, aktuell infizierten Personen für die einzelnen oberbergischen Kommunen veröffentlicht: Bergneustadt: 9 Fälle, Engelskirchen: 13 Fälle, Gummersbach: 13 Fälle, Hückeswagen:15 Fälle, Lindlar: 26 Fälle, Marienheide: 6 Fälle, Morsbach: 3 Fälle, Nümbrecht: 20 Fälle, Radevormwald: 19 Fälle, Reichshof: 21 Fälle, Waldbröl: 4 Fälle, Wiehl: 15 Fälle, Wipperfürth: 39 Fälle.

10:30 Uhr: Die Zahl der bestätigten Fälle im Oberbergischen Kreis ist um 17 auf nun 180 gestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Freitagabend zudem berichtete, sind aber 20 dieser Personen wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden. 19 Fälle befinden sich in stationärer Behandlung, sieben von diesen müssen intensivmedizinisch betreut, drei beatmet werden.

Wie Landrat Jochen Hagt nach der Sitzung des Krisenstabs erläuterte, gehören alle stationären Fälle aufgrund des Alters oder der Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Für weitere 30 Oberberger wurde Quarantäne angeordnet, weil eine Infektion nicht ausgeschlossen wird. In vorsorglicher häuslicher Isolation sind 321 Personen.

Die Kassenärztliche Vereinigung richtet ab kommender Woche eine vom Klinikbetrieb unabhängige Infektionssprechstunde ein. Die Mediziner empfangen in der Nähe des Gummersbacher Klinikums Patienten, um sie zu untersuchen und gegebenenfalls Proben zu entnehmen.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Patienten, denen durch ihren Hausarzt ein Termin zugewiesen wurde. Landrat Hagt bittet: „Bürgerinnen und Bürger sollen bei Symptomen weiterhin telefonisch Kontakt zu ihrer Hausarztpraxis aufzunehmen. Dort wird über den weiteren Ablauf entschieden.“ (tie)

Donnerstag, 26. März: Erstes Todesopfer stammte aus Lindlar

20:28 Uhr: Wie berichtet, ist am Mittwoch der erste Mensch in Oberberg an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Kreis teilte am Donnerstagabend mit, dass es sich um eine 81-jährige Person handelt. Nach Informationen dieser Zeitung soll die Frau aus Lindlar stammen.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen stieg im Laufe des Tages um 22 Fälle auf nunmehr 163. Aus der angeordneten Quarantäne entlassen wurden 18 Oberberger. Im Krankenhaus liegen derzeit 13 Infizierte. Unter ihnen sind vier schwer Erkrankte, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Von ihnen wiederum sind drei auf Beatmung angewiesen.

Haarsträubende Szenen im Supermarkt

10:00 Uhr: Eine 54-jährige Reichshoferin wollte am Mittwoch (25. März) gegen 17:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Stadionstraße in Bergneustadt mehrere Pakete Toilettenpapier kaufen. Als sie darauf hingewiesen wurde, nur ein Paket zu kaufen und die übrigen zur Seite zu legen, setzte sich die Frau auf das Kassenband und behinderte so den weiteren Verkauf an andere Kunden. Die hinzugerufene Polizei versuchte zunächst die 54-Jährige zu beruhigen und sprach einen Platzverweis aus, welchen sie jedoch nicht befolgte.

Daraufhin legten ihr die Beamten Handfesseln an, um sie aus dem Geschäft und zur Polizeiwache zu transportieren. Dagegen wehrte sich die 54-Jährige heftig. Sie brüllte, ließ sich zu Boden fallen, sperrte sich gegen die Maßnahme und musste schließlich zum Streifenwagen getragen werden. In einer Polizeizelle hatte sie anschließend Gelegenheit sich zu beruhigen, bevor sie wieder nach Hause entlassen wurde - ohne Toilettenpapier. Zu einem Kaufvorgang ist es in Folge der Randale nicht gekommen.

Mittwoch, 25. März: Erstes Todesopfer in Oberberg

20:47 Uhr: Am späten Mittwochabend teilte die Kreisverwaltung mit, dass der erste Infizierte an den Folgen des Coronavirus im Krankenhaus gestorben ist. Die Person habe Kontakt zu Reiserückkehrern aus einem Risikogebiet gehabt. Sie sei höheren Alters gewesen und habe schwere Vorerkrankungen gehabt.

Die Zahl der Infizierten steigerte sich am Mittwoch um 17 auf nunmehr 141 Fälle. Neun befinden sich in stationärer Behandlung, zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation. Alle gehören aufgrund ihres Alters oder wegen chronischer Erkrankungen zur Risikogruppe.

Für 260 Menschen hat der Kreis eine Quarantäne angeordnet. Neben den Infizierten sind das Menschen, bei denen eine Ansteckung noch nicht sicher ausgeschlossen werden. In vorsorglicher häuslicher Isolation befinden sich weitere 205 Oberberger. (ag)

Morsbach hat erste Covid-19-Infektion

12.06 Uhr: Bis zum vergangenen Dienstagabend galt Morsbach als einzige Kommune im Oberbergischen Kreis, der es noch keine Covid-19-Infektion gegeben hat. Doch dann gab der Krisenstab des Kreis bekannt, dass jetzt alle Städte und Gemeinden betroffen sind. Bis dahin kursierte zum Beispiel in den Sozialen Medien ein Comic-Bild, das man aus Asterix-Heften kennt: Kein gallisches, sondern ein oberbergisches Dorf trotzt nicht den Römern, sondern eben Corona.

„Das war zunächst eine Frage der Mathematik und vor allem der Zeit“, überlegt Bürgermeister Jörg Bukowski. „Morsbach ist nun mal die kleinste Kommune im Kreisgebiet, doch es war klar, dass Corona auch uns erreichen wird.“Gerade wartet Bukowski auf weitere Informationen aus Gummersbach zu der gemeldeten Infektion. Dass sich dadurch das Leben in einer Gemeinde verändert, glaubt er nicht: „So weit wir es beurteilen können, halten sich die Morsbacher an alle Vorgaben und gehen auf Abstand – sowohl im Supermarkt als auch beim Warten auf Einlass in die Bäckerei.“ Gleichwohl habe das Rathaus die Zahl der Mitarbeiter im Ordnungsdienst, die tagsüber und auch am Abend Kontrollen in der Gemeinde vornehmen, „erheblich erhöht“.

