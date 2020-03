Coronavirus in Oberberg: Vier neue Infektionen am Mittwoch bestätigt

Mehr als 600 bestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus gibt es mittlerweile in ganz NRW. fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. In Oberberg sind zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Mittwoch, 11. März: Kreis meldet vier neue Infektionen – Hagt: „Auch kleine Veranstaltungen absagen“

Im Oberbergischen Kreis gibt es vier neue bestätigte SARS-CoV2-Fälle. Wie die Kreisverwaltung am Mittwochabend mitteilte, befinden sich die Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen. Insgesamt wurden im Oberbergischen Kreis damit elf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Zwei der betroffenen Personen konnten allerdings nach Ablauf der Quarantänefrist und zweifach negativem Test bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden.

Nachdem Landrat Jochen Hagt die Städte und Gemeinden am Dienstag aufgefordert hatte, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden zu untersagen, gibt der Oberbergische Kreis nun für auch für kleinere Veranstaltungen eine Weisung heraus. „Das Verfahren habe ich heute im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Bürgermeister abgestimmt“, sagt Landrat Hagt. „Grundsätzlich empfiehlt der Oberbergische Kreis, nicht zwingend notwendige öffentliche Veranstaltungen – soweit möglich – abzusagen beziehungsweise zu verschieben.“

Er bezieht sich dabei auf den Erlass des Landesministeriums, laut dem Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern untersagt werden, für kleinere Veranstaltungen dagegen eine individuelle Einschätzung durch die unteren Gesundheitsbehörden und zuständigen Kommunen getroffen werden soll. (tie)

Dienstag, 10. März: Weitere Ansteckung bekannt

Nach seiner abendlichen Sitzung hat der Krisenstab des Kreises den inzwischen siebten Fall einer Corona-Infektion in Oberberg bekanntgegeben. Die an SARS-CoV2 erkrankte Person befinde sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt sei dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln und diese über die weiteren Maßnahmen zu informieren.

Landrat Jochen Hagt hat am Dienstag an die Bürger appelliert, in keinem Fall ohne vorherige Anmeldung in Arztpraxen, in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser oder im Kreisgesundheitsamt vorstellig zu werden, wenn sie glaubten, Kontakt zu einem Corona-Fall gehabt zu haben oder selbst daran erkrankt zu sein: „Bitte melden Sie sich in jedem Fall vorher telefonisch an.“ (kn)

Freitag, 6. März: Schulen in Reichshof nehmen Betrieb wieder auf

Die Gesamtschule Reichshof und die Gemeinschaftsgrundschule Eckenhagen nehmen ab Montag, den 9. März den Schulbetrieb wieder auf. Das teilten die Schulen in einer Pressemitteilung am Freitag Abend mit. In der Mitteilung heißt es, Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister Rüdiger Gennies hätten dies „nach einer Sitzung des Krisenstabes“ entschieden. (red)

Donnerstag, 5. März: Drei weitere Oberberger mit Corona infiziert

In Oberberg haben sich drei weitere Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Kreisverwaltung am Abend bekanntgegeben. Nach dem positiven Testergebnis in den drei Fällen ergreift der Krisenstab drastische Maßnahmen: Die Gemeindeverwaltung Reichshof ist ab sofort bis Sonntagabend geschlossen. Der Marienheider Kindergarten Arche bleibt für zwei Wochen geschlossen.

Am Abend wurde Eltern und Schülern der Gesamtschule in Eckenhagen außerdem mitgeteilt, dass der Unterricht am Donnerstag und Freitag auf Anordnung der Gemeinde ausfallen soll. Auch die Grundschule bleibt geschlossen.

Dienstag, 3. März: Theatergruppe in Morsbach sagt Vorstellungen ab

Die Morsbacher Theatergruppe „Vürhang op“ sagt ihre Aufführungen, die vom 6. bis 8. März und vom 12. bis 14. März hätten stattfinden sollen, ab. Die Absage ist in Abstimmung mit dem Bürgermeister und auf Empfehlung des Landrats und Gesundheitsamts getroffen worden. Die Eintrittskarten behalten vorerst ihre Gültigkeit.

Dienstag, 3. März: Keine Schul- und Kitaschließungen Lindlar

Kindergärten und Schulen in Lindlar bleiben geöffnet. Auch nach der Bestätigung eines Coronafalls in der Gemeinde werde weiter im Regelbetrieb unterrichtet. Das berichtete am Dienstagabend Bürgermeister Dr. Georg Ludwig im Gemeinderat: „Schul- und Kitaschließungen stehen nicht an“.

Am Dienstagmorgen hatte der Oberbergische Kreis die Gemeinde informiert, dass sich bei einer Frau aus Lindlar der Verdacht auf eine Infektion bestätigt hatte. Die Gemeinde hatte daraufhin den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen und sich mit dem Kreis abgestimmt.

