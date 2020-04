Coronavirus in Oberberg: 114 Oberberger sind infiziert – Ein neuer Todesfall

Oberberg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. In Oberberg sind zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote aus der Nachbarschaft.

Montag, 27. April: 114 Oberberger gelten als infiziert - Positive Tests bei Pflegepersonal im Kreis

Bei den flächendeckenden präventiven Tests beim Personal von Pflege- und Betreuungseinrichtungen sind Corona-Fälle nachgewiesen worden. Das teilte der Oberbergische Kreis am frühen Montagabend mit. Eine Mitarbeiterin des Hauses am Konradsberg in Wiehl und des HBW Haus für Menschen mit Behinderung Wiehl GmbH sowie eine Mitarbeiterin des Engelsstifts Nümbrecht (alle Oberbergischer Kreis) wurden positiv getestet. Das Kreisgesundheitsamt führt nun die sogenannte Umgebungsuntersuchung durch und ermittelt die Kontaktpersonen der Betroffenen. Isolationsmaßnahmen wurden abgestimmt. In den Einrichtungen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal der Bereiche, in denen die positiv getesteten Mitarbeiterinnen zuletzt tätig waren, vorsorglich abgestrichen. Die Testergebnisse bleiben abzuwarten, schreibt der Kreis. (sül)

11.33 Uhr: 114 Menschen galten in Oberberg zuletzt als mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Krisenstab des Oberbergischen Kreises am Montagmorgen mitgeteilt und beruft sich dabei auf die jüngste Erhebung von vergangenem Samstag. Allerdings gebe es auch einen neuen Todesfall: Eine 83 Jahre alte Frau an Reichshof sei an der Covid-19-Erkankung gestorben. Sie habe unter einer schweren Vorerkrankung gelitten und sei in einer Klinik außerhalb des Kreises verstorben, berichtet der Krisenstand. Unterdessen sei die Zahl der Patienten von Freitag auf Samstag um fünf gestiegen. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich damit insgesamt 444 Oberberger angesteckt, genesen sind 317. Im Krankenhaus behandelt werden 21 Patienten, drei von ihnen müssen beatmet werden. In angeordneter Quarantäne leben 263 Oberberger in vorsorglicher, häuslicher Isolation zudem 87. (höh)

Anzahl der aktuell positiv getesteten Fälle nach kreisangehörigen Kommunen:

Bergneustadt: 8 Personen

Engelskirchen: 8 Personen

Gummersbach: 14 Personen

Hückeswagen: 25 Personen

Lindlar: 8 Personen

Marienheide: 4 Personen

Morsbach: 4 Personen

Nümbrecht: 2 Personen

Radevormwald: 7 Personen

Reichshof: 6 Personen

Waldbröl: 11 Personen

Wiehl: 6 Personen

Wipperfürth: 11 Personen

Adressermittlung läuft: 0 Personen

Freitag, 24. April: 439 bekannte Infektion, 311 wieder genesen

10.35 Uhr: Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in den 13 oberbergischen Kommunen 439 Menschen mit dem Virus infiziert. Diese Zahl hat er Oberbergische Kreis Freitagvormittag veröffentlicht; das waren zwei mehr als tags zuvor. Von diesen 439 Menschen sind 311 Personen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. 116 Personen sind aktuell positiv getestet.

Davon befinden sich derzeit 23 Personen in stationärer Behandlung. Drei der stationär behandelten Personen werden beatmet. Die restlichen positiv getesteten Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Wie berichtet, sind im Oberbergischen Kreis zwölf Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. (sül)

Donnerstag, 23. April: Weitere Oberberger sind wieder genesen

10:02 Uhr: Zwar gibt es seit vergangenem Mittwoch sechs neue Corona-Fälle im Oberbergischen, doch sind inzwischen 302 Menschen von der Lungenkrankheit genesen. Das sind 16 mehr im Vergleich zu Mittwoch. Das hat der Krisenstab des Oberbergischen Kreises am Donnerstag mitgeteilt.