Weiterhin freut sich Bukowski über die Hilfsbereitschaft der Morsbacher – nicht nur nach dem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber am Sonntag in Rhein. Dazu hatte die Morsbacher Bürgerhilfe aufgerufen. Und die hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie Tafel Oberberg-Süd mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro unterstützen werde. Weil nämlich derzeit viele Oberberger Vorräte anlegten, käme die Tafel zu kurz. Das Aufkommen von Lebensmittelspenden aus Supermärkten und Discountern gehe zurück. Mit jenem Geld soll die Tafel Lebensmittel hinzukaufen.

Dienstag, 24. März: 23 Neuinfektionen in Oberberg am Dienstag bekannt geworden

18.50 Uhr: 23 weitere Personen im Oberbergischen Kreis sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der Kreis nach der Auswertung einer Reihe von noch offenen Proben durch die beauftragten Labore. Nach wie vor gebe es aber einen Rückstand bei der Auswertung der

Proben, erklärte Landrat Jochen Hagt im Krisenstab. Der Kreis habe bereits ein weiteres Labor beauftragt.

Insgesamt gibt es im Oberbergischen 124 Fälle. Davon sind acht Personen aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Der Großteil der Menschen befindet sich in häuslicher Quarantäne. Inzwischen befinden sich aber auch acht Personen in stationärer Behandlung.

TH Gummersbach verschiebt Semesterstart

13.53 Uhr: Die Technische Hochschule in Gummersbach verschiebt wegen des Coronavirus den Semsterstart. Eigentlich sollten am 6. April die Veranstaltungen wieder losgehen und viele Erstsemester ihr Studium beginnen. Doch um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurde der Semesterbeginn auf den 20. April verschoben. Auch alle Prüfungen und Klausuren, die in der Zwischenzeit stattfinden sollten, fallen aus. Vereinzelt werden noch mündliche Abschlussprüfungen abgelegt.

Das sei aber eher die Ausnahme, sagt TH-Sprecher Manfred Stern und fügt hinzu: „Wir erleben hier eine Ausnahmesituation. Die Entwicklungen sind sehr dynamisch.“

Lesen Sie hier einen ausführlicheren Bericht zu der Semesterverschiebung der TH Gummersbach.

Obwohl der Semesterbeginn sich jetzt nach hinten verschiebt, bleibt das reguläre Ende der Vorlesungszeit der 17. Juli. Eine Verlängerung gibt es nicht. Stern sagt: „Die Lehrenden arbeiten aktuell an einer Lösung, wie der Ausfall der Lehrveranstaltungen etwa mithilfe von Online-Vorlesungen nachgeholt werden kann.“ Damit sind die Lehrenden der TH allerdings nicht allein, sagt Stern. „Jetzt versuchen natürlich viele Hochschulen die Lehre ins Internet zu verlagern.“

Montag, 23. März: 101 bestätigte Fälle - Rüstzeitheim wird für Kranke vorbereitet

19:45 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gab es am Montag einen neuen bestätigten SARSCoV- 2-Fall. „Das Labor, das die Proben für den Oberbergischen Kreis auswertet, hat – wie viele andere Labore - aufgrund des sehr hohen Arbeitsaufkommens heute nur wenige Probenergebnisse vorgelegt. Davon war ein Test positiv“, berichtet Landrat Jochen Hagt nach der heutigen Sitzung des Krisenstabs des Oberbergischen Kreises. Es sei davon auszugehen, dass unter den ausstehenden Probenergebnissen der vergangenen Tage weitere positive Fälle seien: „Es gibt deshalb leider keinen Grund davon auszugehen, dass sich das Virus nicht weiter im Kreisgebiet verbreitet hat.“ Der Oberbergische Kreis hat bereits ein weiteres Labor beauftragt.

Insesamt gibt es im Oberbergischen Kreis jetzt 101 Infizierte. Drei von ihnen befinden sich in stationärer Quarantäne.

19:00 Uhr: Marienheide. Um zusätzliche Behandlungskapazitäten für am Coronavirus erkrankte Patienten vorzuhalten, hat der Oberbergische Kreis das ehemalige Rüstzeitheim „Franz Dohrmann Haus“ von der Gemeinde Marienheide angemietet. Das derzeit ungenutzte Gebäude im Marienheider Zentrum soll in den kommenden Tagen dafür eingerichtet werden, teilte der Kreis am Montagabend mit. Zunächst für ein Jahr mietet der Kreis das Dohrmann-Haus an. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes soll den Betrieb des Hauses im Ernstfall übernehmen. Wie berichtet, hatte das DRK ohnehin vor, sich in dem Haus niederzulassen.

Landrat Jochen Hagt wird zitiert: „Mit dieser Maßnahme bereiten wir uns für den Fall vor, dass viele Menschen im Oberbergischen Kreis am Coronavirus erkranken und die Kapazitäten in den Krankenhäusern nicht ausreichen.“ Das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hatte die Krankenhäuser in einem Erlass vom 13. März unter anderem dazu aufgerufen, weitere Belegungskapazitäten zu schaffen. Das Gesundheitsamt und der Krisenstab seien laut Kreisverwaltung im engen Austausch mit den Kliniken: „Die Einrichtung zusätzlicher Behandlungskapazitäten in Marienheide ist eine wichtige, ergänzende Maßnahme zur Versorgung der Menschen im Oberbergischen Kreis.“ (ag)

Sonntag, 22. März: Hohes Arbeitsaufkommen im Labor - keine neuen Ergebnisse

22:00 Uhr: Der Oberbergische Kreis vermeldete keine neuen SARS-CoV-2-Fälle. Die Anzahl der 100 Infizierten ist nicht gestiegen. Das Labor, konnte wegen hohen Arbeitsaufkommen keine neuen Probenergebnisse vorlegen.

Zurzeit befinden sich 170 Personen in angeordneter Quarantäne, neben den aktuell Infizierten auch 74 bislang noch unbestätigte Verdachtsfälle.