Großveranstaltungen abgesagt

Die Situation in Lindlar werde aber „ständig neu bewertet und den aktuellen Informationen angepasst“, sagte Ludwig. Die Gemeinde hatte vorsorglich alle von ihr organisierten Großveranstaltungen in den kommenden Tagen abgesagt. Das solle weiter so gehandhabt werden. „Wir stellen für jede Veranstaltung eine eigene Risikobewertung“, so Ludwig weiter.

Das gelte auch für die nun die anstehende Jahreshauptversammlung des Deutschen Roten Kreuzes Lindlar-Frielingsdorf und die Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Lindlar, die voraussichtlich verschoben werden. Bei den beiden Veranstaltungen wären die freiwilligen Einsatzkräfte der Gemeinde jeweils an einem Ort versammelt. „Das ist ein unnötiges Risiko“, so Ludwig. (lb)

Dienstag, 3. März: Kindergärtnerin mit Corona-Verdacht

Die katholische Kindertagesstätte Arche im Marienheider Zentrum soll am Mittwoch wegen eines bislang unbestätigten Verdachtsfalls geschlossen bleiben. Eine Mitarbeiterin soll sich nach Informationen unserer Zeitung bereits seit dem Wochenende in häuslicher Quarantäne befinden. Zu Hause bleiben sollen nun auch die 80 Kinder und 32 Mitarbeiter der Kindertagesstätte. Aber die Eltern, Geschwister und andere Menschen in den Haushalten sollen sich weiterhin frei bewegen dürfen. (ag)

Dienstag, 3. März: Lindlar sagt Veranstaltungen ab

Alle öffentlichen Veranstaltungen, die von der Gemeinde Lindlar organisiert werden, sind abgesagt. Nach dem bestätigten Coronafall in Lindlar hat die Gemeindeverwaltung am Dienstagmorgen reagiert. Bis auf Weiteres werde keine Veranstaltung in Räumen der Gemeinde stattfinden, so Bürgermeister Dr. Georg Ludwig auf Nachfrage. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Gemeinderat wird hingegen am Dienstagabend um 17.30 Uhr im Alten Wasserwerk planmäßig und öffentlich tagen, so das Rathaus.

Bereits abgesagt sind das Konzert des Oberbergischen Symphonie-Orchesters am Sonntag, 8. März, im Kulturzentrum Lindlar. Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, so die Gemeinde. Auch die Vernissage am Freitag, 6. März, im Rathaus-Foyer mit Post-it-Kunst von Lothar Posdziech fällt aus. (lb)

Dienstag, 3. März: Zwei Infizierungen in Oberberg

Nun gibt es auch in Oberberg die ersten bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus. Nach Informationen dieser Zeitung soll je ein Patient in Lindlar und Reichshof positiv auf das neue Virus getestet worden sein. Das Kreisgesundheitsamt will sich innerhalb der nächsten Stunde dazu äußern. (kn)

Samstag, 29. Februar: Entwarnung im Oberbergischen Kreis

Entwarnung in Oberberg: In allen fünf Verdachtsfällen aus dem Kreisgebiet, die am Wochenende per virologischer Untersuchung abgeklärt wurden, liegt keine Infektion mit dem Coranavirus vor. Das erklärte eine Kreissprecherin am Montagmorgen. (kmm)

Samstag, 29. Februar: Fünfter Verdachtsfall im Oberbergischen Kreis

Im Oberbergischen Kreis ist ein weiterer Verdachtsfall auf Infektion mit SARS-CoV2 (Coronavirus) festgestellt worden. Das hat die Kreisverwaltung am Samstagabend mitgeteilt. Wie auch in den vier bereits bekannten Fällen soll das Ergebnis der virologischen Überprüfung zeigen, ob es sich tatsächlich um eine Corona-Erkrankung handelt.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der auf diese Probenauswertung spezialisierten Labore sei mit einem kurzfristigen Ergebnis nicht zu rechnen, sagt die Pressestelle der Kreisverwaltung. Dementsprechend liege auch noch kein Ergebnis zu den am Freitag gemeldeten Verdachtsfällen vor, hieß es am Samstagabend.

Volle Einkaufswägen ud leere Regale bestimmen aktuell die Oberbergischen Supermärkte. Thies Foto:

Immernoch reagieren die Menschen überall im Kreis mit Hamsterkäufen. Vielerorts sind nicht nur Desinfektionsmittel, sondern auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Konserven ausverkauft, zudem Klopapier und Küchenpapier.

Freitag, 28. Februar: Vier neue Verdachtsfälle im Oberbergischen

Im Oberbergischen Kreis gibt es vier weitere begründete Verdachtsfälle auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Das teilte der Kreis am Freitagnachmittag mit. Die vier Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt im Oberbergischen Kreis lebten, wurden aufgrund von erkrankungstypischen Symptomen und einer Rückkehr aus einem sogenannten Risikogebiet zu einer virologischen Überprüfung gebracht.