Die Zahl der aktuell Infizierten beziffert der Stab 123, seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 437 Oberberger mit dem Virus angesteckt. Unter angeordneter Quarantäne stehen derzeit 305 Menschen, in der freiwilligen, häuslichen Isolation befinden sich 108. Nach Angaben des Krisenstabs werden 23 Patienten stationär in den Krankenhäusern behandelt, drei müssen beatmet werden. Die Zahl der Toten liegt weiterhin bei zwölf. (höh)

Mittwoch, 22. April: Zwei weitere Todesfälle

17.12 Uhr: Nach zwei neuen Todesfällen, die heute gemeldet wurden, sind jetzt im Oberbergischen Kreis insgesamt 12 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 65-jährige Mann aus Waldbröl und die 71-Jährige Radevormwalderin hatten jeweile schwere Vorerkrankungen und befanden sich in stationärer Behandlung außerhalb des Oberbergischen Kreises, wie der Landrat mitteilt.

Zahl Infizierter steigt langsam als Zahl genesener Covid-19-Patienten

9.56 Uhr: Um sechs Fälle von Dienstag auf Mittwoch gestiegen ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Oberberger. Das hat der Krisenstab des Oberbergischen Kreises bereits am Mittwochmorgen mitgeteilt.

Damit liegt die Zahl der Menschen, die sich seit dem Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, nun bei 431. Weitere Tote gibt es nicht zu beklagen. Die Zahl der Oberberger in angeordneter Quarantäne beziffert der Stab auf 135, in vorsorglicher Isolation und im eigenen Heim befinden sich 122 Menschen.

Als genesen gelten 286 Oberberger. 23 Infizierte werden derzeit im Krankenhaus behandelt, fünf von ihnen sind auf eine Beatmung angewiesen. Als Kontaktpersonen ersten Grades hat der Krisenstab 299 Oberberger bisher ermittelt, weitere Nachforschungen dieser Art laufen nach Angaben des Kreises zurzeit nicht. Nach wie vor gibt es in der Stadt Hückeswagen die höchste Zahl Infizierter (26).

Dienstag, 21. April: Insgesamt 425 Infektionen im Kreis

Zwei weitere Oberberger sind am vergangenen Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Krisenstab des Oberbergischen Kreises am Dienstagmittag mitgeteilt. Damit sei die Zahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie von 423 auf insgesamt 425 gestiegen. Weitere Tote gebe es indes nicht zu beklagen.

Gestiegen ist auch die Zahl der Genesenen, und zwar von zuletzt 262 auf nun 275. Damit gelten derzeit nach Angaben des Stabs 140 Oberberger als infiziert. 337 Oberberger, die als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft worden sind, befinden sich zudem in angeordneter Quarantäne, in vorsorglich häuslicher Isolation leben 145 Menschen. Die weiterhin höchste Fallzahl gilt für die Stadt Hückeswagen mit 27 aktuell Infizierten.

Samstag, 18. April: 263 Menschen gelten im Kreis als geheilt

17 weitere Personen im Oberbergischen Kreis sind seit gestern positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Damit gibt es im Kreisgebiet insgesamt 423 bestätigte Covid19-Fälle. Neun weitere Personen sind gesund aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Somit gelten im Oberbergischen Kreis 263 Menschen als geheilt.

Weiterhin gibt es aktuell 150 Infizierte. Davon befindet sich der Großteil in angeordneter häuslicher Quarantäne. 22 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Neun Personen müssen dort beatmet werden. Es gibt außerdem keine weiteren Todesfälle im Oberbergischen. Hier sind bisher zehn Personen an Covid-19 verstorben.

392 Menschen gelten als „Kontaktperson ersten Grades“ und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Vorsorglich haben sich außerdem 175 Menschen in die häusliche Isolation begeben.