Zusätzlich befinden sich vorsorglich 464 Personen in freiwilliger häuslicher Isolation, weil sie Kontakt zu bestätigten Infizierten oder zu deren unmittelbaren Kontaktpersonen hatten oder in einem Risikogebiet waren. Das Kreisgesundheitsamt steht in Kontakt mit ihnen.

Samstag, 21. März: Jetzt 100 Infizierte in Oberberg

21:00 Uhr: Die Zahl der in Oberberg mit dem neuartigen Coronavirus angesteckten Personen hat sich im Laufe des Samstags auf 100 erhöht. Der Krisenstab meldete am Abend 22 neue bestätigte Fälle – die höchste Zahl an einem einzigen Tag seit Ausbruch der Krise. Inzwischen gelten vier der Infizierten als wieder gesund, nach wie vor wird eine Person im Krankenhaus behandelt.

Zurzeit befinden sich 151 Personen in angeordneter Quarantäne, neben den aktuell Infizierten auch mehr als 50 bislang noch unbestätigte Verdachtsfälle.

Zusätzlich befinden sich vorsorglich 406 Personen in freiwilliger häuslicher Isolation, weil sie Kontakt zu bestätigten Infizierten oder zu deren unmittelbaren Kontaktpersonen hatten oder in einem Risikogebiet waren. Das Kreisgesundheitsamt steht in Kontakt mit ihnen.

Mit Ausnahme der Gemeinde Morsbach gibt es jetzt in jeder der 13 oberbergischen Gemeinden bestätigte Covid-19-Fälle.

Auf seiner Internetseite verweist der Kreis auf die ab Montag geltenden neuen Regelungen zur Notbetreuung in Kitas und Schulen. Die Regelung für die in kritischer Infrastruktur tätigen Schlüsselpersonen wurden erweitert. Ab sofort genügt es für den Anspruch auf Kinderbetreuung, dass lediglich ein Elternteil oder auch Alleinerziehende eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen.

Freitag, 20. März: 78 Infektionen: Landrat Hagt rechnet mit einem weiteren deutlichen Anstieg an Corona-Infizierten in Oberberg

21:00 Uhr: Wie lange das Kreisgesundheitsamt die ständig wachsende Zahl von Corona-Infizierten bewältigen und sämtliche Kontaktpersonen ermitteln und gegebenenfalls in Quarantäne schicken kann? Landrat Jochen Hagt kann es nicht sagen. Bislang sei es dank hohen Personalaufwands noch gelungen.

Gestern erhöhte die Zahl der Infizierten um weitere neun auf 78, von denen aber nur noch eine Person im Krankenhaus behandelt werden muss. Vier Erkrankte konnten in häusliche Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 161 Menschen in angeordneter häuslicher Quarantäne, 485 sind freiwillig in Isolation.

Aber, das weiß auch Hagt: Der Anstieg der Infektion wird schon bald deutlich zunehmen. Krankenhäuser und inzwischen auch die Rehakliniken im Kreis bereiteten sich darauf vor. „Irgendwann werden die Maßnahmen des Gesundheitsamts nicht mehr reichen, aber bis dahin werden wir weiterhin alles versuchen.“

An diesem Wochenende wird es sich entscheiden: Werden die bislang angeordneten Einschränkungen befolgt oder nicht? Was er trotz aller Mahnungen, soziale Kontakte und Menschenansammlungen zu vermeiden, teilweise noch sehen müsse, mache ihn fassungslos: „Es ist nicht zu glauben, dass manche Leute das noch immer ignorieren. Die denken, das alles gehe sie nichts an.“ In einer Videobotschaft wandte sich Hagt gestern erneut an die Oberberger und bat sie inständig, zuhause zu bleiben und soziale Kontakte zu vermeiden.

„Greifen die Maßnahmen nicht zu 100 Prozent, werden weitere folgen“, sagte Hagt im Gespräch mit dieser Zeitung. Die nächste Stufe seien Ausgangsbeschränkungen. Die sind bereits landesweit in Bayern erlassen worden. Sollten sie für NRW ebenfalls angeordnet werden, stehe die Polizei bereit, das zu überwachen.

Um möglichst schnell auf Angebote zum Kauf etwa von Schutzkleidung oder Beatmungsgeräten reagieren zu können, hat der Kreisausschuss Hagt gestattet, im Zusammenhang mit der Corona-Krise notwendige Anschaffungen bis 700 000 Euro ohne die Politik entscheiden zu können. Bislang lag die Grenze bei 200 000 Euro.

Der Landrat selbst versucht, sich so zu verhalten, wie er es von anderen verlangt:

möglichst wenig direkte Kontakte zu anderen Menschen – „und wenn doch, dann genügend Abstand halten“. Telefon und Videokonferenzen haben gemeinsame Besprechungen abgelöst. Freizeitbeschäftigung gibt es für den Chef der Kreisverwaltung derzeit nicht. Auch nicht am Wochenende. Da tagt wie jeden Tag der Krisenstab.

15.55 Uhr: Die Polizei Oberberg warnt vor neuen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Coronapandemie, die bald auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen könnten.

In einer Pressemitteilung warnt die Polizei vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. Unter dem Vorwand, Kontrollen oder Corona-Tests durchzuführen, verschaffen sich die Täter Zugang zu Wohnungen und Häusern. Die Polizei weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt aktuell keine solchen Kontrollen durchführt und keine Hausbesuche macht. Den Unbekannten sollte also auf jeden Fall der Zugang zum Wohnraum verwehrt werden. Im Zweifelsfall ist die Polizei unter 110 zu verständigen.