Unabhängig von dem dafür erforderlichen Abstrich, der in der Regel in einem abgetrennten Bereich des Krankenhauses durchgeführt wird, befänden sich die vier Personen in häuslicher Quarantäne und würden engmaschig durch das Kreisgesundheitsamt überwacht. Der Kreis betont, dass es sich bisher erneut nur um Verdachtsfälle handelt. Ein Testergebnis werde erst am Samstag erwartet.

Feuerwehr Reichshof sagt Jahresdienstbesprechung ab

Wegen der Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus hat die Feuerwehr Reichshof ihre für morgen angesetzte Jahresdienstbesprechung im Eckenhagener Schulzentrum aus Sicherheitsgründen abgesagt. Ordnungsamtsleiterin Larissa Weber begründete dies mit allgemeinen Warnhinweisen und Empfehlungen: „Die Gefahr in Reichshof ist sicherlich gering, aber nicht auszuschließen. Es wäre fatal, wenn wir aufgrund der Jahresdienstbesprechung die komplette Feuerwehr Reichshof unter Quarantäne stellen müssten.“ Auch die Jahresdienstbesprechung der Waldbröler Feuerwehr wurde am Mittag ebenso wie alle Lehrgänge auf Stadtebene um mindestens vier Wochen verschoben.

Nachdem sich der erst als Verdachtsfall eingestufte Bergneustädter als coronafrei herausgestellt hat, hält das Kreisgesundheitsamt derzeit Kontakt zu zahlreichen Personen, die sich kürzlich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, bislang aber keinerlei Symptome der durch Corona hervorgerufenen Lungenerkrankung Covid-19 zeigen.

Auch Bürger mit Symptomen, die aber nicht in einem Risikogebiet waren, stehen in Kontakt zu den Behörden. Sie alle gelten aber bislang nicht als Verdachtsfälle, unterstrich die Leiterin des Kreisgesundheitsamts Kaija Elvermann gestern in einem Pressegespräch. Die Zahl der Beobachteten, so Elvermann, liege im zweistelligen Bereich. Bei einem Teil von ihnen wurden vorsorglich Abstriche gemacht. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, einen Corona-Befund gebe es weiter nicht.

Mit Plakaten für die Arztpraxen und Hygienehinweisen verstärkt der Kreis seine Informationen für die Bevölkerung. Wichtigster Hinweis: Telefonische Kontaktaufnahme vor einem Arztbesuch, striktes Einhalten der „Nies- und Hustenetikette“ sowie regelmäßiges Händewaschen. Man wisse, dass die Arztpraxen sich schon baulich nicht optimal vorbereiten können, sagte Kreisdirektor Klaus Grootens. Umso wichtiger sei es, dass die Bürger mit ihrem Verhalten beitragen, mögliche Infektionsketten gar nicht entstehen zu lassen, appelliert Landrat Jochen Hagt an die Eigenverantwortung der Oberberger.

Insgesamt liege die Verantwortung für die Arztpraxen und die Notfallpraxen an den Krankenhäusern in den Händen der niedergelassenen Mediziner sowie der Kassenärztlichen Vereinigung. Zugangskontrollen zu Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen hält der Kreis bislang für derzeit nicht notwendig: „Wir sind nicht Heinsberg“, erklärte Hagt.

Donnerstag, 27. Februar: Verdachtsfall in Oberberg nicht bestätigt

Der Verdacht, dass zwei Personen aus dem Oberbergischen sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, hat sich nicht bestätigt. Wie Kreissprecher Philipp Ising am Donnerstagmorgen erklärte, habe die virologische Untersuchung ergeben, dass sie nicht mit dem Virus infiziert seien.

Die beiden Personen hatten zuvor unter Quarantäne gestanden. Darüber hinaus verweist der Kreis aber weiterhin auf die besonderen Hinweise des Gesundheitsamtes zur verstärkten Vorsicht – auch wegen der aktuellen Grippewelle.

Das Gesundheitsamt fordert – auch wegen der aktuellen Grippewelle – zu „verstärkter Husten- und Niesetikette“ sowie zu regelmäßigem, verstärktem Waschen der Hände mit Seife auf. Zudem sollten die Bürger von Besuchen etwa in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern absehen. Menschen, die Kontakt mit Personen aus Risikogebieten hatten und grippeähnliche Symptome aufweisen, werden gebeten, den Hausarzt oder eine Notdienstpraxis zunächst telefonisch zu kontaktieren.

Ab heute ist ein Bürgertelefon eingerichtet, das für allgemeine Fragen von 8 bis 18 Uhr zu erreichen ist, (02261) 88-38 88. (kmm)