Freitag, 17. April: Zahl der aktuell Erkrankten nimmt weiter ab

Vier weitere Personen sind seit Donnerstag im Oberbergischen Kreis positiv auf Corona getestet worden. Damit gibt es seit Beginn der Pandemie 406 bestätigte Fälle, meldet der Kreis. Acht Personen sind außerdem gesund aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Damit gelten 254 Personen als geheilt.

Aktuell sind 142 Personen positiv auf das Virus getestet. Davon befindet sich der Großteil in häuslicher Quarantäne. 24 Menschen werden im Krankenhaus behandelt – davon müssen neun Personen beatmet werden. Unverändert bleibt die Zahl der Todesfälle bei zehn.

391 Personen, die als „Kontaktpersonen ersten Grades“ eingestuft werden, befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Außerdem sind 180 Personen vorsorglich in häuslicher Isolation.

Donnerstag, 16. April: Mehr als 400 Fälle von Corona-Erkrankung

Nachdem am Mittwoch fünf weitere Personen dazu gekommen sind, wurden seit Beginn der Corona-Epidemie insgesamt 402 Oberberger positiv getestet, meldet die Pressestelle des Oberbergischen Kreises. Derweil sind sechs weitere und damit insgesamt 246 Personen wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden.

Die Zahl der an den Folgen des Coronavirus Verstorbenen liegt unverändert bei zehn Menschen. Unterm Strich gibt es damit aktuell 146 positiv getestete Erkrankte – einer weniger als am Vortag. 20 von diesen befinden sich in stationärer Behandlung. Davon werden acht Personen beatmet. Die Zahl der Kontaktpersonen ersten Grades, die sich in angeordneter Quarantäne befinden, liegt bei 443 Personen. 218 Oberberger haben sich vorsorglich in häusliche Isolation begeben.

Mittwoch, 15. April: Zehn weitere Menschen am Coronavirus erkrankt

Im Oberbergischen Kreis sind laut Auskunft des Kreises zehn weitere Menschen am Coronavirus erkrankt. Seit Beginn der Pandemie gibt es im Kreis somit 397 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle. 147 Personen im Kreisgebiet sind aktuell positiv getestet. Zehn Menschen sind an den Folgen der Viruserkrankung verstorben. 240 Personen konnten als gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. 19 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Davon werden sechs beatmet.

Dientag, 14. April: 83-jährige Frau aus Reichshof gestorben

14.15 Uhr: Eine 83 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Reichshof, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, ist laut Auskunft des Oberbergischen Kreises verstorben. Sie ist das zehnte Corona-Opfer im Kreisgebiet. Sie befand sich in einer Reha-Einrichtung außerhalb des Oberbergischen Kreises, wo sie sich nach ersten Erkenntnissen mit dem Virus infiziert hat.

Insgesamt gibt es im Kreis seit Beginn der Pandemie 387 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle (+1 im Vergleich zum Vortag). 143 Personen sind aktuell positiv getestet. 234 Personen sind derweil gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Der Großteil der positiv getesteten Menschen befindet sich in häuslicher Quarantäne. 14 Personen werden stationär behandelt, sechs werden beatmet. (ar)

Montag, 13. April: Eine Mitarbeiterin postitiv getestet

17.00 Uhr: Nach dem Tod einer 80 Jahre alten Frau hat der Krisenstab des Oberbergischen Kreises am Wochenende bei allen Bewohnern und bei den Beschäftigten des Otto-Jeschkeit-Altenzentrums in Engelskirchen-Ründeroth Abstriche genommen. Bei einer Mitarbeiterin, so teilte der Krisenstab am Montagabend mit, sei das Ergebnis positiv ausgefallen.

Die Frau befinde sich in Quarantäne, zudem sei die betroffene Wohngruppe isoliert worden.

Die Seniorin war am Donnerstag in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus gestorben. Ein 85-Jähriger, der im Hückeswagener Altenzentrum Johannesstift gelebt hatte, war ebenfalls am Donnerstag an den Folgen einer Infektion gestorben. Auch er war stationär behandelt worden. Damit liegt die Zahl der Toten in Oberberg bei neun.