Trick-Anrufe – So verhalten Sie sich richtig Enkeltrick, Falsche Polizisten – Verhalten bei Betrugsanrufen Betrüger versuchen immer wieder, an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen, in dem sie die Gutgläubigkeit von Menschen ausnutzen. Besonders oft wird das bei Seniorinnen oder Senioren versucht. Die Polizei informiert auf ihrem Beratungs-Portal über die häufigsten Maschen und erklärt, wie man sich bei einem Betrugsverdacht korrekt verhält. Enkeltrick „Rate mal, wer hier spricht“ – So beginnen Betrüger den sogenannten Enkeltrick oft. Personen geben sich als Enkel oder Verwandte aus, die in einer besonders misslichen Lage stecken und dringend Geld brauchen: oft auch mit wiederholten Anrufen. Willigt das Opfer ein zu zahlen, wird ein Bote angekündigt, um Bargeld abzuholen. Die Polizei rät: Fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie von sogenannten Verwandten, die sie nicht kennen Dinge, die nur ein Mitglied Ihrer Familie wissen kann. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und sprechen Sie mit anderen über einen Anruf, der Sie misstrauisch macht. Informieren Sie unverzüglich die Polizei unter 110, wenn sie einen Anruf bekommen, der Sie verdächtig macht.

Und am allerwichtigsten: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Betrug durch falsche Polizisten Als Polizisten geben sich Betrüger nicht nur am Telefon aus. In manchen Fällen stehen sie auch mit gefälschten Dienstausweisen vor der Haustür oder verschicken falsche Haftbefehle mit Zahlungsaufforderungen und Drohungen, in Haft zu kommen, falls dem nicht Folge geleistet wird. Die Polizei rät: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie immer den Dienstausweis von Menschen, die sich als Amtspersonen ausgeben und bei dem geringsten Zweifel rufen Sie die Behörde an, von der der Unbekannte kommen will. Um sicher zu bleiben, lassen Sie den Unbekannten vor ihrer geschlossenen Tür warten, während Sie sich die Telefonnummer beispielsweise von der Auskunft geben lassen. Außerdem wichtig: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten, um Haft zu verhindern. Geben Sie am Telefon keine Details zu ihrem Vermögen preis und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Im Zweifel: einfach auflegen. Falsche Gewinnversprechen Seit 2010 steigt die Zahl der Strafanzeigen wegen Betrugs mit Gewinnversprechen kontinuierlich, wie die Polizei auf ihrem Betrugs-Portal schreibt. Die Details der Anrufe variieren, aber die Methode bleibt ähnlich.

Opfer werden angerufen oder per E-Mail kontaktiert mit der freudigen Nachricht, ein Gewinnspiel gewonnen zu haben. Die „Gewinner“ sollen sich dann bei Personen melden, die sich als Rechtsanwälte oder Notare ausgeben, um ihren Preis einzulösen – gegen eine Bearbeitungsgebühr oder über eine kostenpflichtige Hotline. Besonders kritisch: Betrüger nutzen spezielle Technik, um die angezeigte Nummer zu fälschen, sodass es so aussieht, als käme der Anruf tatsächlich von einer Anwaltskanzlei oder ähnlichem. Was sie tun sollten, wenn sie mit einem Gewinnversprechen kontaktiert werden: Zu aller erst überlegen Sie – Haben Sie in der letzten Zeit überhaupt an einer Lotterie teilgenommen? Geben Sie niemals Geld aus, um einen Gewinn einzufordern oder wählen Nummern, die gebührenpflichtig sind. Diese erkennen Sie an den Vorwahlen: 0900, 0180, 0137. Geben Sie keine persönlichen Informationen wie Kreditkartennummern weiter. Erkundigen Sie sich nach den Verantwortlichen des Gewinnspiels und überprüfen sie Name und Adresse, wenn Ihnen diese genannt werden. Kontrollieren Sie regelmäßig ihre Telefonrechnung. Und lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Um einen angeblichen Vertragsabschluss zu widerrufen, können Sie Vordrucke nutzen, die von der Verbraucherzentrale zur Verfügung gestellt werden.

Auch der sogenannte Enkeltrick ist mittlerweile auf die Coronakrise angepasst worden. Angebliche Verwandte, die telefonisch häufig Seniorinnen und Senioren kontaktieren, brauchen dabei Geld für teure Medikamente oder geben vor, aufgrund einer Quarantäne nicht zur Bank zu können. Die Polizei warnt auch hier: Niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Zu den gängigsten Maschen informiert die Polizei auch online. (pic)

Donnerstag, 19. März: 18 neue Infizierungen in Oberberg

20.50 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infizierungen mit Covid-19 ist um weitere 18 auf nun 69 gestiegen. Das hat der Krisenstab des Oberbergischen Kreises am Donnerstagabend bekanntgegeben. „Wir beobachten, dass der Krankheitsverlauf nicht mehr ausschließlich mild verläuft“, erklärte Oberbergs Landrat Jochen Hagt zudem. Fünf der Betroffenen würden derzeit stationär in den Krankenhäusern behandelt.

61 Betroffene befänden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, für drei Oberberger konnte diese aufgehoben werden. Bei weiteren 89 Menschen, so berichtet der Krisenstab, könne heute eine Infektion noch nicht ausgeschlossen werden. Auch für sie sei Quarantäne angeordnet worden. In freiwillige Isolation, so der Kreis weiter, hätten sich 475 Oberberger begeben. Diese stünden unter Beobachtung, da sie direkten Kontakt zu bestätigten Fällen gehabt oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten hätten.

Zudem hat der Kreis eine weitere Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem den Zutritt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation verbietet. Informationen gibt es auch unter www.obk.de/coronavirus.

Gummersbach schließt überraschend Gastronomien

8.55 Uhr: Seit Mittwoch gilt eine Verfügung im Oberbergischen Kreis, nach der die gesamte Gastronomie, insbesondere Restaurants sowie große Teile des Einzelhandels geschlossen bleiben sollen. Die Verfügung wurde gestern Nachmittag vorgestellt, die Reichweite der Maßnahmen überraschte viele.

Mittwoch, 18. März: Weitere Person an Covid-19 erkrankt – 51 Corona-Infizierte

20.45 Uhr: In Oberberg gibt es einen neuen und inzwischen bestätigten Fall einer Covid-19-Infizierten, das hat der Krisenstab des Kreises am Mittwochabend mitgeteilt. Demnach steigt die Zahl der Erkrankten auf nun 51, vier davon befänden sich im Krankenhaus. Erneut ermittelt das Kreisgesundheitsamt Kontaktpersonen. In allen dieser Fällen sei Quarantäne angeordnet worden, drei der Betroffenen seien aus der häuslichen Quarantäne bereits inzwischen entlassen worden.

Aufgrund dieser Entwicklung ruft Landrat Jochen Hagt die Oberberger dringend dazu auf, zu Hause zu bleiben: „Die Lage ist ernst. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind ein starker Eingriff in das Leben der Menschen, aber notwendig.“

So fahren die Bürgerbusse in Oberberg

19.15 Uhr: Jetzt schlägt die Corona-Krise auch auf das Bürgerbus-System in Oberberg durch. Sie haben in Absprache mit der Ovag und Genehmigung durch die Bezirksregierung folgende Regelungen getroffen, wie Sprecher Josef Hess mitteilt.

In Engelskirchen hat der Bürgerbusverein seinen regulären Fahrbetrieb zur Beförderung nach Fahrplan bis mindestens Ende April 2020 aufgrund der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie eingestellt. „Nur an zwei Tagen in der Woche wird ein Notfahrdienst als Beförderung auf Anruf aufrechterhalten, damit den Bewohner der abgelegenen Außenorte doch noch eine Möglichkeit zur Verfügung steht, sich etwa mit notwendigen Nahrungsmitteln und anderem zu versorgen“, heißt es in einer Mitteilung des Bürgerbusvereins Engelskirchen.

Gefahren wird mittwochvormittags im Bereich der früheren Gemeinde Ründeroth und am Donnerstagvormittag im Raum Engelskirchen/Loope. Für diese Beförderungen müssen sich die Fahrgäste bis spätestens um 20 Uhr am Vorabend unter der Nummer (022 63) 2 06 46 beim Bürgerbusverein melden und ihren Fahrtwunsch mitteilen.

Direkter Kontakt zwischen Fahrgästen und Fahrer wird vermieden, indem der vordere Fahrzeugbereich abgesperrt wird. Ein Ticketverkauf findet nicht statt. Die Fahrgäste können ihren Fahrpreis in ein bereitstehendes Sparschwein werfen.

In Waldbröl hat der Bürgerbus den regulären Fahrbetrieb bis voraussichtlich Ende April eingestellt. An zwei Tagen in der Woche wird aber ein Notfahrdienst eingerichtet. Der Bus fährt dabei vorübergehend nur auf telefonischen Abruf jeweils am Dienstag und Donnerstag. Der Bus kann dienstags und donnerstags zwischen 9 und 10 Uhr erreicht werdenunter der Rufnummer 0175/1 16 66 04.

In Morsbach fährt der Bürgerbus noch diese Woche und stellt den Fahrbetrieb ab Montag, 23. März, bis Ende April ein.

In Reichshof ist der Betrieb des Bürgerbusses ebenfalls eingestellt worden. „Für unsere älteren Kunden und Kundinnen wird ein Notdienst eingerichtet, etwa für Transportfahrten oder Fahrten zum Arzt“, heißt es.

In Nümbrecht hat der Bürgerbus seinen Fahrbetrieb bis auf weiteres eingestellt.

In Marienheide wird der für kommenden Sommer geplante Start des Bürgerbusbetriebes mit Blick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie geregelt. (sül)

Zwei Covid-19-Erkrankte in Gummersbacher Klinik

15.45 Uhr: Im Kreiskrankenhaus Gummersbach werden (Stand Mittwoch) derzeit zwei Covid-19-Kranke behandelt. Sie liegen auf der Isolierstation, intensivmedizinische Hilfe brauchen sie aber nicht. Ihr Zustand soll nicht kritisch sein. Die beiden Patienten könnten womöglich schon am Mittwochabend in häusliche Quarantäne entlassen werden, heißt es vom Kreis. Ein dritter Covid-19-Patient soll sich ebenfalls in einer Klinik in Oberberg befinden. Details zu diesem Fall nannte der Kreis nicht. So bereiten sich die Kliniken in Oberberg auf weitere Fälle vor.

Dienstag, 17. März: In den Bussen der Ovag gelten jetzt besondere Hygienevorschriften

21.01 Uhr: Seit Beginn der Woche sieht der vordere Teil der Busse der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (Ovag) aus wie ein Tatort. Absperrband trennt die Fahrgäste vom Busfahrer. An der vorderen Einstiegstür hängt ein Schild: Fahrgäste sollen ab sofort hinten einsteigen. Zum Schutz der Fahrer, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Wer in den Bus steigt, soll deswegen die vorderen Plätze freilassen. Auch zu anderen Fahrgästen soll Abstand gehalten werden.

Damit fällt auch der Ticketverkauf im Bus weg. Wer in Oberberg von einem Ort zum anderen kommen möchte, ist aufgefordert, seinen Fahrschein an den Vorverkaufsstellen der Ovag zu erwerben oder dies online über elektronische Medien zu tun. Zum Kauf können außerdem auch die Fahrkartenautomaten der anderen Verkehrsbetriebe genutzt werden – etwa die an den Bahnhöfen entlang der Strecke der Regionalbahn 25.

Ovag: Ab Mittwoch gilt der Ferienfahrplan

Durch die Schließung der Schulen fallen auch die für den Schülerverkehr eingesetzten Fahrten aus. Damit wird die Taktung der Busse seltener, und so gilt ab Mittwoch der Ferienfahrplan. Auch der Fahrradbus am Wochenende und an Feiertagen fällt vorerst aus. Ovag-Geschäftsführer Karl Heinz Schütz sagt aber: „Generell hat sich die Anzahl der Fahrgäste drastisch reduziert in den vergangenen Tagen.“ Dadurch fallen auch Einnahmen weg.