Viele der Bewohner und Angestellten seien als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und daher vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, berichtet Landrat Jochen Hagt. Somit sei die Zahl der angeordneten Quarantänen zuletzt stark gestiegen, von 215 am Donnerstag auf zuletzt 407. Zudem lasse der Krisenstab in Pflege- und Betreuungseinrichtungen als Teil der Prävention Abstriche vornehmen, betont Hagt. So habe es auch dort positive Testergebnisse gegeben, betroffen sei die Wiehler Waldruhe, ein Dorf für Menschen mit psychischen Behinderungen. Dort hätten sich zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, die betroffene Wohngruppe sei isoliert worden, sagt Hagt.

Zurzeit seien insgesamt 151 Oberberger mit dem Coronavirus infiziert, damit sind zehn Menschen weniger betroffen als noch am Samstag. Sie befinden sich in Quarantäne. Stationär behandelt werden derzeit 19 Patienten, neun von ihnen unter Beatmung. 226 Oberberger gelten dagegen als genesen und durften die Quarantäne verlassen. In vorsorglicher Isolation befinden sich 150 Menschen.

Ab sofort teilt der Krisenstab für die elf Kommunen des Kreises nur noch die Zahl der aktuell Infizierten mit. Bei den früheren Angaben waren zudem die Genesenen und auch die Verstorbenen berücksichtigt worden. Die Zahl der Oberberger, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt mit dem Coronavirus angesteckt haben, beziffert der Stab auf 386. Derzeit gebe es übrigens keine Fälle, bei denen die Adressdaten von Kontaktpersonen ermittelt werden müssten.

Auch im Hückeswagener Altenzentrum Johannesstift wurden Abstriche bei Bewohnern und Pflegekräften vorgenommen. Die Betroffenen seien isoliert worden und würden nach strengen Hygienevorgaben versorgt. Ende März hatte es dort die ersten bestätigten Covid-19-Fälle gegeben. Seit dem 30. März suche der Stab alle Seniorenheime im Zuge der Prävention auf, führt Landrat Jochen Hagt aus

Freitag, 10. April: Zwei weitere Oberberger

sind gestorben

17.45 Uhr: Eine 80-Jährige aus Engelskirchen-Ründeroth und ein 85-Jähriger aus Hückeswagen sind in Folge einer Corona-Infektion gestorben, sie waren Bewohner örtlicher Seniorenheime. Das hat der Krisenstab des Oberbergischen Kreises am Freitagabend mitgeteilt. In Ründeroth würden zur Stunde Abstriche bei allen Beschäftigten und den anderen Bewohnern vorgenommen. Mit 197 Oberbergern liegt die Zahl der Genesenen derweil höher als die der mit dem Coronavirus Infizierten. Diese beziffert der Stab auf 165, 371 Oberberger sind es seit Ausbruch der Pandemie.

Ab sofort teilt der Stab für Oberbergs Kommunen die exakte Zahl aktuell Infizierter mit. In angeordneter Quarantäne befinden sich seit Freitag 417, in vorsorglicher Isolation 160 Menschen. 19 Oberberger werden im Krankenhaus behandelt, neun unter Beatmung. Der Mann aus Hückeswagen, so der Krisenstab weiter, sei in der stationären Behandlung gestorben. Er hatte im Evangelischen Altenzentrum Johannesstift gewohnt, in dem es seit Ende März bestätigte Covid-19-Fälle gibt. Die Frau war Bewohnerin des Otto-Jeschkeit-Altenzentrums der Arbeiterwohlfahrt.