Die Reduzierung der Fahrten und die damit verbundene Kostenersparnis könne den finanziellen Verlust nicht auffangen. Trotzdem werde, auch im Falle einer behördlich angeordneten Ausgangssperre, der Ferienfahrplan weiter gelten. Die Option, die Fahrten noch weiter zu reduzieren, stehe aktuell noch nicht im Raum, erklärt Schütz: „Der Berufsverkehrs soll weiterhin aufrecht erhalten werden.“

Die Busfahrer zeigen Verständnis für Maßnahmen

Seitens der Busfahrer herrsche Besonnenheit hinsichtlich der Vorsichtsmaßnahmen. Schütz: „Da ist natürlich Verständnis da, dass es sinnvoll ist, die Kontakte auf Abstand zu halten.“ Er appelliere dabei auch an das Verhalten der Fahrgäste: „Es ist jetzt wichtig, die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten und nicht einfach in den Raum zu niesen.“

So steht es auch in der Mitteilung der OVAG. Man solle stattdessen in die Armbeuge niesen, sich nicht ins Gesicht fassen und, wenn möglich, zwei Meter Abstand zu anderen Fahrgästen halten. Schütz sagt: „Wenn sich daran alle halten, können wir das in den Griff kriegen.“ Wie sonst auch werden die Busse nach den einzelnen Tagestouren im Depot gereinigt. Seit der Corona-Krise wird dafür ein anderes Putzmittel benutzt, das die Oberflächen im Bus gleichzeitig auch desinfiziert.

Der Ferienfahrplan ist ab Mittwoch unter www.vrs.de/fahren/fahrplanauskunft abrufbar. In den ausgehängten Fahrplänen sind außerdem die Fahrten vermerkt, die nur an Schultagen stattfinden. Online-Tickets gibt es unter www.vrs-ticketshop.de oder www.handyticket.vrs.de.

Aggerverband und Stadtwerke sind auf Corona-Krise vorbereitet

20.00 Uhr: Die Corona-Pandemie hat auch bei den Wasserversorgern in der Region für entsprechende Vorsichtsmaßnahmen gesorgt. Der Aggerverband war vorbereitet und konnte einen sogenannten „Pandemie-Plan“ aus der Schublade holen, wie Vorstand Prof. Dr. Lothar Scheuer auf Nachfrage berichtet. Als im Jahr 2013 das Sars-Virus grassierte, habe man so einen Plan erstmals aufgestellt. „Und den haben wir jetzt aktualisiert“, sagt Scheuer.

So habe man überlegt, welche Mindestbesetzung beim Personal erforderlich sei, um die Betriebssicherheit der relevanten Anlagen garantieren zu können. Neben der sicheren Besetzung der Kernbereiche gehe es aber auch darum, die Mitarbeiter zu schützen, so der Vorstand.

Wasser aus Talsperren und Bächen muss geordnet abfließen

Zu den Kernbereichen gehören beim Aggerverband neben der Wasserleitstelle an der Wiehltalsperre die Klärwerke und nicht zuletzt die Warenbeschaffung. Denn: Für die Wasseraufbereitung müssen ständig die dafür notwendigen Stoffe in ausrechender Menge vorhanden sein. Zu guter Letzt muss die Sicherheit der Gewässer gewährleistet sein.

Scheuer nennt das Hochwasser der vergangenen Woche als Beispiel dafür. In solchen Situationen müsse der Verband sicherstellen, dass Wasser aus Talsperren und Bächen geordnet abfließen könne. Kein Wunder also, dass der Verband als „kritische Infrastruktur“ im Sinne des BSI-Gesetzes gilt. „Und für die relevanten Bereiche müssen wir eine ausreichende Zahl an Mitarbeitern haben“, erklärt Scheuer.

Auch der Aggerverband bietet Home-Office an

Dort, wo es geht, hat auch der Aggerverband Home-Office angeboten. Und das auch im Hinblick auf die Mitarbeiter mit Kindern, die sich um deren Betreuung kümmern müssen. „Wir suchen hier nach möglichst individuellen Lösungen“, wie der Vorstand betont.

Bei den Gummersbacher Stadtwerken sind zwei Teams gebildet worden, die innerhalb der Verwaltung in der Fröbelstraße räumlich voneinander getrennt worden sind, wie Stadtwerkeleiter Harald Kawczyk sagt. Ein Wassermeister ist ins Lager Berstig umquartiert worden. So wolle man Kontakt untereinander vermeiden und den Betrieb sowohl technisch als auch kaufmännisch gewährleiste. „Wir müssen weiter einsatzbereit sein.“

Wie in vielen anderen Unternehmen haben auch die Stadtwerke, wo es geht, Telearbeitsplätze für daheim ermöglicht. Auch die Gruppe der Monteure wurde zweigeteilt. Während die eine für die aktuellen Arbeiten im Einsatz ist, ist die andere in Gleitzeit oder Urlaub. So könne man gewährleisten, dass bei einem Ausfall noch immer Personal abrufbereit sei, sagt Kawczyk.

Oberberg: Diese Einrichtungen im Kreis schließen für Bürger

18.00 Uhr: Das Wiehler Rathaus schließt ab Mittwoch für den allgemeinen Publikumsverkehr. Die Maßnahme gilt bis vorerst 19. April. Wer unaufschiebbare Angelegenheiten zu erledigen hat, muss einen Termin vereinbaren. In diesem Fall wird er am Haupteingang von einem Mitarbeiter empfangen. Verschiedene Behördenangelegenheiten wie Gewerbeanmeldungen oder Hunde-Angelegenheiten lassen sich auch online erledigen. Abgesagt sind zudem die nächsten Sitzungen von Stadtrat und Fachausschüssen.

Ebenfalls geschlossen ist die Stadtbücherei mit ihren Zweigstellen in Bielstein und Drabenderhöhe. Entliehene Medien werden automatisch verlängert, sodass keine Versäumnisgebühren anfallen. Ausgenommen sind Medien aus der Fernleihe, die zum entsprechenden Datum über die Rückgabebox am Hauptstandort Wiehl zurückgegeben werden müssen. Die Online-Ausleihe kann wie gewohnt genutzt werden. (tie)

Engelskirchen Rathaus schließt für Publikumsverkehr

Auch das Rathaus in Engelskirchen bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen, zunächst bis einschließlich Sonntag, 19. April. Das hat die Gemeindeverwaltung gestern mitgeteilt. Die Dienststellen seien aber besetzt. Die Bürger werden gebeten, bei Fragen und Anliegen telefonisch unter (0 22 63) 83 0 oder per E-Mail an die Adresse rathaus@engelskirchen.de Kontakt aufzunehmen. In dringenden Einzelfällen können Besuchstermine vereinbart werden. Auch alle Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse fallen aus. (sül)