Donnerstag, 9. April: 362 Coronavirus-Infektionen in Oberberg

18.25 Uhr: In Oberberg wurden seit Mittwochnachmittag lediglich acht neue Corona-Fälle gemeldet. Das gab die Kreisverwaltung am Donnerstagabend bekannt. Insgesamt gibt es damit seit Beginn der Pandemie 362 bestätigte Sars-CoV-2-Fälle. Davon sind bereits 186 Personen wieder genesen. Damit gibt es aktuell mehr Genesene als Infizierte.

Die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Personen liegt weiterhin bei sieben. Insgesamt 19 Personen befinden sich nach Auskunft der Kreisverwaltung aktuell noch in stationärer Behandlung. Davon werden sieben Patienten beatmet.

Mittwoch, 8. April: Zahl der Infizierten und Genesenen erstmals ausgeglichen

16.31 Uhr: Die Zahl der Oberberger, die nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben sind, hat sich auf sieben erhöht. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch bekanntgab, ist eine 91 Jahre alte Frau aus Hückeswagen verstorben. Sie hatte Vorerkrankungen und befand sich zuletzt in stationärer Behandlung. Landrat Jochen Hagt sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

In der Corona-Krise in Oberberg ist erstmals ein Lichtstreif am Horizont zu sehen. Zwar erreichten den Krisenstab am Mittwoch weitere sieben positive Laborergebnisse – doch die Zahl der Infizierten und die der Genesenen halte sich nun beinahe die Waage, wird Landrat Hagt in der Kreismitteilung zitiert. Die Maßnahmen zur Kontaktreduktion zeigten offensichtlich Wirkung. So sind von den 354 Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, jetzt noch 175 infiziert – aber es gibt auch 172, die als genesen gelten.

Aktuell sind 23 Menschen so schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden, nach wie vor werden vier beatmet. Die 175 Infizierten und 102 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 119 Menschen haben sich vorsorglich in häusliche Isolation begeben. (ag)

Dienstag, 7. April: Open-Air-Event im Gummersbacher Stadtgarten abgesagt

15:10 Uhr: Nach dem Gummersbacher Schützenfest ist nun auch mit dem Open-Air-Konzert ein weiteres Großereignis in der Kreisstadt abgesagt worden, das am 27. Juni im Stadtgarten und damit erstmals auf dem Steinmüllergelände hätte stattfinden sollen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise sei keine andere Entscheidung möglich gewesen, sagt Martin Kuchejda. Der Chef der Kult GM, der Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach, war für Organisation und Durchführung des Musikspektakels zuständig, nachdem im Jahr 2018 das Vorgängerformat auf dem Lindenplatz zum letzten Mal stattgefunden hatte. Sparkasse Gummersbach und Aggerenergie hatten vor dem Hintergrund immer weiter gestiegener Sicherheitsanforderungen Organisation und Durchführung des Lindenplatz-Open-Airs eingestellt.

Das abgesagte Konzert soll am 3. Juli 2021, dem Samstag vor den Schulferien, stattfinden, wie Kuchejda sagte. Alle Künstler, darunter die Kaarster Band „One of these Pink Floyd Tributes“, die mit der jungen Sinfonie Kaarst Songs des Pink-Floyd-Albums The Wall spielen, sollen laut Kuchejda im Sommer 2021 dabei sein. (ar)

Montag, 6. April: 84-Jähriger mit Vorerkrankungen gestorben

14.52 Uhr: Ein sechster Oberberger ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, konnten Ärzte einem 84-jährigen Hückeswagener mit Vorerkrankungen nicht mehr helfen. Er lebte in einem Altenheim in Hückeswagen und wurde zuletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Die Zahl der Oberberger, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, erhöhte sich am Montag um 13 auf 327 – von ihnen sind 127 wieder genesen. 194 Infizierte sowie 154 Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich in angeordneter Quarantäne, 253 vorsorglich in häuslicher Isolation.

Samstag, 4. April: Zwei Tote in Marienheide

20.05 Uhr: Trauer in Marienheide: Zwei Einwohner der Gemeinde sind am Wochenende an den gravierenden Auswirkungen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das berichtet die Kreisverwaltung. Ein 56-Jähriger ohne bekannte Vorerkrankungen war so schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt, dass Klinikärzte ihn am Samstagmorgen nicht mehr retten konnten. Bereits am Freitagabend war ein 76-Jähriger gestorben. Wie der Kreis mitteilt, habe diese Person wegen schwerer Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehört. Auch dieser Marienheider starb in der Klinik. Zudem verstorben ist eine 77 Jahre alte Frau aus Engelskirchen. Landrat Jochen Hagt sprach allen Angehörigen sein Mitgefühl aus. Seit Ausbruch der Pandemie sind nun fünf Oberberger an der Virusinfektion gestorben.

Bis Samstagmittag erreichten den Krisenstab acht weitere positive Laborbefunde, sodass sich die Zahl der Infizierten im Kreis auf 314 erhöht hat. Darin mitgezählt werden auch die Verstorbenen sowie diejenigen Oberberger, die wieder gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen wurden: 115 Menschen haben die Infektion laut Kreisverwaltung mittlerweile überstanden – sodass es aktuell noch 196 Infizierte gibt.

25 Menschen im Krankenhaus

Diese 196 Oberberger befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie auch 93 weitere Kontaktpersonen ersten Grades. 135 weitere Oberberger, bei denen eine Infektion nicht ausgeschlossen werden kann, haben sich vorsorglich in häusliche Isolation begeben.

So schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, sind Stand Samstagmittag 25 Menschen. Von ihnen sind fünf auf künstliche Beatmung angewiesen.

Nach wie vor gelingt es dem Kreisgesundheitsamt in den meisten Fällen, die Kontakte nachzuvollziehen. Am stärksten von Coronavirus-Infektionen betroffen ist der Nordkreis mit den Kommunen Wipperfürth (46 nachgewiesene Fälle), Hückeswagen (42) und Lindlar (34). Es folgen die Kommunen Wiehl (31), Nümbrecht und Radevormwald (je 30), Engelskirchen (27), Reichshof (22), Gummersbach (15), Bergneustadt (14), Marienheide (11) sowie Morsbach und Waldbröl (je 4). In der Übersicht für die Gemeinden und Städte listet die Kreisverwaltung alle bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie auf. In vier Fällen laufe noch die Adressermittlung. (ag)

Freitag, 3. April: 99 Personen aus angeordneter Quarantäne entlassen

15:50 Uhr: Drei weitere Personen im Oberbergischen Kreis sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt gibt es damit nach Auskunft des Oberbergischen Kreises von Freitag 306 Fälle. 99 Personen sind inzwischen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. 25 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, fünf werden beatmet.

Donnerstag, 2. April: Mehr als 300 Fälle im Kreis

14.11 Uhr: 23 weitere Personen sind im Oberbergischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtete der Kreis am Donnerstagmittag. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle steigt damit auf 303. Davon sind 88 Personen inzwischen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. 28 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, fünf von ihnen werden beatmet.

Mittwoch, 1. April: 13 neue Fälle im Kreisgebiet

15.15 Uhr: Nachdem 13 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, hat sich die Gesamtzahl im Oberbergischen Kreis damit auf 280 bestätigte Fälle erhöht.

64 Personen wurden derweil als gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen. Der Großteil der betroffenen Menschen befindet sich in häuslicher Quarantäne. 21 Personen indes sind in stationärer Behandlung. Fünf von ihnen müssen beatmet werden, wie der Oberbergische Kreis am Mittwoch mitgeteilt hat. (ar)

Stadt Gumersbach verbietet Hamsterkäufe

13.30 Uhr: In der Kreisstadt Gummersbach gilt von Donnerstag (2. April) an in allen geöffneten Einzelhandelsgeschäften ein Verbot von Hamsterkäufen. Damit reagierte Bürgermeister Frank Helmenstein auf die Kritik der Bevölkerung und dem Handel. Mehr Informationen dazu gibt es hier.