Gummersbach: Rathausbetrieb mit Einschränkungen

Für Besuche im Gummersbacher Rathaus, den Außenstellen der Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken gelten ab Mittwoch, 18. März, folgende Einschränkungen: Der Zutritt wird grundsätzlich nur nach Absprache gewährt. Wenn ein Anliegen nicht auf anderem Wege zu erledigen ist, werden die Mitarbeiter mit dem Bürger einen Termin vereinbaren, zu dem dann ein Besuch in der jeweiligen Dienststelle – ausschließlich über den Haupteingang – möglich ist. Termine werden nur zu den sonst üblichen Öffnungszeiten vergeben. Die Kommunikation in Zeiten von Corona sollte bevorzugt per Telefon oder via E-Mail erfolgen; soweit dies den Bürgern der Kreisstadt möglich ist. (ar)

Auswirkungen der Krise auf Schulen, Kitas und die Feuerwehr

10 Uhr: Die Einschränkungen ins öffentliche Leben überraschten die wenigsten im Kreis Oberberg. Schulen und Kitas konnten sich auf den geänderten Betrieb einstellen. Wir haben uns umgesehen, wie Lage und Stimmung gerade sind.

Interview mit Thomas Aßmann

7:30 Uhr: Dr. Thomas Aßmann ist Internist in Lindlar und Katastrophenmediziner. Im Interview spricht er über die Maßnahmen gegen eine immer schnellere Ausbreitung des Coronavirus. „Wir sind an einem kritischen Punkt“, sagt der Experte.

Montag, 16. März: Sechs neue Fälle

Der Oberbergische Kreis hat am Abend mitgeteilt, dass es sechs neue bestätigte SARS-CoV2-Fälle im Kreis gibt. Die Personen befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 33 bestätigte Infektionen. Drei der betroffenen Personen wurden nach Ablauf der Quarantänefrist und zweifach negativem Test aus der Quarantäne entlassen. (ar)

Sonntag, 15. März: Kreis registriert rückkehrende Urlauber

21.57 Uhr: Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises bittet alle Oberberger, die sich nach dem 29. Februar in Italien, Österreich oder der Schweiz aufgehalten haben, sich bei einem Virusmelder digital zu registrieren. (ag)

Morsbachs öffentliche Einrichtungen geschlossen

21.47 Uhr: Von Montag an bleiben in Morsbach alle öffentlichen Einrichtungen zu (Sporthallen, Hallenbad und Jugendzentrum). Nur in dringenden Fällen können telefonisch Termine im Rathaus vereinbart werden (0 22 94) 699-0. (kn)

Eine Neu-Infektion am Sonntag

21:30 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist auf 27 gestiegen. Am Sonntag gab der Kreis einen weiteren Fall bekannt. Bereits am Samstag wurden sieben neue Fälle verzeichnet. Während zwei Oberberger gesund aus der Quarantäne entlassen wurden, soll sich eine infizierte Person nach Informationen unserer Zeitung wegen schwererer Symptome in der Gummersbacher Klinik befinden. Die infizierten Fälle stehen im Bezug zu den Kommunen Engelskirchen, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Nümbrecht, Reichshof und Wipperfürth. (ag)

Samstag, 14. März: Sieben neue Infizierte in Oberberg

18:30 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus nachweisbar infizierten Oberberger ist auf 26 gestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Samstagabend mitteilte, liegen nun sieben weitere bestätigte Testergebnisse vor. Auch für die neuen Infizierten wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. Mitarbeiter des Gesundheitsamts sind damit beschäftigt, die Kontaktpersonen zu ermitteln.

Während zwei Oberberger gesund aus der Quarantäne entlassen wurden, soll sich eine infizierte Person nach Informationen unserer Zeitung wegen schwererer Symptome in stationärer Behandlung befinden.

Die aktuell infizierten Fälle stehen im Bezug zu den Kommunen Engelskirchen, Lindlar, Marienheide, Nümbrecht, Reichshof und Wipperfürth. (ag)

Tafel schließt um Ehrenamtler zu schützen

12:50 Uhr

Die Oberbergische Tafel schließt am Montag ihre Lebensmittelausgabestellen in Bergneustadt, Gummersbach und Marienheide auf unbestimmte Zeit. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus. In der Kreisstadt wird auch die Suppenküche vorerst dicht gemacht. Die Schließungen begründet der Verein mit der Fürsorgepflicht gegenüber seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Viele von ihnen seien ältere Menschen, die zur Risikogruppe zählen. Auch die Kunden sollen vor einer Ansteckung geschützt werden, teilt der Verein mit.

Die Tafel rechnet nun mit wirtschaftlichen Problemen, weil sie sich neben Spenden über kleine Beiträge finanziert, die Kunden für die Lebensmittel bezahlen. Kosten für Miete, Fahrzeuge und Versicherungen liefen weiter. Auch seine für Donnerstag einberufene Mitgliederversammlung hat die Tafel abgesagt. (ag)

Freitag, 13. März: Halle 32 ist ab sofort geschlossen

Gummersbach. Die Corona-Pandemie legt auch im Oberbergischen das öffentliche Leben weiter lahm. So bleibt in Gummersbach ab sofort die Halle 32 geschlossen. Das geht aus einer gerade veröffentlichen Pressemitteilung hervor. Von diesem Schritt betroffen sind folgende Veranstaltungen: Pasion de Buena Vista (14. März), Misereor 2020 – Vortrag Katholisches Bildungswerk (17. März), Jahrtausendliteratur (18. März), Forever Amy (20. März), Kings of Floyd (21. März), Badey / Ebbing (22. März), Meinschu (27. März), das Bürgerfest mit der Polizei (28. März) und Niels Frevert am 3. April.

Wie die Halle 32 weiter mitteilt, wird geprüft, ob Ausweichtermine angeboten werden könne. (ar)

Mittwoch, 11. März: Kreis meldet vier neue Infektionen – Hagt: „Auch kleine Veranstaltungen absagen“

Im Oberbergischen Kreis gibt es vier neue bestätigte SARS-CoV2-Fälle. Wie die Kreisverwaltung am Mittwochabend mitteilte, befinden sich die Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen. Insgesamt wurden im Oberbergischen Kreis damit elf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Zwei der betroffenen Personen konnten allerdings nach Ablauf der Quarantänefrist und zweifach negativem Test bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden.

Nachdem Landrat Jochen Hagt die Städte und Gemeinden am Dienstag aufgefordert hatte, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden zu untersagen, gibt der Oberbergische Kreis nun für auch für kleinere Veranstaltungen eine Weisung heraus. „Das Verfahren habe ich heute im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Bürgermeister abgestimmt“, sagt Landrat Hagt. „Grundsätzlich empfiehlt der Oberbergische Kreis, nicht zwingend notwendige öffentliche Veranstaltungen – soweit möglich – abzusagen beziehungsweise zu verschieben.“

Er bezieht sich dabei auf den Erlass des Landesministeriums, laut dem Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern untersagt werden, für kleinere Veranstaltungen dagegen eine individuelle Einschätzung durch die unteren Gesundheitsbehörden und zuständigen Kommunen getroffen werden soll. (tie)

Dienstag, 10. März: Weitere Ansteckung bekannt

Nach seiner abendlichen Sitzung hat der Krisenstab des Kreises den inzwischen siebten Fall einer Corona-Infektion in Oberberg bekanntgegeben. Die an SARS-CoV2 erkrankte Person befinde sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt sei dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln und diese über die weiteren Maßnahmen zu informieren.

Landrat Jochen Hagt hat am Dienstag an die Bürger appelliert, in keinem Fall ohne vorherige Anmeldung in Arztpraxen, in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser oder im Kreisgesundheitsamt vorstellig zu werden, wenn sie glaubten, Kontakt zu einem Corona-Fall gehabt zu haben oder selbst daran erkrankt zu sein: „Bitte melden Sie sich in jedem Fall vorher telefonisch an.“ (kn)

Freitag, 6. März: Schulen in Reichshof nehmen Betrieb wieder auf

Die Gesamtschule Reichshof und die Gemeinschaftsgrundschule Eckenhagen nehmen ab Montag, den 9. März den Schulbetrieb wieder auf. Das teilten die Schulen in einer Pressemitteilung am Freitag Abend mit. In der Mitteilung heißt es, Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister Rüdiger Gennies hätten dies „nach einer Sitzung des Krisenstabes“ entschieden. (red)

Donnerstag, 5. März: Drei weitere Oberberger mit Corona infiziert

In Oberberg haben sich drei weitere Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Kreisverwaltung am Abend bekanntgegeben. Nach dem positiven Testergebnis in den drei Fällen ergreift der Krisenstab drastische Maßnahmen: Die Gemeindeverwaltung Reichshof ist ab sofort bis Sonntagabend geschlossen. Der Marienheider Kindergarten Arche bleibt für zwei Wochen geschlossen.

Am Abend wurde Eltern und Schülern der Gesamtschule in Eckenhagen außerdem mitgeteilt, dass der Unterricht am Donnerstag und Freitag auf Anordnung der Gemeinde ausfallen soll. Auch die Grundschule bleibt geschlossen.

Dienstag, 3. März: Kindergärtnerin mit Corona-Verdacht

Die katholische Kindertagesstätte Arche im Marienheider Zentrum soll am Mittwoch wegen eines bislang unbestätigten Verdachtsfalls geschlossen bleiben. Eine Mitarbeiterin soll sich nach Informationen unserer Zeitung bereits seit dem Wochenende in häuslicher Quarantäne befinden. Zu Hause bleiben sollen nun auch die 80 Kinder und 32 Mitarbeiter der Kindertagesstätte. Aber die Eltern, Geschwister und andere Menschen in den Haushalten sollen sich weiterhin frei bewegen dürfen. (ag)

Lindlar sagt Veranstaltungen ab

Alle öffentlichen Veranstaltungen, die von der Gemeinde Lindlar organisiert werden, sind abgesagt. Nach dem bestätigten Coronafall in Lindlar hat die Gemeindeverwaltung am Dienstagmorgen reagiert. Bis auf Weiteres werde keine Veranstaltung in Räumen der Gemeinde stattfinden, so Bürgermeister Dr. Georg Ludwig auf Nachfrage. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Gemeinderat wird hingegen am Dienstagabend um 17.30 Uhr im Alten Wasserwerk planmäßig und öffentlich tagen, so das Rathaus.

Bereits abgesagt sind das Konzert des Oberbergischen Symphonie-Orchesters am Sonntag, 8. März, im Kulturzentrum Lindlar. Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, so die Gemeinde. Auch die Vernissage am Freitag, 6. März, im Rathaus-Foyer mit Post-it-Kunst von Lothar Posdziech fällt aus. (lb)

Zwei Infizierungen in Oberberg

Nun gibt es auch in Oberberg die ersten bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus. Nach Informationen dieser Zeitung soll je ein Patient in Lindlar und Reichshof positiv auf das neue Virus getestet worden sein. Das Kreisgesundheitsamt will sich innerhalb der nächsten Stunde dazu äußern. (kn)

Fünfter Verdachtsfall im Oberbergischen Kreis

Im Oberbergischen Kreis ist ein weiterer Verdachtsfall auf Infektion mit SARS-CoV2 (Coronavirus) festgestellt worden. Das hat die Kreisverwaltung am Samstagabend mitgeteilt. Wie auch in den vier bereits bekannten Fällen soll das Ergebnis der virologischen Überprüfung zeigen, ob es sich tatsächlich um eine Corona-Erkrankung handelt.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der auf diese Probenauswertung spezialisierten Labore sei mit einem kurzfristigen Ergebnis nicht zu rechnen, sagt die Pressestelle der Kreisverwaltung. Dementsprechend liege auch noch kein Ergebnis zu den am Freitag gemeldeten Verdachtsfällen vor, hieß es am Samstagabend.

Volle Einkaufswägen ud leere Regale bestimmen aktuell die Oberbergischen Supermärkte. Thies Foto:

Immernoch reagieren die Menschen überall im Kreis mit Hamsterkäufen. Vielerorts sind nicht nur Desinfektionsmittel, sondern auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Konserven ausverkauft, zudem Klopapier und Küchenpapier.